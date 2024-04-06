Очень важный пост про усы легенды «Мальорки»

Чудесные усы.

Усы сложно не заметить. Многие строят за счет усов образ.

Сразу узнаете людей ниже?

Первых двоих наверняка: это Станислав Черчесов и Тед Лассо, супертренер из одноименного сериала. Третий – ирландский актер Колин Фаррел: снимался в легендарном фильме «Залечь на дно в Брюгге», кадр взят из «Лобстера».

А вот о четвертом мужчине, вероятно, нет даже догадок. Не страшно.

Его зовут Абдон Пратс, легенда «Мальорки» и ее главный символ в последние годы. Этим вечером 31-летний форвард Абдон может выиграть Кубок Испании – первый трофей с командой всей своей жизни.

Усы Пратса – для удачи и часть имиджа

И все-таки. А что насчет усов? Ответ Абдона: «Это то, что останется в истории, и я пока не вижу, как можно их сбрить. Думаю, не сделаю этого до того, как завершу карьеру».

Relevo передает слова друга Пратса: «Без усов он выглядел бы по-другому. А так – смотрится как игрок из 1980-х. Волосы на ногах, усы, отсутствие татуировок. Не похож на современного футболиста».

Перед финалом Пратса спросили, не заключал ли он пари на усы перед финалом. «Нет, – засмеялся он. – Думал об этом, но не знаю, буду ли ходить с усами в 40 лет».

Конечно, вопросы об усах Пратсу задают регулярно. Пару лет назад он ответил так: «Иногда я думаю, когда их сбривать, но нет, пока не собираюсь. Они со мной пять или шесть лет. Надеюсь, это приносит удачу».

Пратс – легенда «Мальорки». Забивает важнейшие голы

Абдон – не самый известный футболист. Племянник экс-голкипера «Сельты», «Бетиса» и «Мальорки» Тони Пратса. Еще в детстве получил бутсы от Денилсона, навещая дядю в «Бетисе». Сам же всегда топил за «Мальорку», а потом оказался в академии.

Пратс никогда не считался талантом, только в 20 лет (в 2012-м) дебютировал в Ла Лиге. Потом пошли аренды. Бесконечные. Форвард съездил в «Бургос», «Тенерифе», «Мирандес» и «Расинг», в итоге 25-летнего Пратса вернули домой. «Мальорка» искала запасного, а Абдон был только рад. Вспоминает, что чуть не впал в депрессию из-за постоянных перемен.

Пратс – не самый результативный форвард, никогда не забивал даже 10 голов в Ла Лиге. В историю попал за счет мячей в третьей лиге и монструозного количества матчей – 233 во всех турнирах, в них 52 гола.

Среди них много важнейших. Например, в 2019-м в финале плей-офф за выход в Ла Лигу бились «Депортиво» и «Мальорка» – 2:0 было в Ла-Корунье, 2:0 сохранялось на Мальорке, но потом именно Пратс забил третий. «Мальорка» оказалась в элите. Через три года его гол на 90+2 в ворота «Райо Вальекано» в предпоследнем туре помог остаться в Ла Лиге.

Сезон-2023/24 Пратс, кстати, тоже начал здорово – в первом для себя матче забил «Гранаде», в третьем – сделал дубль с «Жироной», а в следующем еще и отличился с «Барсой». Сейчас он в лиге не забивает с ноября, зато есть шесть голов в семи матчах Кубка. В том числе – важнейший дубль против «Жироны». Да, еще один.

Пратс – гончар. Так отвлекается от футбольной рутины

Пратс много говорит об уважении. Ему не нравится мнение президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, что финал Кубка-2002/03 между «Мальоркой» и «Рекреативо» – позор: «Это большое неуважение к фанатам обоих клубов. Не знаю, почему он так сказал. Каждый волен говорить, что хочет, главное, чтоб уважения было чуть больше».

Именно поэтому Пратс так рассуждает о Кубке: «Мы начинали против команды низшего дивизиона «Бойро», и мне это нравится. То, что я играю в элите, не означает, что я должен свысока смотреть на игроков, которые работают по восемь часов с утра, а потом еще и идут на тренировку. Стараюсь помочь, быть вежливым, хочу, чтобы они чувствовали уважение.

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Может, когда они увидят меня на поле, скажут: «Какой классный парень этот Абдон». Ты просишь их футболку, а они иногда говорят: «Мою? Правда?» Но иногда нужен такой сувенир, ведь эти игры – часть карьеры».

Пратс любит мастерить гончарные изделия: «За два часа там забываю обо всем. Это как терапия, я открыл ее четыре-пять лет назад. Делаю тарелки, канделябры, миски, кружки. Нравится иметь дома вещи, сделанные самостоятельно. Приятно выпить утром кофе из чашки, которую сделал сам».

Пратс смотрит дальше – и уже задумывается о небольшой мастерской, но есть проблема: «Я очень привязываюсь к тому, что делаю. Могу сказать, что хочу отдать эти вещи или продать их, а потом не могу избавиться».

Одну такую вещь сделал прямо перед финалом. И хочет пощупать настоящий.

У него есть и другие интересы – плавать на лодке, велосипед, чтение, еще Пратсу хочется заняться живописью. Он говорит, что делает все, чтобы после ухода из футбола изменения не стали такими уж радикальными.

Пратс считает так: «Футбол занимает полдня – с девяти часов до двух, а потом у тебя полностью свободное время. Важно заняться чем-то другим. Если сидеть в телефоне весь день, время проходит, и ты этого не ощущаешь. Со мной было такое, и я сказал: «Абдон, так быть не должно». Нужно развлекать себя, найти другие хобби».

Как Абдон выглядит без усов?

Это видео из мая 2018-го. «Мальорка» сыграла 0:0 с «Мирандесом», оформила повышение во второй дивизион. Пратс напился – и согласился на пари с защитником Антонио Раильо.

Проиграл. Усы пришлось сбривать.

Без них непривычно.

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Фото: Alex Camara, Daisuke Nakashima/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Rafa Babot