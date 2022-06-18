Ровно 30 лет назад пьяные шотландцы не пустили сборную СНГ в полуфинал Евро. Или все же не пьяные?

Разбираем миф.

В 1992 году Швеция принимала Евро, на котором драматично отразились события в мире. Чемпионом сенсационно стала сборная Дании, поехавшая на турнир только из-за отстранения по политическим причинам Югославии. Второе место заняли немцы, для которых это был первый финальный турнир после объединения Германии.

Сборная СССР тоже отобралась, но к моменту начала чемпионата такой страны уже не существовало. И за две недели до жеребьевки УЕФА допустил на Евро сборную СНГ.

Боевая команда Анатолия Бышовца (половина состава играла в Европе) начала с двух ничьих: 1:1 с Германией и нули с Нидерландами. Оставался последний матч – 18 июня против потерявшей шансы на выход Шотландии, которая до этого не забила и гола. Для выхода в полуфинал (тогда плей-офф начинался сразу с 1/2) требовалась победа, но шотландцы неожиданно вынесли нашу сборную 3:0.

Соперник повел 2:0 уже к середине первого тайма. На 6-й минуте Пол Макстей забил рикошетом от штанги и головы Дмитрия Харина, а через 10 минут Кахабер Цхададзе помог Брайану Макклэру удвоить счет: защитник задел мяч, подправив его в ворота. Команда Бышовца огрызалась, но не везло. А свежий Пэт Невин в концовке заработал пенальти – Гари Макаллистер реализовал.

Тогдашний президент РФС Вячеслав Колосков уверен – причина провала в недооценке.

«Да, были рикошеты, шотландцам где-то повезло. Но дело в том, что мы по игре их не превосходили. Вот о чем надо говорить, – передавал слова Колоскова «Спорт-Экспресс». – И ведь ничего не предвещало такого результата. До этого сыграли вничью и с немцами, и с голландцами. А самое главное – футбол в тех встречах показали весьма содержательный.

Никто не опасался соперника. Все ребята были уверены, что мы их пройдем. Олег Кузнецов и Алексей Михайличенко тогда уже выступали в «Рейнджерс». Я с ними говорил в автобусе перед игрой. Причем в присутствии Бышовца. Оба уверяли: «Вячеслав Иванович, не волнуйтесь, обыграем». Возможно, их настрой и сказался на отношении к делу остальных. Они считали, что мы по мастерству выше шотландцев. Мол, если Германия и Голландия оказались по зубам, то уж Шотландию точно пройдем. Но видите, как получилось. Главная причина поражения? Конечно, недооценка!»

После 0:3 команда распалась, так ничего и не выиграв – хотя Бышовец был уверен в успехе на Евро: «Мы упустили прекрасную возможность стать чемпионами».

Поговаривали, что шотландцы в ночь перед игрой напились. Михайличенко, Канчельскис и даже соперник не согласны

В памяти многих болельщиков тот фэйл запомнился как «поражение от пьяных шотландцев». Уже в середине нулевых Дмитрий и Олег Кузнецовы рассказывали об этом в интервью «СЭ».

«Где-то за полтора часа до игры, когда мы находились уже на стадионе, пообщались с шотландцами, которых знали по «Рейнджерс». Они поведали, как весело погуляли почти до утра в ночном клубе, чего, впрочем, могли бы и не делать: слегка помятый вид плюс перегар говорили сами за себя», – говорил Олег Кузнецов, игравший с Михайличенко в чемпионате Шотландии.

Дмитрий Кузнецов подтверждал: «Да, перегаром от некоторых игроков Шотландии на поле и впрямь разило изрядно. Они вышли поиграть в свое удовольствие. Однако и у нас настрой был слишком благодушный. Казалось, остался самый слабый соперник. Уже в полуфинале себя видели».

Однако кроме Кузнецовых миф о пьяных шотландцах больше никто не поддержал. Капитан сборной Михайличенко раскритиковал экс-партнера: «Я ничего не унюхал, хотя был на поле все 90 минут, в отличие от Дмитрия Кузнецова, вышедшего на замену. Да и вообще, делать сейчас, спустя столько лет, открытие, будто нас разгромили люди в состоянии похмельного синдрома – это совсем уж себя ни в грош не ставить. Не стоит заниматься столь откровенным самоунижением».

Андрей Канчельскис тоже возмущался: «Это все сказки, выдумки, хорош уже ерундой заниматься. Никто на таком уровне не выпивает перед игрой. Чемпионат Европы вообще-то! У нас любят в крайности впадать. Ищут, что кто-то матчи сдает, играет на тотализаторе, выпивает, нарушает режим. Зачем это все? Давайте лучше в себе покопаемся. Я не видел ни одного пьяного шотландца. Вот честно! Они были в нормальном состоянии».

А вот Цхададзе подошел к вопросу философски: «Пьяные шотландцы? Хм. Внимания не обратил. Играли они неплохо. Я еще подумал: если они пьяные так играют, может, и нам попробовать?»

В 2019-м комментатор Роман Нагучев поговорил со звездой той сборной Шотландии Кевином Галлахером. Когда он услышал историю о пьянке перед игрой, то только рассмеялся: «Серьезно? Это вряд ли. Мы ведь жили в Норрчепинге. И даже если бы захотели, не нашли бы ни одного бара вечером в городе. Мы были раздавлены: у нас классные футболисты, но не могли забить... А легенда отличная! Обыграть пьяными лучших советских игроков может только очень хорошая команда».

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; РИА Новости/Игорь Уткин