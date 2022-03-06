У игрока молодежной сборной Казахстана Мади Жакипбаева жаркое начало года: случайно стал очевидцем январских событий в Алматы, а через месяц оказался в Украине и стал волонтером

Мади редко получал шанс в первой команде «Астаны»: в клубе делали ставку на легионеров, а травмы мешали реализовать весь свой потенциал. Жакипбаев в основном выступал за молодежный состав в рамках первой и второй лиг.
В 2018-м отправился в аренду в карагандинский «Шахтер», однако не получил игровой практики.
Игрок вернулся в «Астану», выступал за молодежные команды, но тренировался с основой: Мади даже был заявлен на победный матч с «Манчестер Юнайтед», но на поле не вышел.
В 2021-м игрок получил серьезную травму и выбыл из строя почти на весь сезон.
В новом году Мади стал свободным агентом: футболист решил попробовать себя в Европе, и в начале этого года отправится на просмотр в литовский «Жальгирис» во главе с казахстанским специалистом Владимиром Чебуриным.
Жакипбаев около двух недель находился в расположении клуба и сыграл в нескольких контрольных матчах, однако затем покинул «Жальгирис».
Дальше события разворачивались стремительно: игрок рассказал в инстаграм о кардинальных изменениях в своей жизни.
«Девятнадцатого февраля я запланировал вылет из Литвы, потому что у меня заканчивалась шенгенская виза. Я решил полететь в Молдавию (Кишинев) в поиске футбольного клуба. Я купил билет с пересадкой в Киеве — у меня было тринадцать часов стыковки в аэропорту. Мне хватило всего два часа, чтобы влюбиться в этот город, и, конечно же, я передумал лететь в Кишинев. Мой багаж до сих пор лежит в аэропорту Борисполя. Здесь я начал сам активно искать футбольные клубы, связываться и общаться в разными людьми. А на следующий день случилось то, что случилось».
Мади не стал сидеть сложа руки во время вооруженного конфликта: игрок занялся волонтерством, и помогает собирать еду для нуждающихся.
Полузащитник даже начал сбор денег на продукты в своем инстаграм.
«Всем здравствуйте! Меня зовут Мади Жакипбаев и с самого начала военных действий нахожусь в Киеве. Я добровольно занялся волонтерством — оказываю помощь в приготовлении, упаковке и фасовке еды для нуждающихся. В день мы отдаем по 200-300 порций еды (в среднем 80.000 тенге в день).
В данный момент я и сам отдаю из своего кармана деньги на закупку продуктов и всего необходимого».
Футболист опубликовал реквизиты для помощи, и обещает, что все средства будут потрачены по назначению. К слову, игрок пока не собирается эвакуироваться в Казахстан: в комментариях Жакипбаев говорит, что домой поедет не скоро.
С начала года Мади второй раз попал в неспокойное место: в январе игрок пережил январские события в Алматы.
«Я прилетел в Алмату на день рождения друга, а уже ночью начались беспорядки. И в ближайшие 6 дней я не мог вернуться домой в Астану».
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Фото: ФК «Астана», ФК «Жальгирис», инстаграм Мади Жакипбаева
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