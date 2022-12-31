Бой, прервавший гражданскую войну на Филиппинах. 15 лет назад Пакьяо закончил карьеру Де Ла Хойи
Легендарно.
Возможно ли, чтобы всего один боксерский бой хотя бы на сутки остановил гражданскую войну? Да! Так случилось 6 декабря 2008 года, когда состоялся легендарный бой между Мэнни Пакьяо и Оскаром Де Ла Хойей. Неожиданная победа Пакьяо – национальный праздник для всех Филиппин.
«Когда он выиграл, было просто удивительное празднование. Это как Давид и Голиаф – история андердога, который победил. Счастливое время для Филиппин», – рассказывала филиппинская журналистка Дайан Кастильехо. Но в 2007 году идея о бое казалась немыслимой и невозможной.
В 2007-м между Де Ла Хойей и Пакьяо было три весовых категорий, а разница в росте – больше 10 см
Октябрь-2007. Мэнни Пакьяо во второй раз победил Марко Антонио Барреру, снова защитив пояс WBC International. Пару недель спустя комментатор HBO Ларри Мерчант предложил неподъемное – провести бой Пакьяо против легендарного Оскара Де Ла Хойи:
«С учетом того, какие поединки могут состояться, это интересное событие. Мэнни ниже ростом, но он левша. Оскар будет явным фаворитом на победу, а Пакьяо – андердогом, но все фанаты это посмотрят. Главное – организовать».
Бой Пакьяо – Баррера проходил в лимите второго полулегкого веса до 59 кг, а Де Ла Хойя в 2007 году боксировал с Флойдом Мейвезером в первом среднем весе (до 69,9 кг). Но то заявление Мерчанта не восприняли серьезно, потому что Де Ла Хойя думал вообще о другом.
В 2008 году он хотел провести три боя: Стив Форбс в мае, реванш с Флойдом Мейвезером в сентябре и поединок с Мигелем Котто в декабре. Причем Де Ла Хойя пообещал последнему $20 млн.
В мае Де Ла Хойя провел бой с Форбсом. Это был его первый поединок в полусреднем весе (до 66,7 кг), в котором не выступал семь лет. Де Ла Хойя уверенно перебил Форбса и забрал победу решением судей с разгромным счетом. Но покинул ринг с немного помятым лицом.
После того боя начались проблемы с поиском соперников. Мейвезер сорвал реванш уходом из бокса в июне, а в июле Котто проиграл Антонио Маргарито. Поэтому команда Де Ла Хойи вернулась к варианту с Пакьяо.
Есть одна причина, по которой идея Мерчанта об этом поединке не казалась настолько безумной. На бой с Баррерой в 2007-м Пакьяо вышел с весом 65,5 кг. То есть набрал 6,5 кг за сутки после взвешивания – это на 1,2 кг ниже лимита полусреднего веса.
Сам факт, что Пакьяо начал карьеру c 48 кг и к 2007 году поднялся до 59 кг, а Де Ла Хойя в последние годы выступал в 69,9 кг и 72,6 кг, шокировал. И это при разнице в росте в 14 см и размахе рук – в 15.
Пока Де Ла Хойя привыкал к новому весу, Пакьяо в первой половине 2007-го провел еще два боя. Сначала победил Хуана Мануэля Маркеса раздельным решением судей во второй встрече, а в июне поднялся в легкий вес и нокаутировал Дэвида Диаза, став чемпионом мира в пяти дивизионах. Благодаря уходу Мейвезера и последним двум победам Пакьяо стал лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.
Компания Де Ла Хойи пыталась переманить Пакьяо, а Боб Арум угрожал ей судом
У Пакьяо не самые простые отношения с промоутерской компанией Де Ла Хойи Golden Boy Promotions. Первая причина – Боб Арум, с которым Де Ла Хойя соперничал в нулевые. Вторая – история, когда Golden Boy Promotions переманивал Пакьяо у Top Rank Арума.
В ноябре-2006 у Пакьяо заканчивался контракт с Top Rank. Тогда же состоялся третий бой против Эрика Моралеса. Но Golden Boy Promotions опередил и заключил контракт с Пакьяо на семь боев еще в сентябре-2006.
Арум пригрозил команде Де Ла Хойи судом, из-за пункта, запрещающего Пакьяо вести переговоры с конкурирующими компаниями во время действия договора. Сразу после боя с Моралесом Арум объявил о новом контракте с Пакьяо на четыре года, подписной бонус – $1 млн.
В марте-2007 в медиа вылезла история, как Де Ла Хойя и его партнер Ричард Шефер встречались с Пакьяо в одном из стейкхаусов Лос-Анджелеса. Там они вручили Пакьяо чемодан наличных. По разным версиям, в нем лежало от $250 до $500 тысяч.
Но Пакьяо отказался – с тех пор Golden Boy Promotions больше не пытался его подписать. Через год это никак не помешало вести переговоры о совместном бое, хотя напряженные отношения между Де Ла Хойей и Арумом сохранялись.
