Будущее тяжелого веса – кто займет место Усика, Фьюри и Уайлдера?
Они уже роняли нынешних чемпионов мира.
Тяжелый вес, самый престижный дивизион в боксе, вступает в фазу, когда главные лица близки к завершению карьеры: Александру Усику в январе исполнится 37 лет, Тайсону Фьюри сейчас 35, а Деонтею Уайлдеру уже 38.
Кто займет их место?
Даниэль Дюбуа
Возраст: 26 лет
Рекорд: 19-2, 18 нокаутов
Самый заметный проспект тяжелого веса. Он спарринговал с Фьюри и Джошуа. Причем активно ходят слухи, что Дюбуа ронял Джошуа на спаррингах, когда ему было 18. Дюбуа – клиент Фрэнка Уоррена, что автоматически дает мощный пиар-буст.
В августе-2023 Дюбуа дал конкурентный бой Александру Усику, но всем больше запомнился скандал с запрещенным (или нет?) ударом в пах. Дюбуа посадил Усика, пробив в пояс, но судья не отсчитал нокдаун, так как увидел попадание ниже линии пояса.
Несмотря на досрочное поражение, Дюбуа доставил Усику немало проблем. Поэтому его перспективы никак не пошатнулись. Плюс за Дюбуа репутация нокаутера: 18 из 19 побед – досрочные.
Он владел поясом чемпиона мира по версии WBA. Поэтому в случае ухода Усика или Фьюри именно Дюбуа будет одним из самых заметных претендентов на титулы. А Фрэнк Уоррен сделает все, чтобы поставить Дюбуа в начало очереди за пояса.
Джаред Андерсон
Возраст: 24 года
Рекорд: 16-0, 15 нокаутов
Один из самых монструозных нокаутеров нового поколения. Причем за 16 поединков он провел всего лишь 46 раундов. Андерсон быстро разбирался с такими крепкими бойцами, как Джерри Форрест, Джордж Ариас, Владимир Терешкин и Александр Тесленко. Только Чарльз Мартин протянул полную дистанцию и разгромно проиграл.
Андерсон идет высоко в рейтингах: №2 – в WBO, №5 – в IBF, №6 – в WBC и №8 – в WBA. Он спарринговал с Тайсоном Фьюри перед вторым и третьим боями с Деонтеем Уайлдером. И Фьюри видит в 24-летнем боксере большие перспективы: «Это будущий чемпион. Я говорил это три года назад и до сих так считаю. Это наследник престола, ребята. Поверьте мне». Несколько лет назад распространились слухи, что Андерсон ронял Фьюри на спаррингах, но оба бойца это отрицают.
Андерсон – одаренный боец, у которого хороший тайминг на дальней дистанции: он тонко чувствует, когда выбрасывать удар и в какой момент разрывать дистанцию. Андерсон сближается через уклоны и чередует удары в голову и корпус. На ближней дистанции он особенно опасен, потому что выжидает момент, чтобы потрясти соперника. До 19-летия Андерсон дважды выиграл чемпионат США, после чего подписал контракт с Top Rank Боба Арума.
Для тяжа у Андерсона редкое сочетание убийственной мощи и техники. В 2021 году он нокаутировал Александра Тесленко ударом через защиту, а в августе-2023 разбил многосерийной комбинацией Андрея Руденко, из-за чего судья вмешался в пятом раунде.
Несмотря на крутые спортивные вводные, у Андерсона были проблемы с законом: в ноябре-2023 его задержали за вождение в нетрезвом виде и ненадлежащее обращение с огнестрельным оружием, но освободили спустя восемь часов. Это может стать препятствием на пути к чемпионским поясам.
Баходир Жалолов
Возраст: 29 лет
Рекорд: 14-0, 14 нокаутов
Баходир Жалолов – олимпийский чемпион прошлых Игр в Токио и двукратный чемпион мира, хотя стартовал по профи еще в 2018 году. Он сотрудничает с промоутерской компанией Fight Promotions, известной по работе с Сергеем Деревянченко и Евгением Хитровым.
