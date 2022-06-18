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Ровно 30 лет назад пьяные шотландцы не пустили сборную СНГ в полуфинал Евро. Или все же не пьяные?

Кевин Галлахер
Андрей Канчельскис Андрей Канчельскис
Вячеслав Колосков Вячеслав Колосков
Кахабер Цхададзе
Анатолий Бышовец Анатолий Бышовец
Олег Кузнецов Олег Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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Разбираем миф.

В 1992 году Швеция принимала Евро, на котором драматично отразились события в мире. Чемпионом сенсационно стала сборная Дании, поехавшая на турнир только из-за отстранения по политическим причинам Югославии. Второе место заняли немцы, для которых это был первый финальный турнир после объединения Германии.

Сборная СССР тоже отобралась, но к моменту начала чемпионата такой страны уже не существовало. И за две недели до жеребьевки УЕФА допустил на Евро сборную СНГ.

Боевая команда Анатолия Бышовца (половина состава играла в Европе) начала с двух ничьих: 1:1 с Германией и нули с Нидерландами. Оставался последний матч – 18 июня против потерявшей шансы на выход Шотландии, которая до этого не забила и гола. Для выхода в полуфинал (тогда плей-офф начинался сразу с 1/2) требовалась победа, но шотландцы неожиданно вынесли нашу сборную 3:0.

Соперник повел 2:0 уже к середине первого тайма. На 6-й минуте Пол Макстей забил рикошетом от штанги и головы Дмитрия Харина, а через 10 минут Кахабер Цхададзе помог Брайану Макклэру удвоить счет: защитник задел мяч, подправив его в ворота. Команда Бышовца огрызалась, но не везло. А свежий Пэт Невин в концовке заработал пенальти – Гари Макаллистер реализовал. 

Тогдашний президент РФС Вячеслав Колосков уверен – причина провала в недооценке.

«Да, были рикошеты, шотландцам где-то повезло. Но дело в том, что мы по игре их не превосходили. Вот о чем надо говорить, – передавал слова Колоскова «Спорт-Экспресс». – И ведь ничего не предвещало такого результата. До этого сыграли вничью и с немцами, и с голландцами. А самое главное – футбол в тех встречах показали весьма содержательный.

Никто не опасался соперника. Все ребята были уверены, что мы их пройдем. Олег Кузнецов и Алексей Михайличенко тогда уже выступали в «Рейнджерс». Я с ними говорил в автобусе перед игрой. Причем в присутствии Бышовца. Оба уверяли: «Вячеслав Иванович, не волнуйтесь, обыграем». Возможно, их настрой и сказался на отношении к делу остальных. Они считали, что мы по мастерству выше шотландцев. Мол, если Германия и Голландия оказались по зубам, то уж Шотландию точно пройдем. Но видите, как получилось. Главная причина поражения? Конечно, недооценка!»

После 0:3 команда распалась, так ничего и не выиграв – хотя Бышовец был уверен в успехе на Евро: «Мы упустили прекрасную возможность стать чемпионами».

Поговаривали, что шотландцы в ночь перед игрой напились. Михайличенко, Канчельскис и даже соперник не согласны

В памяти многих болельщиков тот фэйл запомнился как «поражение от пьяных шотландцев». Уже в середине нулевых Дмитрий и Олег Кузнецовы рассказывали об этом в интервью «СЭ».

«Где-то за полтора часа до игры, когда мы находились уже на стадионе, пообщались с шотландцами, которых знали по «Рейнджерс». Они поведали, как весело погуляли почти до утра в ночном клубе, чего, впрочем, могли бы и не делать: слегка помятый вид плюс перегар говорили сами за себя», – говорил Олег Кузнецов, игравший с Михайличенко в чемпионате Шотландии.

Дмитрий Кузнецов подтверждал: «Да, перегаром от некоторых игроков Шотландии на поле и впрямь разило изрядно. Они вышли поиграть в свое удовольствие. Однако и у нас настрой был слишком благодушный. Казалось, остался самый слабый соперник. Уже в полуфинале себя видели».

Однако кроме Кузнецовых миф о пьяных шотландцах больше никто не поддержал. Капитан сборной Михайличенко раскритиковал экс-партнера: «Я ничего не унюхал, хотя был на поле все 90 минут, в отличие от Дмитрия Кузнецова, вышедшего на замену. Да и вообще, делать сейчас, спустя столько лет, открытие, будто нас разгромили люди в состоянии похмельного синдрома – это совсем уж себя ни в грош не ставить. Не стоит заниматься столь откровенным самоунижением».

Андрей Канчельскис тоже возмущался: «Это все сказки, выдумки, хорош уже ерундой заниматься. Никто на таком уровне не выпивает перед игрой. Чемпионат Европы вообще-то! У нас любят в крайности впадать. Ищут, что кто-то матчи сдает, играет на тотализаторе, выпивает, нарушает режим. Зачем это все? Давайте лучше в себе покопаемся. Я не видел ни одного пьяного шотландца. Вот честно! Они были в нормальном состоянии».

А вот Цхададзе подошел к вопросу философски: «Пьяные шотландцы? Хм. Внимания не обратил. Играли они неплохо. Я еще подумал: если они пьяные так играют, может, и нам попробовать?»

В 2019-м комментатор Роман Нагучев поговорил со звездой той сборной Шотландии Кевином Галлахером. Когда он услышал историю о пьянке перед игрой, то только рассмеялся: «Серьезно? Это вряд ли. Мы ведь жили в Норрчепинге. И даже если бы захотели, не нашли бы ни одного бара вечером в городе. Мы были раздавлены: у нас классные футболисты, но не могли забить... А легенда отличная! Обыграть пьяными лучших советских игроков может только очень хорошая команда».

Пьяные шотландцы, обыгравшие сборную СНГ в 1992-м. Где они сейчас?

Россия и СССР часто терпели очень обидные поражения на Евро. Давайте вспомним самые-самые

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; РИА Новости/Игорь Уткин

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