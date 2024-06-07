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Легионеры, уехавшие из РПЛ после 24 февраля. Где они сейчас?

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Ситуация на лето-2024.

ФИФА позволила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами 8 марта 2022 года – этим правом воспользовались многие футболисты. Разрешение продлено до 30 июня 2024 года, но только для тех, кто заключил контракт до 7 марта 2022-го.

Ранее мы отследили, как уехавшие в 2022-м игроки заканчивали сезон-2021/22 и провели следующий, а потом где они находились поздней осенью 2023-го. Что с ними к лету 2024-го?

Юри Алберто (тогда – «Зенит», сейчас – «Коринтианс»)

Так и играет за «Коринтианс», но прошлый сезон не задался. Да, 8+3, больше него никто за клуб не забивал, но 13-е итоговое место вряд ли обрадовало. Хотя и поражений набрали столько же, сколько у второй команды («Гремио»), все спутало обилие ничьих. Новый сезон тоже складывается непросто: игрок пока не забивал, команда – вообще в зоне вылета.

Ярослав Ракицкий (тогда – «Зенит», сейчас – «Шахтер»)

В сезоне-2023/24 выиграл с «Шахтером» и чемпионат, и Кубок, но в весенних матчах выходил нечасто – хотя ответный стыковой в Лиге Европы отыграл в Марселе, но его клуб вылетел.

В августе Ракицкому исполнится 35 лет. Где заиграет дальше – вопрос, «Шахтер» может не продлить с ним контракт.

Йордан Ларссон (тогда – «Спартак», сейчас – «Копенгаген»)

C 2023-го – полноценный игрок «Копенгагена», ранее арендован у «Шальке». Пошумели с командой в Лиге чемпионов, выйдя в плей-офф, где уступили «Ман Сити», но в чемпионате выше третьей строчки забраться не удалось, хотя до последних туров был шанс на чемпионство. До этого «Копенгаген» выиграл два титула.

У Ларссона три гола в лиге и нерегулярные выходы на поле, а самый яркий момент все тот же – незабитый пенальти в гостях у «МЮ» на 90+7 при 0:1.

Алекс Крал (тогда – «Спартак», сейчас – «Унион»)

Вылетал из Бундеслиги с «Шальке» и чуть не сделал то же самое с «Унионом» – команда крайне неудачно стартовала и убереглась от стыковых матчей только по разнице мячей. Игроком старта не назвать – 13 матчей в основе, по статистике ничего особенного. Так что и на Евро не поедет.

И «Шальке», и «Унион» забирали чеха на правах аренды. Контракт со «Спартаком» истекает в этом месяце.

Айртон (тогда – «Спартак», сейчас – «Фламенго»)

Успешно провел с «Фламенго» 2022-й (выиграл Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии), в следующем сезоне команда участвовала в чемпионской гонке и финишировала четвертой. Больше Айртона минут набрали лишь три футболиста (результативность – 4+3). В чемпионате-2024 клуб снова в лидирующей группе.

Айртон также провел пару матчей за сборную Бразилии, но на Кубок Америки не поедет.

Арнор Сигурдссон (тогда – ЦСКА, сейчас – «Блэкберн»)

Прошлым летом был арендован у ЦСКА, зимой полноценно перешел в качестве свободного агента. 5+2 за сезон в «Блэкберне», пробовался на разных флангах и как полузащитник, и как форвард.

Клуб финишировал в Чемпионшипе ближе к зоне вылета – три очка до нее и 19-е место.

Чидера Эджуке (тогда – ЦСКА, сейчас – «Антверпен»)

В прошлом сезоне вылетел из Бундеслиги с «Гертой», в этом заиграл за «Антверпен» в ЛЧ, хотя место в старте получил только однажды – в игре последнего тура с «Барселоной» (и «Антверпен» победил 3:2).

В чемпионате 4+4 и регулярные выходы на поле, пусть не всегда в старте. «Антверпен» закончил шестым и пролетел мимо еврокубков.

Илья Шкурин (тогда – ЦСКА, сейчас – «Сталь Мелец»)

В прошлом сезоне забил 14 голов во втором израильском дивизионе, в этом – 16 в польской элите. Хотя «Сталь» заняла 11-е место, белорус по голам уступил только одному футболисту – Эрик Экспосито забил 19 за «Шленск».