После того как Ларри Мерчант вбросил идею про бой Пакьяо – Де Ла Хойя, известный журналист Дэн Рафаэль связался с Арумом с вопросом о поединке. Промоутер Пакьяо ответил коротко: «Мы согласны. Мне даже не придется звонить Мэнни. Уверен, что он примет вызов без вопросов».
«Когда в прошлом году один эксперт упомянул о возможности моего боя с Пакьяо, это засело у меня в голове. Я думал об этом много месяцев. И сказал себе: «Смогу ли я действительно сразиться с Мэнни Пакьяо и победить сильнейшего бойца вне зависимости от весовых категорий?» – признавался Де Ла Хойя.
После срывов с Мейвезером и Котто летом-2008 начались переговоры с Пакьяо. Де Ла Хойя предложил разделение 70-30 в свою пользу, потому что тогда Пакьяо не был звездой PPV – поединок против Де Ла Хойя был важен не только ради наследия, но и для повышения популярности в США. На финальной пресс-конференции Пакьяо говорил, что бой против Де Ла Хойи – самый важный в карьере.
Хотя к тому моменту он уже разбил элиту мексиканского бокса: Марко Антонио Баррера, Эрик Моралес, Хуан Мануэль Маркес, Эктор Веласкес и Хорхе Солис. Но Пакьяо ни разу не переваливал за 400 тысяч платных трансляций, а Де Ла Хойя делал миллионные рейтинги и был ведущей стороной в переговорах даже с Мейвезером.
Но Пакьяо не согласился на такое разделение и требовал 40% от общей выручки. Де Ла Хойя поставил ультиматум в 33%, но в итоге согласился на 35. В конце августа поединок закрепился как «Бой мечты» и планировался в полусреднем весе. То есть Пакьяо должен был перепрыгнуть через одну весовую – более пяти кг.
Реакция на анонс была неоднозначной из-за разницы боксеров в весе и габаритах. Пакьяо никогда не дрался с такими крупными соперниками, поэтому многие видели в этом угрозу для его здоровья. Просто вдумайтесь: 14 см разницы в росте, 15 – в размахе рук. Поэтому фаворитом считали 35-летнего Де Ла Хойю.
«Как только этот бой объявили, люди были в ужасе, потому что Де Ла Хойя был таким большим, что Мэнни не только бы избили, но и серьезно травмировали. И пресса разносила меня, что я пытаюсь всучить им мисматч», – рассказывал Арум.
«Когда вылетел первый удар, бой закончился». Пакьяо не отдал Де Ла Хойе ни одного раунда
Некоторые медиа сравнивали этот бой с противостоянием Давида и Голиафа. Тем более Де Ла Хойя дал равный бой Мейвезеру в 2007-м, едва не выиграв. На взвешивании Пакьяо показал 64,1 кг, что на 2,6 кг ниже лимита, а Де Ла Хойя – 65,7 кг. Позже Пакьяо объяснил недобор сохранением скоростных кондиций.
Немного экспертов верили в Пакьяо. Но среди них – Тедди Атлас и Майк Тайсон. Хотя даже они не предполагали, что бой получится настолько односторонним – Пакьяо был лучше в каждом раунде.
Он легко перебивал Де Ла Хойю и не застаивался у канатов, как Мейвезер. В тот вечер у Де Ла Хойи ничего не получалось: он не мог нащупать дистанцию, чтобы ловить Пакьяо джебами, потому что тот часто выбрасывал встречные удары вразрез и тут же смещался с линии атаки. Типичный праймовый Пакьяо.
«Когда вылетел первый удар [от Пакьяо], бой закончился. С того момента это [победа] стало делом времени», – сказал Фредди Роуч.
Пакьяо легко подстроился под темп Де Ла Хойи и разбивал его одиночными и серийными выпадами. Де Ла Хойя был слишком медленным и читаемым, потому Пакьяо постоянно уворачивался от ответных ударов. Хотя перед боем Де Ла Хойя заявил, что готовится к нокауту.
Но его удары не пугали, хотя в четвертом раунде он пару раз остановил атаки Пакьяо правыми навстречу. Это были единичные эпизоды в пользу Де Ла Хойи. В восьмом раунде Пакьяо позволил сопернику поработать сериями, но никакого урона не получил.
Затем уже сам Пакьяо разбил Де Ла Хойю в углу, словно именно он природный полусредневес. После восьмого раунда Де Ла Хойю спросили, будет ли он дальше драться. Из-за молчания бой остановили. «Я был удивлен и, наверное, даже больше, чем сидевшие рядом. Пакьяо избивал Де Ла Хойю, как он это обычно делает», – говорил Ларри Мерчант.
Пакьяо выдал эталонный перформанс уровня лучшего бойца P4P, не дав Де Ла Хойе ни шанса. Он попал 224 раза, а 195 из них – акцентированные. Де Ла Хойя ответил 83 попаданиями, из которых 51 – силовые. Никто ранее не устраивал такой декласс Де Ла Хойе – даже нокаутировавший его Бернард Хопкинс.
«Даже в самом страшном сне я не мог представить, что Пакьяо окажется таким, каким он был в тот вечер: потрясающим, захватывающим и не перестающим выбрасывать удары. Эта победа катапультировала Пакьяо на новые высоты», – рассказывал Де Ла Хойя.
