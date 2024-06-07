Легионеры, уехавшие из РПЛ после 24 февраля. Где они сейчас?

Ситуация на лето-2024.

ФИФА позволила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами 8 марта 2022 года – этим правом воспользовались многие футболисты. Разрешение продлено до 30 июня 2024 года, но только для тех, кто заключил контракт до 7 марта 2022-го.

Ранее мы отследили , как уехавшие в 2022-м игроки заканчивали сезон-2021/22 и провели следующий, а потом где они находились поздней осенью 2023-го. Что с ними к лету 2024-го?

Юри Алберто (тогда – «Зенит», сейчас – «Коринтианс»)

Так и играет за «Коринтианс», но прошлый сезон не задался. Да, 8+3, больше него никто за клуб не забивал, но 13-е итоговое место вряд ли обрадовало. Хотя и поражений набрали столько же, сколько у второй команды («Гремио»), все спутало обилие ничьих. Новый сезон тоже складывается непросто: игрок пока не забивал, команда – вообще в зоне вылета.

Ярослав Ракицкий (тогда – «Зенит», сейчас – «Шахтер»)

В сезоне-2023/24 выиграл с «Шахтером» и чемпионат, и Кубок, но в весенних матчах выходил нечасто – хотя ответный стыковой в Лиге Европы отыграл в Марселе, но его клуб вылетел.

В августе Ракицкому исполнится 35 лет. Где заиграет дальше – вопрос, «Шахтер» может не продлить с ним контракт.

Йордан Ларссон (тогда – «Спартак», сейчас – «Копенгаген»)

C 2023-го – полноценный игрок «Копенгагена», ранее арендован у «Шальке». Пошумели с командой в Лиге чемпионов, выйдя в плей-офф, где уступили «Ман Сити», но в чемпионате выше третьей строчки забраться не удалось, хотя до последних туров был шанс на чемпионство. До этого «Копенгаген» выиграл два титула.

У Ларссона три гола в лиге и нерегулярные выходы на поле, а самый яркий момент все тот же – незабитый пенальти в гостях у «МЮ» на 90+7 при 0:1.

Алекс Крал (тогда – «Спартак», сейчас – «Унион»)

Вылетал из Бундеслиги с «Шальке» и чуть не сделал то же самое с «Унионом» – команда крайне неудачно стартовала и убереглась от стыковых матчей только по разнице мячей. Игроком старта не назвать – 13 матчей в основе, по статистике ничего особенного. Так что и на Евро не поедет.

И «Шальке», и «Унион» забирали чеха на правах аренды. Контракт со «Спартаком» истекает в этом месяце.

Айртон (тогда – «Спартак», сейчас – «Фламенго»)

Успешно провел с «Фламенго» 2022-й (выиграл Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии), в следующем сезоне команда участвовала в чемпионской гонке и финишировала четвертой. Больше Айртона минут набрали лишь три футболиста (результативность – 4+3). В чемпионате-2024 клуб снова в лидирующей группе.

Айртон также провел пару матчей за сборную Бразилии, но на Кубок Америки не поедет.

Арнор Сигурдссон (тогда – ЦСКА, сейчас – «Блэкберн»)

Прошлым летом был арендован у ЦСКА, зимой полноценно перешел в качестве свободного агента. 5+2 за сезон в «Блэкберне», пробовался на разных флангах и как полузащитник, и как форвард.

Клуб финишировал в Чемпионшипе ближе к зоне вылета – три очка до нее и 19-е место.

Чидера Эджуке (тогда – ЦСКА, сейчас – «Антверпен»)

В прошлом сезоне вылетел из Бундеслиги с «Гертой», в этом заиграл за «Антверпен» в ЛЧ, хотя место в старте получил только однажды – в игре последнего тура с «Барселоной» (и «Антверпен» победил 3:2).

В чемпионате 4+4 и регулярные выходы на поле, пусть не всегда в старте. «Антверпен» закончил шестым и пролетел мимо еврокубков.

