Песчаная буря в Туркестане, ЧП в Шымкенте и два удаления «Тараза»: как прошел двенадцатый тур КПЛ

Лига уходит на месячный перерыв.

«Каспий» – «Тараз» – 2:1

Две трети матча «Тараз» играл вдевятером: на 24-й минуте судья показал красную карточку Ахметову, а на 30-й – Байтане. Однако после двух пропущенных мячей жамбылцы не сдались, забив гол престижа в конце второго тайма. «Каспий» ушел на перерыв в чемпионате в качестве лидера, «Тараз» – третий.

«Тобол» – «Мактаарал» – 4:2

«Тобол» в первом матче под руководством тренера Милана Милановича победил «Мактаарал». Смена тренера встряхнула костанайцев: «Мактаарал» пропустил сразу четыре мяча.

За последние восемь матчей костанайцы пропустили шестнадцать мячей. Для сравнения, за весь сезон-2021 «Тобол» пропустил на один гол больше.

Тренер «Тобола» Милан Миланович вернулся в КПЛ спустя два года: свой последний матч в чемпионате серб провел в качестве коуча павлодарского «Иртыша» в марте 2020-го года.

«Кызыл-Жар» – «Акжайык» – 2:0

«Кызыл-Жар» обыграл «Акжайык»: клуб из Петропавловска одержал первую победу под руководством Али Алиева. Зорич открыл счет уже на пятой минуте, а оформил победу Жиан Мартинс в конце второго тайма.

«Акжайык» забил в КПЛ всего четыре мяча за одиннадцать матчей, при этом одержав три победы и две ничьи.

Победой на уральцами «Кызыл-жар» прервал семиматчевую безвыигрышную серию клуба.

«Атырау» – «Астана» 1:1

Безумный по накалу страстей матч состоялся в Атырау. В середине второго тайма столичные остались в меньшинстве: удаление за вторую желтую получил Жереми Манзорро. «Атырау» забил уже через пару минут усилиями Филиповича, но в добавленное время Станислав Басманов принес своей команде ничью. «Астана» уходит на перерыв на втором месте, «Атырау» – четвертые.

Форвард «Атырау» Филипович забил уже девятый гол в чемпионате и возглавил таблицу бомбардиров.

Двадцатилетний полузащитник «Астаны» Басманов забил второй гол в КПЛ: Басманов забивает только в компенсированное время. Первый гол Станислава принес команде победу в матче с «Ордабасы», второй – спас клуб от поражения.

«Кайрат» – «Шахтер» – 2:0

«Кайрат» в матче с карагандинским клубом прервал серию из шести матчей без поражений: Васин уже на 14-й минуте открыл счет, а Жоау Паоло великолепным ударом со штрафного установил окончательный счет в матче.

После матча Курбан Бердыев был настроен позитивно.

– Я уверен, что ребята из нашей команды со временем поднимутся на новый уровень и будут качественными игроками. Все зависит от желания, а оно у них имеется. Такие матчи формируют личность, и молодые игроки постепенно начинают это понимать.

Гол в в ворота «Шахтера» стал первым для экс-защитника ЦСКА Виктора Васина в КПЛ.

Ордабасы» – «Аксу» – 1:0, матч прерван.

Матч между «Ордабасы» и «Аксу» прерван из-за ЧП на стадионе в Шымкенте.

Из-за сильного ветра сорвало кровлю с административного здания прямо за воротами «Аксу».

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Обошлось без пострадавших: болбои успели покинуть место аварии, а матч был приостановлен и будет доигран позже. К моменту инцидента «Ордабасы» вел в счете 1:0.

По факту обрушения полиция проводит досудебное расследование по УК РК «Недоброкачественное строительство».

«Туран» – «Актобе» – матч перенесен.

Матч между «Тураном» и «Актобе» перенесли: стадион накрыла песчаная буря. Не выдержал капризов погоды и стадион за 40 миллионов долларов: крыша стадиона и прожекторы были частично деформированы.

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Следующие матчи КПЛ состоятся через месяц – Премьер-Лига уходит на перерыв в связи с международными матчами, а ближайший тур состоится 20-21 июня.

Фото: ФК «Астана», ФК «Кайрат», ФК «Каспий»