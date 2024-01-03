Cледующий сезон «Формулы-1» будет ярким! Вот причины

В сезоне-2023 «Формулы-1» Макс Ферстаппен стал трехкратным чемпионом и вновь убил главную интригу. Многие уже теряют надежду: а вдруг в новом году ничего не изменится, а «Ф-1» не удивит?

Не спешите расстраиваться: новая версия «Ф-1» должна стать ощутимо бодрее.

Форма «Ред Булл»? Кажется, регресс не ожидается

В 2021-м Льюис Хэмилтон все еще был главным претендентом на чемпионство, но все решил последний круг гонки в Абу-Даби. А дальше вместо прогресса (команда долго работала над модернизацией боковых понтонов, которые должны вывести ее на новый этап развития) в «Мерседесе» случился откат. Гегемония закончилась, но ее заменила другая. «Ред Булл» властвует в «Формуле-1» уже три года. Вряд ли в 2024-м произойдет что-то сейсмическое – во всяком случае пока не видно весомых причин.

В 2023 году Макс побеждал на болиде RB19, и руководство команды, отмечая сильные стороны машины, заявило, что в целом довольно ею и даже могло использовать ее в следующем сезоне. Но разработка и модернизация RB19 закончены (теперь команды могут скопировать автомобиль чемпиона полностью, как шутят в команде).

Кристиан Хорнер утверждал, что новый болид станет «не революцией, а эволюцией» – для эффективной разработки команда собирала косяки первые полгода 2023-го. Издание Car and Driver писало, что «Ред Булл» запланировал улучшения даже на фоне ограничений по работе с аэротрубой и CFD. La Gazzetta dello Sport сообщала: «РБ» представит новые шасси и получит обновленную аэродинамическую концепцию.

Тестовый пилот «Ред Булл» Джейк Деннис уже поработал с машиной на симуляторе и хорошо оценил ее перспективы. Но сделать новый шаг в пустоту на дополнительные полсекунды от пелотона всегда сложнее, чем нагонять уже известное – особенно с учетом инсайдов о провале первых крэш-тестов улучшенного и облегченного шасси.

У Макса будет новый сильный конкурент

Завершившийся сезон стал прорывным для «Макларена». Во-первых, команда показала неплохой результат – четвертое место в Кубке конструкторов. Во-вторых, «Макларен» серьезно укрепился: решил проблему с шасси, запустил новую аэродинамическую трубу и обновил руководство – еще в середине декабря 2022-го шефом гоночного подразделения стал Андреа Стелла. Он 20 лет работает в «Формуле-1» и конкретно 15 лет посвятил «Феррари»: был инженером Михаэля Шумахера, Кими Райкконена, Фернандо Алонсо и застал последние победы Скудерии. В «Макларене» он с 2015 года, где появился вместе с Алонсо.

В одном из первых интервью он уже пообещал, что будет стремиться превратить «Макларен» в «Феррари» времен Микаэля Шумахера. Когда Ландо попросили охарактеризовать Стеллу, он сказал: «Это режиссер, а все вокруг – актеры. У каждого актера хороша прописана роль, каждый понимает, что ему нужно делать на съемочной площадке. А Стеллы всегда есть план, у него великолепное видение того, как должен развиваться «Макларен». Андреа окружил себя правильными людьми, которые четко соответствуют его требованиям. Он за сравнительно небольшое время повлиял на работу команды».

Андреа действительно укрепил команду- теперь стратегический штаб и подбор настроек у британцев одни из лучших в пелотоне вместе с бригадой механиков (на Гран-при Катара они побили мировой рекорд по пит-стопам, осблужив болид за 1,8 секунды). А с 1 января в «Макларене» появится Давид Санчес, который был главным специалистом по аэродинамике в «Феррари». С этого же момента в команде появится Роб Маршалл: бывший ведущий инженер «Ред Булла» займет должность технического директора.

В-третьих, мощного прогресса добился и сам Ландо. Зак Браун оценивал выступления Ландо одним словом: «Взросление. Раньше Норрис был просто невероятно перспективным пилотом. Но в этом году он именно повзрослел и все сильнее влияет на работу команды. Я уверен, что Норрис поможет нам вернуть былое величие и победы».

