У игрока молодежной сборной Казахстана Мади Жакипбаева жаркое начало года: случайно стал очевидцем январских событий в Алматы, а через месяц оказался в Украине и стал волонтером

Футболист собирает еду для нуждающихся.

Мади Жакипбаев — один из самых молодых дебютантов КПЛ. В сезоне-2016 полузащитник дебютировал за «Астану» за неделю до своего шестнадцатилетия. Игрок выступал за юношескую сборные всех возрастов, а в сентябре 2020 года дебютировал за молодежку в матче против сборной Израиля (2:1).

Мади редко получал шанс в первой команде «Астаны»: в клубе делали ставку на легионеров, а травмы мешали реализовать весь свой потенциал. Жакипбаев в основном выступал за молодежный состав в рамках первой и второй лиг.

В 2018-м отправился в аренду в карагандинский «Шахтер», однако не получил игровой практики.

Игрок вернулся в «Астану», выступал за молодежные команды, но тренировался с основой: Мади даже был заявлен на победный матч с «Манчестер Юнайтед», но на поле не вышел.

В 2021-м игрок получил серьезную травму и выбыл из строя почти на весь сезон.

В новом году Мади стал свободным агентом: футболист решил попробовать себя в Европе, и в начале этого года отправится на просмотр в литовский «Жальгирис» во главе с казахстанским специалистом Владимиром Чебуриным.

Жакипбаев около двух недель находился в расположении клуба и сыграл в нескольких контрольных матчах, однако затем покинул «Жальгирис».

Дальше события разворачивались стремительно : игрок рассказал в инстаграм о кардинальных изменениях в своей жизни.

«Девятнадцатого февраля я запланировал вылет из Литвы, потому что у меня заканчивалась шенгенская виза. Я решил полететь в Молдавию (Кишинев) в поиске футбольного клуба. Я купил билет с пересадкой в Киеве — у меня было тринадцать часов стыковки в аэропорту. Мне хватило всего два часа, чтобы влюбиться в этот город, и, конечно же, я передумал лететь в Кишинев. Мой багаж до сих пор лежит в аэропорту Борисполя. Здесь я начал сам активно искать футбольные клубы, связываться и общаться в разными людьми. А на следующий день случилось то, что случилось».

Мади не стал сидеть сложа руки во время вооруженного конфликта: игрок занялся волонтерством, и помогает собирать еду для нуждающихся.

Полузащитник даже начал сбор денег на продукты в своем инстаграм.

«Всем здравствуйте! Меня зовут Мади Жакипбаев и с самого начала военных действий нахожусь в Киеве. Я добровольно занялся волонтерством — оказываю помощь в приготовлении, упаковке и фасовке еды для нуждающихся. В день мы отдаем по 200-300 порций еды (в среднем 80.000 тенге в день).

В данный момент я и сам отдаю из своего кармана деньги на закупку продуктов и всего необходимого».

Футболист опубликовал реквизиты для помощи, и обещает, что все средства будут потрачены по назначению. К слову, игрок пока не собирается эвакуироваться в Казахстан: в комментариях Жакипбаев говорит, что домой поедет не скоро.

С начала года Мади второй раз попал в неспокойное место: в январе игрок пережил январские события в Алматы.

«Я прилетел в Алмату на день рождения друга, а уже ночью начались беспорядки. И в ближайшие 6 дней я не мог вернуться домой в Астану».

Фото: ФК «Астана», ФК «Жальгирис», инстаграм Мади Жакипбаева