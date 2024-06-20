«##### македонцев! ##### сербов!» Оскорбительный заряд албанца Даку из «Рубина»

Новый скандал.

Албанец Мирлинд Даку своеобразно прославился на Евро-2024 – не результативным действием, а оскорбительными кричалками.

«##### македонцев! ##### сербов!» Кричалку Даку подхватили албанские болельщики. Македонцы пожалуются в УЕФА

Даку вышел в концовке матча Хорватия – Албания (2:2).

После финального свистка футболист начал заряжать в мегафон кричалку «##### македонцев! ##### сербов!» Албанские фанаты подхватили и скандировали вместе с нападающим.

Реакция последовала сразу же: федерация футбола Северной Македонии направила официальное письмо в УЕФА с требованием наказать Даку за разжигание розни.

Вот ее заявление: «Принципы политического нейтралитета закреплены в регламентах международных ассоциаций, таких как ФИФА и УЕФА. Федерация футбола Северной Македонии направит официальное письмо в УЕФА из-за скандального происшествия.

Мы также призываем расследовать инцидент и принять надлежащие дисциплинарные меры. Наша приверженность единству, уважению и честной игре остается на первом месте».

В македонских и сербских медиа поведение албанских болельщиков называют бесчинством, а скандирование Даку – позорной выходкой.

Агент игрока уже поспешил оправдаться: «Из‑за шума на стадионе Мирлинд не слышал, что скандируют болельщики. Как только они начали заряжать, Даку опустил и отдал мегафон.

Я не считаю, что что Мирлинд кого‑то оскорбил».

Это не единственный скандал по итогам матча Албании и Хорватии: из-за скандирования «Убей серба» сборная Сербии готова даже сняться с Евро-2024 .

Это не первый скандал с Даку в сборной: показывал татуировку с военным командиром, воевавшим против сербов

Даку влип еще в сентябре 2023-го после дебютного гола за Албанию.

Он на эмоциях снял футболку и показал татуировку, посвященную военному командиру Агиму Рамадани. Рамадани возглавлял 138-ю бригаду Армии освобождения Косово и погиб в войне с Сербией в 1999-м.

На спине была изображена нога солдата на разбитом каменном блоке и надпись «Катана 138» – прозвище Рамадани. По информации косовских медиа, каменный блок символизирует границу между Албанией и Косово.

После матча Даку пояснил: «Посвящаю этот гол всем жертвам в Косово, которые отдали все ради родины. Только благодаря им мы сегодня можем сыграть здесь и объединить все албанские территории».

В Сербии возмутились: «Позорная провокация албанцев: забили гол, а потом показали тату с террористом ОАК, убивавшим сербов».

Местный таблоид Telegraf призывал УЕФА оштрафовать Даку, но тогда дело ничем не закончилось.

Позже в интервью Спортсу Мирлинд не захотел обсуждать это: «Это была моя вторая игра за сборную Албании, первый гол в дебютном домашнем матче. Я просто побежал праздновать, это был радостный момент – и не более.

Уже отвечал на подобные вопросы и не хочу снова возвращаться к этой теме. Эта история осталась в прошлом, не вижу смысла к ней возвращаться».

Кто такой Даку: форвард «Рубина» с 10 голами в РПЛ

Даку приехал в «Рубин» в 2023-м из словенской «Муры» после сезона с 19 мячами. Ранее Даку играл в чемпионатах Косова, Албании, Хорватии. Лучшим был сезон-2020/21, когда Даку отгрузил 31 мяч в 19 играх за косовский «Балкани».

26-летний форвард хорошо проявил себя в России, набрав 10+4 по гол+пас в РПЛ.

⚡ Сербия готова сняться с Евро, если Албанию и Хорватию не накажут за кричалку «Убей серба»

Фото: Gettyimages.ru /Dan Mullan, Julian Finney; Sergey Elagin/Global Look Press