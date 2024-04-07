Чудовищный привоз лишил «Ливерпуль» лидерства в АПЛ. Одно очко в тройной чемпионской гонке

Теперь решает разница мячей.

«Ливерпуль» потерял два очка на выезде к «Манчестер Юнайтед»: вели 1:0, проигрывали 1:2 и сравняли ближе к концу с пенальти. По такому сюжету каждый может считать себя пострадавшим.

Команда Юргена Клоппа выдала шикарный тайм, но после перерыва что-то сломалось. И как же чудовищно привез 21-летний Джарелл Куанса! С этого-то и начались проблемы.

Куанса привез, Майну впечатлил шедевром. Такой разный эффект молодежи!

«МЮ» забил первым ударом в матче, когда в начале второго тайма сравнял. Начинаем именно с этого момента, потому что ничего ярче вы в АПЛ уже за эти выходные не увидите.

Брун Фернандеш забил после безалаберной передачи Куансы – юный защитник неудачно отдал поперек в центре поля, точно на португальца, а он сразу пробил по воротам.

Да-да, Бруну забил прямо из центрального круга!

Куивин Келлехер далеко выбежал из ворот – явно не ожидал такой ошибки от партнера. Удар португальца стоил всего 0,03 xG – неудивительно, учитывая такую дистанцию до ворот.

На 67-й «МЮ» положил второй – причем максимально красиво. Кобби Майну свободно принял мяч в центре, сбросил на фланг, включился в штрафную и с разворота уложил в дальний – вау!

18-летний полузащитник уже забивал в АПЛ – вытащил победу над «Вулвз» на 90+7.

«Ливерпуль» отыгрался только на 84-й после мощного первого тайма. Потерял лидерство из-за разницы

«Ливерпуль» отлично выглядел в первом тайме: «МЮ» не нанес ни одного удара против 15 у гостей (четыре в створ). Команда Клоппа и больше владела мячом (58% против 42%), и чаще подавала угловые (8:3). Суммарно за два матча против «Юнайтед» в АПЛ пробили вообще 62 раза – это рекорд.

До привоза Куансы вели благодаря голу Луиса Диаса, он забил в падении после того, как Дарвин Нуньес не очень точно подрезал подачу с углового. Диас сейчас хорош: у него гол или ассист в третьем матче подряд. Но вряд ли он так уж рад, учитывая результат.

Хотя бы не проиграли: Мо Салах забил с пенальти на 84-й минуте, получили его за неаккуратный подкат Аарона Уан-Биссаки. Команда Юргена Клоппа была близка ко второму подряд поражению от «МЮ», ведь 14 марта обидно вылетели из Кубка Англии после 3:4 в овертайме. Тогда рухнули мечты «Ливерпуля» о квадрупле, теперь от поражения спаслись – но все же потеряли лидерство в АПЛ.

Впереди «Арсенал» – у «Ливерпуля» столько же очков, но разница мячей хуже. «Сити» отстает всего на одно очко.

Трое участников чемпионской гонки внутри минимальной дистацнии в одно очко.

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Разница мячей – самый важный показатель при равенстве очков в АПЛ. Дальше учитывают количество забитых, и только при идентичных цифрах смотрят на личные встречи. У «Арсенала» здесь самое выгодное положение (монструозные +51) – ниже и «Ливерпуль» (+42), и «Сити» (+40).

Хотя, например, после 20-го тура по разнице лидировал «Ливерпуль»: +25 против +17 у «Арсенала» и +24 у «Сити». Лондонцы сильно оторвались благодаря последним разгромам: 10 побед при общем счете 38:4 плюс ничья с «Сити» в последних 11 матчах АПЛ.

«Ливерпуль» на неделе встретится с «Атлантой» Алексей Миранчука в 1/4 финала Лиги Европы, дальше – выезды к «Фулхэму» и «Эвертону». «Арсенал» ждет сначала «Баварию» в Лиге чемпионов, а потом упертую «Астон Виллу» в чемпионате. «Сити» дальше сыграет с «Реалом» и «Лутоном».

Фото: East News /AP Photo/Dave Thompson; Gettyimages.ru /Michael Regan