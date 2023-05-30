Один на один
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Гасилин выиграл юношеский Евро, был лучшим в «Шальке-2» – а после жутких травм и депрессии нашел себя в «Амкале»

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Вернулся в Санкт-Петербург со слезами.

Документальный сериал «Один на один» продолжается. Теперь о себе рассказывает Алексей Гасилин, бывший нападающий «Зенита» и «Шальке-2», который нашел себя в блогерском футболе.

«Думал, что могу стать одним из лучших игроков поколения в стране». Карьера Гасилина началась очень ярко

Алексею 27 лет, он воспитанник питерской «Смены». В 15 Гасилин уже тренировался с дублем «Зенита» – вместе с 19-летними партнерами. В 2013-м нападающий дебютирует за основу и наслаждается звездной командой. Аршавин тогда вернулся из «Арсенала», еще играли Кержаков, Широков, Денисов, Халк и Витцель.

Гасилин обожал наблюдать за связкой Аршавина и Кержакова. Андрей нравился ему больше, но Александр лучше походил по стилю и позиции. «Кержаков – легенда, кумир, – говорит Алексей. – Он был на закате карьеры, а я только начинал – и на 46-й минуте игры с «Амкаром» мне выпала честь заменить легенду».

В это время Алексей уже был победителем юношеского чемпионата Европы-2013. Из той команды Дмитрия Хомухи вы точно знаете Александра Головина и Дмитрия Баринова – к их карьерам вопросов нет. А вот у других все сложилось не так удачно.

Дальше у Гасилина был контракт с «Шальке» – казалось, что карьера идет только вверх. «Мне очень нравился мой сезон в Германии, когда я играл во второй команде, тренировался с основой. Там на моей позиции были такие мастера как Хунтелар, Шупо-Мотинг, которые играли и в «Реале», и в «Баварии».

Мне было 20 лет, я тренировался с основой, забивал в топовой стране. Я был лучшим во второй команде и по праву вызывался в основную, даже удалось попасть в заявку на Лигу Европы, Бундеслигу.

Я играл и в Премьер-лиге, и в ФНЛ, завоевывал медали российских лиг. Но если выделять пик – тот сезон в «Шальке». На тот момент думал, что могу стать одним из лучших игроков поколения в стране», – говорит Алексей.

Еще в 2016-м Гасилин мог перейти в «Бенфику» (предлагали контракт на 5 лет), но решил остаться в Санкт-Петербурге.

«У Леши было обязательство перед «Зенитом», заканчивалось через 9 месяцев, – вспоминает отец Алексея. – Как молодой человек, он хотел играть в футбол. Боялся, что его зачехлят. И Леша решил остаться в родном городе. Где-то я сожалею об этом – надо было уехать в Европу и там развиваться».

Гасилин-старший сначала привил Алексею любовь к «Зениту», а потом стал фиксировать его голевые успехи на специальный лист. Там отмечены голы даже из региональной немецкой лиги.

Все испортили травмы. После операции на голеностопе Гасилин скатился до Второй лиги и приостановил карьеру

Но все планы Алексея разрушили проблемы с голеностопом. Гасилин лечил его несколько раз, лег на операцию только после матча с родным «Зенитом»: играя за «Амкар», он сильно подвернул голеностоп на 36-й минуте.

Через пять дней Гасилина прооперировали в Германии – и Алексей понял, что вернуться на прежний уровень будет сложно: «Начался период реабилитации. Когда начинал бегать, понял, что после ножа хирурга вышел совсем другой футболист. Если тогда меня можно было назвать футболистом».

Гасилин считает, что после травм от его формы в «Шальке» осталось только 15-20%. После 2019-го Алексей плавно снижал запросы: сначала была «Томь», потом – «Волгарь», «Звезда» и «Ленинградец». Между этим еще залетал в кипрский «Эрмис», но тоже не получилось.

«Начались скитания, вечная боль, депрессия, – рассказывает Гасилин. – После травмы я еще занимался с психологом, была бессонница.

Начались [вопросы]: почему со мной так случилось? Я же был такой хороший футболист. Почему все мои знакомые, с которыми я играл – и был, возможно, даже лучше, чем они – играют на таком уровне, а я не могу бегать нормально.

Когда скатился до уровня Второй лиги, постоянные боли заставили задуматься о другом жизненном пути. Я стал думать, что умею лучше всего».

Гасилин оказался в «Амкале», забил в Кубке России – и вернулся в родную академию со слезами

В итоге Алексей стал блогером (больше 37 тысяч подписчиков на ютубе) и оказался в «Амкале». Команду блогеров неожиданно позвали в Кубок России – и мяч Гасилина помог пройти «Зоркий» в 1/256 финала.

Но его главный (и с отрывом самый символичный) матч за команду Германа Эль Класико – 1/64 Кубка против «Звезды» из родного Санкт-Петербурга:

«Я вспоминаю школьные годы, когда мы учились через дорогу, приходили сюда тренироваться. Вспоминаю и футбольные тренировки: вечер, зеленый газончик, прожектора. Приятное чувство ностальгии. Здесь вся моя молодость, юношество, особенное место. Счастлив, что доведется сыграть именно здесь».

«Амкал» сыграл со «Звездой» 2:2, но вылетел в серии пенальти (2:4). После финального свистка – буря эмоций. Алексей заплакал и признался перед трибунами: «Хотел, чтобы эта сказка продолжалась дальше. Но я закончил карьеру дома, в том районе и школе, куда я пришел в шесть лет. Где через дорогу учился. Всем большое спасибо».

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