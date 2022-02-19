Россия вытащила финал-2018 благодаря голу Гусева в меньшинстве. До сих пор непонятно, кто его выпустил – Знарок или Жамнов

Главная загадка четырехлетия.

Ключевой момент финала Пхенчхана-2018: сборная Германии забивает за 3:16 до конца основного времени – и ведет 3:2. Через минуту проблем у России прибавляется: Сергея Калинина удаляют за подножку – остаемся вчетвером. И судя по выражению лица Олега Знарка, с ускорением жующего жвачку, совсем не так он рассчитывал встретить окончание третьего периода.

«Сложно сказать, что чувствовал, – произнесет он после матча. – Там было все – решение нужно было принять правильное в доли секунд. Посчастливилось, что такое принял, сложилось».

Никто не брал тайм-аут. На меньшинство у сборной России вышли Андронов (на вбрасывание), Дацюк и Гавриков с Войновым в защите. Они отоборонялись 36 секунд, вытолкали немцев из зоны – и на смену вышли Телегин, Каблуков, Зубарев и Зуб.

Иван Телегин подкараулил ошибку соперника, подхватил шайбу и завез ее в зону соперника. В этот момент Василий Кошечкин помчался меняться на пятого полевого игрока – им стал Никита Гусев.

Шайба переместилась к борту – где за нее началась жесткая борьба. Гусев караулил, пока шайба отскочит, но не лез в толпу. Пока все это происходило, Телегин успел замениться на Кирилла Капризова, которому Зубарев сразу же перевел шайбу (идеально поборолся у борта Зуб, помог Каблуков – и подобрал Гусев).

На Капризова выдвинулся соперник – Кирилл сделал вираж, сбросил его и помчался воротам. Дальше последовала передача на Артема Зуба, который расположился в слоте перед воротами. Но пас пришелся на неудобную руку Артема – пока он перекладывал шайбу, туда подоспели уже все, в том числе и Капризов. Лишь Гусев одиноко ждал, куда же выскочит шайба.

И дождался – она покатила в сторону ворот. Никита успел сыграть в касание на вытянутых руках – шайба в воротах.

На скамейке России начался праздник, а Олег Знарок прошелся перед трибунами с победно поднятой рукой.

Праздновать золото, конечно, было рано – но уже тогда стало понятно, что Россия не упустит победу: в овертайме уже Капризов с передачи Гусева забросил победную шайбу.

«Мне просто сказали, что я меняю вратаря. Вася [Кошечкин] прибежал, я поехал в нападение и даже не боролся, а ждал шанса, что шайба выскочит», – говорил Никита Гусев «Р-Спорту».

Главная загадка заключается в том, чье это было решение – Олега Знарка или Алексея Жамнова, входившего в его штаб. Слухи о том, что именно нынешний тренер сборной отправил Гусева на лед, ходят давно – уже года два, они появились задолго до неожиданного осеннего назначения. Даже на сайте ФХР в тексте, посвященном 50-летию Жамнова, в октябре 2020-го писали , что это его решение, но с небольшой сноской: «говорят».

Когда этот эпизод вспоминают главные участники произошедшего – игроки и тренеры – то версии разнятся.

Илья Ковальчук, сидевший тогда на скамейке, вспоминал в «Коммент-Шоу», что Гусева выпустил именно Жамнов: «Когда у нас удаление было, мы играли 4 на 5, вратаря сменили – я должен был выходить. И мне Знарок Олег Валерьевич уже говорит: так и так, Кови, там [делаешь] это. И потом Жама – Алексей Юрьевич Жамнов – говорит «Нет!», и выпускают Гуся – и Гусь забил гол. Вот такие моменты были. На самом деле правильно, потому что я бы по-другому сыграл: побежал на пятак, попытался бы там тачдаун занести. А Гусек отстоялся в стороне в своем стиле: ему отскочила – он забил».

«Ну, так и есть [Гусева выпустил Жамнов]. Я тоже слышал из разных источников, да, – рассказал Вячеслав Фетисов на радио «Комсомольская правда». – И Капризова тоже потом. По его предложению и инициативе. Ну, еще раз: для того, чтобы принять правильное решение, надо находиться внутри команды, понимать, кого сегодня, у кого энергетика есть».

И на этом можно было бы спокойно закрыть тему, но Харийс Витолиньш, один из тренеров сборной России на тех Играх и друг Олега Знарка, уверяет «Газету.ru», что именно главный тренер выпускал ту четверку меньшинства и Гусева:

«Это было решение главного тренера Олега Знарка. И только его. Помощники давали советы, но именно Олег выпускал на лед игроков. Меньшинство у нас было расписано. Но в последнюю минуту надо было выпускать других хоккеистов. Не силовиков, которые обороняются, а тех, кто может изменить результат. Поэтому Олег сказал, что Гусев меняет вратаря, затем выходят Капризов и Дацюк. Так и вышло, только Дацюк не успел поменять Каблукова, так как мы забили гол».

Илья Каблуков при этом почему-то не был в курсе, что уже сняли вратаря: «Мы с ребятами вышли в меньшинстве, завезли шайбу в зону соперника. Поначалу я даже не понял, что сняли вратаря, потому что была возня перед воротами, а тут приехал Никита Гусев и все решил. Мы доставили шайбу в зону, мы же в меньшинстве играли. Заехали в зону соперника и не слышали о том, что Кошечкина сняли. Нам никто даже не крикнул. Только потом, оказавшись на пятаке, я услышал, что нас уже пять человек. Шайба отлетела к Гусю, и он забил» («Спорт-Экспресс»).

Олег Знарок эту ситуацию не обсуждал, но во время работы в «Спартаке», когда неожиданно выпустил Кутейкина на буллиты, и это сработало, он вспомнил Игры-2018 – вероятно, именно эту ситуацию: «Да, у меня был запланирован другой игрок – и как-то у меня в голове что-то... Это, наверное, не первый раз – помню, на Олимпиаде то же самое было».

Алексей Жамнов в подкасте у Сычева и Казанского не приписывает заслуги себе, но и не говорит про Знарка: «Я все решил в финале Пхенчхана? Я бы не сказал. Это будет неправильно и некорректно. Ты пойми, тренерский штаб должен работать именно в ключевые моменты – когда нужно принять правильное решение, оно и складывается из всех нюансов.

В меньшинстве вышли Андронов и Каблуков – и у них была задача просто выиграть вбрасывание и привезти шайбу туда. Это им сказали, они это сделали – и уже потом выпустили Гусева. И Каблук, если вы помните, он эту шайбу вырвал у немцев уже на их пятаке. То есть он ее отбросил – когда Гусь забивал с неудобной.

Решение было тренерского штаба. В тот момент у нас сыграла химия: Знарок, Витолиньш, я, Игорь Никитин – мы как-то все были в одной упряжке, и это сработало положительно. Нельзя тут говорить, что именно заслуга одного тренера – нет, тут именно заслуга всей команды, тренерского штаба».

Самое интересное, что перед Пхенчханом (да и сразу после турнира) Жамнов появлялся во всех новостях не как тренер, а как глава скаутской службы ФХР, но на Играх был внесен в заявку в качестве одного из тренеров. Так и неясно, кто именно придумал отправить Гусева на лед, но шанс повторить подвиг в новом финале у сборной есть: Гусев в составе, Жамнов – на скамейке и даже Знарок на телефоне, если что – формально он числится консультантом этой команды.

Фото: скриншоты с официального ютуб-канала Олимпийских игр, vk.com/fhr; Gettyimages.ru/Harry How, Ronald Martinez; РИА Новости/Владимир Песня