Жалолов успешно совмещает выступлений в профессионалах и любителях. До Олимпиады в Токио он набил по профи рекорд 8-0. После ОИ уровень оппозиции Жалолова незначительно поднялся: он дрался с крепким джорнименом Камилом Соколовски, которого тяжело финишировать (только 4 из 25 поражений досрочные), и нокаутировал в пятом раунде.
Даже после триумфа в Токио Жалолов выступил на домашнем чемпионате мира в Ташкенте в 2023-м, где стал первым. Сейчас рекорд Жалолова в профессионалах – 14-0, причем все бои закончились досрочно. Суммарно за 14 боев он провел 35 раундов – в среднем менее трех раундов за поединок. Но из-за слабого уровня оппозиции Жалолов идет на 15-м месте в рейтинге WBC. В остальных рейтингах его нет в топе.
У Жалолова впечатляющая антропометрия: рост – 201 см, а размах рук – 206 см. Несмотря на резюме нокаутера по профи, в любителях он проявил себя как грамотный игровик, где часто доводит бои до судейского решения. Все благодаря хорошему футворку и отличному таймингу на дальней дистанции.
Так как делами Жалолова сейчас занимается известный российский менеджер Вадим Корнилов, в ближайшие годы мы можем увидеть его на громких турнирах с известными оппонентами. К тому же в августе-2023 Жалолов дебютировал на телеканале ESPN+ и закончил бой в первом раунде.
Сейчас ему 29 лет – потенциал еще до конца не раскрыт.
Мартин Баколе
Возраст: 30 лет
Рекорд: 20-1, 15 нокаутов
Пусть вас не обманывает телосложение Мартина Баколе: да, 140 кг, но он очень опасный панчер с крепкой челюстью. Самый известный эпизод с его участием – спарринги с Александром Усиком перед реваншем с Энтони Джошуа. По словам Баколе, он нокаутировал Усика ударом в корпус. Впоследствии Джошуа спрашивал у Усика, как его корпус.
К 30 годам Баколе накопил солидный набор побед. Он перебил Сергея Кузьмина в 10-раундовом бою, дожал опытного Мариуша Ваха, финишировал крепкого Кевина Джонсона. А в 2022 году победил непобежденного проспекта Тони Йока, который выдержал все 10 раундов, но дважды улетел в нокдаун.
В то же время у Баколе неидеальная защита, которой он пренебрегает. Например, часто опускает руки, хотя иногда неплохо защищается корпусом, но все равно пропускает. Из-за этого Баколе проиграл Майклу Хантеру в 2019-м, но тогда травма плеча помешала драться в полную силу. Главный козырь Баколе – ударная мощь. По его данным кажется, что он самый монструозный ударник дивизиона вместе с Деонтеем Уайлдером.
При этом у Уайлдера размашистая и неуклюжая техника, а у Баколе – очень качественная ударка, которой он неоднократно пробивал голову и печень. Последний перформанс против Карлоса Такама показал, насколько Баколе опасен прямо сейчас. Он не очень хорошо работает ногами, часто пренебрегает защитой, его можно перебоксировать. Но если Баколе достанет соперника, то тот вряд ли выдержит ударного напора.
Фабио Уордли
Возраст: 28 лет
Рекорд: 17-0, 16 нокаутов
Очередной британский проспект. Промоутер Уордли – Диллиан Уайт. Пока у него слабая оппозиция, но грамотный пиар. Уайт сделал из бывшего сотрудника паба участника бойцовского турнира в Саудовской Аравии, где бились Фьюри и Нганну.
Тогда Уордли дрался с другим небитым британским проспектом Дэвидом Аделейе за титулы чемпиона Британии и Британского Содружества. Аделейе навязал грязный бой с клинчами и ударами после судейского вмешательства, но Уордли отправил соперника в нокдаун сразу же после выхода из клинча и потом добил.
