У Хорватии есть ангел-хранитель. Эта женщина в сборной уже 30 лет и застала Модрича 15-летним

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В 2018-м сборная Хорватии запомнилась не только выходом в финал, яркой игрой и элитным перфомансом Модрича, но и, сюрприз-сюрприз, чиновниками. На финальный матч прилетела президент Хорватии – Колинда Грабар-Китарович. Женщина удивляла и яркой внешностью, и эмоциональными переживаниями за команду.

Оказывается, для Хорватии это не такая редкая история. В сборной на топ-посте трудится еще одна женщина – 51-летняя Ива Оливари. Она работает со сборной уже 30 лет и застала Звонимира Бобана и Давора Шукера, а Модрича и вовсе видела 15-летним.

Ива – один из важнейших людей в этой сборной.

Оливари и еще одна женщина работали в хорватской федерации с первых дней основания

О ранних годах Ивы известно немного. Она продуктивно занималась большим теннисом: была чемпионкой страны в категории U14 и на турнире в Германии обыгрывала Штеффи Граф (в будущем станет призером Олимпиады и обладателем «Большого Шлема»). Возможно, Ива сделала бы крутую карьеру. Но все испортила травма запястья.

«Многие говорили, что у меня большой талант, – признавалась Оливари. – Но после тяжелой травмы запястья я навсегда ушла из тенниса».

О последующих годах Ивы известно немного. Она на время (скорее всего, из-за войны в Югославии) улетела жить в США, а в 1991-м вернулась в родную Хорватию. Работа нашлась случайно: однажды она листала газету и обнаружила вакансию в хорватской федерации футбола. Девушка откликнулась, получила работу и тут же познакомилась с еще одной дамой – Иванчицей Судак.

Она устроилась в федерацию на пару месяцев раньше. Судак только что закончила юридический факультет и совсем не интересовалась футболом, однако согласилась поработать в федерации футбола. Югославия распалась, Хорватия начинала самостоятельный путь в мире спорта, и иностранные языки Судак (знала французский и английский) пришлись очень кстати. Именно из этих двух женщин состоял международный отдел HNS (так называется футбольная федерация в Хорватии).

В том же году ФИФА официально признала HNS. В отделе закипела бюрократическая работа, которая может быть в только-только появившейся федерации – переводили на хорватский международные правила, делали запросы в ФИФА с просьбой прислать документы. Печатали на старенькой пишущей машинке, и лишь через какое-то время девушкам купили простенький компьютер.

«Наконец мы могли стереть опечатку, а не переписывать весь лист заново, – вспоминала Ива. – Чувство такое, словно мы пересели за космический шаттл».

У Оливари есть уникальное достижение – она первая женщина на скамейке хорватской сборной

Постепенно федерация крепла и росла, а женщины стали ближе к команде. В 1996-м хорваты пробились на свой первый турнир, Судак и Оливия поехали с командой на Евро в качестве делегатов. Так же случилось и на ЧМ-1998. Кстати, на обоих турнирах хорваты пробились в четвертьфинал, что только добавило веса HNS и ускорило карьеры женщин.

«Это было невероятно важно, потому что нет лучшей дипломатии, чем спорт, – говорила позже Судак в интервью The New York Times. – Сто послов не смогут сделать работу, которая под силу двум-трем спортсменам».

Дальше их карьеры двигались в разных направлениях: Иванчица строила карьеру в офисе и дослужилась до топ-менеджера УЕФА, а Ива в 2002-м перешла к работе в поле и стала старшим менеджером сборной.

После этого Ива впервые столкнулась с проявлениями шовинизма. Об этом она рассказывала французскому AFP: «Иногда я слышала что-то вроде: «мужчина справился бы с этим лучше» или «она мало понимает в футболе». Но я не обращала внимание и концентрировалась на работе».

В 2012-м произошло знаковое событие для хорватского футбола. HNS возглавил легендарный форвард Давор Шукер, которого Ива застала в сборной. Шукер знал, как сильно она важна для команды, и через четыре года повысил ее. На Евро-2016 Оливари получила возможность сидеть с командой на скамейке запасных. На минуточку: Ива – первая женщина в истории хорватского футбола на скамейке сборной.

