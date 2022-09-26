На Алматинском марафоне погиб спортсмен. Это уже второй случай смерти на этих соревнованиях

Ужасные новости.

Двадцать пятого сентября прошел традиционный Алматинский марафон. Участие в мероприятии приняли спортсмены-любители более чем из 30 стран мира: всего около 12 тысяч человек.

Однако спортивный праздник омрачила трагедия: один из участников одолел десятикилометровую дистанцию, потерял сознание на финише и скончался не приходя в себя.

Оказалось, что погибший Рустем Садыков занимал крупную должность в госкорпорациях: мужчина был независимым директором «Самрук Энерго» и «Qazaq Gaz».

Восстановим хронологию событий.

«Это произошло в 09.35. Рустем бежал дистанцию 10 км. При регистрации он получил номер 8743», – сообщила директор «Алматы марафона» Салтанат Казыбаева.

Главный врач соревнований Оразбек Сахов, рассказал, что участник упал сразу после финиша на площади Республики.

«Мы сразу начали оказывать ему помощь. Первичную помощь начали оказывать волонтеры «Красного полумесяца Казахстана», далее сердечно-легочная реанимация проводилась совместно с сотрудниками станции Городской скорой помощи. Вначале сердце удалось запустить, появился синусовый ритм, через 2 минуты наступила повторная остановка сердца.

Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, из них последние 10 минут в машине скорой помощи. И в 10:15 мы констатировали смерть. Официальную причину можно будет назвать лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы», – добавил врач.

Сразу после инцидента организаторы сообщили, что окажут финансовую помощь в транспортировке тела в Астану, откуда Рустем приехал для участия в соревнованиях.

По словам близких погибшего, в мероприятии он принимает участие уже не в первый раз. Он участвовал в апреле на Алматинском полумарафоне, в Алматы марафоне в 2021 году.

В «Самрук-Казына» отреагировали на гибель одного из руководителей.

«Рустем Галимович Садыков прошел успешный трудовой путь, был высокообразованным блестящим профессионалом, имел опыт работы в международных компаниях.

В памяти коллег он навсегда останется уверенным в себе лидером и преданным делу сотрудником. Нам всем будет его очень не хватать», – написали в аккаунте госкорпорации.

Это не первый случай смерти на мероприятии. В 2018-м на соревновании погиб 18-летний бегун

Четыре года назад на марафоне в Алматы погиб восемнадцатилетний Максим Королев.

«Судмедэксперт указал в заключении, что причина смерти – внезапная остановка сердца», – позже рассказывала мама погибшего спортсмена Ольга Королева.

Она также рассказала, что Максим никогда не жаловался на здоровье и заранее готовился к полумарафону.

«Он занимался спортом: семь лет занимался футболом, потом его увлечением стало самбо», – отметила женщина.

Ольга Королева также заявила, что не имеет никаких претензий к организаторам спортивного мероприятия: организаторы купили авиабилеты родителям юного спортсмена.

К слову, после инцидента в 2018-м директор «Алматы марафона» Салтанат Казыбаева заявляла, что в будут рассмотрены меры усиления по требованию допуска спортсменов.

«Команда над этим работает, мы сейчас рассматриваем план, как это осуществить», — заявила менеджер в интервью.

Однако спустя четыре года ситуация не изменилась: при регистрации на ивент не требуется никаких справок о состоянии здоровья.

В мировой практике проверка здоровья перед стартом – нормальное явлении. Справку при регистрации необходимо предъявить в соседней России, также обязательно справку потребуют во Франции и Италии.

Игнорировать контроль за здоровьем участников – откровенно неудачное решение. Организаторы понимают, что справка при регистрации уменьшит количество участников: не каждый спортсмен-любитель захочет идти в поликлинику, а множество бегунов отсеются на скрининге.

Когда организаторы соревнования осознают эту простую истину?

Вопрос остается открытым.

Фото: samruk-energy.kz; ktk.kz