Самый критикуемый защитник РПЛ Виктор Васин перешел в «Кайрат»: по слухам, за 33-х летнего игрока отдали 100 тысяч евро

Болельщики алматинцев негодуют.

Защитник ЦСКА Виктор Васин перешел в «Кайрат»: новость о трансфере экс-игрока сборной России стала одной из самых обсуждаемых в это межсезонье. Вспомним главные этапы карьеры футболиста и расскажем все подробности о переходе в алматинский клуб.

Карьера Васина в ЦСКА: сплошные травмы и 71 матч в РПЛ за армейцев с 2011-го

Воспитанник питерской «Смены» Васин подписал контракт с ЦСКА в 2011 году, благодаря неплохой игре в составе «Спартака» из Нальчика. Однако из-за травмы колена дебютировал за армейский клуб только в следующем сезоне.

Три года защитник был игроком ротации, появляясь на поле несколько раз в году. За практикой Виктор отправился в «Мордовию» к Юрию Семину. Там он пришелся впору: клуб из Саранска с 38 очками занял восьмое место в чемпионате, а Васин принял участие во всех матчах турнира. Однако по возвращению из аренды в ЦСКА игрок снова сел на скамейку.

Перезагрузить карьеру помогла командировка в «Уфу»: главный тренер Виктор Гончаренко даже настоял на досрочном завершении аренды и возвращении игрока в клуб. В этот отрезок карьеры Васин стал основным игроком сборной: в 2017-м он провел 10 матчей за национальную команду. Удачную полосу прервала травма «крестов» в матче с «Црвеной Звездой» в 1/16 Лиги Европы: Васин лечился больше года. На прежний уровень защитник так и не вышел, оставаясь игроком ротации. В 2021 году футболист признался, что думал о завершении карьеры, но остался в клубе еще на год.

Дебютировал с сборной в семнадцать (вчистую проиграл Лукаку), а в 2017-м стал основным игроком

Дебют Васина в сборной России состоялся в 2010-м: защитник вышел во втором тайме товарищеской встречи с Бельгией. Нелепые ошибки привели к голу Лукаку, а из-за неуверенной игры и травм футболист не вызывался в сборную еще пять лет.

Следующую встречу защитник провел в 2015-м против Хорватии, а регулярно выступать за сборную стал в 2017-м. В марте Васин забил первый гол в товарищеской встрече против Бельгии (3:3). В том году Васин провел десять матчей за команду и забил два мяча. К слову, тогда Россия победила только в трех играх, а большинство матчей носили товарищеский статус.

Васина не критиковал только ленивый: игроку часто прилетало за медлительность и результативные ошибки

После игр защитник часто получал критику в свой адрес, но некоторые специалисты находили объяснения его проблемам.

Экс-главный тренер «Тамбова» и «СКА-Хабаровска» Александр Григорян рассказал, почему защитник часто ошибался в ключевых матчах.

– Ему нанесло большой урон то, что он столько лет сидел на лавке. Тогда были Березуцкие, они феномен нашего футбола. А он все ждал шанса. Получилось, что потратил лучшие годы, чтобы быть страховкой Березуцким. Но братья – железобетонные люди. У него почти не было шанса. Витя засиделся.

Экс-игрок сборной России Виктор Онопко сравнивал Васина с легендой немецкого футбола.

– Это защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий – дважды подряд рвал кресты! Представляете, сколько сил и времени парень потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй.

Защищал своего подопечного и главный тренер команды Виктор Гончаренко.

– Сейчас вошло в моду: любой опасный момент у наших ворот – виноват Васин. Вы даже не пытаетесь разобраться в причинах, а сразу обвиняете его.

Для болельщиков Васин – живой мем. Фаны часто шутят про игрока, а однажды выбрали защитника лучшим игроком месяца на сайте ЦСКА: клуб за накрутку голосов не стал присуждать звание Виктору, ограничившись призом зрительских симпатий.

Переход в «Кайрат» не только поможет реанимировать карьеру, но и сэкономит ЦСКА 300 тысяч евро

В феврале появилась информация о переходе защитника в «Кайрат». По данным инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА таким образом хотел разгрузить платежную ведомость. С уходом Васина клуб сэкономит около 300 тысяч евро – это оставшаяся часть зарплаты.

Изначально армейцы не собирались продавать игрока: «Кайрат» сам вышел на ЦСКА с предложением подписать 33-летнего игрока.

Портал Transfermarkt оценил трансфер в 100 тысяч евро, однако инсайдер Айдын Кожахмет сообщил, что клубу игрок достался бесплатно

– Трансфер Васина не стоил алматинцам никаких денег. Армейцы были рады разгрузить платежную ведомость, «желто-черные» получили бесплатно опытного игрока на проблемную позицию, а сам Виктор Васин получил возможность для регулярной игровой практики.

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев остался доволен сделкой.

– Мы довольны трансфером Васина, и хочу поблагодарить руководство ЦСКА, что пошли нам навстречу. Была очень быстрая сделка. Главное, что футболист сам хотел перейти, это было очень важно. Нам нужен был опытный игрок, потому что «Кайрат» – молодая команда, и важно, что Васин – русскоговорящий футболист. Надеемся, он нам поможет.

Казахстанский армеец Бахтиер Зайнутдинов уже поделился с новобранцем «Кайрата» советами по национальной кухне.

– Ну мы подготовили его с Ильзой Ахметовым. Он говорит, что у него мама уроженка Казахстана. Поэтому едет к своим истокам. Ну я ему дал советы, где покушать вкусную конину, бешбармак.

– А позвонишь в Казахстан, чтобы встретили его, не обижали?

– У меня есть там пару молодых друзей. Они сказали, что с кониной встретят его обязательно.

Сам Васин назвал в прощальной речи ЦСКА своей семьей, и пообещал рубиться за «Кайрат».

«11 лет в ЦСКА – огромный срок. Два раза я уходил в аренду, но все равно ощущал себя армейцем. Был счастлив провести столько лет в ЦСКА, где чувствовал себя невероятно комфортно.

Слова о том, что наша команда – как семья, кажутся немного заезженными, но именно так и есть. Классные тренеры, потрясающие партнеры по команде, ставшие настоящими друзьями, руководство клуба и сотрудники, которые всегда поддерживали, топовые болельщики – это в памяти навсегда.

Конечно, хотелось бы добиться большего, но такова жизнь. Пришло время выйти из зоны комфорта. Будем рубиться за «Кайрат», а ЦСКА желаю максимальных успехов!», – написал Васин в инстаграм.

Принесет ли пользу алматинскому клубу трансфер возрастного защитника, или «Кайрату» нужно было сделать ставку на собственную молодежь?

Узнаем уже очень скоро.

Фото: fckairat.com; РИА Новости/италий Белоусов; globallookpress.com/Andrew Yates/imago sportfotodienst