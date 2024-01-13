О духе времени
Блог

Кто из РПЛ поехал на Кубок Африки-2023? А кто ездил до этого? Здесь все самые яркие

Муми Нгамале Муми Нгамале
Тео Бонгонда Тео Бонгонда
Динамо Москва Динамо Москва
Зе Турбо Зе Турбо
Спартак Спартак
Пари НН Пари НН
Мохамед Конате Мохамед Конате
Ахмат Ахмат
Кевин
Сборная ДР Конго по футболу Сборная ДР Конго по футболу
сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
сборная Буркина-Фасо сборная Буркина-Фасо
сборная Гвинеи-Бисау сборная Гвинеи-Бисау
сборная Кабо-Верде сборная Кабо-Верде
Чисамба Лунгу Чисамба Лунгу
Локомотив Локомотив
Питер Одемвинги Питер Одемвинги
Сборная Нигерии по футболу Сборная Нигерии по футболу
Бенуа Ангбва Бенуа Ангбва
сборная Габона сборная Габона
Крылья Советов Крылья Советов
Гелор Канга Гелор Канга
Шарль Каборе Шарль Каборе
Краснодар Краснодар
Анжи Анжи
Сейду Думбия Сейду Думбия
Ростов Ростов
Эммануэль Эменике Эммануэль Эменике
ЦСКА ЦСКА
Сборная Замбии по футболу Сборная Замбии по футболу
Леон Сатурн Леон Сатурн
Ахмед Муса Ахмед Муса
Чиди Одиа Чиди Одиа
Джейкоб Лекхето Джейкоб Лекхето
сборная Кот-д′Ивуара по футболу сборная Кот-д′Ивуара по футболу
Урал Урал
Кубань Кубань
Кубок Африки Кубок Африки
Футбол Футбол

Были даже чемпионы!

Кубок Африки уже совсем скоро: Кот-д’Ивуар и Гвинея-Бисау сыграют 13 января. В РПЛ сейчас зимний перерыв – можно без проблем отправить своих футболистов на турнир.

Так, и кто из игроков российских клубов поборется за трофей?

На Кубок Африки-2023 поедут пять игроков РПЛ, некоторые даже основные в своих сборных

Муми Нгамале («Динамо»), Камерун

Для Нгамале это не первый Кубок Африки в карьере, он  уже брал бронзу в 2021-м. Полузащитник тогда вышел в старте во всех матчах, кроме заключительного – в игре за третье место выскочил на замену. Он выступает за сборную Камеруна с 2017-го, еще заглядывал на ЧМ-2022 и ограничился групповым этапом.

Тео Бонгонда («Спартак»), ДР Конго

Бонгонда появился в сборной ДР Конго совсем недавно: долго ждал вызова в Бельгию, но в 2022-м выбрал малую родину, где сразу начал выходить в официальных встречах. Пока сыграл 12 матчей и забил три мяча, турнир в Кот-д’Ивуаре – первый крупный за ДР Конго.

Зе Турбо («Пари НН»), Гвинея-Бисау

27-летний нападающий играет за сборную всего полгода: провел две встречи против Сан-Томе и Принсипи и Сьерра-Леоне. Скорее всего, будет помогать со скамейки запасных – в атаке в последнее время предпочтительнее Мама Балде из «Лиона».

Мохамед Конате («Ахмат»), Буркина-Фасо

В рамках подготовки к Кубку Африки Мохамед забил в двух матчах подряд – Ирану и ДР Конго. Да и в целом он сейчас важный игрок для Буркина-Фасо: 3+1 в последних играх  – неплохая заявка на стартовый состав на турнире. В команде он с 2020-го.

Кевин Ленини («Краснодар»), Кабо-Верде

Полузащитник не очень много играет за «Краснодар» в этом сезоне, последние матчи Кабо-Верде тоже пропустил по разным причинам, но его все же включили в заявку на Кубок Африки. Ленини выступает за сборную с марта 2022-го, пока выходил только в товарищеских матчах и квалификации.

А кто еще ездил на Кубок Африки из российской лиги? Здесь Лекхето, Одемвинги, Думбия и другие

Чисамба Лунгу («Урал»), Замбия

Вы наверняка помните Лунгу по выступлениям за «Урал» с 2010-го по 2017-й. В эти же годы полузащитник играл за сборную Замбии и даже взял с ней золото Кубка Африки-2012 – первое место в группе, сухие победы в плей-офф и победа по пенальти над Кот-д’Ивуаром (сам Лунгу реализовал один из ударов). Больше так не взлетали: на следующем турнире лишь третье место в группе после Буркина-Фасо и Нигерии, а в 2015-м вообще четвертое.

Ахмед Муса (ЦСКА), Нигерия

Из ЦСКА Ахмед ездил только на один Кубок Африки – в 2013-м: провел пять матчей, забил Мали в полуфинале. На том турнире Муса был больше на подхвате: после группы не выходил в старте и выскакивал на замену.

