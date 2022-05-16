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В «Валенсии» зажигает 21-летний голкипер из Грузии (в 2020-м выбил «Динамо» из ЛЕ) – он уже один из самых перспективных в Ла Лиге

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Георгий Мамардашвили идеально воспользовался шансом.

Сезон в Ла Лиге заканчивается – пора плавно подводить итоги. У «Валенсии» кампания получилась очень скверной – клуб тоскует в середине таблицы. Редкое светлое пятно – 21-летний грузинский голкипер Георгий Мамардашвили. Он приехал в «Валенсию» из Грузии прошлым летом как голкипер для второй команды, но ворвался в основу и вытеснил дорогущего Силлессена. 

В 2020-м команда Мамардашвили выбила из Лиги Европы московское «Динамо» – говорили, что Георгия может купить любая команда Европы

Про ранний этап Мамардашвили известно не так много – вероятно, потому что в Грузии он провел лишь пару сезонов. Георгий – воспитанник «Динамо» Тбилиси, но пробиться в первую команду не получалось. Поэтому он развивался через аренды: в 2019-м на год ушел в «Рустави», в январе 2020-го на полтора года перешел в «Локомотив» из Тбилиси.

В той команде собралось множество перспективных молодых игроков – некоторые, как и Георгий, выступали за национальную сборную U-21. «Локо» бодро играл в национальной лиге и даже слегка пошумел в Европе. В августе 2020-го клуб участвовал квалификации Лиге Европы – сначала прошли румынский «КСУ Крайова» (2:1). Затем неожиданно обыграли (2:1) московское «Динамо», а 19-летний Мамардашвили выдал суперматч. После игры защитник «Динамо» Иван Ордец отдельно отметил голкипера. Забавно, что Ордец даже не знал его фамилию:

«В тот вечер каждый в «Динамо» сыграл как мог, никто не филонил, но проявили невнимательность, допустили детские ошибки, а их вратарь поймал страшный кураж – после той игры его можно было продать в любой клуб Европы».

Следующим соперником «Локомотива» стала испанская «Гранада». В Испании были заинтригованы соперником, газета La Vanguardia опубликовала текст «Золушка, демонстрирующая будущее грузинского футбола». Грузины проиграли 0:2, но Георгий вновь показал топ-уровень и совершил пять сэйвов.

Тот матч – ключевой в карьере Мамардашвили. Летом 2021-го в офис «Динамо» (им все еще принадлежали права на кипера) пришел оффер «Валенсии», а агент игрока признался – испанцы разглядели его в матче с «Гранадой». Остальную часть сезона Георгий тоже играл качественно и в декабре 2020-го получил награду лучшему голкиперу сезона грузинского чемпионата.

Мамардашвили брали как третьего голкипера. Он воспользовался травмами конкурентов и стал основным

Изначально «Валенсия» не особенно рассчитывала на Мамардашвили. 

Парня взяли в годичную аренду с правом выкупа. Предполагалось, что он будет играть за вторую команду. Место в основе забронировали опытные Жауме Доменек и Яспер Силлессен. На летние сборы Георгий поехал с основной командой, но четвертым голкипером. Уже на сборах главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас хвалил грузина:

«Он работает с основной командой и выглядит лучше, чем мы ожидали. Сейчас у нас есть вратари, но мы наблюдаем за Георгием».

А дальше Мамардашвили повезло: оба основных голкипера травмировались, и в первом туре против «Хетафе» Бордалас выпустил грузина. Исторический момент – Георгий стал самым молодым (20 лет и 318 дней) голкипером «Валенсии» в Ла Лиге после Хосе Рамона Бермелла (20 лет и 16 дней) из 1982 года.

Мамардашвили не подвел – отыграл на ноль, совершил пять сэйвов и был признан Ла Лигой вратарем тура. Георгий выходил в основе и в следующих пяти турах, даже после возвращения Силлессена. Его игра произвела впечатление на родине, и осенью его впервые вызвали в национальную сборную.

В седьмом туре Силлессену дали шанс, а Мамардашвили на время присел в запас. Но продолжил работать на тренировках, и в феврале, когда голландец вновь травмировался, Георгий вернулся в основу. И уже не покидал ее.

Это было ожидаемо, ведь еще в январе «Валенсия» активировала опцию выкупа и подписала с Мамардашвили полноценный контракт. Зарплата не раскрывалась, но есть другие цифры: парня купили за 800 тысяч евро, отступные – 20 миллионов.

Партнеры и журналисты в восторге от Мамардашвили, Ла Лига трижды признавала его игроком матча

К середине Мамардашвили провел в Ла Лиге 18 матчей, в которых пропустил 20 мячей (в среднем 1,1 за матч). Также у Георгия восемь матчей на ноль. Возможно, выглядит не так впечатляюще, но важно помнить контекст – «Валенсия» проводит очень слабый сезон и идет на 11-м месте с 53 пропущенными.

В чем же сила Мамардишвили? Главный скилл – игра на линии. У грузинского кипера 75,7% отраженных ударов. Сравним с Тибо Куртуа (общепризнанный топ) и Силлессеном (прямой конкурент). У Куртуа 76,3%, у Силлессена – 66,2%.

Кстати, Георгий круче Яспера и по другим показателям. Например, по проценту матчей на ноль. У голландца при 16 матчах лишь 18,8%, у грузина на 18 игр 44,4%. Именно большое количество матчей на ноль (да еще и в «Валенсии», которая пропускает очень много), позволили Георгию трижды получить от Ла Лиги приз игроку матча, а однажды он стал голкипером тура.

Испанские медиа и болельщики в восторге от Мамардашвили. Рассмотрим их реакцию на игру грузина в одном из недавних матчей.

7 мая Георгий сыграл на ноль против «Атлетика». После игры он получил от Ла Лиги приз игроку матча, а от партнеров – море респектов.

  • «Мамардашвили устроил шоу. Мы очень рады, что он играет за нас», – говорил Макси Гомес.
  • «Мамардашвили снова нас спас», – подтвердил Димитри Фулькье.
  • А вот реплика главного тренера Пепа Бордаласа: «В основном «Атлетик» создавал опасные моменты на стандартах. Было два особенно неприятных, но Георгий со всем справился».

Журналисты восхищались еще сильнее. AS писала: «Мамардашвили – укротитель львов (прозвище «Атлетика»). Он начал игру невероятно, а закончил героически. Два его сэйва после ударов Иньяки Уильямса – после выхода один на один и удара головой – позволили «Валенсии» отнять два очка».

Немаловажно и признание аналитических платформ. В апреле WhoScored назвал Георгия лучшим молодым (до 21 года) вратарем из топ-5 лиг. Он обогнал турка Догана Алемдара из «Ренна» и англичанина Этьена Грина из «Сент-Этьена». Сайт SofaScore включил его в символическую сборную U-21 по итогам марта.

Мамардашвили – настоящее и будущее «Валенсии». Клуб готовит новый контракт (через полгода после предыдущего) с повышенными отступными

В сезоне-2021/22 Мамардашвили и Силлессен сыграли примерно поровну матчей (голландец чуть меньше, но он дважды травмировался) и сейчас главный вопрос – кто будет основным в следующей кампании.

Что в пользу Мамардашвили? Возраст (21 против 33), качество игры. Не самый важный, но приятный бонус – доверие и любовь фанатов. В мае «Валенсия» встречалась с «Бетисом» в финале Кубка Испании. Перед матчем официальный сайт «Валенсии» спросил болельщиков – кого они хотели бы видеть основным голкипером? 82% выбрали Мамардашвили.

Есть еще один сигнал о том, что «Валенсия» рассчитывает именно на грузина. В мае AS написала, что клуб готовит Георгию новый контракт. Сумма отступных вырастет с 20 до 30 миллионов евро. Любопытно, что прошлый контракт был подписан совсем недавно – в январе 2022-го.

В конце апреля, за несколько дней до финала Кубка Испании Георгий дал интервью официальному сайту «Валенсии». Судя по нему, парень планирует надолго задержаться в Испании:

«Я мечтаю выучить язык. Здесь каждый день – это вызов. Я сосредоточен на упорной работе. С недавних пор меня узнают на улице. Просят фото, автографы. Это очень трогает. Спасибо всем в Валенсии за их любовь и за то, как они добры ко мне».

Похоже, Силлессену нужно плавно подыскивать новый клуб.

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Автор: Денис Смирнов

Фото: globallookpress.com/Oscar J. Barroso, Irina R. Hipolito, Maria Jose Segovia

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