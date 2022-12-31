Будущее тяжелого веса – кто займет место Усика, Фьюри и Уайлдера?

Они уже роняли нынешних чемпионов мира.

Тяжелый вес, самый престижный дивизион в боксе, вступает в фазу, когда главные лица близки к завершению карьеры: Александру Усику в январе исполнится 37 лет, Тайсону Фьюри сейчас 35, а Деонтею Уайлдеру уже 38.

Кто займет их место?

Даниэль Дюбуа

Возраст: 26 лет

Рекорд: 19-2, 18 нокаутов

Самый заметный проспект тяжелого веса. Он спарринговал с Фьюри и Джошуа. Причем активно ходят слухи, что Дюбуа ронял Джошуа на спаррингах, когда ему было 18. Дюбуа – клиент Фрэнка Уоррена, что автоматически дает мощный пиар-буст.

В августе-2023 Дюбуа дал конкурентный бой Александру Усику, но всем больше запомнился скандал с запрещенным (или нет?) ударом в пах. Дюбуа посадил Усика, пробив в пояс, но судья не отсчитал нокдаун, так как увидел попадание ниже линии пояса.

Несмотря на досрочное поражение, Дюбуа доставил Усику немало проблем. Поэтому его перспективы никак не пошатнулись. Плюс за Дюбуа репутация нокаутера: 18 из 19 побед – досрочные.

Он владел поясом чемпиона мира по версии WBA. Поэтому в случае ухода Усика или Фьюри именно Дюбуа будет одним из самых заметных претендентов на титулы. А Фрэнк Уоррен сделает все, чтобы поставить Дюбуа в начало очереди за пояса.

Джаред Андерсон

Возраст: 24 года

Рекорд: 16-0, 15 нокаутов

Один из самых монструозных нокаутеров нового поколения. Причем за 16 поединков он провел всего лишь 46 раундов. Андерсон быстро разбирался с такими крепкими бойцами, как Джерри Форрест, Джордж Ариас, Владимир Терешкин и Александр Тесленко. Только Чарльз Мартин протянул полную дистанцию и разгромно проиграл.

Андерсон идет высоко в рейтингах: №2 – в WBO, №5 – в IBF, №6 – в WBC и №8 – в WBA. Он спарринговал с Тайсоном Фьюри перед вторым и третьим боями с Деонтеем Уайлдером. И Фьюри видит в 24-летнем боксере большие перспективы: «Это будущий чемпион. Я говорил это три года назад и до сих так считаю. Это наследник престола, ребята. Поверьте мне». Несколько лет назад распространились слухи, что Андерсон ронял Фьюри на спаррингах, но оба бойца это отрицают.

Андерсон – одаренный боец, у которого хороший тайминг на дальней дистанции: он тонко чувствует, когда выбрасывать удар и в какой момент разрывать дистанцию. Андерсон сближается через уклоны и чередует удары в голову и корпус. На ближней дистанции он особенно опасен, потому что выжидает момент, чтобы потрясти соперника. До 19-летия Андерсон дважды выиграл чемпионат США, после чего подписал контракт с Top Rank Боба Арума.

Для тяжа у Андерсона редкое сочетание убийственной мощи и техники. В 2021 году он нокаутировал Александра Тесленко ударом через защиту, а в августе-2023 разбил многосерийной комбинацией Андрея Руденко, из-за чего судья вмешался в пятом раунде.

Несмотря на крутые спортивные вводные, у Андерсона были проблемы с законом: в ноябре-2023 его задержали за вождение в нетрезвом виде и ненадлежащее обращение с огнестрельным оружием, но освободили спустя восемь часов. Это может стать препятствием на пути к чемпионским поясам.

Баходир Жалолов

Возраст: 29 лет

Рекорд: 14-0, 14 нокаутов

Баходир Жалолов – олимпийский чемпион прошлых Игр в Токио и двукратный чемпион мира, хотя стартовал по профи еще в 2018 году. Он сотрудничает с промоутерской компанией Fight Promotions, известной по работе с Сергеем Деревянченко и Евгением Хитровым.

Жалолов успешно совмещает выступлений в профессионалах и любителях. До Олимпиады в Токио он набил по профи рекорд 8-0. После ОИ уровень оппозиции Жалолова незначительно поднялся: он дрался с крепким джорнименом Камилом Соколовски, которого тяжело финишировать (только 4 из 25 поражений досрочные), и нокаутировал в пятом раунде.

Даже после триумфа в Токио Жалолов выступил на домашнем чемпионате мира в Ташкенте в 2023-м, где стал первым. Сейчас рекорд Жалолова в профессионалах – 14-0, причем все бои закончились досрочно. Суммарно за 14 боев он провел 35 раундов – в среднем менее трех раундов за поединок. Но из-за слабого уровня оппозиции Жалолов идет на 15-м месте в рейтинге WBC. В остальных рейтингах его нет в топе.

У Жалолова впечатляющая антропометрия: рост – 201 см, а размах рук – 206 см. Несмотря на резюме нокаутера по профи, в любителях он проявил себя как грамотный игровик, где часто доводит бои до судейского решения. Все благодаря хорошему футворку и отличному таймингу на дальней дистанции.

Так как делами Жалолова сейчас занимается известный российский менеджер Вадим Корнилов, в ближайшие годы мы можем увидеть его на громких турнирах с известными оппонентами. К тому же в августе-2023 Жалолов дебютировал на телеканале ESPN+ и закончил бой в первом раунде.

Сейчас ему 29 лет – потенциал еще до конца не раскрыт.

Мартин Баколе

Возраст: 30 лет

Рекорд: 20-1, 15 нокаутов

Пусть вас не обманывает телосложение Мартина Баколе: да, 140 кг, но он очень опасный панчер с крепкой челюстью. Самый известный эпизод с его участием – спарринги с Александром Усиком перед реваншем с Энтони Джошуа. По словам Баколе, он нокаутировал Усика ударом в корпус. Впоследствии Джошуа спрашивал у Усика, как его корпус.

К 30 годам Баколе накопил солидный набор побед. Он перебил Сергея Кузьмина в 10-раундовом бою, дожал опытного Мариуша Ваха, финишировал крепкого Кевина Джонсона. А в 2022 году победил непобежденного проспекта Тони Йока, который выдержал все 10 раундов, но дважды улетел в нокдаун.

В то же время у Баколе неидеальная защита, которой он пренебрегает. Например, часто опускает руки, хотя иногда неплохо защищается корпусом, но все равно пропускает. Из-за этого Баколе проиграл Майклу Хантеру в 2019-м, но тогда травма плеча помешала драться в полную силу. Главный козырь Баколе – ударная мощь. По его данным кажется, что он самый монструозный ударник дивизиона вместе с Деонтеем Уайлдером.

При этом у Уайлдера размашистая и неуклюжая техника, а у Баколе – очень качественная ударка, которой он неоднократно пробивал голову и печень. Последний перформанс против Карлоса Такама показал, насколько Баколе опасен прямо сейчас. Он не очень хорошо работает ногами, часто пренебрегает защитой, его можно перебоксировать. Но если Баколе достанет соперника, то тот вряд ли выдержит ударного напора.

Фабио Уордли

Возраст: 28 лет

Рекорд: 17-0, 16 нокаутов

Очередной британский проспект. Промоутер Уордли – Диллиан Уайт. Пока у него слабая оппозиция, но грамотный пиар. Уайт сделал из бывшего сотрудника паба участника бойцовского турнира в Саудовской Аравии, где бились Фьюри и Нганну.

Тогда Уордли дрался с другим небитым британским проспектом Дэвидом Аделейе за титулы чемпиона Британии и Британского Содружества. Аделейе навязал грязный бой с клинчами и ударами после судейского вмешательства, но Уордли отправил соперника в нокдаун сразу же после выхода из клинча и потом добил.

Эта победа сделала Уордли одним из главных британских проспектов. Он идет в топ-10 в WBA и IBF и в топ-20 – в WBC. После победы над Аделейе уровень оппозиции точно повысится. Уордли – атлетичный тяж ростом 196 см и весом около 110 кг. Он хорошо работает первым номером, но бьет слишком размашисто. У него пока не было соперника, который заставил бы защищаться и перестраиваться. Пока это типичное продвижение британского проспекта.

Фрэнк Санчес

Возраст: 31 год

Рекорд: 23-0, 16 нокаутов

Фрэнк Санчес давно идет в списке проспектов, но по скиллам это давно созревший претендент на чемпионский бой. Он высоко идет во всех рейтингах (№3 – в WBO, №4 – в WBC, №6 – в IBF), кроме WBA, где замыкает топ-15.

Санчес – нетипичный пример кубинского бойца. В отличие от кубинцев, известных гениальной работой в защите, Санчес – атакующий и агрессивный боксер, хотя умеет защищаться у канатов, но использует этот скилл нечасто.

Он тренируется у Эдди Рейносо, одного из авторов блестящей карьеры Сауля Альвареса, с которым спаррингует Санчес. При нем Санчес прибавил в атаке и напоре – выбил за пределы ринга Хулиана Фернандеса и перебил непобежденного проспекта Эфе Аджагбу.

В декабре Санчес встретится с новозеландским гигантом Джуниором Фа. В случае очередной победы он может претендовать на элиминатор по линиям WBO и WBC. Но требуется яркая победа в стиле Деонтея Уайлдера или Джареда Андерсона, чтобы убедить руководителей организаций.

Филип Хргович

Возраст: 31 год

Рекорд: 16-0, 13 нокаутов

На стороне Филипа Хрговича всемогущий Эдди Хирн, хотя основной промоутер – Калле Зауэрланд. Но без Хирна Хргович не добрался бы до первого места в рейтинге IBF. Сейчас он главный претендент на один из поясов Александра Усика. Если бы не бой с Фьюри, Хргович, скорее всего, стал бы следующим соперником Усика.

Хргович – габаритный (рост – 198 см, размах рук – 208 см), агрессивный, напористый и грязный боец. С его неудержимой манерой ведения боя он неудобен для любого топа. Хргович может проигрывать, но никогда не сдастся и, если надо, ради победы будет бить ниже пояса и по затылку. Так, в поединке с Чжаном Чжилеем он оказался в нокдауне в первом раунде, но перевернул ход боя и выиграл благодаря характеру и напору.

Несмотря на бронзовую медаль Олимпиады-2016, Хргович – не очень техничный, ограниченный, но чертовски выносливый и волевой боксер. Для любого другого веса Хргович был бы посредственностью и трамплином для проспектов. Но его качества отлично подходят под тяжей. В моменты кризиса, как после гегемонии братьев Кличко и в период депрессии Тайсона Фьюри, Хргович может стать чемпионом мира.

Если Джозеф Паркер и Чарльз Мартин становились чемпионами, почему не получится у Хрговича?

Фото: Philip Oldham/Global Look Press; Getty Images/Al Bello, Buda Mendes, Justin Setterfield, Ethan Miller, Francois Nel, James Chance.