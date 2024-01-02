8 доказательств, почему бокс в глубоком кризисе

Грустные тенденции 2023-го.

1. Недостаточно конкурентных боев – боксеры не могут договориться или просто избегают друг друга

Для бокса очень типично не договариваться о бое, потому что боксеры выступают у конкурирующих промоутеров и на соперничающих каналах. Поэтому делать громкую афишу с учетом этих вводных – целая эпопея хуже любых бюрократических цепочек.

Из-за этого бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом до сих пор не состоялся. Это очень редкий случай, когда оба боксера хотят поединка, а промоутеры и бродкастеры не могут договориться. Еще президент WBC Маурисио Сулейман запретил российским боксерам драться за пояс его организации.

Если бы не деньги саудовцев, мы бы вряд ли увидели бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком (который официально объявлен, но пока еще не состоялся). Из-за его статусности Фьюри хотел выжать максимум денег, но перегибал настолько, что Усик уже выходил из переговоров. Теперь ждем февраль-2024.

Есть примеры, когда степень ожидания со временем падает. Так, например, с середины 2010-х мы ждем бой Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа. С того момента они проиграли по три раза, а после позорного поражения Уайлдера Джозефу Паркеру об этом поединке можно забыть – срок актуальности истек.

2. Организации прикрывают боксеров-любимчиков от обязательных защит – развитие бокса стопорится

Еще одна причина отсутствия больших боев – протекция от организаций, чьи пояса держат чемпионы. Самый яркий пример – Канело Альварес. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе в 2023 году провел два боя: против посредственного англичанина Джона Райдера и абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло. Во втором случае Альварес боксировал с соперником, который поднялся на две весовые и не выступал больше года.

Такой выбор – потому что нет сильнее оппонентов? Нет. Во втором среднем весе выступают два крутых проспекта – небитый кубинец Давид Моррель и крупный мексиканец Давид Бенавидес. Причем Бенавидес держит пояс временного чемпиона мира по версии WBC, то есть он официальный претендент на один из поясов Канело.

Но Альварес его избегает, а Маурисио Сулейман не спешит с организацией поединка. Вместо этого президент WBC дарит Канело новые памятные пояса под различными предлогами.

Джермалл Чарло – чемпион мира по версии WBC в среднем весе. До ноября-2023 он не выступал 2,5 года, но его не лишили пояса, хотя WBC могла это сделать. Чарло сделали «чемпионом в отпуске» – только в ноябре он провел бой против Хосе Бенавидеса в промежуточном весе и не защищал титул. В июне-2024 будет три года с его последней защиты. Вот такая работа от WBC.

3. Самые ожидаемые бои года – разочарование. Кроуфорд деклассировал Спенса, Джервонта Дэвис разбил инстаграм-звезду Гарсию

Из-за проблем выше получаем бои, от которых все равно высокие ожидания. Но они не оправдываются. Сколько говорили о бое Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса – кто из них лишится заветного нуля в поражениях. Такой интриги не было со времен поединка Мейвезер – Пакьяо. Но вместо этого получился вынос одного чемпиона другим.

В итоге бой Дэвиса и Гарсии стал самым рейтинговым в 2023-м и собрал около 1,2 млн PPV. При этом Дэвис легко нокаутировал звезду инстаграма.

Уникален пример Наойи Иноуэ. Он сотворил историю, став абсолютным чемпионом мира в двух весах всего лишь за год. Но делает это настолько легко, что это мало кому интересно. У Иноуэ высокий процент нокаутов (89%) и место в топ-2 рейтинга P4P, но небольшая фан-база, из-за чего его бои мало кто ждет.

Хотя Иноуэ – клиент Top Rank, который почему-то слабо продвигает японца в США. Восемь из шести его последних поединков прошли в Японии, включая два за абсолютное чемпионство. Так Top Rank популяризирует бокс в Японии, но не выжимает потенциал Иноуэ в Америке.

4. Тайсон Фьюри запачкал репутацию бокса. Теперь бойцы ММА будут чаще заходить в бокс

На самом деле первым, кто подпортил боксерскую репутацию, был экс-чемпион мира Пол Малиньяджи. Он отлетел в нокдаун на спаррингах с Конором Макгрегором в 2017 году, но Флойд Мейвезер разобрал Конора и закрыл тему конкурентоспособности бойцов ММА в боксе.

Тайсон Фьюри захотел повторить трюк Мейвезера и пошел на бой с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Причем за месяц до встречи с Нганну Фьюри подписал контракт на бой с Александром Усиком, который планировался на конец декабря – через два месяца после поединка с Нганну.

Немотивированный Фьюри упал в нокдаун и едва не проиграл. Да, судьи отдали ему победу раздельным решением. Но это победа прежде всего для Нганну, в которого никто не верил, и сигнал для бойцов ММА, что они тоже смогут побить боксеров. Причем Нганну едва не избил одного из лучших тяжей современности.

И не имеет значения, в какой форме и с какой мотивацей выходил Фьюри. Важно то, что случилось – катастрофа, сдвинувшая самый долгожданный бой десятилетия.

