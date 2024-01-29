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У «Баварии» новый защитник. 2 года назад не был нужен «Галатасараю» – теперь рекордный трансфер лиги

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Саша Боэ – новичок «Баварии». Это 23-летний правый защитник из «Галатасарая», по информации Фабрицио Романо, заплатили 30+5 миллионов евро.

«Бавария» осталась почти без вариантов справа и никак не могла купить защитника

В прошлом сезоне у «Баварии» хватало опций на правом фланге обороны. Помимо Нуссаира Мазрауи и эпизодического появления Йозуа Киммиха там играли Бенжамен Павар, Йосип Станишич и Жоау Канселу, но по окончании сезона француза продали в «Интер», хорвата отдали в аренду «Байеру», а португальца вернули из аренды в «Ман Сити».

В новом сезоне позицию правого защитника теоретически могли закрыть четверо. Пока все они могут помочь «Баварии» лишь морально:

🚑 Нуссаир Мазрауи – профильный правый защитник. Травмировался в декабре, хотя и полетел на Кубок Африки. Томас Тухель возмутился: «Абсурдная ситуация. Он получает зарплату в клубе, у него есть контракт, он все еще проводит восстановительные тренировки». Учитывая, что сборная Марокко – фаворит турнира, Мазрауи наверняка задержится там до середины февраля.

🚑 Буна Сарр – профильный правый защитник. В декабре порвал крестообразную связку. Едва ли до конца сезона он доступен.

🚑 Конрад Лаймер – центральный полузащитник, который при необходимости может (и играл) справа в обороне. Свалился с травмой икроножной мышцы, на полтора месяца – не помощник.

🚑 Йозуа Киммих – центральный полузащитник, но нередко выходил справа в защите. Повредил плечо. Sky Sport опасается, что травма серьезная, несколько матчей Киммих точно пропустит.

До травм Лаймера и Киммиха было понятно, что позицию надо срочно укреплять: эти двое нужны в полузащите, Сарр уже давно стал мемом, а Мазрауи часто травмируется.

Теоретически справа можно было ставить Фикайо Томори, Раду Дрэгушина или Рональда Араухо, которыми «Бавария» интересовалась. Но они нужны были в центр (точно так же можно ставить справа и Эрика Дайера).

Профильного игрока надо было успеть приобрести до закрытия трансферного окна (до 1 февраля). Говорилось об интересе к Джереми Фримпонгу из «Байера», L’Équipe писал об аренде Норди Мукиеле из «ПСЖ», но еще более громкой была вероятность приобретения Кирана Триппьера.

По Триппьеру сначала все было в пользу «Баварии»: все три стороны, по разной информации, выступали за переход. Потом оказалось, что запросы «Ньюкасла» слишком высоки, и трансфер сорвался.

Это рекордный переход из турецкой лиги

Для турецкого футбола – исторический день, так дорого игроков из местного чемпионата еще не продавали. Рекорд Дженка Тосуна продержался шесть лет. У турка далеко не все получилось в АПЛ, как и у предыдущего рекордсмена – боснийца Балича в Ла Лиге.

На стыке столетий трансфер в 21 миллион евро из чемпионата Турции был большой неожиданностью, но в «Реале» у Балича мало что вышло: три выхода в старте, всего один гол, травмы, зато титул победителя ЛЧ. Очень скоро он вернулся в Турцию.

Топ-5 продаж дважды менялась именно в сезоне-2023/24. Сейчас перешел Боэ, а в самом начале – Арда Гюлер. Правда, дебютировал молодой турок в «Реале» только в январе.

Большинство самых крупных трансферов (аж 6) совершалось из «Фенербахче». Остальные топ-клубы Турции реже встречаются в десятке реже.

Кто такой Боэ? Занимался теннисом и никогда не был в Камеруне

Саша Боэ мог стать теннисистом и был вполне успешен в детстве, но когда пришлось выбирать спорт – командный вид пересилил, хотя ему нравились оба. Воспитывался в «Ренне», где и дебютировал в 18 лет в Лиге 1. После сезона в «Дижоне» на правах аренды его тут же купил «Галатасарай» за 5,65 млн евро. Хорошему дебюту помешала травма.