В «Стали» Шкурин играл на правах аренды, контракт с ЦСКА заканчивается в конце июня-2024.

Иван Ордец (тогда – «Динамо», сейчас – «Бохум»)

Провел почти полный сезон в Бундеслиге, забил «Фрайбургу» и был участником эпичной битвы в стыках с «Фортуной» (0:3 дома, 3:0 в гостях, победа по пенальти).

Высокий результат по выигранным верховым единоборствам не только остался (место в тройке в середине сезона), а еще и стал круче: 5,7 в среднем за игру – это лучший показатель в Бундеслиге за сезон.

Себастьян Шиманьски (тогда – «Динамо», сейчас – «Фенербахче»)

Став чемпионом Нидерландов с «Фейеноордом», уехал в «Фенербахче», которому даже 99 голов и 99 очков не хватило для чемпионства в Турции.

На этот раз без трофеев для поляка, но 10+11 в лиге впечатляют. Круче по гол+пас отыграли только пятеро – и помимо Маме Тьяма имена тут громкие: Мауро Икарди, Дрис Мертенс, Эдин Джеко и Душан Тадич.

Андрей Воронин (тогда – «Динамо»)

После ухода из «Динамо» выступил в матче легенд «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» и не стал ассистентом Сандро Шварца в «Герте», хотя такие слухи ходили. Как и про возможную работу в тренерском штабе сборной Украины. Судя по соцсетям, ни с каким клубом Воронин сейчас не связан.

Гильермо Варела (тогда – «Динамо», сейчас – «Фламенго»)

Сезон-2023 уругвайцу испортили травмы – сыграл всего четыре раза. Сейчас пошло заметно лучше – часто выходит на поле, играет справа в обороне, а клуб идет среди лидеров чемпионата Бразилии.

Маркус Гиздоль (тогда – «Локомотив», сейчас – «Самсунспор»)

Полтора года никого не тренировал, но осенью отправился в турецкий «Самсунспор», который после семи туров набрал одно очко. И спас – клуб добрался до 13-го места, остановившись в трех баллах от зоны вылета. Особенно качественным получился отрезок в январе-феврале всего с одним поражением в восьми матчах. Заодно и спасибо от «Галатасарая»: «Самсунспор» урвал ничью с «Фенербахче» в гостях.

Но в клубе Гиздоль не останется – не удалось договориться о новом контракте.

Пабло (тогда – «Локомотив», сейчас – «Ботафого»)

Экс-защитник «Локомотива» не приостанавливал контракт, а был продан во «Фламенго» в марте 2022-го – и выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Не слишком часто выходил на поле в сезоне-2023, а зимой «Фламенго» отдал его в аренду «Ботафого».

В чемпионате пока сыграл только один матч, в пяти из семи не был даже в заявке. В июне ему исполнится 33 года.

Ян Кухта (тогда – «Локомотив», сейчас – «Спарта» Прага)

Цитата агента Милана Мартыновича для «СЭ»: «Мы никогда не думали о том, чтобы приостановить контракт, учитывая наши отношения с «Локомотивом». Именно поэтому Ян ушел в годичную аренду». А летом «Спарта» купила Кухту за 2,5 млн евро.

В прошедшем сезоне оформил золотой дубль с пражским клубом и уступил только двум футболистам по количеству голов в лиге (17). Со сборной Чехии едет на Евро-2024.

Гирано Керк (тогда – «Локомотив», сейчас – «Антверпен»)

Voetbal Zone писал, что Керк не приостанавливал контракт из уважения к «Локо», но «Антверпен» забрал его, упомянув, что игрок воспользовался решением ФИФА. Дальше – чемпионство в Бельгии и участие в ЛЧ (три матча из шести – в старте). Его клуб финишировал шестым в чемпионате в 2024-м.

Аренда заканчивается в июне, контрактом с клубом Керк связан до лета 2025-го. «Матч ТВ» в мае сообщал, что «Локо» планирует расстаться с группой игроков, Керк – среди них.

Тин Едвай (тогда – «Локомотив», сейчас – «Панатинаикос»)

Провел полноценный сезон за «Панатинаикос», который закончил в Греции четвертым, вылетел из ЛЧ и стал последним в группе ЛЕ, уступив в четырех матчах из шести.

