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Много потерь прямо перед Евро: Левандовски, Де Йонг и еще шестеро. Кто насовсем, а кто еще может вернуться?

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Сборные меняют заявки.

Евро-2024 вот-вот начнется, но некоторые сборные уже остались без важных игроков. Оценим, где и насколько серьезно.

Нидерланды: Френки де Йонг (голеностоп), Тен Копмейнерс (пах)

Две потери в центре поля.

Френки де Йонг: насовсем. Насчет Френки долго сомневались: не играл с апрельского класико и форсировал восстановление, чтобы успеть к Евро. В заявку его включили, но опасения за здоровье сохранялись до последнего.

Де Йонг тренировался с дискомфортом, Роналд Куман переживал и планировал не ставить его на первый матч с Польшей. Врачи сборной попросили не рисковать: увидели, что игрок явно не готов. За несколько дней до Куман давал оптимистичные прогнозы, но послушал штаб и отцепил Френки. А еще обвинил «Барсу», свой бывший клуб, в том, что игрок усугубил травму.

Тен Копмейнерс: насовсем. Игрок «Аталанты» сломался на разминке перед товарищеским матчем с Исландией. Травма паха. Среди возможных объяснений – вымотанность после насыщенного клубного сезона в крайне требовательном футболе Джан Пьеро Гасперини.

Нидерланды вызвали на замену двум полузащитникам Иана Матсена из дортмундской «Боруссии». Получилось настолько стремительно, что его папе пришлось мчать в Дортмунд за бутсами и везти сыну в Вольфсбург, где сейчас тренируется сборная.

Германия: Александар Павлович (тонзиллит)

Насовсем.

Самая свежая потеря. По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, полузащитник пропустит турнир из-за тонзиллита.

Павлович не впервые страдает от этой болезни: по той же причине пропустил мартовские матчи сборной Германии против Франции и Нидерландов. Перед Евро тонзиллит снова обострился – дебют на крупном турнире пока откладывается.

На замену Юлиан Нагельсманн уже вызвал Эмре Джана из «Боруссии».

Чехия: Михал Садилек (голеностоп, упал с велосипеда)

Похоже, насовсем.

Пропустит турнир по, возможно, самой нелепой причине: полузащитник сборной Чехии неудачно упал с велосипеда и получил рваную рану голеностопа. А ведь за пару дней до этого он был капитаном против Мальты (7:1), когда заменили Антонина Барака, основного носителя повязки.

Тренер Иван Гашек назвал травму Садилека потерей, он рассчитывал на опыт 25-летнего игрока «Твенте». Из заявки Садилека пока не убрали, никого нового не позвали.

Польша: Аркадиуш Милик (колено), Кароль Свидерски (голеностоп, во время празднования гола), Роберт Левандовски (бедро)

В сборной Польши потерь сразу несколько.

Аркадиуш Милик: насовсем. Нападающий получил травму левого колена еще в первом товарищеском матче против Украины. Точно пропустит весь турнир.

Кароль Свидерски: пока неясно. Нелепо травмировался во время празднования гола Турции (2:1). Неудачно приземлился после прыжка и повредил голеностоп – поначалу вернулся на поле, но уже через семь минут попросил замену. Сроки восстановления неизвестны.

Роберт Левандовски: пропустит как минимум первый тур. Тоже вынужденно ушел по ходу матча с Турцией – из-за надрыва двуглавой мышцы бедра. Точно не сыграет с Нидерландами 16 июня. В сборной надеются, что вернется ко второму матчу, с Австрией (21 июня).

Украина: Виталий Миколенко (колено)

Пока неизвестно, насколько серьезно.

Защитник сборной Украины травмировал колено в матче с Молдовой: пришлось менять на 30-й минуте. Подробностей еще нет, тренер Сергей Ребров успокаивает, что повреждение менее серьезное, чем казалось.

Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ВООБЩЕ ОБО ВСЕХ!

Фото: Gettyimages/Michael Steele / Staff, Jasmin Walter / Stringer; Fot. Pawel Lipnicki/400mm.Pl, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler, IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

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