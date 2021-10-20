Сможете подготовиться к бою как Последний Император? Проверьте в нашем тесте-симуляторе

В Россию впервые приезжает турнир Bellator – ивент Bellator 269 пройдет 23 октября в Москве на «ВТБ-Арене». Okko Спорт эксклюзивно покажет главное мероприятие в карде – бой Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона.

Легенда смешанных единоборств Емельяненко вернется на ринг после двухлетней паузы, а Джонсон прямо сейчас занимает вторую строчку рейтинга. Подготовьтесь к бою с нашей новой игрой, смотрите его 23 октября в Okko и оформите подписку Okko MMA на 3 месяца по специальной цене за 149 рублей.