Но сыграет в Лиге Европы на следующий год, так как выиграл Кубок Греции вместе с Юрием Лодыгиным. С «Локо» Едвай уже не связан – в мае «Панатинаикос» выкупил на него права.

Даниэль Фарке (тогда – «Краснодар», сейчас – «Лидс»)

С менхенгладбахской «Боруссией» стал десятым в Бундеслиге – и ушел в «Лидс» после увольнения. В Чемпионшипе – третье место с шестью очками до второго, а в плей-офф – минимальное поражение в финале от «Саутгемптона», так что «Лидс» и следующий сезон проведет не в АПЛ.

Контракт Фарке с клубом рассчитан на четыре года.

Юнес Намли (тогда – «Краснодар», сейчас – «Зволле»)

Со «Спартой» занимал шестое место в сезоне-2022/23, а потом отбыл в «Зволле» – и стал 12-м. Статистика – 4+7, постоянно мешал «Аяксу» (по голевому пасу в каждом из матчей), но не забивал с середины января.

Контракт со «Зволле» – до лета-2024, есть опция продления на год.

Эрик Бутхейм (тогда – «Краснодар», сейчас – «Мальме»)

Та самая жуткая история, в которой «Краснодар» заплатил 7,5 млн евро – и тут же лишился игрока. За «Салернитану» играл очень редко, забил лишь один гол в сезоне-2022/23, а в следующем отыграл семь безголевых матчей за плохо стартовавшую команду.

Конец мучениям положил зимний уход к чемпиону Швеции «Мальме» на правах свободного агента. Там его 8+5 за 13 игр помогают клубу лидировать с отрывом (сезон у шведов, напоминаем, «весна-осень»). Бутхейм пока второй в лиге в списке бомбардиров.

Виктор Классон (тогда – «Краснодар», сейчас – «Копенгаген»)

Классон рассказывал об уходе из «Краснодара» весной 2022-го: «Они поняли, что это особая ситуация, и отпустили нас домой без каких-либо наказаний или штрафов». Дальше – золотой дубль, капитанская повязка, а в прошедшем сезоне – выход в плей-офф ЛЧ и третье место в чемпионате Дании. Результативность снизилась – от 13+4 до 5+2.

У шведа еще два года контракта. 

Гжегож Крыховяк (тогда – «Краснодар», сейчас – «Абха»)

Окончательно переехал в Саудовскую Аравию – полсезона в «Аль-Шабабе», теперь играет за «Абху» c Чиприаном Тэтэрушану, Франсуа Камано и Лукой Джорджевичем.

Спасти «Абху» от вылета не вышло, что делать дальше? Контракт рассчитан до лета 2024-го с опцией продления на год. Будет время подумать – на Евро Крыховяка не взяли.

Реми Кабелла (тогда – «Краснодар», сейчас – «Лилль»)

В сезоне-2022/23 Лиги 1 больше голевых пасов отдали только Лео Месси и Неймар, но в прошедшем – лишь 2+2. Зато «Лилль» поднялся на строчку выше – стал четвертым после пятого места. В стартовом составе 34-летний полузащитник выходил нечасто, но в целом появлялся на поле регулярно.

Вандерсон (тогда – «Краснодар», сейчас – «Интернасьонал»)

C 2022-го выступает за «Интернасьонал», сначала в аренде, а затем как полноценный игрок – «Краснодар» продал его за 4,5 млн евро. Сначала было второе место в чемпионате Бразилии, через год – девятое с 7+3 у бразильца. В новом сезоне «Интернасьонал» неплохо стартовал – выиграл три матча из пяти, по потерянным очкам идет первым.

Понтус Альмквист (тогда – «Ростов», сейчас – «Лечче»)

Поиграл сразу в трех клубах после «Ростова» на правах аренды, на полноценный сезон уехал в «Лечче». Играл регулярно, забивал только римлянам – «Роме» и «Лацио» в 14-й команде Серии А. Контракт с «Ростовом» действует еще год.

Кенто Хасимото (тогда – «Ростов», сейчас – «Уэска»)

Принадлежал «Уэске», но контракт истечет в конце июня. Недостатка в игровой практике не было, но и особых свершений тоже. «Уэска» заняла 15-е место в Сегунде. Контракт с японцем она не продлит – Хасимото станет свободным агентом.

