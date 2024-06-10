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Поворотный Евро-96: расширение, три очка за победу, «золотой» гол, 15 новых сборных в отборе

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Чемпион – Германия Бирхоффа.

Евро в начале 1990-х – это привычная схема: восемь команд, две группы, всего 15 игр. Тогда Евро легко умещался всего в пару недель.

Евро-1996 был десятым чемпионатом Европы в истории – он же стал и переломным. Было много нововведений.

16 участников, три очка за побед вместо двух, плюс еще одна замена

В 1990-е после распада СССР, Югославии и Чехословакии, а также включения Израиля и Лихтенштейна в отборе к чемпионату Европы-1996 участвовало сразу 48 команд, хотя в квалификации к Евро-1992 их было всего 33. Много новых сборных: десять – от бывшего СССР, три – от экс-Югославии, еще две – от Чехословакии.

Теперь все они боролись не за семь путевок на Евро, как раньше (восьмая – у хозяина турнира), а сразу за 15. Так что квалификация изменилась заметно – стало больше и групп, и команд, и мест для выхода. Если раньше на Евро выходили только победители семи групп, то сейчас – победители восьми плюс шесть лучших команд со вторых мест. Между двумя худшими со вторых строчек назначался стыковой матч.

Еще одно серьезное изменение – ввод трехочковой системы. До этого за победу давалось два очка, теперь стало три. Причем эту систему ввели уже в квалификации. Она же потом использовалась и на Евро, и на всех следующих крупных турнирах. Это сработало – ничьих стало меньше, а результативность выросла.

Кроме того, при равенстве очков теперь считалась не разница мячей, а личные встречи, следующим пунктом шло количество голов в этих матчах на выезде. Следующим критерием как раз была разница мячей и дальше – количество забитых.

Наконец разрешалось проводить три замены в матче. В 1988-м позволили делать две, через шесть лет – «2+1» (два полевых плюс травмированный вратарь), а с 1995-го стало три. Так что нововведение коснулось отбора Евро.

Было и еще одно новшество, которое сыграло всего один раз – но в самом важном матче. Насмотревшись на скучное дополнительное время в матчах Евро-1992 и ЧМ-1994, футбольные руководители ввели правило «золотого гола» – кто забивает первым в дополнительные полчаса, тот и побеждает.

В квалификации: классное выступление сборных из экс-СССР, рекорд России, стык голландцев на «Энфилде»

Заметные сюжеты расширившегося отбора: Румыния выше Франции, а Хорватии – Италии, десять французских голов в ворота новичка Азербайджана, прекрасная квалификация России с первым местом и рекордными 34 голами (хотя, например, Австрия забила всего на пять меньше – но даже не попала в топ-2), невыход бронзового призера ЧМ Швеции, десять очков забившего всего три мяча Люксембурга.

Здесь же – приличное выступление нескольких постсоветских сборных. 11 очков набрала Беларусь, 12 – Латвия, 15 – Грузия, 16 – Литва.

Другие дебютанты угодили в бан – Македония выиграла только один матч, но и там фанаты возмутились удалением своего футболиста и закидали поле бутылками, зажигалками, монетами и разным мусором – даже ранили лайнсмена. Итог – прерванный матч (еле доиграли) и без зрителей следующие две игры. Вот такие новички.

Когда 15 участников Евро-1996 уже были известны, определился и последний: в стыковом матче Нидерланды с Гусом Хиддинком выиграли 2:0 у Ирландии на «Энфилде» благодаря дублю Патрика Клюйверта. Матч проходил уже зимой – 13 декабря 1995 года.

Главное на самом Евро: мощная Англия, чуть не вылетевшие Нидерланды, провал Италии и чешская сенсация

На Евро-1996 в Англии было выделено чуть больше трех недель, а прошел он в восьми городах – Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Бирмингеме, Лидсе, Шеффилде, Ноттингеме и Ньюкасле. В столице использовался только «Уэмбли».

Заявки должны были включать в себя 22 игроков, трое из которых – вратари.

В группе А Англия в стартовой игре не сумела победить Швейцарию из-за пенальти за семь минут до конца – 1:1.

Дальше англичане выиграли 2:0 у Шотландии с легендарным голом Пола Гаскойна.

А затем еще и поколотили 4:1 голландцев – так и возглавили группу.

Нидерланды с таким провалом в последнем туре рисковали не выйти – выручил гол Клюйверта при 0:4, который и позволил остаться вторыми. Но выиграй в параллельном матче Шотландия у Швейцарии не 1:0, а крупнее, вторым четвертьфиналистом из этой группы были бы британцы. Швейцарцы же ничего больше не забили и финишировали последними.

Из группы В вышли французы и испанцы – сыграли вничью между собой, вместе переиграли Румынию, но Франция выиграла еще и у Болгарии, так что стала первой, а Испания, потерявшая с болгарами очки, – второй.

При этом выход испанцев был под вопросом до последних минут – в последнем туре только на 84-й Гильермо Амор забил победный гол Румынии, что и позволило пойти дальше.

У Болгарии все три гола на счету Христо Стоичкова, а Румыния отличилась лишь однажды и проиграла все три матча.

Самой мощной по составу считалась группа С – к Германии и Италии угодила яркая в отборе команда России, а также загадочные чехи, опередившие в квалификации голландцев. Но в первом туре немцы ожидаемо обыграли Чехию, а россияне уступили итальянцам.

Против Германии Россия прилично играла первый тайм, но не выдержала второй и доигрывала вдесятером после удаления Юрия Ковтуна – 0:3.

А чехи перевернули ситуацию в группе, неожиданно выиграв у Италии.

У россиян оставался небольшой шанс на выход – нужно было обыгрывать Чехию (и желательно крупнее) и ждать победы Германии над Италией. Россия превратила 0:2 в 3:2 с красивым голом Владимира Бесчастных.

Но точный удар Владимира Шмицера в конце потопил и ее, и Италию, которая не забила немцам пенальти (промахнулся Джанфранко Дзола) и не использовала последние полчаса в большинстве – 0:0.

Так Германия возглавила группу, Чехия стала второй, а Италия с Арриго Сакки вылетела. Как и наша команда, которая осталась последней.

Группу D уверенно выиграли португальцы, вслед за ними расположились хорваты, успевшие крупно и победить, и проиграть.

То же, кстати, сделала и действующий чемпион Дания, но она проиграла прямому конкуренту – Хорватии – и осталась третьей.

Турки же пока только привыкали к большим турнирам и не забили ни гола – это был первый случай нулевой результативности для турниров Евро с групповыми этапами.

Но Турция все же кое-что выиграла на этом чемпионате, а именно – приз Fair Play для своего игрока. В матче с Хорватией пробежавший около 50 метров за Гораном Влаовичем Алпай сблизился с ним, но не стал сбивать. Так Влаович избавился от опеки Алпая и забил.

Это был победный гол на 86-й минуте в дебютном матче обеих сборных на Евро.

В Турции поступок Алпая не оценили и нарекли предательским, на что сам игрок неоднократно жаловался в интервью. Влаович же, когда его спрашивали, отвечал, что на месте Алпая он бы тоже не стал фолить – «так поступили бы только любители».

Любопытно, что через полгода – зимой 1996-го – их команды снова встретились, уже «Бешикташ» Алпая и «Валенсия» Влаовича (там в это время играл и Валерий Карпин). Испанцы вышли дальше, а хорват забил в обоих матчах.

Два первых четвертьфинала состоялись в один день и вообще не принесли забитых голов – только серии пенальти. Англия на «Уэмбли» превзошла Испанию из-за промахов Фернандо Йерро и Мигеля Анхеля Надаля.

Франция прошла Нидерланды только из-за неточного удара Кларенса Зеедорфа.

На следующий день повеселее: Германия в нервном матче с трудом переиграла Хорватию 2:1 с победным голом Маттиаса Заммера.

Карел Поборски гениальным парашютным ударом самолично вывел Чехию в полуфинал, отправив домой Португалию.

В полуфиналах правило «золотого» гола никто не испытал – все опять закончилась сериями пенальти. Чехи внезапно прошли французов после промаха Рейнальда Педроса.

Англия и Германия обменялись голами за первые 16 минут, а потом антигероем стал Гарет Саутгейт – только он не забил пенальти в серии.

Франция и Англия вполне могли бы встретиться в финале, но на «Уэмбли» вышли их соперники. Чехи 14 минут находились в сказке после реализованного Патриком Бергером пенальти во втором тайме.

Но Оливер Бирхофф сравнял и перевел финал в дополнительное время.

В итоге «золотой» гол все же случился: на 95-й минуте Бирхофф сделал Германию чемпионом.

Многие нововведения прижились. «Золотой» гол, правда, ненадолго: сработал и в финале следующего Евро, потом был заменен на «серебряный» и, наконец, отменен в пользу полноценного дополнительного времени.

Трехочковая система используется до сих пор, критерий личных встреч при равенстве очков тоже. Три замены были актуальны до пандемии, теперь пять в три слота, а 16 участников продержались еще на четырех турнирах до добавки еще восьми, начиная с 2016-го.

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Фото: Gettyimages/Alexander Hassenstein / Staff, Lutz Bongarts / Staff, Clive Mason / Staff, Shaun Botterill / Staff, Simon Bruty / Staff, Mirrorpix / Contributor, Bongarts / Staff, Stu Forster / Staff, Mark Thompson / Staff, Mark Sandten / Staff, Ben Radford / Staff; firo Sportphoto/augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press; East News/AP Photo/Diether Endlicher, AP Photo/Santiago Lyon, AP Photo/Michael Probst, AP Photo/Diether Endlicher, GERRY PENNY / AFP

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