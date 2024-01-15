Бетербиев уже 20 лет дружит с Кадыровым: созванивается с ним после боев и получает за победы «Мерседесы»

Поддержал в споре с Хабибом.

С 2013 года чеченец Артур Бетербиев проживает и тренируется в Канаде. Именно там живет его тренер Марк Рэмзи. Во всех победах Бетербиев благодарит тренерский штаб и главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого называет дорогим братом.

С Кадыровым он знаком около 20 лет – и почти после каждой победы получает в подарок новый автомобиль.

В нулевые Кадыров возглавлял федерацию бокса Чеченской Республики. Тогда он впервые заметил Бетербиева

До того как возглавить регион, Кадыров был президентом местной федерации бокса. Причем в некоторых источниках указано , что Кадыров – мастер спорта по боксу. Но журналист Вадим Речкалов опровергал в 2007 году:

«Опрошенные мною спортсмены Южного федерального округа, в том числе ровесники Рамзана, не слыхали о боксере Кадырове. Чтобы получить мастера, нужно попасть в российский финал или побить других мастеров. Если бы Рамзан это сделал, боксеры бы знали».

Когда Кадыров возглавлял федерацию бокса, он впервые увидел Артура Бетербиева. Тогда Бетербиев еще не входил в состав сборной России.

«Я тогда выступал на турнире в Гудермесе по молодежи, а Рамзан Ахматович уже был связан с федерацией бокса. Я выиграл тот турнир – три или четыре боя, все досрочно. Он меня заметил и сказал: «Ты станешь олимпийским чемпионом, я вижу в тебе потенциал». Мне тогда еще подарили машину, «Ладу» 99-й модели, 100 тысяч рублей призовых и телевизор. У меня этот турнир прошел как «Поле чудес». С тех пор он поддерживает меня и морально помогает.

Помню, как он сказал, когда я был молодым: «Артур, я помогу тебе всем, чем смогу, но в ринге боксировать ты должен». Это очень правильные слова, я считаю. С тех пор многое поменялось, но он остался таким же отзывчивым человеком, который в любое время может тебя принять, хотя у него сейчас очень серьезный статус. Его знают и уважают по всему миру», – поделился Бетербиев.

Вскоре Бетербиев дорос до статуса первого номера сборной России и не уступал его с 2007 по 2012 год. За этот период он один раз выиграл чемпионат и кубок мира и дважды был первым на чемпионате Европы. Но на Олимпиадах ему не повезло со жребием (Лондон-2012) и судейством (Пекин-2008).

Кадыров стал главным болельщиком Бетербиева и регулярно дарит ему машины за победы

С началом профессиональной карьеры отношения Бетербиева и Кадырова оставались такими же близкими, хотя Бетербиев жил, тренировался и выступал в Канаде. После каждого боя Кадыров публикует развернутые посты в поддержку Бетербиева, а тот привозит ему пояса в Чечню и называет главным болельщиком.

После победы над Александром Гвоздиком в 2019-м Кадыров назвал Бетербиева гением бокса, а после боя с Адамом Дайнесом в Москве – сильнейшим боксером в полутяжелом весе. Причем они созванивались по видеосвязи сразу после того боя.

В начале 2022 года Бетербиев получил канадское гражданство, хотя на боях его и раньше представляли как боксера из Канады. Это помогло с выступлениями, несмотря на политическую ситуацию. При этом Бетербиев не хотел отказываться от России и советовался с Кадыровым, как лучше поступить.

«Я поставил в курс дела федерацию бокса России и руководство Чеченской Республики. Спросил, что делать. Меня все поддержали, сказали, что в любом случае не надо лезть в политику. Главное – выигрывать. Я был приятно удивлен, что меня так поддержали. Могли бы отвернуться, сказать что-то. Зато диванные эксперты много говорят», – рассказал Бетербиев.

Бетербиев вышел на бой против Смита без нашивок клуба «Ахмат», а во флеш-интервью сказал: «Ахмат – сила». Каждый визит Бетербиева в Россию не обходится без подарков. Обычно Кадыров дарит «Мерседесы». Бетербиев признавался , что их так много, что некоторые из них продает. А в декабре-2021 Кадыров присудил Бетербиеву звание почетного гражданина Грозного.

Бетербиев называет Кадырова лучшим лидером и поддержал его в споре с Хабибом

В мае-2021 Кадыров провел прямой эфир в инстаграме, где один из пользователей написал в комментариях, что Хабиб Нурмагомедов побьет всех бойцов из клуба «Ахмат».

«В UFC Хабиб 100% порвал, а порвет ли он в «Ахмате» – уже вопрос. Если Хабиб выступит в «Ахмате», то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого. Так что… Это уже слишком. В UFC он порвал всех, и мы болели за него, а в «Ахмате» мы болеем за наших.

Хабиб – хороший спортсмен, но он проект UFC, потому что у них хорошие отношения с Даной Уайтом. Если кто-то пропустил бой, его сразу снимают с рейтинга, а Хабиба никогда не снимали с рейтинга. Если он не проект UFC, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана», – заявил Кадыров.

Бетербиев поддержал Кадырова в этом споре: «Хотел бы сказать по поводу высказываний многоуважаемого Рамзана Ахматовича. Один нехороший человек написал в комментариях, что Хабиб порвет любого из клуба «Ахмат». Конечно, этот нехороший человек сделал нехорошо, написав так.

Реакция нашего дорогого брата Рамзана Ахматовича – естественная и адекватная, потому что этот человек не просто финансирует клуб, каждого бойца из этого клуба, он держит руку на пульсе карьеры каждого спортсмена в «Ахмате». Когда ему кто-то такое говорит, конечно, у него сразу реакция: «Кто порвет? Не может Хабиб порвать всех в клубе «Ахмат». Может быть, он даже ни одного не порвет». Я считаю, что его реакция была адекватной».

В сентябре-2022 Кадыров намекал на уход с поста главы Чеченской Республики. Тогда к нему обратился Бетербиев и назвал лучшим лидером.

«Рамзан Ахматович, дорогой брат! 15 лет, проведенные вами в качестве руководителя региона, и предыдущие годы, посвященные защите интересов страны, стали, по воле Всевышнего Аллаха, спасением для нашего народа! Благодаря вам жизнь чеченцев изменилась в корне, весь мир вновь заслуженно начал воспринимать нас как героев!

Ваши заслуги не оценить, и без вас во главе нашу республику невозможно представить. Вы лучший лидер, и этот факт никто не изменит! Ахмат – сила! Шеф – чемпион», – написал Бетербиев в соцсетях.

Причем Бетербиев выделяет обращение «дорогой брат» большими буквами в постах, посвященных дню рождения Кадырова.

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Фото: Insagram/arturbeterbiev