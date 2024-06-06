Зарплаты тренеров Евро-2024: Саутгейт – лидер (5,8 млн!), Украина = Испания

Многое удивит.

Издание Finance Football выяснило , сколько получают тренеры участников Евро-2024.

Для ориентира: после назначения Станислава Черчесова в сборную Казахстана речь в медиа шла об 1,2 млн евро зарплаты, но местная федерация назвала сумму существенно завышенной.

🤑 Лидеру рейтинга Гарету Саутгейту весомые 5,8 млн евро прописали еще в 2021-м, когда англичане вышли в финал Евро. По прошлому соглашению Саутгейт зарабатывал 3,5 млн – даже так был бы в топ-5. Нынешний контракт рассчитан до конца 2024-го.

🤑 Украинец Сергей Ребров получает наравне с испанцем Луисом де ла Фуэнте: по 1,25 млн евро. Тренеры топ-сборных зарабатывают минимум три млн евро – Испания, похоже, сэкономила на тренерском штабе, поднимая спеца из молодежки.

🤑 Вилли Саньоль сотворил чудо с грузинами, но на зарплате это не отразилось – всего 200 тысяч евро в год, меньше всех на турнире. Мэр Тбилиси, а в прошлом известный футболист Каха Каладзе сообщил, что тренер сборной зарабатывает 20 тысяч евро в месяц – то есть Finance Football чуть занизил, но не глобально (200 тысяч вместо 240). «Деньги никогда не были для него на первом месте», – Каладзе ценит в Саньоле это качество.

🤑 Интересно, что Фернанду Сантуш зарабатывал в Португалии чуть больше 2 млн евро – почти в два раза меньше, чем нынешний тренер Роберто Мартинес. В Бельгии ему платили всего 1,2 млн – серьезный скачок в зарплате.

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Фото: Gettyimages.ru /Stu Forster