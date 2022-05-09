Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»

От редакции: материал подготовлен казахстанской редакцией Sports.ru.

Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана по футболу. Карьера российского специалиста полна интересных моментов: Адиев играл в «Спартаке» и ЦСКА, тренировал клубы ПФЛ и ФНЛ, а в сезоне 2018/19 пытался спасти тонущий «Анжи». Тренер тесно связан с Казахстаном: в 2003-м он завоевал бронзу КПЛ в составе «Жениса», а в 2021-м возглавил карагандинский «Шахтер», с которым неплохо выступил в еврокубках.

Рассказываем о карьере нового наставника сборной.

Начинал в «Анжи», прошел школу «Спартака» и ЦСКА

В шестнадцать лет Адиев попал в систему «Анжи». Позже игрок рассказывал, что в Махачкале оказался случайно.

«В Чечне началась война, а в Дагестан были открыты границы. И мы туда поехали как беженцы. Отец меня отвез к тренеру Александру Маркарову, попросил взять к себе в команду: «У нас там тяжело. Пускай он у тебя поживет на базе – у него вроде есть какие-то футбольные задатки. А там посмотришь».

В 1999-м Адиев перешел в ЦСКА: Магомед даже вышел на матч первого тура против «Крыльев Советов». Интересно, что за армейцев в том матче играл полузащитник сборной Казахстана Максим Низовцев.

Однако карьера в Москве не заладилась: нападающий оказался не готов к игре на таком высоком уровне. Форвард отправился в аренду в «Сокол», а вернувшись, поддерживал практику в ЦСКА-2.

В 2000-м Адиев неожиданно оказался в дубле «Спартака», но футболист тренировался с легендарной основой москвичей.

– Мы приходили вместе с Калиниченко. С ним и остались на одной позиции. В середине играли Булатов и Титов, но Романцев видел меня дублером Тихонова слева. На подстраховку.

– С Романцевым хотя бы один разговор у вас был?

– Нет, это другая планета. Олег Иванович держался очень отдаленно. На сборах он, кажется, однажды меня похвалил. И то не напрямую, а через администратора Хаджи. Я забил гол, тот подошел и сказал: «Романцев доволен. Такими темпами через полгода у него в сборной будешь играть!».

Однако в основной состав Адиев так и не прошел: сказалась высокая конкуренция.

После дубля «Спартака» Адиев вернулся в «Анжи». К тому времени клуб вышел в высший дивизион, а в 2001-м Магомед даже дебютировал в Кубке УЕФА в матче против «Рейнджерса».

Шотландцы под руководством Дика Адвоката отказались ехать в Махачкалу, побоявшись боевых действий в соседней Чечне. Матч в итоге провели в Польше, а «Анжи» проиграл с минимальным счетом.

К слову, Адиев был на поле в матче против ЦСКА, в котором произошла трагедия после столкновения голкипера армейцев Сергея Перхуна и игрока «Анжи» Будуна Будунова.

– Спорный мяч был – и Будун побежал к нему, и Перхун. В итоге произошло столкновение. Но никто о чем-то трагическом не подумал, в футболе много стыков бывает. А в итоге столкновение оказалось роковым… Будун потом очень долго от этого отходил. Его везде ассоциировали чуть ли не с убийцей Перхуна.

В 2002-м Адиев вернулся в «Сокол», а спустя сезон перешел в чемпионат Казахстана. Новым клубом форварда стал столичный «Женис». В Астане игрок завоевал бронзовые медали, и уже на следующий сезон перешел в грозненский «Терек», где даже выиграл Кубок России. Адиев играл в клубе до 2008-го, с перерывом на пару лет в украинском «Кривбассе».

Свой последний сезон в качестве игрока нападающий провел в «Нижнем Новгороде». В сезоне-2009 клуб дошел до 1/8 финала Кубка России, где в добавленное время проиграл «Зениту».

Тренерская карьера Адиева в России: клубы ПФЛ, «Чайка» и кризисный «Анжи»

После завершения игровой карьеры Адиев несколько лет тренировал работал в системе «Нижнего Новгорода», а позже – «Волги».

В 2013-м по поручению Рамзана Кадырова фарм-клуб «Терека» был заявлен во Второй дивизион, а Адиев стал главным тренером. С «Тереком-2» Адиев работал четыре года, до расформирования клуба в 2016-м.

Позже коуч перешел в махачкалинский «Легион Динамо», а спустя сезон стал помощником главного тренера «Ахмата» Игоря Ледяхова.

В июле 2019-го Адиев возглавил махачкалинский «Анжи»: клуб выступал в РПЛ, но имел большие проблемы с финансами.

Игрокам и персоналу месяцами не платили, у клуба не было денег на билеты и проживание. В межсезонье «Анжи» покинули основные игроки, а команда доигрывала чемпионат фактически дублирующим составом.

Полузащитник Гаэль Ондуа вспоминал, что клуб держался только благодаря Адиеву.

- Морально вся команда была на грани: мы устали, но каждый раз он знал, что сказать, и мы продолжали биться на поле. Не каждый тренер может выдержать такую ситуацию и пойти с командой до конца. Адиев всегда мне твердил: «Надо играть. Каждый раз, когда выходишь на поле, не смотри ни на что. Когда футболист на поле, болельщикам не важно, получаешь ты зарплату или нет. Они ждут стопроцентной отдачи. Нужно использовать шанс, предоставленный нам судьбой – поиграть в Премьер-лиге».

Для Адиева сезон получился очень эмоциональным: он подавал в отставку (которую не приняли в руководстве), и был дисквалифицирован за оскорбление судей.

