Как прошел девятый тур КПЛ: разгромное поражение «Тобола», очередные ничьи «Кайрата» и «Астаны», а еще неожиданное лидерство «Тараза»

С каждым матчем все интереснее.

«Астана» – «Туран» – 3:3

«Астана» заставила болельщиков понервничать: после первого тайма столичные проигрывали 3:1.

Однако во второй половине игры хозяева сравняли счет: дубль оформил Эуженио и снова отличился Рай Влут.

В матче трижды назначали пенальти: две точки успешно реализованы (забили Эужениу и Диакате), в одном ударе на 11-й минуте промахнулся Марин Томасов.

Новичок «Астаны» Рай Влут за 5 матчей чемпионата забил уже три мяча.

В матче с «Астаной» «Туран» отличился трижды: до этого за 7 туров КПЛ туркестанцы забили только один гол.

После ухода Газзаева с поста тренера «Турана», клуб провел пять встреч и ни в одной из них не проиграл – четыре ничьи и победа над «Кайратом».

«Атырау» – «Ордабасы» – 2:1

«Атырау» прервал удачную серию «Ордабасы»: на гол Эльхана Астанова с пенальти «нефтяники» ответили взятиями ворот от Николая Тарасова и Андрия Филиповича.

Причем в обоих случаях не обошлось без VAR: рефери использовал видеоповтор при назначении пенальти в ворота «Атырау», и при фиксации гола Филиповича.

Полузащитник «Ордабасы» Эльхан Астанов забил все три гола в КПЛ с пенальти.

«Шахтер» – «Тобол» – 4:1

Главная сенсация тура состоялась в Караганде: чемпион КПЛ «Тобол» пропустил четыре мяча от «Шахтера». За карагандинцев дважды с пенальти отметился Тимур Досмагамбетов, а также по мячу забили Николай Ковталюк и Роман Муртазаев. «Желто-зеленые» ответили лишь голом Айбара Жаксылыкова.

С 31-й минуты костанайцы играли вдесятером. Две желтых карточки заработал защитник Алекса Аманович.

Сразу после матча главный тренер «Тобола» высказался о своем возможном уходе из клуба.

– Наверное, проблема во мне. Проигрывает, в первую очередь, тренер, а выигрывает – команда. Значит, где-то я недоработал. Наверное, пришло время что-то менять. Завтра буду разговаривать с Николаем Паниным о моей дальнейшей работе в клубе. Так чемпионская команда не играет. Весь результат беру на себя. Это не ребята, значит я что-то до них не донес.

«Тобол» не выигрывает уже пять матчей подряд и опустился на девятое место. Такая неудачная серия у костанайского клуба в последний раз была в 2019 году.

Форвард «Шахтера» Роман Муртазаев до этого матча забивал в КПЛ год назад, будучи еще игроком «Астаны».

«Актобе» – «Акжайык» – 2:1

«Актобе» после увольнения Муханова с поста главного тренера одержал волевую победу над «Акжайыком».

Счет открыли уральцы на 10-й минуте благодаря голу Омиртаева. Во втором тайме красно-белые дважды отправили мяч в ворота гостей – отличились Адукор и новичок команды Сердер Сердеров.

«Кайрат» – «Кызыл-Жар» – 1:1

Уже к 7-й минуте Рикарду Алвеш получил красную карточку после грубой игры. Однако «Кайрат» открыл счет – в конце первого тайма забил Султанбек Астанов. Спустя 20 минут петропавловцы сравняли благодаря голу Дарко Зорича.

«Кайрат» не выигрывает четыре матча подряд и занимает непривычное восьмое место.

Подопечные Али Алиева (сменившего Карповича) имеют проблемы с реализацией моментов: за девять туров «Кызыл-Жар» лишь однажды забил больше одного мяча.

«Аксу» – «Каспий» – 2:0

«Аксу» в домашнем матче обыграл «Каспий». За павлодарскую команду отличились Гаджибеков и Тунгышбаев.

После поражения «Каспий» лишился лидерства в чемпионате, опустившись на вторую строчку в турнирной таблице.

«Мактаарал» – «Тараз» – 0:1

«Мактаарал» в гостях проиграл «Таразу», а победный мяч забил защитник Максат Амирханов.

После победы «Тараз» единолично возглавил таблицу: клуб выигрывает уже четыре игры подряд.