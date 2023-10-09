Сломанный позвоночник на ОИ в Сочи, Путин в больнице, миллионный блог и возвращение к лыжам. История Марии Чаадаевой

На этот раз текстом.

Мария Чаадаева (Комиссарова) – одна из самых популярных спортсменок в России (1,2 млн подписчиков в инстаграме).

В 2014-м она получила тяжелейшую травму во время Олимпиады в Сочи, теперь передвигается на коляске, но нисколько не унывает – и рассказывает о себе в нашем документальном проекте «Один на один».

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Чаадаева сначала занималась горными лыжами, а после травмы и спада ушла во фристайл

«Родители поставили меня на лыжи в пять лет. Я начинала с маленькой горки недалеко от дома, потом меня записали в горнолыжную школу. Поехала первый раз без родителей в семь лет, там увидела большие горы, у нас были соревнования. Мне было страшно от величия этих мурманских гор. Там начались первые результаты, давали пакет с подарками. Подарили джинсы, шампунь, тогда я почувствовала вкус победы.

Каждый раз, когда у меня начинались классные результаты, случалась травма. В 15-16 лет я сломала ногу.

Отец Марии, бывший спортсмен Леонид Комиссаров воспоминает: «Когда она получила предпоследнюю травму, ее вывели из состава сборной России, как бесперспективную. В этот момент появился новый вид спорта – фристайл ски-кросс. Это очень похожие виды спорта, ее сразу же пригласили в сборную. Мы (родители) отговаривали ее после травмы. Но она уперлась».

У Марии был еще личный стимул, чтобы уйти во фристайл: «Меня уже не брали в основной состав сборной, потому что я не могла показать результаты, которые были до травмы. Не хотела ездить с командой по Кубкам России. Плюс я узнала, что туда (во фристайл-ски-кросс) позвали Лешу [Чаадаева]. Он же мне нравился – думаю, надо попробовать. Меня никто не звал, я сама позвонила».

«В 20 лет Маша потеряла маму, она умерла, – рассказывает отец. – Это первое горе, которое поменяло наш образ жизни. Трудно передать словами, что мы чувствовали в это время. В тот момент Маша проявила стойкость духа, продолжила занятия спортом».

«Казалось, что я ботинках, а их уже нет». Чаадаева вспоминает тот самый спуск и падение

Быстро напомним контекст.

В 2014 году на официальной тренировке накануне открытия Олимпийских игр в Сочи, Мария упала и получила компрессионный перелом позвоночника. Эта история резонировала, в больницу приходил даже Владимир Путин.

Вот размышления самой Чаадаевой:

«В 15 лет, когда узнала, что Олимпиада пройдет в Сочи, я набила на шее татуировку – иероглиф значит мечта. Я мечтала попасть на Олимпиаду. В принципе мое желание сбылось.

15 февраля 2014 года, тренировочный день. Мы вышли на трассу, увидели Сочи, Олимпиаду. Внутри волнение, вокруг столько людей, все поддерживают. Вроде вот: твоя мечта сбылась. Думаешь: все, я попала на Олимпиаду в Сочи, надо еще выступить как следует.

Это была тренировка перед соревнованиями, они были на следующий день. Мне было страшно, как и всем: огромные трамплины, больше чем на Кубках мира и Европы. На Олимпиаде все строят громоздкое, потому что в первую очередь, это шоу.

Буквально 15 секунд от старта, я на небольшом трамплине. Просто очень сильно оттолкнулась. Ты летишь и надо приземлиться в скат, чтобы не было удара в ноги. Я его перелетела и приземлилась на самое плоское – от удара в ноги сломалась спина, и потом я уже упала. В спину ударила взрывная волна.

Помню, как лежала на руке. Она у меня затекла. Потом уже плакала, кричала, что не чувствую ноги. Ко мне подбежали, потом помню носилки – я лежала и молилась: «Господи, вот бы меня сейчас отпустило и я почувствовала ноги». Я лежала и говорила: «Пожалуйста, снимите с меня ботинки». Отвечают, что уже сняли. Я смотрю на ноги, а там реально их уже нет. Были фантомные ощущения: казалось, что я ботинках, а их уже нет».

Ее муж Алексей тогда сильно переживал и сразу полетел в Германию: «Я был в Швейцарии. Увидел по телевизору, мне сразу стали звонить, я понял, что это произошло с Машей. Увидел, что приехал президент. Машу отправили в Мюнхен, я приехал даже раньше нее. Потом собрался консилиум, приехала делегация от Минздрава России: были профессора, даже министр спорта. Немцы очень категоричны: ходить не будет. Но сказали, что рожать сможет. Это был лучик света в мраке».

Папа совсем сник: «Мысли всякие появлялись. Из самых плохих – казалось, проще уйти из этой жизни совсем. Вместе с Машей. Потом подумали и решили, что надо выходить из этой проблемы кардинально. Надо просто начать жить».