Сам Норрис признается: начало года для него было невероятно сложным периодом, когда он даже допускал мысли о неопределенности в будущем. Но потом «Макларен» укрепился, и во втором полугодии Ландо лишь раз завершил Гран-при вне очковой зоны (Лас-Вегас – разбил машину по ходу гонки) – из 14-ти. Семь раз он попадал на подиум по итогам гонки – лучший результат для Ландо по подиумам в «Формуле-1». Плюс боссы команд «Ф-1» в рейтинге пилотов 2023 года поставили Ландо на третье место: его обогнали только Макс и Фернандо Алонсо.

Суммарно же у Норриса 205 очков в этом сезоне – 193 из них он набрал после 2 июля (когда впервые влез в топ-4 – это случилось по итогам «Шпильберга»). Ни одна из команд «Формулы-1» не может похвастаться таким прогрессом по ходу сезона. Главный показатель класса Ландо в этом сезоне – личные перформансы. Например, в Бельгии он вместе с «Маклареном» спас гонку в дождевой отрезок. Или прекрасное выступление Ландо в Мексике – когда он стартовал 17-м, завершил Гран-при на пятой строчке, совершив кучу эффектных обгонов (например, Джорджа Рассела – за четыре круга до финиша). Тогда он был признан пилотом дня и говорил, что ни он, ни сотрудники команды не ожидали ничего хорошего от этого Гран-при.

Норрис наслаждается временем и возможностями, а 2023-м еще не до конца доволен: «Я просто слишком часто допускал ошибки в квалификациях, что, как мне кажется, было довольно очевидным, и я сам всегда их признавал. Но при этом я считаю, что в этом году провел несколько лучших гонок в своей карьере. Я верю, что «Макларен» способен продолжить переворачивать ситуацию, нам был очень нужен такой сезон, команде нужно было доказать, на что она способна».

А что там у «Феррари» и «Мерседеса»? У них есть перспективы?

«Феррари»

Все еще нестабильный гранд, который может создать себе проблемы на ровном месте. Но в своем дебютном сезоне в Маранелло Фредерик Вассер, по данным GdS, впечатлил руководство «Феррари». Главная причина – он отказался от слепых экспериментов: «Мы должны просчитывать риски: понимание, что мы где-то облажаемся, поможет нам расти. Есть четкие ограничения по модернизации болидов – нужно эффективно работать внутри этих рамок. «Феррари» не имеет права проваливаться, потому что это противоречит духу команды и ее истории».

Формально Вассер провел в Скудерии лишь год, но он вышел насыщенным. «Феррари» перенастраивалась и многое меняла: например, через пару этапов после начала сезона инженеры осознали определенные проблемы в балансе и в пиковой скорости во время прохождения сложных участков трека. Поэтому они перебирали машину, чтобы отойти от концепции вероятного конкурента «Ред Булл» и добраться до состояния, когда пилоты элементарно не страдали бы от неуправляемости. Сейчас команда уже по полной программе занимается новой машиной, и Фредерик Вассер озвучил планы:

«Что касается прогресса во второй половине сезона, то я не уверен, что слово революция в данном случае является подходящим определением. В новом болиде мы поменяем 95 процентов компонентов – не знаю, возможно, вы посчитаете это революцией, но сам я не знаю, будет ли это так. Ожидания таковы, что мы сделаем неплохой шаг вперед, и сосредоточены мы только на себе».

Плюс Вассер решал проблемы с давлением. В интервью для The Race весной он отмечал, что в Маранелло оно везде – начиная от входа на базу. Француз не называл ее как главную причину провалов, но отмечал его особое влияние. Поэтому Вассер научил команду абстрагироваться от внешнего шума настолько, насколько это возможно. Репортер «Формулы-1» Уилл Бакстон отметил его уровень противодействия стрессу. «Он привнес в «Феррари» нечто уникальное, чего недоставало в последние годы – а, возможно, и на протяжении всей истории, – говорил Бакстон. – Легкость, юмор и способность впитывать давление вместо команды».

«Мерседес»

Смотрите. У вас есть один из лучших пилотов в истории «Формулы-1»: он постарел, уже не такой быстрый, два года подряд наглухо проигрывает конкуренцию главному сопернику, дуется из-за нежеланной суммы в оффере по новому контракту и больно колет через медиа за нестабильность техники. У вас есть молодой пилот: от него многие ждали побед чуть ли не сразу, но его максимум по итогам сложного сезона – лишь два подиума. У вас есть просто огромная куча проблем с техникой, которая отдает от машины «Ред Булл» на годы. Можно ли развиваться в таком состоянии?

