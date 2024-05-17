«Атлетик» заменил вратаря на 61-й минуте – похоже, ради приза самому непробиваемому киперу Испании

Фэнтези-ход от Вальверде.

«Атлетик» проиграл «Сельте» (1:2), но попал в новости по другому поводу. Вратаря Унаи Симона заменили на 61-й минуте, когда баски вели в счете. И совсем не из-за травмы.

Испанские медиа предполагают: это чтобы Симон выиграл приз самому непробиваемому вратарю сезона. Тренер Эрнесто Вальверде эту теорию не подтвердил.

«Трофей Саморы» – ежегодный приз лучшему вратарю

Эта премия появилась еще в 1958 году. Сначала лимитом было 15 матчей, потом 22, потом 28. Причем чтобы матч был засчитан, требовалось провести на поле не менее 60 минут.

Приз вручается голкиперу с наименьшим коэффициентом, который рассчитывается по среднему показателю пропущенных мячей за игру в сезоне – голы делятся на количество матчей. Например, в прошлом сезоне «Трофей Саморы», играя за «Барселону», получил Марк-Андре тер Стеген, пропустивший только 20 голов в 38 матчах. Коэффициент составил 0,52.

Лидер сезона-2023/24 – как раз Симон с коэффициентом 0,94. Дальше идут Алекс Ремиро из «Реал Сосьедада» (1,03), снова Тер Стеген (1,04) и Георгий Мамардашвили из «Валенсии» (1,06).

«Атлетик» пропустил 37 голов, как и «Реал Сосьедад». А у «Реала» – всего 22. Логичный вопрос: почему тогда в рейтинге нет его вратарей? Ответ прост – никто из них не сыграет 28 матчей: сейчас 20 у Андрея Лунина, 13 у Кепы Аррисабалаги и три у Тибо Куртуа. Играть «Реалу» еще два тура.

Проведи Лунин чуть больше матчей – лидировал бы с отрывом. Сейчас у него 0,6 пропущенного гола за игру.

Рекордный показатель у вратаря «Депортиво» из 90-х и Облака

Премия называется в честь легендарного испанского вратаря первой половины XX века. Самора играл за «Эспаньол», «Барселону», «Реал» и «Ниццу», выступал за сборную Испании, брал серебро Олимпиады и приводил мадридский «Атлетико» уже в качестве тренера к чемпионству.

Если бы эта премия существовала и до 1958 года, сам Самора получил бы ее трижды.

Рекордный коэффициент пока у двух голкиперов из разных эпох – это 0,47 у Франсиско Лианьо из «Депортиво» и Яна Облака из «Атлетико». Они пропустили всего по 18 голов: испанец – в сезоне-1993/94, словенец – через 22 года.

Голкипер «Атлетика» последний раз становился лучшим в 1970-м – это был Хосе Анхель Ирибар с показателем 0,66. За 30 матчей он пропустил 20 мячей.

Замена Симона не такое уж важное решение – «Атлетик» доигрывает сезон

«Атлетик» уже не решает глобальных задач – и сдвинуть его с пятого лигоевропейского места (тем более он и так в ЛЕ из-за победы в Кубке) нереально: восемь очков до четвертой строчки, семь – до шестой. Поэтому практически никакого значения матч с «Сельтой» не имел. А вот «Сельта» пытается не вылететь.

Алекс Беренгер забил за «Атлетик» в первом тайме, а после часа игрового времени Вальверде заменил Симона на Хулена Агирресабалу. И чуть позже команда пропустила дважды в течение трех минут – и проиграла 1:2.

Симон заменился строго после 60-й минуты. Конечно, мысль о борьбе за «Трофей Саморы» была логичной, но Вальверде технично ушел от ответа:

«У нас два отличных вратаря, и оба могут сыграть. Мне нечего комментировать. Эта замена – такая же, как и любая другая. Так обычно не делают? Что ж, мы сделали».

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Фото: Gettyimages.ru /Octavio Passos, Denis Doyle; CAPTURASPORT/Keystone Press Agency/Global Look Press