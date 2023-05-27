Казахстан творит историю: обыграли Северную Ирландию в гостях и рвутся на Евро

Алга!

К четвертому туру квалификации Евро-2024 Северная Ирландия и Казахстан подошли с разным настроением: Казахстан проиграл Словении (1:2) в первом туре группы H, позже одержав сенсационную победу над Данией и разгромив Сан-Марино (3:0).

У сборной Северной Ирландии дела шли не так радужно: победа над Сан-Марино (2:0) и минимальные поражения от Финляндии и Дании.

Магомед Адиев не стал экспериментировать со стартовым составом и внес только одно изменение по сравнению с матчем против Сан-Марино: вместо Исламбека Куата на поле появился Бахтиер Зайнутдинов.

Первая половина тайма осталась за хозяевами: защита Казахстана позволила нанести несколько неточных ударов в ворота Игоря Шацкого. Первый по-настоящему опасный момент создал Максим Самородов: форвард «Актобе» разобрался с тремя защитниками хозяев, но в ворота не попал.

Хозяева ответили ударом Крэйга Кэткарта головой: мяч пролетел выше ворот.

В компенсированное время первого тайма трио Тагыберген – Вороговский – Зайнутдинов соорудили опасную атаку: хавбек ЦСКА пробил из неудобного положения мимо ворот.

Во второй половине игры дальним ударом отметился Самородов: удар с 35 метров получился неточным. Постепенно североирландцы начали перехватывать инициативу.

Однако все решила замена Магомеда Адиева. Аймбетов сольным проходом через все поле удивил защитников хозяев, которые оказались не готовы к столь быстрому рывку – 0:1.

Пять добавленных минут Казахстан удерживал счет: табло зафиксировало минимальную победу Казахстана в Белфасте. Форвард «Астаны» снова принес победу сборной: именно гол Абата стал победным в матче против Дании.

Авторитетный портал WhoScored признал лучшими в составе Казахстана защитников Александра Марочкина (7,7) и Нуралы Алипа (7,65). Тройку лучших замыкает автор гола Аймбетов (7,37).

На послематчевой конференции снова зажег Магомед Адиев: россиянин передал привет всем, кто называл его «физруком».

– Кого из наших игроков после сегодняшнего матча запомнит главный тренер Северной Ирландии?

– Я же говорю, что футбольная жизнь такая: сегодня ты не известный, завтра – известный. Это такие вещи, как сказать, риторические что ли. Где такие вещи измеришь? Поэтому я к такому спокойно отношусь, это нормально. Думаю, разбирая игру, мой коллега лучше разглядит того же Аймбетова (улыбается). И еще хочу сказать спасибо тем людям, которые называют меня физруком, – улыбался после матча Адиев.

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нилл назвал результат «душераздирающим».

– Это тяжело. Для нас это тяжелое поражение. Пропустить таким образом и в самом конце игры – это просто душераздирающе. Так было во всех играх, которые мы провели до сих пор. Мы проиграли с минимальным счетом Финляндии, проиграли с минимальным счетом в Копенгагене и вот сегодня.

Я не думаю, что мы должны были проиграть. Мы сделали все, чтобы попытаться выиграть игру, и провели столько атакующих замен, сколько могли. В игру вступило много молодых игроков, и я был доволен многими аспектами их выступлений. Но если ты пропускаешь такие голы, какие мы допустили во всех этих трех поражениях, то на этом уровне очень трудно вернуться в игру. Это доказано на практике, – сказал специалист.

После победы Казахстан остался на втором месте группы Н: в лидеры вышла Финляндия, так как Словения и Дания сыграли между собой вничью 1:1.

Что нужно Казахстану для того, чтобы попасть на Евро-2024?

Занять первое или второе место в группе. Впереди у Казахстана шесть матчей: Финляндию и Северную Ирландию Казахстан будет принимать на «Астана Арена» уже в сентябре, в октябре – две гостевые встречи с Данией и Финляндией и заключительные встречи в ноябре со сборной Словении (в гостях) и Сан-Марино (дома).

В случае, если не получится стать лидером группы, Казахстан может попасть на Евро через стыки Лиги наций: подопечные Адиева заняли первое место в Лиге С.

Фото: kff_team