Эта победа сделала Уордли одним из главных британских проспектов. Он идет в топ-10 в WBA и IBF и в топ-20 – в WBC. После победы над Аделейе уровень оппозиции точно повысится. Уордли – атлетичный тяж ростом 196 см и весом около 110 кг. Он хорошо работает первым номером, но бьет слишком размашисто. У него пока не было соперника, который заставил бы защищаться и перестраиваться. Пока это типичное продвижение британского проспекта.
Фрэнк Санчес
Возраст: 31 год
Рекорд: 23-0, 16 нокаутов
Фрэнк Санчес давно идет в списке проспектов, но по скиллам это давно созревший претендент на чемпионский бой. Он высоко идет во всех рейтингах (№3 – в WBO, №4 – в WBC, №6 – в IBF), кроме WBA, где замыкает топ-15.
Санчес – нетипичный пример кубинского бойца. В отличие от кубинцев, известных гениальной работой в защите, Санчес – атакующий и агрессивный боксер, хотя умеет защищаться у канатов, но использует этот скилл нечасто.
Он тренируется у Эдди Рейносо, одного из авторов блестящей карьеры Сауля Альвареса, с которым спаррингует Санчес. При нем Санчес прибавил в атаке и напоре – выбил за пределы ринга Хулиана Фернандеса и перебил непобежденного проспекта Эфе Аджагбу.
В декабре Санчес встретится с новозеландским гигантом Джуниором Фа. В случае очередной победы он может претендовать на элиминатор по линиям WBO и WBC. Но требуется яркая победа в стиле Деонтея Уайлдера или Джареда Андерсона, чтобы убедить руководителей организаций.
Филип Хргович
Возраст: 31 год
Рекорд: 16-0, 13 нокаутов
На стороне Филипа Хрговича всемогущий Эдди Хирн, хотя основной промоутер – Калле Зауэрланд. Но без Хирна Хргович не добрался бы до первого места в рейтинге IBF. Сейчас он главный претендент на один из поясов Александра Усика. Если бы не бой с Фьюри, Хргович, скорее всего, стал бы следующим соперником Усика.
Хргович – габаритный (рост – 198 см, размах рук – 208 см), агрессивный, напористый и грязный боец. С его неудержимой манерой ведения боя он неудобен для любого топа. Хргович может проигрывать, но никогда не сдастся и, если надо, ради победы будет бить ниже пояса и по затылку. Так, в поединке с Чжаном Чжилеем он оказался в нокдауне в первом раунде, но перевернул ход боя и выиграл благодаря характеру и напору.
Несмотря на бронзовую медаль Олимпиады-2016, Хргович – не очень техничный, ограниченный, но чертовски выносливый и волевой боксер. Для любого другого веса Хргович был бы посредственностью и трамплином для проспектов. Но его качества отлично подходят под тяжей. В моменты кризиса, как после гегемонии братьев Кличко и в период депрессии Тайсона Фьюри, Хргович может стать чемпионом мира.
Если Джозеф Паркер и Чарльз Мартин становились чемпионами, почему не получится у Хрговича?
Почему Усик против Фьюри – главный бой тяжей в XXI веке
Фото: Philip Oldham/Global Look Press; Getty Images/Al Bello, Buda Mendes, Justin Setterfield, Ethan Miller, Francois Nel, James Chance.
Первый невероятно унылый, а второй улетел в нокаут от джеба, и теперь всем доказывает что он настоящий чемпион.
Пусть лучше старый китаец какой-нибудь поясок зацепит, вот он точно заслужил боями против Джойса
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Ничего себе протянул. Чарльз его чуть на жопу не посадил в том бою. И раунда 2-3 точно выиграл. Непонятно о каком разгромном поражении идет речь...
