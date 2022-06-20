КПЛ вернулась после матчей сборных: «Астана» разгромила «Аксу», в Атырау болельщики подрались с гостями из Актобе, а Мокин не пропустил пенальти в свой день рождения

Все самое интересное о туре.
«Шахтер» – «Кызыл-Жар» 1:2
Матч начался под диктовку горняков, а одна из атак завершилась голом Букораца в стиле игр серии FIFA: защитники не поделили серба, а Стефан воспользовался ситуацией и забил ударом с разворота.
Второй тайм остался за «Кызыл-Жаром»: в самом начале второй половины игры отличился Дарко Зорич, а в компенсированное время победу команде Али Алиева принес гол россиянина Евгения Козлова.
- «Кызыл-Жар» после назначения Али Алиева не проигрывает уже пять матчей: у команды три ничьи и две победы.
- Оба гола в матче «Кызыл-Жар» забил с передач белорусского полузащитника Сергея Тихоновского.
«Ордабасы» – «Тараз» 3:2
Уже на восьмой минуте за игру рукой в ворота «Тараза» был назначен пенальти, который реализовал Эльхан Астанов.
Через пять минут усилиями Садовского в ворота гостей влетел второй, а к середине первого тайма в воротах гостей было уже три мяча – автоголом отметился полузащитник «Тараза» Милен Гамаков. В конце первой половины игры голкипер хозяев Бекхан Шайзада отразил пенальти.
Во втором тайме «Тараз» забил дважды: голы Кожамберды и Жумабека не помогли команде догнать соперника.
- Клуб из Шымкента прервал серию из трех поражений подряд: последний раз «Ордабасы» выигрывал в апреле у «Кайрата».
«Кайрат» – «Мактаарал» 1:0
«Кайрат», ослабленный уходом Гуральского в немецкий «Бохум», на своем поле минимально обыграл «Мактаарал». Единственный гол в первом после ухода Курбана Бердыева матче забил Виктор Васин.
- 33-х летний защитник «Кайрата» Васин забивает второй тур подряд: в прошлом матче от действий экс-защитника ЦСКА пострадал «Шахтер».
«Атырау» – «Актобе» 0:2
Матчу предшествовала потасовка болельщиков: фанаты двух клубов столкнулись в схватке и применили цветные дымовые шашки, но их быстро разняли прибывшие полицейские.
На 62-й минуте Ескендир Кыбырай получил красную карточку и оставил гостей в меньшинстве. Вопреки логике, удаление сыграло на руку «Актобе»: после навеса Шомко автогол на свой счет записал Ибрагимов, а уже в компенсированное время Балашов забил второй.
- Матч получился грубым: арбитр выдал девять желтых и одну красную карточку.
«Астана» – «Аксу» 5:0
В матче «Астаны» и «Аксу» забивали только хозяева. Бомбардир сборной Абат Аймбетов открыл счет, второй мяч на счету Томасова. В середине второго тайма хозяева забили еще три: сначала со штрафного забил Влут, Басманов сделал счет неприличным, а довершил разгром курьезный гол Перцуха.
- Для новичка «Астаны» Рая Влута сезон складывается неплохо: воспитанник ПСВ забил уже пять голов за девять игр.
- Двадцатилетний воспитанник «Астаны» Басманов забил уже третий гол в сезоне.
«Тобол» – «Каспий» 1:0
Лучший бомбардир костанайцев Сергеев забил в самом начале матча. Костанайцы могли решить исход поединка уже в первом тайме, но с «точки» промазал Зоран Тошич. Северяне могли и проиграть матч: сначала «Тобол» спасла перекладина, а позже Максат Тайкенов не смог реализовать пенальти в ворота Мокина. Интересно, что голкиперу хозяев в этот день исполнилось 41 – опытный вратарь дебютировал в КПЛ еще в 20-м веке.
«Каспий» остался на втором месте в таблице КПЛ, «Тобол» – четвертый.
«Туран» – Акжайык» 1:1
«Туран» вышел вперед на 25-й минуте: мяч в свои ворота срезал хавбек «Акжайыка» Рафаэль Сабино. Гости отыгрались во втором тайме благодаря голу Сергея Шустикова: капитан команды эффектным ударом установил окончательный счет в матче.
- «Акжайык» забил в КПЛ всего пять мячей за двенадцать матчей, при этом одержав три победы и три ничьи.
15-й тур пройдет 25 и 26 июня.
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Фото: ФК «Кызыл-Жар», ФК «Каспий», ФК «Ордабасы»
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