«Если мы заговорим, нас накажут». «Барсу» бесит судейство «Реала»

«У нас было бы на шесть очков больше».

Спорные судейские решения из матча «Реала» и «Альмерии» не отпускают Испанию. Подключилась даже «Барса».

Спойлер: арбитрами крайне недовольны.

«Одна команда – «Реал», другая – мы». Пожар «Альмерии»

Кратко напомним. «Реал» дома горел «Альмерии» 0:2 после первого тайма, но в итоге вырвал победу (3:2). На результат сильно повлияли решения арбитра и работа ВАР: особые споры вызвал пенальти, заработанный «Мадридом», и гол Винисиуса, который, как показалось многим, был забит рукой.

Сразу после матча вспыхнул защитник Марк Пубиль:

«Мы проводили отличный матч, вели в счете. Но кто-то решил, что мы не можем здесь победить, что эта игра никак не может закончиться таким образом. Вот и все».

Тренер Гаиска Гаритано поддержал: «Мне нечего сказать. Я много протестовал. Не мог поступить иначе. У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло. Сегодняшний день – кошмар для ребят».

«Чувствуем беспомощность, – грустит защитник Эдгар Гонсалес. – Стоя за спиной арбитра, все ясно видишь на мониторе. Игроки другой команды могут сказать судье все что угодно, стоя в метре от него, а мы получаем желтые за любое действие, за каждый спор.

Различий много. Понимаю, что одна команда – «Реал», другая – мы. Но, в конце концов, это соревнование, которое должно быть справедливым для всех. Иногда это сложно заметить».

Экс-арбитр Матеу Лаос считает, что пенальти в пользу «Реала» нельзя было ставить: «Фол Хоселу. Пенальти здесь быть не должно. Когда судья идет смотреть повтор, то должен видеть, что игрок «Реала» нанес удар. Нельзя давать судье в поле наполовину обрезанные повторы или только конец эпизода. Нужно оценивать момент полностью».

«Если мы заговорим, нас накажут». «Барса» тоже очень зла

Самым первым высказался Хави:

«Если мы заговорим, нас накажут. Но все видели то, что происходило.

Я опираюсь на размышления тренера «Альмерии» и Альфредо Реланьо, хорошего журналиста. Будет очень тяжело выиграть этот чемпионат. Уже говорил об этом, когда четко видел некоторые вещи, которые не сходятся.

Мы должны продолжать побеждать, но некоторые вещи контролировать просто не можем. И сегодня все это видели.

Помню пенальти в игре с «Хетафе», который не был назначен. Нашумевший эпизод с Рафиньей в игре с «Райо», отмененный гол Феликса «Гранаде». У нас было бы на шесть очков больше. И это не оправдания, а реальность. Нам постоянно приходится сталкиваться с такими ситуациями. Но надо продолжать работать. Таков путь».

Защитник Иньиго Мартинес отреагировал мемом со смеющимся Шакилом О’Нилом.

Через несколько часов Diario Sport выкатил громкий инсайд: «Барса» недовольна работой арбитров на матчах «Реала» . Внутри клуба считают, что отставание в Ла Лиге было бы гораздо меньше, если бы не спорные судейские решения в пользу соперника. «Барса» уверена, что «Мадрид» слишком сильно давит на арбитров.

О каких эпизодах говорил Хави?

Коротко.

● Непоставленный пенальти с «Хетафе» . Удар по ноге Рональда Араухо, арбитр Сесар Сото Градо признает фол, но не ставит пенальти из-за Гави, который до этого подыграл себе рукой.

Хави получил красную за споры с судьей, а после матча взорвался: «Неудивительно, что люди не хотят смотреть испанский футбол».

● Отмененный гол Жоау Феликса в ворота «Гранады» . Канселу навесил в штрафную, попавший в офсайд Ферран Торрес не допрыгнул до мяча. Тот прилетел Феликсу, он точно пробил головой.

Судья Сесар Сото Градо посчитал, что Ферран влиял на эпизод, и отменил гол.

«Очевидно, Ферран не касался мяча, – недоумевал Хави. – Есть ощущение, что этот гол можно было засчитать. Кому Ферран мешает? Мяч как летел, так и летит дальше, никому Торрес не мешал».

● Непоставленный пенальти с «Райо» . Рафинья заходит в штрафную, но получает по ногам от защитника Альфонсо Эспино. Арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не ставит пенальти, видеоассистент молчит.

«Мне сказали, что нарушение там было, но решение вновь принято не в нашу пользу. Пенальти там очевидный», – снова злился тренер.

«Два игрока ведут борьбу за мяч, но Эспино в итоге даже не попадает по мячу. Рафинья оказывается первым на мяче, и защитник бьет по ноге. Это пенальти», – считает экс-арбитр Итурральде Гонсалес.

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А вы на чьей стороне в споре о судействе?

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Ma De Gracia Jimenez/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun