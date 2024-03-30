Спортс покажет матчи «Шанхая» Слуцкого в Китае. Начнем уже послезавтра

Спортс продолжает развитие как вещатель: теперь покажем матчи «Шанхая» Леонида Слуцкого. Первая трансляция – уже в воскресенье.

Мы приобрели права на показ матчей «Шанхай Шеньхуа» в чемпионате Китая, премьера – 31 марта в 14:35 (мск), когда «Шанхай» Слуцкого начнет матч 3-го тура против «Шаньдун Тайшань» . Игру прокомментируют Вадим Лукомский и Артем Терентьев, бесплатно ее можно будет посмотреть только у нас.

Слуцкий в «Шанхае»: начал сезон с трофея и двух побед!

Куда Леонид приходил: «Шанхай» финишировал пятым в китайском чемпионате-2023, но квалифицировался в азиатскую ЛЧ-2024/25 благодаря победе в Кубке Китая, там стартуют осенью.

Сейчас сезон уже разгоняется. Команда выиграла оба стартовых матча в сезоне-2024 – у середняка лиги «Циндао Вест Кост» и новичка «Мэйчжоу Хакка». А перед этим добыла китайский Суперкубок, минимально победив «Шанхай Порт».

В лиге обе победы – по 2:0, три из четырех голов забил 30-летний бразилец Андре Луис, который зимой перешел из португальского «Морейренсе».

«Шанхай» единолично лидирует после двух туров – только у Слуцкого стопроцентный результат.

Главное о китайском сезоне: 16 команд, две идут в ЛЧ

Сезон в Китае идет с 1 марта до 2 ноября.

Там 16 команд, по матчу дома и на выезде с каждым – все как в РПЛ, Леониду знакомо.

В азиатскую ЛЧ попадают три китайские команды: чемпион и обладатель Кубка (сейчас это «Шанхай» Слуцкого) – напрямую в группу, вице-чемпион – в плей-офф. А команда с третьего места идет во второй по статусу континентальный турнир.

Букмекеры не очень верят в чемпионство «Шанхая», котируют максимум третьим.

На кого посмотрим: другой «Шанхай» с Оскаром, «Бэйцзин» с победителем КАН, «Цанчжоу» с экс-партнером Аршавина

Вот ближайшие планы трансляций на Спортсе:

● 3-й тур, 31 марта в 14:35 (мск): «Шаньдун Тайшань» – «Шанхай Шеньхуа»

● 6-й тур, 13 апреля в 14:35: «Шанхай Шеньхуа» – «Бэйцзин Гоань»

● 7-й тур, 20 апреля в 15:00: «Наньтун Чжиюнь» – «Шанхай Шеньхуа»

● 8-й тур, 27 апреля в 14:35: «Шанхай Порт» – «Шанхай Шеньхуа»

● 9-й тур, 1 мая в 15:00: «Шанхай Шеньхуа» – «Цанчжоу Майти Лайонс»

Первый соперник – «Шаньдун Тайшань» с пятью бразильцами, в том числе Фернандиньо и Пато – но, конечно, это не экс-игроки «Ман Сити» и «Милана», просто такие же громкие имена. Там же грузинский вингер Валерий Казаишвили, который выступал и в «Витессе», и в «Легии» – правда, не пересекался ни с Леонидом Слуцким, ни со Станиславом Черчесовым.

Дальше – «Бэйцзин Гоань», оттуда камерунский защитник Мишель Нгаде-Нгаджуи – обладатель Кубка Африки. «Наньтун» чуть не вылетел в прошлом сезоне.

Топ-матч будет с «Шанхай Портом», это действующий чемпион – команда Оскара, прижившегося в Китае уже на восемь сезонов. Тренирует там заметный экс-футболист сборной Австралии Кевин Мускат.

А в начале мая «Шанхай» сыграет с «Цанчжоу»: туда перешел бывший защитник тульского «Арсенала» Стопила Сунзу, там же уже несколько сезонов выступает в недавнем прошлом полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков, он поиграл в «Урале» и пересекся с Андреем Аршавиным в «Кайрате».

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Еще раз зафиксируем главное: в воскресенье в 14:35 мск смотрим первый матч «Шанхая» Слуцкого на Спортсе . Игру прокомментируют Вадим Лукомский и Артем Терентьев.

Насколько мощный состав у Слуцкого в Китае?

Фото: Gettyimages /VCG / Kontributor; x.com/shanghaishenhua