Но это только в юности.

Ушел из жизни один из величайших футболистов мира – Пеле. Ему было 82 года, он долго болел.

Весь мир знает бразильца под этим коротким, ярким и емким именем. Формула «Пеле – король футбола» в головах у многих.

Но почему вообще Эдсона Арантеса ду Насименто прозвали именно так?

Пеле – вообще-то дразнилка. Прозвище приклеилось из-за вратаря, который не разговаривал до странных знахарских обрядов

Сам Пеле не раз рассказывал историю прозвища. Оно приклеилось еще в юности.

Поначалу в семье бразильца называли Дико, а мама продолжала использовать именно это прозвище всегда. «Пеле» появился из-за партнера по команде его папы.

Отец играл за «Васко» из Сан-Лоренсу, а вратарем там был парень, которого все знали как Биле .

Конечно, это тоже не настоящее имя, по паспорту Биле был Хосе Лино, а прозвище появилось при загадочных обстоятельствах. Когда Хосе был маленьким, он долго не начинал разговаривать. Чтобы это исправить, его мама обратилась к знахарям, а они проводили что-то вроде ритуального обряда, при котором произносили как заклинание – «Били-билу-тетейя». Говорят, так регулярно продолжалось несколько недель.

В итоге Хосе действительно заговорил: первое, что от него услышали – «Биле!» Очевидно, то самое, что повторяли вокруг него все это время. Это странное ничего не значащее словечко стало прозвищем будущего футболиста.

Лет через двадцать, когда Биле уже играл вместе с отцом Пеле, папа часто брал маленького Эдсона с собой на тренировки. Ребенок любил пойти за ворота, и когда у голкипера получалось отбивать удары, вскрикивал – «Супер, Биле!» или «Отличный сэйв, Биле!»

Внезапно образцом для подражания стал именно он: мальчик говорил, что хочет футболистом и быть похожим на Биле. Уже как легенда мирового футбола он много лет спустя допускал разные варианты, почему Биле трансформировался в Пеле – то ли сам выговаривал не совсем правильно, то ли из-за акцента вокруг слышали чуть другой вариант. В итоге Эдсона стали дразнить в школе – Пеле, Пеле .

И имя прицепилось навсегда.

Бразилец гордился своим настоящим именем и однажды ударил одноклассника, назвавшего его Пеле

Пеле признавался: поначалу его это прозвище раздражало.

Он выходил из себя и злился на любого, кто вдруг так его называл. Но в школе, конечно, от этого лишь хуже: бразилец говорил, что точно даже и не помнит, кто стал дразнить так первым – рассказывал только, что как-то раз даже ударил одноклассника, который назвал его Пеле. За это будущую легенду на два дня отстранили от занятий.

А остальных это только мотивировало дразнить именно таким прозвищем все чаще и чаще.

В конце концов Пеле смирился и полюбил имя, которое его так бесило. Хотя изначально очень ценил настоящее .

«Я очень гордился, что меня назвали Эдсоном в честь Томаса Эдисона, – говорил он для The Guardian. – Мне казалось, что «Пеле» звучит ужасно, что это какое-то мусорное имя. А вот Эдсон – гораздо более серьезно и важно».

Спустя годы Пеле признавался: конечно, со временем прозвище стало ему родным.

Теперь весь мир знает главного бразильского футболиста в истории именно как Пеле. А что он Эдсон в честь Томаса Эдисона – немногие.

Фото: globallookpress.com/imago-images.de; REUTERS/Toby Melville/File Photo; commons.wikimedia.org