Уже скоро кросс-платформенные бои могут стать реальностью. Если про вызовы Камару Усмана Канело Альвареса можно забыть, то поединок между Джервонтой Дэвисом и чемпионом UFC Шоном О’Мэлли организовать реально – на них будет запрос. Но нужен ли боксу такой поединок?

5. Еще одна весовая категория в профессиональном боксе. Зачем?

Официально в профессиональном боксе 17 весовых категорий, в любительском на Олимпиаде – семь, а в UFC – восемь. Теперь в профи появилась еще одна весовая – бриджервейт. Это промежуточный вес с лимитом от 90,7 до 101,6 кг. Изначально WBC основала этот дивизион в 2020 году, а в 2023-м к ней присоединилась WBA.

На боксерском турнире в Дубае, который посетили Ислам Махачев, Конор Макгрегор и Петр Ян, разыгрывался чемпионский пояс WBA, который завоевал Евгений Тищенко в первом бою в новом дивизионе. Зачем это вообще придумали? В первом тяжелом весе и так мало ярких бойцов и чемпионов, а в топ-15 рейтинга WBA в бриджервейте четверо россиян.

Лимит этого дивизиона идеально подходит для Деонтея Уайлдера и Мурата Гассиева, которые весят до 100 кг. Но вы можете представить их там?

6. Бои блогеров интереснее чемпионских поединков. Как это возможно?

Блогеры раскачали бокс еще в 2019-м. Прошло четыре года, а Джейк Пол побил звезд и экс-чемпионов UFC и дал достойный бой Томми Фьюри, младшему брату Тайсона Фьюри. Поединок Пол – Фьюри собрал около 800 тысяч PPV, причем большая доля была из Великобритании. Это хорошие цифры, если учесть, что поединок между Дэвином Хейни и Василием Ломаченко собрал скромные 150 тысяч PPV.

В случае с Ломаченко можно сослаться на его слабую медийность в США, но как объяснить, что бой Канело – Чарло собрал до 700 тысяч, а поединок Альвареса против Джона Райдера – менее 500 тысяч? То есть главная звезда мирового бокса интересует аудиторию меньше, чем бой блогера против малоизвестного и посредственного боксера. Еще в 2019 году Логан Пол и блогер KSI сгенерировали 2 млн просмотров на DAZN.

Неудивительно, что Флойд Мейвезер переключился на блогеров и бойцов ММА, когда выжал из боксеров все деньги.

7. Абсолютное чемпионство больше не гарант превосходства над остальными боксерами

Канело Альварес не спешит боксировать с Давидом Бенавидесом и Давидом Моррелем, хотя второй – регулярный чемпион мира по версии WBA, а первый – временный чемпион в WBC. То есть они обязательные претенденты, которых Альварес избегает, но никто не лишает его за это поясов.

Еще один пример – Джермелл Чарло. Он отказался от обязательной защиты с Тимом Цзю и ушел за деньгами к Альваресу. Только WBO лишила его пояса. Куда более интересный пример в легком весе, где абсолютным чемпионом мира был Дэвин Хейни. Он провел защиту против Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко, которого победил в очень спорном бою.

Кроме них, в этом дивизионе выступают Шакур Стивенсон, которого все избегают, денежные Райан Гарсия и Джервонта Дэвис, цепкий Исаак Круз и опасный нокаутер Уильям Сепеда. Но вместо разборок с ними Хейни ушел на одну весовую выше, поэтому лишился трех из четырех поясов. Очень грустная тенденция, которая доказывает, что абсолютный чемпион мира – не лучший боксер дивизиона, только если это не Наоя Иноуэ или Теренс Кроуфорд.

8. Минус один крупный бродкастер – закрылся Showtime Sports

В 2018 году закрылся легендарный HBO Boxing, сделавший сотни легендарных и культовых боев. Спустя пять лет с телевидения ушел конкурент HBO – Showtime Sports. Главная причина закрытия – падение продаж платных трансляций, несмотря на солидный ростер бойцов. Со времен Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо никто из боксеров не пробил 2 млн просмотров, а выйти за млн PPV – уже особое достижение.

Причем современные звезды Канело Альварес и Энтони Джошуа не всегда добираются до этого показателя, что только подтверждает снижение интереса к боксу. Поэтому Showtime подписал контракт с Джейком Полом, который мощно хайпанул в ютубе, хотя собрать даже млн просмотров не получилось.

Летом-2023 Showtime транслировал бой за абсолютное чемпионство в полусреднем весе между небитыми чемпионами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом. Они собрали 775 тысяч просмотров, а бой века Мейвезер против Пакьяо – 4,4 млн PPV, что почти в шесть раз больше. Неудивительно, что даже после таких громких афиш канал закрыли.

Сейчас в боксе очень мало ярких и харизматичных личностей, из-за чего его смотрят все реже, а зрители выбирают другие развлечения и виды спорта. Поэтому бродкастеры зарабатывают заметно меньше, проигрывая борьбу за зрителя другим площадкам. Не исключено, что количество бродкастеров еще сократится. Из крупных игроков остались DAZN и ESPN. Плюс к ним присоединились Amazon Prime и Paramount+, поглотивший Showtime Sports.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling, Al Bello, Justin Setterfield, Francois Nel; IMAGO/Tom Hogan/www.hoganphotos, Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press