Чаадаевой обещали, что поставят ее на ноги за год – но даже через два этого не случилось. Пришлось идти в суд

«Понимала, что есть варианты восстановления, хоть немцы и сказали, что не буду ходить. Есть же и чудеса. До сих пор верю, что есть способ – или, возможно, его придумают.

Мы занимались в Германии где-то два месяца. Меня учили только жить на коляске. Я не видела, что занимаются моей реабилитацией. Потом знакомый сказал нам, что в Испании есть один доктор, нужно с ним пообщаться.

Приехали в клинику доктора Блюма, который нас уже ждал. Это не как обычная клиника, просто большой тренажерный зал. Меня осмотрели, Блюм сразу сказал, что она (спина) полностью восстановима. Думаю: вот мой шанс.

Доктор говорил все наши мысли: «Вам в Германии, наверное, надевают компрессионные чулки, засушивают, вы лежите, чтобы ноги скорее похудели и можно было легче закидывать их на кровать». А мне и правда так делали.

Ты понимаешь, что надо по 6-7 часов в день заниматься, что это через тренировки. А мне так и надо. Я уже чувствую прогресс в спине, мышцах. Знаю, что здесь все получится.

Мы занимались почти два года. Сначала нам обещали год, мы собрали 27 миллионов. Потом сказали, что мало – вы пропускали, плохо занимались, надо еще. Мы естественно остались, собирали еще денег. В итоге около 55 млн, на них мы подавали в суд.

Спустя два года деньги закончились. Нам говорят: «Занимайтесь в зале». Меня Леша тренировал, к нам никто не подходил. Думали: что мы тут делаем, может, нас кинули? Стали думать, что попахивает чем-то мутным.

Мы подали в суд и в Испании, и в России, где он (Блюм) вообще в уголовном розыске. Хотя здесь у него дела идут, также работает клиника. В России мы выиграли 3 млн рублей – за моральный вред. Главное, чтобы люди не попадались на такой же развод».

Муж отмечает: «Мы были наивны. В таком возрасте получить травму. Когда ты на олимпе блистаешь и тут у тебя ломается спина. Шоковое состояние».

Дальше Мария чуть поменяла приоритеты – вышла замуж, родила ребенка и набрала подписчиков в инстаграме

«Через два года после того, как ее обещали поставить на ноги, она начала переосмысливать свою жизнь, – вспоминает отец. – Понимать, что жить можно и в таком положении. Начала думать не только о том, как встать на ноги, а еще как зарабатывать деньги, стать матерью».

Но сначала Чаадаева, конечно, очень расстроилась: «Первое время после травмы я не красилась, не ухаживала за собой, потому что мне не хотелось. Мне жить-то не хотелось, поэтому я выглядела не очень. Даже каре сделала, чтобы волосы не сильно расчесывать.

В клинике я периодически выкладывала видео с тренировок, потому что на тот момент мы собирали деньги на реабилитацию. Надо было показывать: что мы делаем, для чего. Чтобы собрать сумму для дальнейшей реабилитации.

Тогда я уже забеременела, поняла, что это достаточно интересная ситуация: беременный инвалид на коляске. Стала что-то минимально выкладывать, поняла, что это собирает большой отклик. Мне стали присылать бодики для малыша на рекламу – за отметку. У меня было тысяч двадцать подписчиков. Первое время все деньги, которые зарабатывала, вкладывала в развитие блога. Постепенно он вырос до одного миллиона.

Помню, как делала фотографию: специально купила платье с лимонами, держала его в руке. Была пандемия, карантин – я тайком вышла на улицу, будто выбрасывала мусор, и сделала это фото.

Мне, конечно, хотелось детей. Когда поняла, что процесс восстановления долгий, и непонятно, когда это случится. Жизнь идет, я не молодею. В сентябре 2016-го я забеременела, а в ноябре мы поженились».

Сейчас Мария уже катается в сопровождении профессионалов

Первый спуск за долгое время – в люльке, на горнолыжном курорте в Сьерра-Неваде (Испания).

«Очень рада, что наконец-то попробовала. Все меня спрашивают: «Почему не идешь в паралимпийский спорт?». Но это как будто вас взять, поставить на лыжи и начать профессионально обучать. Конечно, он (сопровождающий) сказал, что я быстро учусь, потому что у меня есть ощущение снега.

Страх есть, потому что не ты контролируешь [ситуацию]. Тебя катят и все. Если он упадет или у него отстегнется лыжа, мы оба упадем.

Хотелось бы мне ездить всей семьей на горнолыжные курорты и кататься дальше. Я хотела бы повторить. Когда дети подрастут, сами смогут надевать лыжи, ботинки, можно будет подумать о том, чтобы куда-то ездить всей семьей».

Посмотреть серию можно бесплатно в онлайн-кинотеатре PREMIER по промокоду SPORTS