Джошуа по-чемпионски вернулся – соперник просто сдался. А будет ли бой с Уайлдером?

Без шансов для Валлина.

23 декабря в Саудовской Аравии прошел боксерский турнир «Судный день», который возглавили Энтони Джошуа и Отто Валлин. Бой закончился досрочной победой Джошуа после пяти раундов – угол Валлина отказался от продолжения.

Джошуа и Валлин дважды встречались в любителях и спарринговали в профи. Валлин отмечал прогресс соперника, но за последние два года Эй Джей сменил трех тренеров

Противостояние Джошуа и Валлина началось еще в любителях в начале 2010-х. Они встречались на международном турнире и в матчевой встрече Швеция – Англия. В обоих случаях победил Джошуа, но бои были близкими. Валлин считает, что был недалеко от победы.

В 2016-м Валлин стал спарринг-партнером Джошуа, когда тот готовился к чемпионскому бою против Чарльза Мартина. Тогда Джошуа нокаутировал соперника во втором раунде и стал чемпионом мира по версии IBF.

«Он стал намного лучше. В 2010-м был сильным и быстрым, но, думаю, сейчас еще техничнее, сильнее, быстрее и умнее. С самого начала я ловил его левыми хуками, но это длилось неделю. А потом Джошуа начал блокировать их – очень хорошо адаптировался. Он быстро учится», – рассказал Валлин.

Их карьеры развивались по-разному: Джошуа стал чемпионом мира через 2,5 года после дебюта, а Валлин долго раскачивался на джорнименах и ноунеймах. Первый серьезный вызов у Валлина был в 2019-м, когда он встретился с Тайсоном Фьюри и устроил ему кровавое побоище с глубоким рассечением вокруг глаза. После того боя Фьюри наложили 47 швов.

Несмотря на такой урон, карьера Валлина не взлетела. Он ждал второго шанса еще три года, боксируя с середняками. В конце сентября 2023-го он перебоксировал Мурата Гассиева и мощно продвинулся в рейтингах – в частности в IBF, где обошел Джошуа. Сейчас Валлин – №2 в этом рейтинге, а Джошуа – №3.

Валлин – техничный левша, способный защищаться у канатов. Но в бою с Фьюри он показал отличную работу первым номером, подстроившись под антропометрию соперника. Хотя Валлин не панчер. У него нет нокаутирующего удара, он не стремится закончить бой досрочно.

Но к Джошуа есть вопросы: он сменил трех тренеров за два года. После первого поражения от Александра Усика ушел от Роберта Маккракена и начал работу с Робертом Гарсией. В реванше он значительно прибавил в агрессии и напоре, но снова проиграл – на этот раз близким решением. Джошуа ушел от Гарсии и переехал в США к Деррику Джеймсу, тренеру Эррола Спенса и Джермелла Чарло.

Под руководством Джеймса он провел два боя против Джермейна Франклина и Роберта Хелениуса. Оба боя выиграл, но снова сменил тренера, хотя регресса не было. К бою с Валлином его готовил Бен Дэвисон, бывший тренер Тайсона Фьюри. Причины об этой смене неизвестны. Кстати, Фьюри ушел от Дэвисона после поединка с Валлином.

Джошуа снова был нацеленным и хладнокровным. Валлин неплохо отбивался, но все решила ударная мощь Эй Джея

Джошуа уверенно начал бой, а Валлин вел себя очень робко, но во втором раунде пытался прижать соперника к канатам. Джошуа лучше чувствовал дистанцию и неоднократно встречал правыми прямыми в голову и корпус. Между ними один сантиметр разницы в росте, а в размахе рук – 10 см.

Причем Валлин рассказывал о правых прямых Джошуа еще в 2016-м: «Этим ударом он часто ловил меня с самого начала в спаррингах. Джошуа делает это очень хорошо, он очень быстрый и мощный. Ты не замечаешь, как это происходит».

Валлин пытался рубиться на встречных курсах, но ударная мощь Джошуа делала заметную разницу . Хотя у Валлина были удачные эпизоды с ударами вразрез, но их было немного – он очень плохо чувствовал дистанцию. Так росло преимущество Джошуа. В пятом раунде Джошуа потряс Валлина левым хуком и разбил нос. А в концовке трехминутки добавил несколько тяжелых ударов.

Оказалось, этого достаточно, чтобы угол Валлина отказался от продолжения боя. Очень внезапный отказ, так как степень урона была недостаточно серьезной . Члены королевской семьи вместе с организатором турнира Турки Аль аш-Шейхом сразу же поздравили Джошуа с победой.

Это был великолепный перфоманс Джошуа. Хладнокровный, расчетливый и уверенный в себе Энтони не дал сопернику шансов – ощущалась разница не в классе, а в мотивации. Джошуа напомнил всем, почему он был чемпионом мира. Эта версия способна еще подраться за чемпионский пояс.

Но кто станет следующим соперником – большой вопрос. Позорное поражение Деонтея Уайлдера испортило бой мечты.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham