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Казахстан творит историю: обыграли Северную Ирландию в гостях и рвутся на Евро

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Алга!

К четвертому туру квалификации Евро-2024 Северная Ирландия и Казахстан подошли с разным настроением: Казахстан проиграл Словении (1:2) в первом туре группы H, позже одержав сенсационную победу над Данией и разгромив Сан-Марино (3:0).

У сборной Северной Ирландии дела шли не так радужно: победа над Сан-Марино (2:0) и минимальные поражения от Финляндии и Дании.

Магомед Адиев не стал экспериментировать со стартовым составом и внес только одно изменение по сравнению с матчем против Сан-Марино: вместо Исламбека Куата на поле появился Бахтиер Зайнутдинов.

Первая половина тайма осталась за хозяевами: защита Казахстана позволила нанести несколько неточных ударов в ворота Игоря Шацкого. Первый по-настоящему опасный момент создал Максим Самородов: форвард «Актобе» разобрался с тремя защитниками хозяев, но в ворота не попал. 

Хозяева ответили ударом Крэйга Кэткарта головой: мяч пролетел выше ворот. 

В компенсированное время первого тайма трио Тагыберген – Вороговский – Зайнутдинов соорудили опасную атаку: хавбек ЦСКА пробил из неудобного положения мимо ворот.

Во второй половине игры дальним ударом отметился Самородов: удар с 35 метров получился неточным. Постепенно североирландцы начали перехватывать инициативу.

Однако все решила замена Магомеда Адиева. Аймбетов сольным проходом через все поле удивил защитников хозяев, которые оказались не готовы к столь быстрому рывку – 0:1. 

Пять добавленных минут Казахстан удерживал счет: табло зафиксировало минимальную победу Казахстана в Белфасте. Форвард «Астаны» снова принес победу сборной: именно гол Абата стал победным в матче против Дании.

Авторитетный портал WhoScored признал лучшими в составе Казахстана защитников Александра Марочкина (7,7) и Нуралы Алипа (7,65). Тройку лучших замыкает автор гола Аймбетов (7,37).

На послематчевой конференции снова зажег Магомед Адиев: россиянин передал привет всем, кто называл его «физруком».

– Кого из наших игроков после сегодняшнего матча запомнит главный тренер Северной Ирландии?

– Я же говорю, что футбольная жизнь такая: сегодня ты не известный, завтра – известный. Это такие вещи, как сказать, риторические что ли. Где такие вещи измеришь? Поэтому я к такому спокойно отношусь, это нормально. Думаю, разбирая игру, мой коллега лучше разглядит того же Аймбетова (улыбается). И еще хочу сказать спасибо тем людям, которые называют меня физруком, – улыбался после матча Адиев. 

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нилл назвал результат «душераздирающим».

– Это тяжело. Для нас это тяжелое поражение. Пропустить таким образом и в самом конце игры – это просто душераздирающе. Так было во всех играх, которые мы провели до сих пор. Мы проиграли с минимальным счетом Финляндии, проиграли с минимальным счетом в Копенгагене и вот сегодня.

Я не думаю, что мы должны были проиграть. Мы сделали все, чтобы попытаться выиграть игру, и провели столько атакующих замен, сколько могли. В игру вступило много молодых игроков, и я был доволен многими аспектами их выступлений. Но если ты пропускаешь такие голы, какие мы допустили во всех этих трех поражениях, то на этом уровне очень трудно вернуться в игру. Это доказано на практике, – сказал специалист.

После победы Казахстан остался на втором месте группы Н: в лидеры вышла Финляндия, так как Словения и Дания сыграли между собой вничью 1:1.

Что нужно Казахстану для того, чтобы попасть на Евро-2024?

Занять первое или второе место в группе. Впереди у Казахстана шесть матчей: Финляндию и Северную Ирландию Казахстан будет принимать на «Астана Арена» уже в сентябре, в октябре – две гостевые встречи с Данией и Финляндией и заключительные встречи в ноябре со сборной Словении (в гостях) и Сан-Марино (дома).

В случае, если не получится стать лидером группы, Казахстан может попасть на Евро через стыки Лиги наций: подопечные Адиева заняли первое место в Лиге С.

Северная Ирландия – Казахстан 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
19 июня, 21.45, «Виндзор Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 88 Аймбетов.
Северная ИрландияПикок-Фаррелл, Хьюм, Кэткарт, Эванс (Макменамин, 64), Макнейр, Томпсон (Браун, 84), Чарльз, Сэвилл, Маккэнн (Тэйлор, 71), Прайс, Чарльз (Лэйвери, 72).
КазахстанШацкий, Габышев (Скворцов, 68), Быстров, Марочкин, Алип, Вороговский, Бейсебеков, Тагыберген (Тапалов, 81), Зайнутдинов (Куат, 75), Оразов (Астанов, 81), Самородов (Аймбетов, 81).
Предупреждения:
Сэвилл (65), Алип (67), Тагыберген (70).

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Фото: kff_team

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