Илья Шкурин (тогда – ЦСКА, сейчас – «Сталь Мелец»)

В прошлом сезоне забил 14 голов во втором израильском дивизионе, в этом – 16 в польской элите. Хотя «Сталь» заняла 11-е место, белорус по голам уступил только одному футболисту – Эрик Экспосито забил 19 за «Шленск».

В «Стали» Шкурин играл на правах аренды, контракт с ЦСКА заканчивается в конце июня-2024.

Иван Ордец (тогда – «Динамо», сейчас – «Бохум»)

Провел почти полный сезон в Бундеслиге, забил «Фрайбургу» и был участником эпичной битвы в стыках с «Фортуной» (0:3 дома, 3:0 в гостях, победа по пенальти).

Высокий результат по выигранным верховым единоборствам не только остался (место в тройке в середине сезона), а еще и стал круче: 5,7 в среднем за игру – это лучший показатель в Бундеслиге за сезон.

Себастьян Шиманьски (тогда – «Динамо», сейчас – «Фенербахче»)

Став чемпионом Нидерландов с «Фейеноордом», уехал в «Фенербахче», которому даже 99 голов и 99 очков не хватило для чемпионства в Турции.

На этот раз без трофеев для поляка, но 10+11 в лиге впечатляют. Круче по гол+пас отыграли только пятеро – и помимо Маме Тьяма имена тут громкие: Мауро Икарди, Дрис Мертенс, Эдин Джеко и Душан Тадич.

Андрей Воронин (тогда – «Динамо»)

После ухода из «Динамо» выступил в матче легенд «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» и не стал ассистентом Сандро Шварца в «Герте», хотя такие слухи ходили. Как и про возможную работу в тренерском штабе сборной Украины. Судя по соцсетям, ни с каким клубом Воронин сейчас не связан.

Гильермо Варела (тогда – «Динамо», сейчас – «Фламенго»)

Сезон-2023 уругвайцу испортили травмы – сыграл всего четыре раза. Сейчас пошло заметно лучше – часто выходит на поле, играет справа в обороне, а клуб идет среди лидеров чемпионата Бразилии.

Маркус Гиздоль (тогда – «Локомотив», сейчас – «Самсунспор»)

Полтора года никого не тренировал, но осенью отправился в турецкий «Самсунспор», который после семи туров набрал одно очко. И спас – клуб добрался до 13-го места, остановившись в трех баллах от зоны вылета. Особенно качественным получился отрезок в январе-феврале всего с одним поражением в восьми матчах. Заодно и спасибо от «Галатасарая»: «Самсунспор» урвал ничью с «Фенербахче» в гостях.

Но в клубе Гиздоль не останется – не удалось договориться о новом контракте.

Пабло (тогда – «Локомотив», сейчас – «Ботафого»)

Экс-защитник «Локомотива» не приостанавливал контракт, а был продан во «Фламенго» в марте 2022-го – и выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Не слишком часто выходил на поле в сезоне-2023, а зимой «Фламенго» отдал его в аренду «Ботафого».

В чемпионате пока сыграл только один матч, в пяти из семи не был даже в заявке. В июне ему исполнится 33 года.

Ян Кухта (тогда – «Локомотив», сейчас – «Спарта» Прага)

Цитата агента Милана Мартыновича для «СЭ»: «Мы никогда не думали о том, чтобы приостановить контракт, учитывая наши отношения с «Локомотивом». Именно поэтому Ян ушел в годичную аренду». А летом «Спарта» купила Кухту за 2,5 млн евро.

В прошедшем сезоне оформил золотой дубль с пражским клубом и уступил только двум футболистам по количеству голов в лиге (17). Со сборной Чехии едет на Евро-2024.

Гирано Керк (тогда – «Локомотив», сейчас – «Антверпен»)

Voetbal Zone писал, что Керк не приостанавливал контракт из уважения к «Локо», но «Антверпен» забрал его, упомянув, что игрок воспользовался решением ФИФА. Дальше – чемпионство в Бельгии и участие в ЛЧ (три матча из шести – в старте). Его клуб финишировал шестым в чемпионате в 2024-м.

