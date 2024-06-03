«Мбаппе не уйдет бесплатно. Это исключено». Босс «ПСЖ» не угадал

Символ эпохи Аль-Хелайфи.

Килиан Мбаппе с этого дня не играет за «ПСЖ». Ушел в «Реал»... свободным агентом.

Бесплатно... какой же удар по гордости президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи. Он так клялся – ни за что и никогда не отпустит Килиана!

Что ж, пришлось.

Итоги шести лет Мбаппе в Париже:

💸180 млн евро – на трансфер Килиана из «Монако»;

🤑 600 млн евро – зарплата, подписные бонусы и комиссионные родителям;

❌1 проигранный финал Лиги чемпионов.

Еще и распрощались ужасно.

Мбаппе и Аль-Хелайфи: ссоры, драки и ультиматумы

Они никогда не ладили. Но в этом сезоне ссорились постоянно, даже не скрывали перед медиа.

● Началось в июле 2023-го. Мбаппе заявил, что этот сезон – последний в Париже: не активирует опцию продления контракта до лета 2025-го, потому что хочет уйти. При этом еще год проведет в «ПСЖ», закрыв контракт.

Источник The New York Times, близкий к переговорам, заявил: слова Килиана застали руководителей «ПСЖ» врасплох. Особенно то, что они узнали о решении от французских журналистов – раньше, чем пришло письмо в клуб.

● Вскоре Аль-Хелайфи вышел к медиа: «Я шокирован и разочарован. Это не Килиан. Килиан – прекрасный парень. Уйти из Франции бесплатно, навредить нам? Килиан не такой! Повторюсь, я был разочарован, услышав новости.

Ему нужно быстро принять решение. Максимум две недели! Если не хочет продлевать контракт, то и дверь открыта. «ПСЖ» важнее любого игрока. Нет никого, кто был бы больше клуба, и меня это тоже касается».

● Осенью президент успокоился: «Мбаппе – игрок «ПСЖ». Он любит этот клуб. Это фантастический игрок, лучший в мире. И мы счастливы, что он у нас есть. Будет у нас!»

● По информации As, зимой «ПСЖ» пытался продлить контракт с Килианом. Два главных аргумента – Олимпиада во Франции и шансы стать лучшим бомбардиром в истории французской лиги. Мбаппе отказал.

И подключился к обсуждениям: «Я еще не принял решение, выбор не сделан. Благодаря соглашению, которое я заключил с президентом Аль-Хелайфи, что бы я ни решил – «ПСЖ» сохранит спокойствие перед предстоящими вызовами. Это главное».

● В феврале Аль-Хелайфи еще верил: «Ничего не скрываю. Конечно, хочу, чтобы Килиан остался. На мой взгляд, он лучший в мире. Лучший клуб – «ПСЖ». Оставьте нас в покое – мы в порядке, а еще мы семья. Он – моя семья».

● Вскоре Мбаппе сообщил «ПСЖ», что точно уходит.

Президент разочаровался: «Килиан – лучший в мире, и у него контракт с нами. Но мы строим кое-что и с прицелом на будущее».

● Несколько месяцев с трудом ладили. В мае Мбаппе записал видео с объявлением об уходе из «ПСЖ», и там упомянул тренеров, руководителей, болельщиков, персонал. Но ни разу не сказал про эмира Катара или президента Аль-Хелайфи.

Нассер воспринял это как оскорбление, учитывая, что подписывал с Мбаппе самый крупный контракт в истории футбола. Потребовал разъяснений как раз перед игрой «ПСЖ» и «Тулузы», которая должна была стать последней домашней для Мбаппе.

Игрок и президент начали разговор в отдельной комнате и быстро поссорились, случилась стычка. «Стены тряслись», – цитата свидетеля сцены. L’Équipe уточнил: все же обошлось без драки, но разговор был очень тяжелый.

И вот Аль-Хелайфи прощается:

«Желаю всего наилучшего. Он семь лет делал в нашей команде исключительные вещи. Он уже большой мальчик и лучший в мире. Горжусь. Никогда не знаешь наперед – может быть, однажды он вернется во Францию.

Знаю его амбиции. Он хотел изменений, хотел перейти в другую лигу, чтобы получить новый опыт, и ему дали такую возможность».

Цель «ПСЖ» остается прежней – выиграть Лигу чемпионов. Теперь без Мбаппе.

Мбаппе – в «Реале». Он подтвердил

Фото: Panoramic, Gao Jing/Global Look Press ; Gettyimages /David Ramos