Не забываем, что половина этого списка отвалится в ближайшие годы, т.к еще ни с кем серьезным не дрались
Андерсон. Молод, грамотно ведут (неплохая оппозиция уже и бои проводит, а не на печи сидит), очень быстр для тяжа, и вообще общий уровень неплох. На этом очевидные достоинства заканчиваются. Он очень средний панчер, как бы красиво не выглядел его рекорд. Несчастного Руденко он бил, шо аж больно было через экран, но тот никак не падал) Ну и да, возрастной Мартин наглядно показал, что там еще работать и работать. Хочется верить, что Андерсон таки сможет это сделать, потенциал там есть.
Баколе мне нравится. Такой, Форман на минималках) Медленный, но бьет грамотно. Чет мне кажется малохольных Джошуа и Дюбуа он мог бы прихлопнуть)
По Уордли особо нет мнения, посмотрим. Лишний панчер для конкуренции лишним не будет)
Джаред. Явно ведут паренька, да. И у него вроде все есть. Но не устрашающий. Чарльз Мартин абсолютно адекватно с ним отработал, и уже чисто из-за возраста не потянул весь бой конкурировать. Но посмотрим.
В статье не хватает Торреса еще. Белый янки, вроде как торпеда Арума. Тоже рассчитывают на него боссы, я так понял.
Но несообразностей в статье - мама дорогая! Сейчас попробуем разобраться)
>> нетипичный пример кубинского бойца
Типичнейший кубинец! Ленивый, осторожный и всегда готовый засушить бой, даже когда этого не требуется. После победы над Аджагбой 2 года назад (вполне серьезный скальп) бил откровенно не пойми кого. По скиллу он наверное лучший из перечисленных, но ни какой он не агрессор и зрелищностью там не пахнет.
Хргович - новый Виталик Кличко, но тоже на минималках) Модно стало говорить об ограблении китайца, но там абсолютно равный бой, который можно отдавать в обе стороны.
Можно еще упомянуть следующих персонажей:
Джастис Хуни. Молодой, быстрый, техничный. Мелковат, безударен, проблемы со здоровьем и оппозицией.
Эфе Аджагба. За поражение от Санчеса реваншировался несколькими убедительными победами над приличной оппозицией. Большой, бьющий, деревянный. Он точно в обойме.
Арслан Махмудов. Откровенно разочаровал в бою с Такамом. Ооочень медленный, корявый, но просто огромный и очень сильный и, самое главное, страшный)) В ближайшем карде Джошуа / Уайлдера будет биться с неплохим турком Кабайелом.
А набор этот вполне себе был бы неплох, разноплановые бойцы, могли бы устраивать зрелищные поединки друг с другом, повышать уровень, выходить на титульные бои, вот это вот все. Но этого не происходит.
С одной стороны, можно сказать, что виновата одна жирная цыганская жевотнайа, нахрен убившая своей деятельностью тяжелый вес. Отчасти это правда. А с другой, наши бравые проспекты поголовно превратились в ждунов, а не спортсменов, и никто никуда не стремится. А че, так по тихой грусти и поясок высидеть можно, без лишнего риска.
В связи с изложенным, обращает на себя внимание ближайший вечер в Эр-Рияде, где (помимо Джошуа и Уайлдера) на ринг выйдут Санчез, Хргович, Махмудов и Дюбуа. Да, не против друг друга, а против средней оппозиции. Но если помечтать, шейхи могут например свести победителей друг с другом, денег у них хватит. И это было бы прекрасно! Аминь)
На счет низкого болевого порока вполне может быть, такое существует. Но я думаю там менталка. Среди крупных особей в природе хватает трусливых, это один из ее известных парадоксов. Тот же Володя Кличко такой же был. Парню нужен ментальный коуч, свой Мэнни Стюард.
Ну Джаред реально молод для тяжа, так что да, посмотрим.
Торрес зрелищный, но мелкий. Джо Меси вспоминается. Тяжело ему против современных мутантов будет. Но и до топовых боев его еще не скоро допустят.
Захожу в боксерские ветки чисто ради твоих, и Кита Муна, постов!