Аренда заканчивается в июне, контрактом с клубом Керк связан до лета 2025-го. «Матч ТВ» в мае сообщал, что «Локо» планирует расстаться с группой игроков, Керк – среди них.

Тин Едвай (тогда – «Локомотив», сейчас – «Панатинаикос»)

Провел полноценный сезон за «Панатинаикос», который закончил в Греции четвертым, вылетел из ЛЧ и стал последним в группе ЛЕ, уступив в четырех матчах из шести.

Но сыграет в Лиге Европы на следующий год, так как выиграл Кубок Греции вместе с Юрием Лодыгиным. С «Локо» Едвай уже не связан – в мае «Панатинаикос» выкупил на него права.

Даниэль Фарке (тогда – «Краснодар», сейчас – «Лидс»)

С менхенгладбахской «Боруссией» стал десятым в Бундеслиге – и ушел в «Лидс» после увольнения. В Чемпионшипе – третье место с шестью очками до второго, а в плей-офф – минимальное поражение в финале от «Саутгемптона», так что «Лидс» и следующий сезон проведет не в АПЛ.

Контракт Фарке с клубом рассчитан на четыре года.

Юнес Намли (тогда – «Краснодар», сейчас – «Зволле»)

Со «Спартой» занимал шестое место в сезоне-2022/23, а потом отбыл в «Зволле» – и стал 12-м. Статистика – 4+7, постоянно мешал «Аяксу» (по голевому пасу в каждом из матчей), но не забивал с середины января.

Контракт со «Зволле» – до лета-2024, есть опция продления на год.

Эрик Бутхейм (тогда – «Краснодар», сейчас – «Мальме»)

Та самая жуткая история, в которой «Краснодар» заплатил 7,5 млн евро – и тут же лишился игрока. За «Салернитану» играл очень редко, забил лишь один гол в сезоне-2022/23, а в следующем отыграл семь безголевых матчей за плохо стартовавшую команду.

Конец мучениям положил зимний уход к чемпиону Швеции «Мальме» на правах свободного агента. Там его 8+5 за 13 игр помогают клубу лидировать с отрывом (сезон у шведов, напоминаем, «весна-осень»). Бутхейм пока второй в лиге в списке бомбардиров.

Виктор Классон (тогда – «Краснодар», сейчас – «Копенгаген»)

Классон рассказывал об уходе из «Краснодара» весной 2022-го: «Они поняли, что это особая ситуация, и отпустили нас домой без каких-либо наказаний или штрафов». Дальше – золотой дубль, капитанская повязка, а в прошедшем сезоне – выход в плей-офф ЛЧ и третье место в чемпионате Дании. Результативность снизилась – от 13+4 до 5+2.

У шведа еще два года контракта.

Гжегож Крыховяк (тогда – «Краснодар», сейчас – «Абха»)

Окончательно переехал в Саудовскую Аравию – полсезона в «Аль-Шабабе», теперь играет за «Абху» c Чиприаном Тэтэрушану, Франсуа Камано и Лукой Джорджевичем.

Спасти «Абху» от вылета не вышло, что делать дальше? Контракт рассчитан до лета 2024-го с опцией продления на год. Будет время подумать – на Евро Крыховяка не взяли.

Реми Кабелла (тогда – «Краснодар», сейчас – «Лилль»)

В сезоне-2022/23 Лиги 1 больше голевых пасов отдали только Лео Месси и Неймар, но в прошедшем – лишь 2+2. Зато «Лилль» поднялся на строчку выше – стал четвертым после пятого места. В стартовом составе 34-летний полузащитник выходил нечасто, но в целом появлялся на поле регулярно.

Вандерсон (тогда – «Краснодар», сейчас – «Интернасьонал»)

C 2022-го выступает за «Интернасьонал», сначала в аренде, а затем как полноценный игрок – «Краснодар» продал его за 4,5 млн евро. Сначала было второе место в чемпионате Бразилии, через год – девятое с 7+3 у бразильца. В новом сезоне «Интернасьонал» неплохо стартовал – выиграл три матча из пяти, по потерянным очкам идет первым.

