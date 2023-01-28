Яркое начало года Артема Резникова: открыл барбершоп, нарвался на воров в Таиланде и отдыхал с Фирузой Шариповой

Боец MMA из Казахстана Артем Резников – главный ньюсмейкер последних недель. Представитель лиги ACA почти месяц провел в Таиланде и только недавно вернулся в Казахстан. Что интересного произошло у Артема за последнее время?

Рассказываем.

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В начале января Резников стал бизнесменом: Артем открыл собственный барбершоп в Алматы.

«В первый раз жизни попробую себя в бизнесе, но я давно к этому шел. Хотя еще несколько лет назад, я даже не мог об этом подумать.Я работал телохранителем, в 2018 меня уволили, я даже представить не мог, что у меня будут хорошие гонорары и я открою свой бизнес. Мне это интересно, я всегда рискую, даже когда начал заниматься ММА, я дрался с лучшими бойцами, но, чтобы стать известным нужно было рисковать.

Легко набивать рекорд бить середнячков, но я пошел ва-банк, залетел в АСА и начал вызывать топов. Сейчас также, я рискнул и хочу попробовать себя в бизнесе. В карьере ММА может случиться все что угодно – травма, ушел спонсор, а бизнес –это то, что будет подпитывать меня всегда», – сказал боец на церемонии открытия заведения.

Позже Резников улетел в Таиланд: спортсмен планировал совмещать тренировки и отдых.

Однако поездка началась не очень удачно – Артем сообщил, что в его съемный дом в Пхукете ночью проникли грабители.

«Залезли в виллу и пока мы спали нас ограбили! 7000 долларов забрали. Хорошо, хоть паспорта оставили. Вот такой вот отдых. Многие предлагают помощь, спасибо. Деньги есть, на счету лежат. Ничего страшного, главное документы на месте. Будьте аккуратны, надеюсь, мой пример будет для вас уроком. Держите деньги при себе», – сказал Резников.

«Мы даже не знали, что такое бывает. Сняли тут двухэтажную виллу и оставили все на первом этаже, даже представить не могли, что кто‑то заберется. Сам‑то район охраняемый! Мы легли на втором этаже, а когда спустились по будильнику, то обнаружили, что все открыто, а барсетки пустые лежат на улице.

Полиция приехала, сфотографировала наши паспорта и уехала. Честно говоря, не знаю, что они будут делать. Я сразу сказал, что они вряд ли что‑то найдут.

По мне эта ситуация никак не ударила, у меня деньги на счету. Я взял деньги в долларах, чтобы не терять на конвертации и были наличные», - сказал Резников.

Артем приехал в Таиланд не один: боец решил сделать подарок родителям и купил им билеты.

«Я взял им путевки еще в декабре, а пока обустраивался, чтобы они прилетели на готовое. Они мне дали все. Если я зарабатываю, то почему я не могу сделать для них это?» – заявил Резников.

Помимо родителей, в Таиланде Резникова сопровождала чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова.

Спортсмены вместе посещали рестораны, фотографировались, и поселились в домах по соседству – у Фирузы тоже украли деньги.

В интернете даже появились слухи о возможном романе спортсменов, однако Шарипова в соцсетях заявила, что не комментирует личную жизнь.

Артем не только отдыхал: боец тренировался и поддерживал форму.

Резников провел несколько спаррингов с Али Баговым, в которых, по-видимому, убедительней выглядел Багов. Али рассказал о своих победах в интервью, а позже бойцы даже договорились о встрече в рамках ACA, чтобы окончательно выяснить, кто сильнее.

К слову, пока Резников находился в Таиланде, ACA номинировала бойца на звание «Прорыв года». Интересно, что в этот же список попал и соперник Артема по финалу Гран-при Эдуард Вартанян. Ранее казахстанский боец был номинировал лигой на номинацию «Сабмишен года».

Фото: инстаграм Артема Резникова, инстаграм Фирузы Шариповой