Несмотря на статус боксеров, бой собрал 1,25 млн PPV. Это почти в два раза меньше, чем поединок Де Ла Хойя – Мейвезер. Тогда они сделали 2,4 млн PPV. Есть две причины провала. Первая – бой американца против неизвестного широкой аудитории филиппинца сложнее продать, чем поединок против другого американца. Вторая – кризис 2007 года. Он ударил по благосостоянию населения, поэтому немало людей отказались платить за трансляцию $54,95.
Почему Де Ла Хойя провалился с Пакьяо? Его готовили два члена Зала боксерской славы, один из которых тренировал Али
Изначально Де Ла Хойя пригласил в кэмп Флойда Мейвезера-старшего, но тот занимался подготовкой Рикки Хаттона. Поэтому к Де Ла Хойе приехал член Зала боксерской славы Начо Беристайн, работавший с Хуаном Мануэлем Маркесом и знавший о слабых местах Пакьяо.
Помимо Беристайна Де Ла Хойя пригласил легендарного тренера Мохаммеда Али Анджело Данди. В кэмпе он был в роли консультанта, потому что подготовкой руководил Беристайн. Данди давал Де Ла Хойе точечные подсказки, но чаще выступал в роли мотиватора, всегда выделяя его особый статус.
Несмотря на успешную весогонку и общие слова про великолепную форму в ходе подготовки и в документальном фильме HBO 24/7, все было иначе. Де Ла Хойя признавался:
«Все началось в тренировочном лагере. Я готовился к Мэнни, и имейте в виду, что когда до боя осталось три месяца, то меня избивали спарринг-партнеры. В какой-то момент во время тренировочного лагеря – может быть, в середине подготовки – решил, что для меня все кончено. Я так не мог. Меня так сильно избивали. Мое тело чувствовало себя не в своей тарелке. И я запил».
При этом неоднозначно вспоминает то поражение: «Это была огромная ошибка. Называйте меня сумасшедшим, но это было весело».
Победа Пакьяо над Де Ла Хоей на сутки остановила гражданскую войну на Филиппинах
Мэнни Пакьяо – живой символ Филиппин. В 2007 году на родине он стал сенатором и запустил несколько благотворительных программ для школьников и воспитанников детских садов. Победа над Де Ла Хойей праздновали так, что на Филиппинах на сутки прервались боевые действия.
Вся страна сидела у телеэкранов, включая сепаратистов, из-за чего полицейские не патрулировали улицы. А после боя десятки миллионов филиппинцев вышли праздновать победу. Во время празднований не случилось ни одной стычки.
«Когда он выиграл, было просто удивительное празднование. Это как Давид и Голиаф – история андердога, который победил. Счастливое время для Филиппин», – рассказывала филиппинская журналистка Дайан Кастильехо.
Бывший исполнительный секретарь Филиппин Эдуардо Эрмита вспоминал: «Его победа поднимет моральный дух филиппинского народа во время экономических трудностей».
С 1968 года на родине Пакьяо шел вооруженный конфликт между правительственными войсками и вооруженными группами мусульманских сепаратистов, особо активных на острове Минданао, где родился Пакьяо. Сепаратисты хотели автономную область на этом острове, похищали людей с целью выкупа и организовывали теракты. Их поддерживала Ливия (до падения режима Муаммара Каддафи) и Малайзия до 1995 года.
Но затишье после боя продлилось недолго – боевые действия возобновились 8 декабря. Гражданская война закончилась перемирием только в 2019-м. За 50 лет вооруженного противостояния погибло не менее 100 тысяч людей.
Победа над Де Ла Хойей дала буст карьере Пакьяо. Если до этого боя гонорар Пакьяо не превышал $3 млн, то за этот поединок он получил $15 млн, а Де Ла Хойя – 35. После него Пакьяо получал за бой в среднем по $15-20 млн. Он стал полноценной мегазвездой с большой фан-базой и солидными сборами платных трансляций.
Пакьяо продолжал доминировать в боксе: возглавлял рейтинг P4P четыре года и уничтожил Рикки Хаттона, Мигеля Котто и Антонио Маргарито. За это время он стал чемпионом мира еще в трех весах и установил немыслимый рекорд, став чемпионом в восьми весовых категориях и лучшим боксером нулевых.
После нокаута Хаттона пошли разговоры об организации боя против Флойда Мейвезера. Первые переговоры состоялись в ноябре-2009, но провалились из-за пункта о допинг-тесте в любое время, включая последние сутки перед поединком.
После этого провала стороны еще несколько раз пытались организовать бой, но он состоялся только в 2015-м, когда Пакьяо был на спаде. А Оскар Де Ла Хойя завершил карьеру в апреле-2009 и представлял Мейвезера в переговорах о бое с Пакьяо.
Пакьяо из лучшего боксера стал посредственностью. Пожалуйста, не возвращайся
Кто эпично возвращался в бокс до Пакьяо?
Фото: Ethan Miller, Jed Jacobsohn / Getty Images