На второй сезон он выиграл чемпионат Турции, где вошел в топ-20 по выигранным верховым единоборствам (с ростом 178 см). По среднему количеству отборов его опередили только три футболиста, а по обводкам среди защитников – четверо.

На третий сезон в Турции Боэ познакомился с Лигой чемпионов, где забил «Копенгагену» и пересекся с «Баварией», оба раза соперничал с Лероем Сане. Немцы выиграли два матча, но в стамбульском защитник был одним из лучших на поле: отбирал и перехватывал, создавал моменты и бил по воротам. Хотя и не справился с Кейном, когда он забивал.

Главный эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов назвал историю Боэ сказкой: «Сложно поверить в то, что за полтора года человек из третьего по выбору правого защитника «Галатасарая» превратился в игрока «Баварии».

Как все происходило. Летом 2022 года «Галатасарай» сменил тренера – Окан Бурук получил доклад об игроках от Доменика Торрента, который рекомендовал расстаться с Боэ, к этому же склонялся и Окан. Предсезонку с клубом игрок не проходил: он прибыл позже из-за семейных проблем (находился рядом с бабушкой, которая была в инвалидном кресле) и тренировался с командой U-19.

Но перед сезоном-2022/23 травмировались два правых защитника. На первый тур в старте вынужденно вышел Боэ. В интервью Sofoot он вспоминал: «Первый тайм был ужасным. В перерыве я сказал себе: «Или ты отдаешь всего себя во втором – или отправляешься обратно в U-19». И стал одним из лучших на поле: пять отборов, два перехвата, четыре верховых единоборства, большой процент точности передач.

Дальше – постоянное место в основе, чемпионство и участие в ЛЧ.

Что еще выделяет Керимов: «Саша выдающийся атлет. Весь матч готов бегать от своих ворот до чужих. Мощный, цепкий, выносливый. В принятии решений в завершении атак – в качестве передач, прострелов и подач – ему нужно расти. Но он настоящий монстр. Учитывая то, как он спрогрессировал за 1,5 года, думаю, у него все получится и в топ-футболе.

29 миллионов евро, 4 из которых уйдут «Ренну», – абсолютный трансферный рекорд в истории турецкого футбола. Удачи, Саша. И спасибо за все. Но для нас это невосполнимая потеря. В последний раз я так сильно расстраивался (финансовая прибыль меня слабо утешает), когда Галатасарай продавал Арду Турана в «Атлетико».

Боэ родился во Франции, но у него камерунские корни. Его даже включали в предварительные заявки на прошлый Кубок Африки и стыки к ЧМ-2022, но дебюта так и не случилось. Через полгода Боэ заиграл за французскую молодежку и готовился выступить на Евро U-21, но и тут не попал в заявку – теперь уже из-за травмы. Франция на том турнире уступила в 1/4 Украине.

Прошлой весной Боэ рассказывал о том, что встречался с Ригобером Сонгом, но в самом Камеруне никогда не был. «Не чувствую себя достаточно близким к Камеруну, чтобы представлять его.  Я должен знать страну, культуру, а не только футбол», – откровенничал футболист. Именно поэтому его и не было на Кубке Африки в этом месяце.

Победу в лиге Боэ праздновал не с командой: «Если бы там были только игроки – это нормально, но они были с семьями, мне было бы некомфортно, да и моим друзьям тоже, так что мы просто отметили это дома».

А еще Боэ практически не чувствует давления. Он рос с матерью и ее родителями, никогда не встречаясь с отцом. «Моя жизнь – это моя мама. Она забавляет меня тем, что толком не понимает, чем я занимаюсь. Звонит мне за несколько часов до дерби и спрашивает – что я планирую сегодня делать. Я никогда не ощущал родительского давления. А в своем районе все друг с другом тусовались, провоцировали. Так что критика в соцсетях практически никак не затрагивает».

2 причины, почему «Баварии» так нужен Дайер – одну вы совсем не представляете

Фото: Marcel Engelbrecht, Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

2 комментария
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Запомнил этого паренька, когда на нём Керимов пару лет назад сделал акцент в каком то матче, сказав что им интересуются уже топ клубы. Да и на поле выделялся зрелой игрой, по сравнению со многими игроками Галатасарая. Удачи ему!
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