Понтус Альмквист (тогда – «Ростов», сейчас – «Лечче»)

Поиграл сразу в трех клубах после «Ростова» на правах аренды, на полноценный сезон уехал в «Лечче». Играл регулярно, забивал только римлянам – «Роме» и «Лацио» в 14-й команде Серии А. Контракт с «Ростовом» действует еще год.

Кенто Хасимото (тогда – «Ростов», сейчас – «Уэска»)

Принадлежал «Уэске», но контракт истечет в конце июня. Недостатка в игровой практике не было, но и особых свершений тоже. «Уэска» заняла 15-е место в Сегунде. Контракт с японцем она не продлит – Хасимото станет свободным агентом.

Денис Хаджикадунич (тогда – «Ростов», сейчас – «Гамбург»)

Из «Ростова» перешел в «Мальорку», даже не известив об этом российский клуб. Потом была «Мальорка», а сезон-2023/24 швед провел в «Гамбурге», который опять не вышел в Бундеслигу. Еще одно расстройство – поражение Боснии и Герцеговины от Украины в финальном стыке за выход на Евро, после которого Хаджикадунич заплакал, давая интервью.

Срок аренды в «Гамбурге» истекает, а с «Ростовом» контракт рассчитан до лета 2026-го.

Армин Гигович (тогда – «Ростов», сейчас – «Мидтьюлланд»)

Арендован на полтора года «Мидтьюлландом», совсем недавно благодаря дикой развязке чуть не стал чемпионом Дании, но в решающих матчах выходил в основном на замену. За сезон – всего 0+1 (по другим данным – 0+3).

Сейчас аренда заканчивается, а «Ростову» Гигович будет принадлежать еще год.

Баштуш (тогда – «Ростов», сейчас – «Ботафого»)

«Ростов» арендовал Баштуша у «Аль-Айна», а тот весной 2022-го чуть не перешел в «Арминию», но потом отправился в «Аль-Ахли». Оттуда – в «Ботафого», где наблюдал, как его клуб терял громадный запас по очкам.

33-летний защитник и сейчас находится в бразильском клубе, получая уже больше игрового времени и помогая «Ботафого» идти в лидирующей группе.

Али Соу (тогда – «Ростов», сейчас – «Анкарагюджю»)

Приостановил контракт летом 2022-го и уехал на два года в Турцию. В первом сезоне забил 12 голов, во втором – вдвое меньше. В 2023-м клуб финишировал 11-м, но через год свалился в низший дивизионом.

Соу связан контрактом с «Ростовом» до лета 2025-го.

Магнус Кнудсен (тогда – «Ростов», сейчас – «Орхус»)

C 2022-го уезжал на правах аренды в «Лиллестрем» и «Орхус». Сезон-2023/24 провел в основе «Орхуса» (шестое место в Дании) и сыграл в матче последнего тура, который помешал «Брондбю» стать чемпионом.

Вопрос – куда дальше. Кнудсен – игрок «Ростова» до лета 2026-го.

Артем Полярус (тогда – «Ахмат», сейчас – «Заглембе Сосновец»)

Украинец уехал из «Ахмата» в марте 2022-го в польскую «Термалику». Через два года отправился из одного клуба первого польского дивизиона в другой – теперь в «Заглембе Сосновец». Вышло грустно: «Термалика» в нем удержалась, а «Заглембе» стал худшей командой лиги и вылетел. Причем это клуб со стадионом, на котором в 2023-м проходили еврокубки, – там играет «Ракув».

Ярослав Годзюр (тогда – «Урал»)

В марте 2022-го ушел из «Урала», в широком доступе больше нет информации о матчах с его участием. 39-летний украинец на сайте Transfermarkt числится игроком клуба «Феникс Подмонастырь» из села в Львовской области Украины.

Кемаль Адеми (тогда – «Химки», сейчас – «Люцерн»)

После приостановки контракта играл в «Зандхаузене» – худшем клубе второй Бундеслиги-2023/24, а потом ушел свободным агентом в «Люцерн». Результат сезона в Швейцарии – седьмое место, но многое испортили травмы. Так что у форварда за «Люцерн» всего один гол в лиге – и тот случился только в мае.

Филип Дагерстоль (тогда – «Химки», сейчас – «Лех»)

Играл после «Химок» в аренде за «Норчепинг» и «Лех», а потом остался в польской команде уже на полноценном контракте. В первом сезоне за «Лех» вышло лучше – 20 матчей в чемпионате, участие в 1/4 Лиге конференций. Второй сезон фактически закрыла травма лодыжки еще осенью 2023-го.

Дидье Ламкель Зе (тогда – «Химки», сейчас – «Метц»)

В «Химки» переходил в феврале 2022-го на правах аренды, а потом ушел. Отличный путешественник – за три года играл в Словакии, России, Франции, Бельгии, Марокко и Турции. И сезон-2023/24 начинал в «Хатайспоре», а продолжил в «Метце» – в аренде.

Как приехал в этот клуб в 2024-м – тут же забил «Лорьяну», но на этом все. А команда в стыках уступила место в элите «Сент-Этьену». У Зе контракт с «Хатайспором» до лета 2025-го.

Бруно Виана (тогда – «Химки», сейчас – «Аль-Хазем»)

Тоже попал в «Химки» в аренду в феврале 2022-го, после чего ездил в «Ухань» (через полтора года клуб прекратил существование), «Куритибу» (она вылетела через полгода из бразильской Серии А) и саудовский «Аль-Хазем» (не поверите, вылетел и он – уже при нем). Кстати, «Химки» же тоже вылетали, только позже его приезда – в сезоне-2022/23.

Сейчас Виана принадлежит «Куритибе».

Филип Уремович (тогда – «Рубин», сейчас – «Хайдук»)

Еще одно пополнение в списке вылетавших. С «Шеффилд Юнайтед» в 2022-м такого не произошло, но «Герту» в сезоне-2022/23 Уремович в Бундеслиге не удержал. Следующая остановка – «Хайдук», но там вылететь было невозможно. Уремович – основной защитник третьей команды Хорватии с контрактом до 2027-го.

Хван Ин Бом (тогда – «Рубин», сейчас – «Црвена Звезда»)

Оформил 5+5 в прошедшем сезоне «Црвены Звезды» и ухватил оба местных трофея, выиграв чемпионат Сербии и Кубок. Из «Рубина» уходил свободным агентом в «Олимпиакос», который переправил его к сербам через сезон за 5,5 млн евро.

Андерс Дрейер (тогда – «Рубин», сейчас – «Андерлехт»)

Из «Рубина» уехал в «Мидтьюлланд», а теперь на протяжении полутора лет играет за «Андерлехт» – забил 26 голов за это время. Сначала было 11-е место в клубе, теперь – третье вместе с путевкой в Лигу Европы.

Сеад Хакшабанович (тогда – «Рубин», сейчас – «Сток Сити»)

«Рубин» продал его в «Селтик» летом 2022-го, но, несмотря на золотой дубль в Шотландии, Хакшабанович позже отбыл в Чемпионшип на правах аренды. Там – нерегулярное место на поле за «Сток Сити» и 17-я строчка клуба в сезоне.

Хвича Кварацхелия (тогда – «Рубин», сейчас – «Наполи»)

После безумного первого сезона последовал непростой второй – клуб не то что не защитил чемпионский титул, а вообще укатился на десятое место в Серии А. Но Хвича оформил 11+6, а летом у него новое большое испытание – Евро с Грузией.

Джемал Табидзе (тогда – «Уфа», сейчас – «Панэтоликос»)

Была странная история с бельгийским «Кортрейком» – его расторгли через месяц с формулировкой о том, что Табидзе должен еще несколько месяцев набирать нужную форму. Тогда он перешел в тбилисское «Динамо» и стал чемпионом Грузии, а зимой перебрался в греческий «Панэтоликос». Там – шесть матчей за клуб, финишировавший девятым. Контракт – до лета 2024-го с опцией продления на год.

Боли Болинголи-Мбомбо (тогда – «Уфа, сейчас – «Мехелен»)

Приехал в «Уфу» на правах аренды из «Селтика» – и не играл. Летом 2022-го подписал двухлетний контракт с «Мехеленом» и провел 30 матчей за два сезона в лиге. Клуб заканчивал в середине таблицы.

Тиагу Родригеш (тогда – «Уфа, сейчас – «Генчлербирлиги»)

Покинул «Уфу» в апреле 2022-го и потом почти год нигде не играл. Зимой 2023-го его приютил «Генчлербирлиги», который в прошедшем сезоне турецкой первой лиги остановился в двух очках от зоны плей-офф за выход в элиту.

Аксель Бьорнстрем (тогда – «Арсенал», сейчас – АИК)

Провел в АИК два сезона, в первом команда могла и вылететь, но к концу чемпионата подобралась к середине таблицы. В 2024-м – другая крайность: несколько туров шли в группе лидеров, сейчас – вернулись в середину. Бьорнстрем постоянно на поле.

Ларс Ларсен (тогда – «Арсенал», сейчас – НЕК)

Из «Пари НН» уехал в «Хэкен», где выиграл чемпионат Швеции, а летом российский клуб продал его в голландский НЕК. После сложного начала лишь с двумя победами в 13 играх клуб воспрял и даже добрался до шестого места. Которое, правда, не дало еврокубки – НЕК уступил в плей-офф за выход в ЛК. Норвежец в основном выходит на замену.

Зурико Давиташвили (тогда – «Арсенал», сейчас – «Бордо»)

До осени 2022-го выступал за «Динамо» Батуми, как и Хвича, а потом перешел в «Бордо», где помогал клубу выйти в Лигу 1 – не получилось. Во втором сезоне тоже не вышло – «Бордо» стал 12-м. У Давиташвили 8+8 (в прошлом сезоне было 5+2), а впереди Евро с Грузией.

Сильвестр Игбоун (тогда – «Нижний Новгород», сейчас без клуба)

Уезжал в чемпионат Индии, чтобы играть за «Норт-Ист-Юнайтед», но практически сразу ушел «из-за плохих условий проживания». Сейчас нигерийцу 33 года. За последние пару лет у него только 19 сыгранных минут – как раз в Индии.

Акош Кечкеш (тогда – «Пари НН», сейчас – «Шепши»)

После приостановки контракта летом 2022-го ушел в ЛАСК, а в сентябре-2023 отправился в «Шепши», который стал пятым в Румынии. Играл за Венгрию на прошлом чемпионате Европы, но на нынешний Евро не поедет.

Матиас Норманн («Ростов» и «Динамо», сейчас – «Аль Раэд»)

Летом 2022-го был арендован «Динамо» из «Ростова», а через год направил в оба клуба письмо о расторжении контракта. При этом ФИФА обязала игрока выплатить «Ростову» 2,9 млн евро компенсации.

Самое время перебраться в команду, которая плелась в зоне вылета саудовской лиги (при этом вырулила на 12-е место). Норвежец еще и влетел в шестиматчевый бан за плевок в соперника.

Фабиан Бальбуэна (тогда – «Динамо», сейчас – тоже «Динамо»)

Парагваец доиграл до конца сезон-2021/22, но летом ушел в «Коринтианс», где играл нечасто. И вернулся в «Динамо», где еще и стал капитаном.

«Бальбуэна не сбежал из Москвы, я знаю другую историю», – защищал футболиста Марцел Личка. «Мое поведение не зависит от того, капитан я или нет», – отвечал сам игрок и позже говорил, что в Москве чувствует себя комфортно.

Около 40 минут ему не хватило, чтобы первым поднять чемпионский трофей в «Динамо». Впрочем, развязку в РПЛ вы и так помните.

Фото: Panoramic, Fabiano Martins, Tom Weller, Tom Goyvaerts, Panoramic, Christoffer Borg Mattisson, Mutsu Kawamori, Mathias Bergeld, Martin Meienberger/Global Look Press ; Gettyimages /Francesco Pecoraro, Alexandre Schneider, Ahmad Mora, Alex Pantling, Maja Hitij, Francesco Pecoraro, Yasser Bakhsh; agf.dk