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В УЕФА раскол из-за обнуления Чеферина – ушел даже ближайший союзник

УЕФА УЕФА
Александер Чеферин Александер Чеферин
Звонимир Бобан
Политика Политика
Футбол Футбол

Британские медиа пишут, что в УЕФА назревает раскол из-за намерений Александера Чеферина обнулить первый срок. Например, союз покинул руководитель футбольного департамента Звонимир Бобан (бывший игрок сборной Хорватии и «Милана»). 

Бобан считает идею обнуления фатальной

Вот заявление Бобана.

«Я говорил с президентом УЕФА о проблеме, которая возникла во время последнего заседания исполнительного комитета в Гамбурге – о предложении изменить устав УЕФА, чтобы обеспечить возможность выдвижения Чеферина на новый срок после окончательного истечения нынешнего.

После того, как я выразил глубочайшую озабоченность и полное несогласие с самим предложением, президент ответил, что не видит в этом никакой правовой или морально-этической проблемы – и что он без всякого сомнения продолжит развивать эту идею, которую я считаю фатальной.

Я полностью осознаю, что нет ничего идеального, особенно я сам. Я также понимаю, что нам иногда приходится идти на компромиссы. Но если бы я согласился с таким трудным и неправильным решением, я бы пошел против принципов и ценностей, в которые я глубоко верю.

Я не претендую на роль какого-то героя и знаю, что многие придерживаются того же мнения, что и я. Возможно, это наивно, но, безусловно, правильно. За эти три года мои отношения и сотрудничество с Александером и всеми коллегами в УЕФА были превосходными – я хотел бы поблагодарить их за это и пожелать им всего наилучшего. Мне очень жаль и грустно, но я покидаю УЕФА», – сказал 55-летний Бобан. 

Как ответил Чеферин?

«Те, кто знают его и меня, сами придут к определенным выводам. Конгресс УЕФА, а не отдельный человек, имеет право определять целесообразность любых изменений. Мы верим в наш коллективный и демократический процесс принятия решений, который эффективно направляет нас», – заявил глава УЕФА в комментарии La Repubblica.

Против обнуления не только Бобан. The Independent утверждает, что в УЕФА происходит мятеж

Короткий дисклеймер: из-за Суперлиги в европейском футболе назревает война. Поэтому подобные инсайды стоит воспринимать максимально осторожно, в них может быть заинтересована одна из сторон.

Уход хорвата может сильно ударить по позициям Чеферина в УЕФА, пишет британская The Independent. Бобана характеризовали как ключевого союзника словенца, одну из его опор при выдвижении на новый срок. По словам The Telegraph, идея обнуления Чеферина многим не понравилась в УЕФА. 

За кулисами говорят, что президент УЕФА потерял себя из-за власти и полагают, что сейчас его больше заботит свое положение, а не футбол.

А еще руководителям федераций и другим чиновникам УЕФА не нравится, как президент с ними разговаривает: они не чувствуют свою значимость, потому что Чеферин консультируется только с очень узким кругом людей, которые в основном представляют Балканы.

Не напомните, что за обнуление?

В середине выяснилось, что действующий президент УЕФА намерен внести поправки в устав организации – чтобы баллотироваться на четвертый срок.

Сейчас допустимо максимум три подряд, причем этот лимит установил сам Чеферин. Но он, судя по всему, хочет, чтобы не учитывался период его власти до 2019-го.

Важны обстоятельства. Чеферина впервые избрали в 2016-м – на место Мишеля Платини, отстраненного за взятку от главы ФИФА Зеппа Блаттера. Фактически словенец был главным два с половиной года – то время, которое без коррупционного скандала президентом мог оставаться Платини.

Чеферина переизбирали в 2019-м и 2023-м, полномочия действуют до 2027-го. Его предложение – не считать за полноценное президентство то время, когда он работал вместо Платини, а начинать с 2019-го. В таком сценарии нынешний срок для него станет вторым, а через четыре года тогда можно будет выдвигаться еще раз, чтобы быть у власти до 2031-го. Фактически – 15 лет, юридически (если поправка пройдет) – три срока по четыре года.

Обнулить первый срок – идея президента УЕФА. Чтобы быть у власти четыре лишних года

В 2023-м футбол пропитался политикой – и это не должно удивлять

Фото: Ettore Griffoni/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages/Robert Hradil

17 комментариев
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кхе-кхе
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Чеферин: отнеситесь с пониманием
+20
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+18
как говорится:"мы впереди планеты всей"
+11
-1
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Ну а кто, если не он?!
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0
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Казалось бы, при чем здесь первая женщина-космонавт
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Александр Владимирович Чеферин
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Обнуление? Наш парень!
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УЕФА - мафия. Чеферин - крестный отец.
+1
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Что УЕФА, что ФИФА - как до власти дорвутся руководители, так все по звезде с развитием футбола у них - только о себе, как остаться подольше у руля и о бабках думают

Как же прогнил футбол и вообще популярные виды спорта...

Футбол конца девяностых и нулевых, ну максимум начала десятых - вот был пик "в целом". имхо, как говорится
+1
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Ответ s.borodin3221
Александр Владимирович Чеферин
Александер Васильевич Чеферин
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Обнулиться получается не только лишь у всех
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Спасибо за оказанное доверие!
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люди, простые люди просили (с)
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Про это впоследствии снимут документальный фильм.
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Чеферин в своё время сделал ход конём - начал отсыпать маленьким федерациям побольше, как и Балканам. Теперь они все с радостным лицом у него на кармане.

Как пример, Литва, катастрофические результаты и инфраструктура, каждый год УЕФА даёт федерации 9 млн евро, которые они тратят абсолютно как хотят.

Нужны ли им раскачивания лодки? Нет
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Ответ Николай Бойко
кхе-кхе
ехидное
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