Денис Хаджикадунич (тогда – «Ростов», сейчас – «Гамбург»)

Из «Ростова» перешел в «Мальорку», даже не известив об этом российский клуб. Потом была «Мальорка», а сезон-2023/24 швед провел в «Гамбурге», который опять не вышел в Бундеслигу. Еще одно расстройство – поражение Боснии и Герцеговины от Украины в финальном стыке за выход на Евро, после которого Хаджикадунич заплакал, давая интервью.

Срок аренды в «Гамбурге» истекает, а с «Ростовом» контракт рассчитан до лета 2026-го.

Армин Гигович (тогда – «Ростов», сейчас – «Мидтьюлланд»)

Арендован на полтора года «Мидтьюлландом», совсем недавно благодаря дикой развязке чуть не стал чемпионом Дании, но в решающих матчах выходил в основном на замену. За сезон – всего 0+1 (по другим данным – 0+3).

Сейчас аренда заканчивается, а «Ростову» Гигович будет принадлежать еще год.

Баштуш (тогда – «Ростов», сейчас – «Ботафого»)

«Ростов» арендовал Баштуша у «Аль-Айна», а тот весной 2022-го чуть не перешел в «Арминию», но потом отправился в «Аль-Ахли». Оттуда – в «Ботафого», где наблюдал, как его клуб терял громадный запас по очкам.

33-летний защитник и сейчас находится в бразильском клубе, получая уже больше игрового времени и помогая «Ботафого» идти в лидирующей группе.

Али Соу (тогда – «Ростов», сейчас – «Анкарагюджю»)

Приостановил контракт летом 2022-го и уехал на два года в Турцию. В первом сезоне забил 12 голов, во втором – вдвое меньше. В 2023-м клуб финишировал 11-м, но через год свалился в низший дивизионом.

Соу связан контрактом с «Ростовом» до лета 2025-го.

Магнус Кнудсен (тогда – «Ростов», сейчас – «Орхус»)

C 2022-го уезжал на правах аренды в «Лиллестрем» и «Орхус». Сезон-2023/24 провел в основе «Орхуса» (шестое место в Дании) и сыграл в матче последнего тура, который помешал «Брондбю» стать чемпионом.

Вопрос – куда дальше. Кнудсен – игрок «Ростова» до лета 2026-го.

Артем Полярус (тогда – «Ахмат», сейчас – «Заглембе Сосновец»)

Украинец уехал из «Ахмата» в марте 2022-го в польскую «Термалику». Через два года отправился из одного клуба первого польского дивизиона в другой – теперь в «Заглембе Сосновец». Вышло грустно: «Термалика» в нем удержалась, а «Заглембе» стал худшей командой лиги и вылетел. Причем это клуб со стадионом, на котором в 2023-м проходили еврокубки, – там играет «Ракув».

Ярослав Годзюр (тогда – «Урал»)

В марте 2022-го ушел из «Урала», в широком доступе больше нет информации о матчах с его участием. 39-летний украинец на сайте Transfermarkt числится игроком клуба «Феникс Подмонастырь» из села в Львовской области Украины.

Кемаль Адеми (тогда – «Химки», сейчас – «Люцерн»)

После приостановки контракта играл в «Зандхаузене» – худшем клубе второй Бундеслиги-2023/24, а потом ушел свободным агентом в «Люцерн». Результат сезона в Швейцарии – седьмое место, но многое испортили травмы. Так что у форварда за «Люцерн» всего один гол в лиге – и тот случился только в мае.

Филип Дагерстоль (тогда – «Химки», сейчас – «Лех»)

Играл после «Химок» в аренде за «Норчепинг» и «Лех», а потом остался в польской команде уже на полноценном контракте. В первом сезоне за «Лех» вышло лучше – 20 матчей в чемпионате, участие в 1/4 Лиге конференций. Второй сезон фактически закрыла травма лодыжки еще осенью 2023-го.

Дидье Ламкель Зе (тогда – «Химки», сейчас – «Метц»)

В «Химки» переходил в феврале 2022-го на правах аренды, а потом ушел. Отличный путешественник – за три года играл в Словакии, России, Франции, Бельгии, Марокко и Турции. И сезон-2023/24 начинал в «Хатайспоре», а продолжил в «Метце» – в аренде.

Как приехал в этот клуб в 2024-м – тут же забил «Лорьяну», но на этом все. А команда в стыках уступила место в элите «Сент-Этьену». У Зе контракт с «Хатайспором» до лета 2025-го.

Бруно Виана (тогда – «Химки», сейчас – «Аль-Хазем»)

Тоже попал в «Химки» в аренду в феврале 2022-го, после чего ездил в «Ухань» (через полтора года клуб прекратил существование), «Куритибу» (она вылетела через полгода из бразильской Серии А) и саудовский «Аль-Хазем» (не поверите, вылетел и он – уже при нем). Кстати, «Химки» же тоже вылетали, только позже его приезда – в сезоне-2022/23.

Сейчас Виана принадлежит «Куритибе».

Филип Уремович (тогда – «Рубин», сейчас – «Хайдук»)

Еще одно пополнение в списке вылетавших. С «Шеффилд Юнайтед» в 2022-м такого не произошло, но «Герту» в сезоне-2022/23 Уремович в Бундеслиге не удержал. Следующая остановка – «Хайдук», но там вылететь было невозможно. Уремович – основной защитник третьей команды Хорватии с контрактом до 2027-го.

Хван Ин Бом (тогда – «Рубин», сейчас – «Црвена Звезда»)

Оформил 5+5 в прошедшем сезоне «Црвены Звезды» и ухватил оба местных трофея, выиграв чемпионат Сербии и Кубок. Из «Рубина» уходил свободным агентом в «Олимпиакос», который переправил его к сербам через сезон за 5,5 млн евро.

Андерс Дрейер (тогда – «Рубин», сейчас – «Андерлехт»)

Из «Рубина» уехал в «Мидтьюлланд», а теперь на протяжении полутора лет играет за «Андерлехт» – забил 26 голов за это время. Сначала было 11-е место в клубе, теперь – третье вместе с путевкой в Лигу Европы.

Сеад Хакшабанович (тогда – «Рубин», сейчас – «Сток Сити»)

«Рубин» продал его в «Селтик» летом 2022-го, но, несмотря на золотой дубль в Шотландии, Хакшабанович позже отбыл в Чемпионшип на правах аренды. Там – нерегулярное место на поле за «Сток Сити» и 17-я строчка клуба в сезоне.

Хвича Кварацхелия (тогда – «Рубин», сейчас – «Наполи»)

После безумного первого сезона последовал непростой второй – клуб не то что не защитил чемпионский титул, а вообще укатился на десятое место в Серии А. Но Хвича оформил 11+6, а летом у него новое большое испытание – Евро с Грузией.

Джемал Табидзе (тогда – «Уфа», сейчас – «Панэтоликос»)

Была странная история с бельгийским «Кортрейком» – его расторгли через месяц с формулировкой о том, что Табидзе должен еще несколько месяцев набирать нужную форму. Тогда он перешел в тбилисское «Динамо» и стал чемпионом Грузии, а зимой перебрался в греческий «Панэтоликос». Там – шесть матчей за клуб, финишировавший девятым. Контракт – до лета 2024-го с опцией продления на год.

Боли Болинголи-Мбомбо (тогда – «Уфа, сейчас – «Мехелен»)

Приехал в «Уфу» на правах аренды из «Селтика» – и не играл. Летом 2022-го подписал двухлетний контракт с «Мехеленом» и провел 30 матчей за два сезона в лиге. Клуб заканчивал в середине таблицы.

Тиагу Родригеш (тогда – «Уфа, сейчас – «Генчлербирлиги»)

Покинул «Уфу» в апреле 2022-го и потом почти год нигде не играл. Зимой 2023-го его приютил «Генчлербирлиги», который в прошедшем сезоне турецкой первой лиги остановился в двух очках от зоны плей-офф за выход в элиту.

Аксель Бьорнстрем (тогда – «Арсенал», сейчас – АИК)

Провел в АИК два сезона, в первом команда могла и вылететь, но к концу чемпионата подобралась к середине таблицы. В 2024-м – другая крайность: несколько туров шли в группе лидеров, сейчас – вернулись в середину. Бьорнстрем постоянно на поле.

Ларс Ларсен (тогда – «Арсенал», сейчас – НЕК)

Из «Пари НН» уехал в «Хэкен», где выиграл чемпионат Швеции, а летом российский клуб продал его в голландский НЕК. После сложного начала лишь с двумя победами в 13 играх клуб воспрял и даже добрался до шестого места. Которое, правда, не дало еврокубки – НЕК уступил в плей-офф за выход в ЛК. Норвежец в основном выходит на замену.