Клуб в итоге занял 15-е место в Премьер-Лиге и покинул РПЛ, а «Анжи» не побеждал в последних двенадцати матчах чемпионата.

Сам Адиев с теплотой вспоминал время, проведенное в Махачкале.

«Чувствовал ли я, что команда выходит играть и за меня? Конечно. И не только в конце сезона. Даже в первом полугодии, когда проводил собрания и просил ребят, чтоб они сыграли. Ощущение этого абсолютного контакта с командой стало чем-то новым для меня. Теперь понимаю — да, бывают периоды, когда футболисты играют за тебя. Наверное, это высший пилотаж. Не знаю, будет ли у меня такая химия в другом месте, но я счастлив, что она сложилась в моем первом же клубе в РПЛ».

К слову, именно при Адиеве в РПЛ дебютировал лучший бомбардир нынешнего сезона Гамид Агаларов.

Позже появились слухи, что Адиев возглавит «Ахмат», но главным тренером грозненского клуба стал Игорь Шалимов, а Адиев вместе с экс-наставником «Тобола» Равилем Сабитовым вошел в его штаб.

Однако уже через 10 дней тренер покинул клуб. Специалист отметил, что его эмоции могут помешать команде и главному тренеру.

– Наверное, я мог бы работать вторым тренером в любом другом клубе, забыв о своих амбициях. В любом, кроме «Ахмата». Здесь я слишком пропускаю все через себя, слишком эмоционален, а значит мои эмоции могут мешать и команде и главному тренеру.

Адиев продолжил карьеру в ФНЛ: контракт предложили в «Чайке».

Под его руководством команда провела 30 официальных матчей (10 побед, 10 ничьих, 10 поражений) и в ФНЛ шла на тринадцатом месте. В 2020-м тренера отстранили от должности, а позже клуб и наставник прекратили сотрудничество.

К слову, при Адиеве в «Чайке» играл футболист сборной Казахстана Рамазан Оразов, однако полузащитник редко попадал в основной состав клуба и не пользовался доверием Адиева. По разным версиям, у футболиста и тренера случился конфликт.

Интересно, что после ухода Адиева из «Чайки» в клубе произошел грандиозный скандал: РФС признала часть матчей клуба договорными, «Чайку» перевели из ФНЛ в ПФЛ, а экс-спортивный директор клуба и арбитр матча пожизненно отстранены от футбола.

Успехи с «Шахтером» в еврокубках и кризисный сезон-2022

Адиев переехал в Казахстан: тренер возглавил карагандинский «Шахтер».

В первом сезоне «Шахтер» стал шестым, и вышел в финал Кубка Казахстана. Горняки показали бойцовский характер и в Лиге конференций: прошли румынский «Стяуа», украинский «Колос», проиграв в упорной борьбе израильскому «Маккаби».

В 2022-м Адиев продолжил руководить «Шахтером»: клуб неплохо начал чемпионат и вошел в тройку лидеров. Позже появилась информация о больших задолженностях в Караганде, команда стала стремительно терять очки, а Адиев захотел покинуть клуб.

Однако далеко из Казахстана тренер не уехал: экс-директор «Шахтера», а ныне президент ФФК Адлет Барменкулов предложил Адиеву пост главного тренера сборной.

Сам Адиев рассказал, что вариант возглавить сборную появился за месяц до официального назначения.

– Где-то месяц назад мне позвонил президент Федерации и предложил встретиться, приехать. Мы поговорили, и он тогда впервые обозначил, что у них есть интерес к моему возможному назначению в сборную. Мне было приятно, что существует такое доверие, но в тот момент я решил не дергаться, думал, что останусь в «Шахтере», так как были определенные обязательства перед клубом. Надеялся, что не будет проблем с финансированием.

Пикантности ситуации добавлял тот факт, что сборную Казахстана на тот момент возглавлял экс-динамовец Андрей Карпович. Карпович возглавил команду с задачей победить в стыках Лиги Наций Молдову, после специалисту обещали постоянный контракт. Карпович цель выполнил, однако ФФК назначила на пост Адиева.

Болельщики и специалисты отнеслись к назначению со скепсисом: в частности экс-капитан сборной Самат Смаков отметил, что в сборную Казахстана назначили «явно не Анчелотти».

«Честно говоря, я не вижу причин назначать его. И не только его, а вообще иностранного специалиста, если речь не идет о тренерах большого уровня и больших знаний.

Исхожу из простого вопроса: для чего? Если перед сборной стоит задача выиграть свой дивизион в Лиге наций, где в числе наших соперников Словакия, Азербайджан и Беларусь, то тогда я согласен с тем, что нужен иностранец. С именем и достижениями. С опытом такой работы.

А если мы вновь будем ставить задачу «выступить достойно», то зачем нам иностранный тренер? С этой задачей может справиться и местный кадр. Федерация сама ведь их готовит, обучает. Почему же мы тогда в них не верим? Я не вижу разницы в уровне между уважаемым мною Магомедом Адиевым и другими казахстанскими тренерами. При всей моей к нему симпатии, в сборную Казахстана назначили не Карло Анчелотти».

Сам Адиев настроен оптимистично.

«От меня ждут боеспособный состав, чтобы я сделал конкурентоспособную команду. Это главное на сегодня. Мы хотим побеждать. Я не сторонник громких заявлений, но в каждой игре мы будем выходить играть на победу».

Фото: kff.kz; РИА Новости/Александр Вильф, Дмитрий Мухаметкулов; fc-akhmat.ru; Gettyimages.ru/Epsilon; vk.com/chaykafc; vk.com/fcshakhter