«Впервые я сидела на скамейке в Париже, когда мы играли с Турцией, – вспоминала Ива. – Я была очень счастлива: и от возможности находиться так близко к полю и команде, и от победного гола Луки Модрича».

Благодаря повышению Ива пережила одни из лучших минут в жизни. Полуфинал ЧМ-2018, «Лужники». Манджукич выводит хорватов вперед на 109-й минуте, и после финального свистка весь тренерский штаб высыпает на поле. Среди них – Ива.

«Я буду помнить это всегда, – говорила она хорватской газете 24sata. – Хотя на самом деле, я почти ничего не помню. Таких ярких эмоций я не ощущала никогда. Я несколько раз упала в мокрую траву, была вся в грязи – но какое это имеет значение, если наши парни вышли в финал?».

Оливари – важнейшая часть команды. Игроки называют ее тетей и ангелом-хранителем

Обязанности Ивы в сборной достаточно рутинный: организовать отель, перелет, трансфер от аэропорта. На выезды она прилетает за день до команды и проверяет, чтобы все было окей. Часто не остается времени на прогулки по городу.

Но у Ивы есть и еще одна роль – друга футболистов. Роль досталась ей естественным путем: на крупных турнирах игроки много времени проводят вместе, у них бывают проблемы, о которых нужно кому-то рассказать. Оливари считает, что женщине проще найти общий язык с футболистами.

Забавный факт – Оливари застала уже несколько поколений игроков. Ива заметила, что ее воспринимают по-разному. Если для поколения Звонимира Бобана и Давора Шукера она была скорее сестрой, то сейчас – мама или тетя. Многие игроки так и обращаются к ней – тетя Ива.

«Ребята отличные, – подтверждала Ива в интервью The New York Times. – Я их очень люблю, и они меня уважают. С предыдущими футбольными поколениями у меня были отношения братьев и сестры, потому что мы одного возраста. Но эти парни называют меня «тетя Ива».

Вот один из эпизодов, который показывает, как важна Ива для сборной. День рождения Луки – 9 сентября. Обычно примерно на эти даты приходится международная пауза, и Лука отмечает праздник в сборной. Торт, поздравления – все организовывает Оливари. Но летом 2022-го правило изменили. Перед летними матчами Лиги наций Ива решила поздравить Модрича с пятой победой в Лиге чемпионов.

Для женщины момент особенно трогательный, ведь она знает Модрича с 15 лет и помнит его историю: от войны и переезда из родного города до академии «Динамо», а потом «Тоттенхэма» и «Реала». Ива вспоминала эти эпизоды, когда произносила речь перед командой и Лукой. Весь текст неизвестен, но там точно были такие слова: «Вряд ли у еще какого-то менеджера сборной будет привилегия так хорошо знать Луку и говорить это перед ним. И вряд ли какой-то хорват выиграет столько титулов, сколько Модрич».

На этом моменте речь остановилась – Ива заплакала от переизбытка чувств.

«Ива действительно замечательный человек, – говорил голкипер Хорватии Даниэль Субашич. – Она всегда с нами. Она как наш ангел-хранитель. Я знаю ее десять лет. Нелегко управлять всеми нами, но Ива отлично справляется. Она любит шутить, а мы любим ее».

***

В 2022-м ровно 30 лет как Ива Оливари работает в хорватском футболе. И у нее нет ощущения, что история близится к финалу. Она по-прежнему увлечена работой и любовью к сборной. Даже ее заставка на рабочем столе ноутбука – тот самый момент после полуфинала с англичанами.

Но мотивация Оливари немного изменилась. 30 лет назад она стояла у истоков хорватского футбола и ощущала, как делает что-то важное для своей страны. Сейчас с хорватским футболом все в порядке, и Ива нашла новую цель – своим примером вдохновлять женщин работать в футболе:

«Нам не обязательно играть в футбол чтобы быть представленными. Мы можем делать множество разных вещей: организация, администрирование, трансферы игроков и так далее. Женщины способны сделать многое, чтобы улучшить футбол».

Автор: Денис Смирнов

Фото: Sebnem Coskun/Anadolu Agency/Getty Images, Igor Kralj/PIXSELL, Goran Stanzi/PIXSELL; Gettyimages.ru/ Ryan Pierse; globallookpress.com/Christian Charisius/dpa, Rodolfo Buhrer/ZUMAPRESS.com