Да, можно. И «Мерседес» смог.

Второй год мы говорим о кризисе команды, и второй год она финиширует в топ-3 Кубка конструкторов: по итогам этого сезона – вообще второе место. Глобально проблем у «Мерседеса» за это межсезонье не уменьшилось. Но Тото Вольфф отмечает важную штуку, благодаря которой можно хотя бы получить уверенность в завтрашнем дне – понимание, в чем именно нужно развиваться. Публично это отмечает и Льюис: «В начале сезона мы не видели путеводную звезду и не знали, в какую сторону нам идти, к чему стремиться. Теперь же я действительно верю в то, что мы увидели ее и знаем, в каком направлении должны двигаться – и это то, чего не было у нас последние два года».

Техника? Она в надежных руках. Сейчас ею напрямую займется Джеймс Эллисон. Многие считают его одним из сильнейших руководителей в «Формуле-1» – после Эдриана Ньюи из «Ред Булл». Журналист BBC Эндрю Бенсон отметил, что возвращение Эллисона было знаком от «Мерседеса»: что команда была крайне недовольна качеством болидов за последние два года и теперь всерьез займется их модернизацией. Кажется, Эллисон – правильная кандидатура Он строил победные авто для Шумахера, Алонсо и Льюиса , уже занимал должность технического директора «Мерседеса», построил самый доминирующий болид команды (помните мощный 2020-й?) и вернулся спустя 20 месяцев перерыва на должности рукодителя будущих проектов.

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Война и за кулисами: «Формула-1» против президента мировых гонок

«Формула-1» конфликтует с Мохаммедом бен Сулайемом на должности президента ФИА почти всю его каденцию.

В 2022-м он продвигал «Кадиллак-Андретти» в «Формулу-1» и резко критиковал «Либерти Медиа» за возможные переговоры о продаже серии суверенному фонду Саудовской Аравии без его ведома и участия. Спустя несколько месяцев раздор между руководителями ФИА и «Формулы-1» усилился: бен Сулайем все активнее пытается вмешаться в жизнь серии и давит на нее все сильнее. Разумеется, «Ф-1» это не нравится, и она отвечает публичной критикой.

Бен Сулайем говорил, что хочет больше денег от «Формулы-1». При этом сам недавно он попал в финансовую неразбериху: бен Сулайем заявил, что при нем ФИА выбралась из финансового кризиса начатого при Жане Тодте. Тезис сразу же оспорил сам предыдущий президент: а) дефицит был только в ковидные годы, в остальное организация финансово росла; б) «Все, что было создано во время моего мандата, [новые руководители] перевернули с ног на голову». Если говорить именно о цифрах, то вопросы действительно есть. Некоторые медиа ссылались на отчет ФИА, в котором указаны убытки в 12,8 млн евро за 2019 год. При этом в отчете с аудитом за несколько сезонов, вышедшем в 2022 году после утверждения бен Сулайема , ФИА в 2019-м оказалась в плюсе на 12,3 млн евро.

Прямо сейчас, вероятно, конфликты ФИА и «Формулы-1» разгорается с новой силой. К середине осени в паддоке появились слухи о разрыве взаимоотношений двух организаций. История маловероятна на данный момент, но потенциально она невыгодна для всех участников. ФИА потеряет главную гоночную серию планеты и свой самый большой актив (быстро создать что-то подобное и по популярности, и по доходности не получится, плюс организация потеряет ведущие мировые команды и пилотов – без них не будет и быстрых машин). «Ф-1» – статус чемпионата мира и трассы, одобренные руководителями ФИА, зато приобретет кучу юридических проблем.

Все выглядит так, будто конфликт в 2024 году продолжится. Команды объединены мыслью о некомпетентности бен Сулайема и считают, что он должен уйти. Функционер же не поддается на публичные навалы продолжает давить. Если разборка будет разгораться в том же темпе, то атмосфера между двумя организациями будет значительно жарче, чем на самом треке.

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Фото: Gettyimages.ru /Bob McCaffrey, Clive Rose, Clive Rose, Mark Thompson, Dan Istitene, Jared C. Tilton