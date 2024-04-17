Кто самый успешный и.о. «Спартака»: Федотов громил «Зенит», Карпин менял себя и Эмери, Каррера сыграл два матча

Рауль Рианчо тоже здесь.

Владимир Слишкович – исполняющий обязанности главного тренера «Спартака». Он – восьмой в российской истории клуба в таком статусе. Посмотрим, у кого что получалось.

● Владимир Федотов дважды был исполняющим обязанности. Сначала в 2003-м после увольнения Андрея Чернышова. «Спартак» с Федотовым чаще проигрывал (пять раз), чем побеждал (четырежды), но именно этому тренеру пришлось разгребать бромантановые последствия – при нем препарат выводили из организма футболистов.

«Спартак» кое-как дотянул до конца сезона, став восьмым в РПЛ, но прошел двух соперников в Кубке УЕФА и вышел в евровесну: там управлял уже Невио Скала.

В 2006-м Федотов возглавил команду после ухода Александра Старкова – как и.о. начал с 4:1 в Петербурге над «Зенитом», вывел «Спартак» в финал Кубка России, но там проиграл 0:3 ЦСКА. Федотова утвердили главным, он проработал чуть меньше года.

● Игорь Ледяхов после увольнения Станислава Черчесова провел четыре матча – две ничьих и победа в РПЛ, но были и 1:4 от киевского «Динамо» в ответной игре квалификации Лиги чемпионов. Потом он вошел в штаб Микаэля Лаудрупа.

● Валерий Карпин после ухода Лаудрупа поначалу его просто заменял, но так и остался на посту. К тому же он был и.о. две недели в апреле 2011-го – тогда объявил об уходе из клуба, но после кубковой игры с «Краснодаром» футболисты надели майки в его поддержку – и Карпин продолжил работать со «Спартаком» до конца сезона-2011/12.

В ноябре 2012-го Карпин на три матча сменил Унаи Эмери как и.о. – 2:4 от «Зенита» в РПЛ и 1:2 от «Селтика» в Лиге чемпионов, удалось выиграть у «Рубина» в чемпионате. С начала 2013-го Карпин снова стал главным тренером «Спартака» без всяких приставок.

● Дмитрий Гунько отработал всего два матча как и.о. после увольнения Карпина. «Спартак» в них ничего не забил (0:4 от «Краснодара», 0:0 с «Локомотивом»), но его утвердили главным до конца сезона.

● Массимо Каррера сменил Дмитрия Аленичева – «Спартак» тяжело выиграл 1:0 у «Крыльев Советов» и сыграл вничью 1:1 с «Рубином», и Карреру утвердили главным (чем это кончилось, вы знаете). А когда итальянца уволили, «Спартаком» управлял Рауль Рианчо : продвинулся в Кубке, взял четыре очка у «Рейнджерс» в Лиге Европы, но в чемпионате добился всего одного очка в трех матчах.

● Предыдущий и.о. до Слишковича – когда Сергей Кузнецов выводил «Спартак» на игру с «Краснодаром» после ухода Олега Кононова, закончилось поражением 1:2.

У Владимира Слишковича уже есть три матча во главе «Спартака» – все из-за дисквалификаций Гильермо Абаскаля. Ни в одном, кстати, команда не пропустила. «Спартак» громил «Химки» (5:0) и «Крылья Советов» (3:0), а также добыл трудную выездную ничью 0:0 с «Зенитом».

Теперь Абаскаль уже дома в Испании, а Слишкович снова приехал в Петербург.

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Александр Вильф