Чемпионат мира по хоккею-2022
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В финале ЧМ Канада опять спаслась в концовке, забив два гола с пустыми воротами! Но золото забрали финны, и, кажется, им помогли судьи

ИИХФ ИИХФ
Сборная Канады по хоккею Сборная Канады по хоккею
Сакари Маннинен Сакари Маннинен
ЧМ по хоккею ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею Сборная Финляндии по хоккею
Хоккей Хоккей

Финал ЧМ, по факту, стал третьей серией противостояния Канады и Финляндии – эти сборные три года подряд сшибаются в финалах чемпионата мира и перед сегодняшним матчем счет был 1-1.

Финны выглядели фаворитами – у них крепкая и сбитая команда, которая четко играет по счету, а в этот раз еще удалось добавить несколько качественных игроков из НХЛ, которые помогли в большинстве – Микаэль Гранлунд и Миро Хейсканен идеально вписались в новую сборку финской машины.

Канадцы же зарекомендовали себя нестабильной, но очень духовитой сборной – они фантастически отобрали четвертьфинал у шведов, отыгравшись в безнадежной ситуации, а сегодня совершили невозможное – забили идеальному финскому меньшинству. Финляндия до финала в неравных составах не пропускала, так что Канада совершила мини-подвиг.

А вот в третьем периоде финала началось странное – канадцы получили три удаления подряд. Канадцы после игры здорово возмущались, особенно последними двумя из них, из-за чего «кленовые» остались в двойном меньшинстве.

Но если фол Грегора на Ватанене выглядит обоснованным – контакт с коньком был, это вполне очевидная подножка.

То удаление Силлинджера, которого посадили на 2 минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой, точно ошибочный.

На повторе видно – Силлинджер подбивает клюшку Хейсканена, после чего финн попадает себе по лицу своей же клюшкой.

По правилам ИИХФ судьи не обязаны просматривать видеоповтор игрового момента с целью подтверждения их первоначального решения, то есть Силлинджера удалили из-за того, что судья увидел, как Хейсканену прилетело клюшкой – а чья клюшка, арбитры разбираться не стали, на что имели полное право.

Правда, секундой ранее Силлинджера можно было удалять за удар того же Хейсканена по перчатке – вполне возможно, он перешагнул грань борьбы, и все же именно высоко поднятой клюшки там просто не было.

Конечно, финны сравняли счет в большинстве, но на этом проблемы канадцев не закончились – травму получил основной вратарь Крис Дриджер, и его сменил Мэтт Томкинс из чемпионата Швеции. И получил еще две шайбы!

Катастрофа!

Но, как оказалось, не для Канады. Сначала мощно зарядил защитник Зак Уайтклауд, а минуту спустя Максим Комтуа сравнял – и все это при игре 6х5, без вратаря! Эмоции канадских болельщиков говорят сами за себя – их команда второй матч подряд провернула трюк с камбэком, которому позавидовал бы даже Валерий Брагин.

Правда, в овертайме все равно победили финны – удалился Тома Шабо, и фол уже, скорее, был. Золотой гол в большинстве забил Сакари Маннинен, совсем недавно зажигавший в «Салавате». Так Финляндия в один год выиграла и Олимпиаду, и чемпионат мира. Впервые в истории!

Юкка Ялонен просто кайфовал на скамейке – он превратил финнов в международных доминаторов: за три последних года три финала ЧМ, два золота плюс победа на Олимпиаде.

А это – премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая тоже заглянула на хоккей.

Вообще, если посмотреть на результаты финнов за последние 10 лет, то можно заметить, что мы живем в эпоху расцвета финского хоккея.

5 финалов и 2 победы. Прибавьте олимпийское золото и 3 титула на МЧМ – финский хоккей еще никогда не был так успешен.

Финляндия – Канада 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)
Дата проведения
29 мая, 20.20, «Nokia Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 25 Козенс (Барзэл, Сиверсон)
1:1 – 45 Гранлунд (Хейсканен, Лехтонен)
2:1 – 46 Гранлунд (Лехтонен, Хартикайнен)
3:1 – 55 Армия (Ламмикко)
3:2 – 58 Уайтклауд (Барзэл, Андерсон)
3:3 – 59 Комтуа (Барзэл, Батерсон)
4:3 – 67 Маннинен (Гранлунд, Хейсканен)
Вратари: Олкинуора 19/22 – Дриеджер 16/17, Томкинс 11/14.

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Фото: East News/Jonathan NACKSTRAND / AFP; globallookpress.com/IMAGO/Jussi Nukari, Kalle Parkkinen/Newspix24

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