Зурико Давиташвили (тогда – «Арсенал», сейчас – «Бордо»)

До осени 2022-го выступал за «Динамо» Батуми, как и Хвича, а потом перешел в «Бордо», где помогал клубу выйти в Лигу 1 – не получилось. Во втором сезоне тоже не вышло – «Бордо» стал 12-м. У Давиташвили 8+8 (в прошлом сезоне было 5+2), а впереди Евро с Грузией.

Сильвестр Игбоун (тогда – «Нижний Новгород», сейчас без клуба)

Уезжал в чемпионат Индии, чтобы играть за «Норт-Ист-Юнайтед», но практически сразу ушел «из-за плохих условий проживания». Сейчас нигерийцу 33 года. За последние пару лет у него только 19 сыгранных минут – как раз в Индии.

Акош Кечкеш (тогда – «Пари НН», сейчас – «Шепши»)

После приостановки контракта летом 2022-го ушел в ЛАСК, а в сентябре-2023 отправился в «Шепши», который стал пятым в Румынии. Играл за Венгрию на прошлом чемпионате Европы, но на нынешний Евро не поедет.

Матиас Норманн («Ростов» и «Динамо», сейчас – «Аль Раэд»)

Летом 2022-го был арендован «Динамо» из «Ростова», а через год направил в оба клуба письмо о расторжении контракта. При этом ФИФА обязала игрока выплатить «Ростову» 2,9 млн евро компенсации.

Самое время перебраться в команду, которая плелась в зоне вылета саудовской лиги (при этом вырулила на 12-е место). Норвежец еще и влетел в шестиматчевый бан за плевок в соперника.

Фабиан Бальбуэна (тогда – «Динамо», сейчас – тоже «Динамо»)

Парагваец доиграл до конца сезон-2021/22, но летом ушел в «Коринтианс», где играл нечасто. И вернулся в «Динамо», где еще и стал капитаном.

«Бальбуэна не сбежал из Москвы, я знаю другую историю», – защищал футболиста Марцел Личка. «Мое поведение не зависит от того, капитан я или нет», – отвечал сам игрок и позже говорил, что в Москве чувствует себя комфортно.

Около 40 минут ему не хватило, чтобы первым поднять чемпионский трофей в «Динамо». Впрочем, развязку в РПЛ вы и так помните.

Фото: Panoramic, Fabiano Martins, Tom Weller, Tom Goyvaerts, Panoramic, Christoffer Borg Mattisson, Mutsu Kawamori, Mathias Bergeld, Martin Meienberger/Global Look Press; Gettyimages/Francesco Pecoraro, Alexandre Schneider, Ahmad Mora, Alex Pantling, Maja Hitij, Francesco Pecoraro, Yasser Bakhsh; agf.dk

logoЯрослав Ракицкий
logoЮри Алберто
logoЙордан Ларссон
logoАрнор Сигурдссон
logoАйртон
logoАлекс Крал
logoИлья Шкурин
logoЧидера Эджуке
logoИван Ордец
logoАндрей Воронин
logoСебастьян Шиманьски
logoМаркус Гиздоль
logoГильермо Варела
logoЯн Кухта
logoПабло Насименто
logoБоли Болинголи-Мбомбо
logoЗурико Давиташвили
logoСеад Хакшабанович
logoБаштуш
logoАртем Полярус
logoПонтус Альмквист
logoДаниэль Фарке
logoЮнес Намли
logoКемаль Адеми
logoМатиас Норманн
logoМагнус Кнудсен
logoАли Соу
logoКенто Хасимото
logoТин Едвай
logoАндерс Дрейер
logoБруно Виана
logoДидье Ламкель Зе
logoГжегож Крыховяк
logoХван Ин Бом
logoФилип Уремович
logoАкош Кечкеш
logoРеми Кабелла
logoВандерсон
logoАксель Бьорнстрем
logoЛарс Ларсен
logoДеннис Хаджикадунич
logoВиктор Классон
logoФабиан Бальбуэна
logoТиагу Родригеш
logoЭрик Бутхейм
logoСильвестр Игбоун
logoДжемал Табидзе
logoХвича Кварацхелия
logoФилип Дагерстоль
logoАрмин Гигович
logoЯрослав Годзюр