Гелор Канга («Ростов»), Габон

Экс-полузащитник «Ростова» попал в сборную Габона за год до переезда в Россию. В 2015-м съездил на первый крупный турнир, но дальше группового этапа не зашел: третье место, хотя до последнего претендовали на плей-офф. Сам Канга в двух матчах вышел на замену, еще в одном сыграл с первых минут.

Бенуа Ангбва («Крылья Советов», «Сатурн», «Анжи», «Ростов»), Камерун

Камерунец дважды ездил на Кубок Африки, когда играл за «Крылья Советов» и «Сатурн». Оба раза выходил в плей-офф, но вылетал на поздних стадиях: в 2006-м не прошли Кот-д’Ивуар в 1/8, через два года уступили Египту в финале. На первом турнире Ангбва сыграл лишь в одном матче на групповом этапе, весь второй просидел в запасе.

Шарль Каборе («Кубань», «Краснодар», «Динамо»), Буркина-Фасо

Один из немногих в списке, кто из РПЛ ездил сразу на три Кубка Африки: дважды в составе «Кубани» (2013, 2015), еще раз за «Динамо» (2017). 35-летний Каборе выступал за Буркина-Фасо аж 15 лет: провел 101 матч, на Кубках Африки брал серебро и бронзу, еще на одном финишировал четвертым в группе. Дальше континентального турнира с командой не выбирался: на ЧМ была максимум квалификация. Закончил с национальной командой в 2021-м.

Питер Одемвинги («Локомотив»), Нигерия

Питер Одемвинги дважды ездил на Кубок Африки в качестве игрока «Локомотива»: в 2008-м и в 2010-м. На первый приехал основным нападающим и не вышел в старте лишь в одном матче, но в 1/4 влетели Гане. Два года спустя начинал в запасе, но оформил дубль Мозамбику в группе и вывел команду в плей-офф. На том турнире взяли бронзу после победы над Алжиром.

Чиди Одиа (ЦСКА), Нигерия

Обе поездки Чиди Одиа на Кубок Африки закончились бронзовыми медалями. На Кубке Африки-2006 нигерийцы одержали три победы на групповом этапе и дошли до полуфинала, где споткнулись о Кот-д’Ивуар. Зато взяли бронзу. На КАН-2010 Чиди был партнером Питера Одемвинги.

Одиа первый турнир провел в основе, во втором чередовал старты с выходами на замену.

Сейду Думбия (ЦСКА), Кот-д’Ивуар

На Кубке Африки-2012 Сейду Думбия почти не играл: лишь два матча (оба в группе) и 0 минут в плей-офф. Тогда ивуарийцам не повезло в финале: поражение по пенальти от Замбии с Лунгу. На следующем турнире в 2015-м Думбия забрал золото, но это было уже не в составе ЦСКА.

Джейкоб Лекхето («Локомотив»), ЮАР

Джейкоб попал на турнир в последний год карьеры: в мае 2004-го покинул «Локомотив», перед этим в январе сыграл в групповом этапе Кубка Африки. Правда, в группе команда не смогла опередить Марокко с Нигерией и финишировала третьей, ниже только Бенин. Лекхето провел все матчи без замен, но так и не помог команде выйти в плей-офф.

Эммануэль Эменике («Спартак»), Нигерия

Кубок Африки-2013 – дебютный крупный международный турнир для Эммануэля. Первая же попытка оказалась успешной: Нигерия взяла золото, обыграв в трудном финале Буркина-Фасо. Эменике вместе с Мубараком Вакасо стал лучшим бомбардиром турнира с четырьмя голами.

Фото: Panoramic, www.imago-images.de/Global Look Press; Instagram/momo_konate13theo_bongondajose_turbokevin_leniniGettyimages.ru/Manus van Dyk, Anesh Debiky, Mohamed Hossam/Anadolu Agency, Lefty Shivambu/Gallo Images, Touchline Photo; AP Photo/Themba Hadebe, Ben Curtis, Rebecca Blackwell

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зе Турбо не поедет. Ему пистолет подкинули.
+7
-1
+6
Статья написана для того, чтобы показать насколько автор любит выражение «выскакивал на замену» )
+4
0
+4
Муса на кубке Америки ?

Это как ?

Взято из текста, если ошибка-поправьте
+1
0
+1
Ответ Евгений Лёвин
А ЭтоО разве не ездил?
Ездил, но не из Анжи. Когда он был в Анжи сборная Камеруна не смогла 2 раза подряд пробиться на турнир.
+1
0
+1
Ответ Каба
Ездил, но не из Анжи. Когда он был в Анжи сборная Камеруна не смогла 2 раза подряд пробиться на турнир.
ааа, вот оно как...спасибо!
+1
0
+1
А ЭтоО разве не ездил?
0
0
0
Магбет Сибайя из Рубина тоже вроде зацепил парочку КА
0
0
0
Ответ Гамарджоба Генацвале
Зе Турбо не поедет. Ему пистолет подкинули.
Нечего было мнить себя легендой футбола, когда таковой назначили Зиму.
0
0
0
Ответ Махмуд Адылов
Магбет Сибайя из Рубина тоже вроде зацепил парочку КА
Только в 2004 был
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий