Кто из РПЛ поехал на Кубок Африки-2023? А кто ездил до этого? Здесь все самые яркие

Были даже чемпионы!

Кубок Африки уже совсем скоро: Кот-д’Ивуар и Гвинея-Бисау сыграют 13 января. В РПЛ сейчас зимний перерыв – можно без проблем отправить своих футболистов на турнир.

Так, и кто из игроков российских клубов поборется за трофей?

На Кубок Африки-2023 поедут пять игроков РПЛ, некоторые даже основные в своих сборных

Муми Нгамале («Динамо»), Камерун

Для Нгамале это не первый Кубок Африки в карьере, он уже брал бронзу в 2021-м. Полузащитник тогда вышел в старте во всех матчах, кроме заключительного – в игре за третье место выскочил на замену. Он выступает за сборную Камеруна с 2017-го, еще заглядывал на ЧМ-2022 и ограничился групповым этапом.

Тео Бонгонда («Спартак»), ДР Конго

Бонгонда появился в сборной ДР Конго совсем недавно: долго ждал вызова в Бельгию, но в 2022-м выбрал малую родину, где сразу начал выходить в официальных встречах. Пока сыграл 12 матчей и забил три мяча, турнир в Кот-д’Ивуаре – первый крупный за ДР Конго.

Зе Турбо («Пари НН»), Гвинея-Бисау

27-летний нападающий играет за сборную всего полгода: провел две встречи против Сан-Томе и Принсипи и Сьерра-Леоне. Скорее всего, будет помогать со скамейки запасных – в атаке в последнее время предпочтительнее Мама Балде из «Лиона».

Мохамед Конате («Ахмат»), Буркина-Фасо

В рамках подготовки к Кубку Африки Мохамед забил в двух матчах подряд – Ирану и ДР Конго. Да и в целом он сейчас важный игрок для Буркина-Фасо: 3+1 в последних играх – неплохая заявка на стартовый состав на турнире. В команде он с 2020-го.

Кевин Ленини («Краснодар»), Кабо-Верде

Полузащитник не очень много играет за «Краснодар» в этом сезоне, последние матчи Кабо-Верде тоже пропустил по разным причинам, но его все же включили в заявку на Кубок Африки. Ленини выступает за сборную с марта 2022-го, пока выходил только в товарищеских матчах и квалификации.

А кто еще ездил на Кубок Африки из российской лиги? Здесь Лекхето, Одемвинги, Думбия и другие

Чисамба Лунгу («Урал»), Замбия

Вы наверняка помните Лунгу по выступлениям за «Урал» с 2010-го по 2017-й. В эти же годы полузащитник играл за сборную Замбии и даже взял с ней золото Кубка Африки-2012 – первое место в группе, сухие победы в плей-офф и победа по пенальти над Кот-д’Ивуаром (сам Лунгу реализовал один из ударов). Больше так не взлетали: на следующем турнире лишь третье место в группе после Буркина-Фасо и Нигерии, а в 2015-м вообще четвертое.

Ахмед Муса (ЦСКА), Нигерия

Из ЦСКА Ахмед ездил только на один Кубок Африки – в 2013-м: провел пять матчей, забил Мали в полуфинале. На том турнире Муса был больше на подхвате: после группы не выходил в старте и выскакивал на замену.

Гелор Канга («Ростов»), Габон

Экс-полузащитник «Ростова» попал в сборную Габона за год до переезда в Россию. В 2015-м съездил на первый крупный турнир, но дальше группового этапа не зашел: третье место, хотя до последнего претендовали на плей-офф. Сам Канга в двух матчах вышел на замену, еще в одном сыграл с первых минут.

Бенуа Ангбва («Крылья Советов», «Сатурн», «Анжи», «Ростов»), Камерун

Камерунец дважды ездил на Кубок Африки, когда играл за «Крылья Советов» и «Сатурн». Оба раза выходил в плей-офф, но вылетал на поздних стадиях: в 2006-м не прошли Кот-д’Ивуар в 1/8, через два года уступили Египту в финале. На первом турнире Ангбва сыграл лишь в одном матче на групповом этапе, весь второй просидел в запасе.

Шарль Каборе («Кубань», «Краснодар», «Динамо»), Буркина-Фасо

Один из немногих в списке, кто из РПЛ ездил сразу на три Кубка Африки: дважды в составе «Кубани» (2013, 2015), еще раз за «Динамо» (2017). 35-летний Каборе выступал за Буркина-Фасо аж 15 лет: провел 101 матч, на Кубках Африки брал серебро и бронзу, еще на одном финишировал четвертым в группе. Дальше континентального турнира с командой не выбирался: на ЧМ была максимум квалификация. Закончил с национальной командой в 2021-м.

Питер Одемвинги («Локомотив»), Нигерия

Питер Одемвинги дважды ездил на Кубок Африки в качестве игрока «Локомотива»: в 2008-м и в 2010-м. На первый приехал основным нападающим и не вышел в старте лишь в одном матче, но в 1/4 влетели Гане. Два года спустя начинал в запасе, но оформил дубль Мозамбику в группе и вывел команду в плей-офф. На том турнире взяли бронзу после победы над Алжиром.

Чиди Одиа (ЦСКА), Нигерия

Обе поездки Чиди Одиа на Кубок Африки закончились бронзовыми медалями. На Кубке Африки-2006 нигерийцы одержали три победы на групповом этапе и дошли до полуфинала, где споткнулись о Кот-д’Ивуар. Зато взяли бронзу. На КАН-2010 Чиди был партнером Питера Одемвинги.

Одиа первый турнир провел в основе, во втором чередовал старты с выходами на замену.

Сейду Думбия (ЦСКА), Кот-д’Ивуар

На Кубке Африки-2012 Сейду Думбия почти не играл: лишь два матча (оба в группе) и 0 минут в плей-офф. Тогда ивуарийцам не повезло в финале: поражение по пенальти от Замбии с Лунгу. На следующем турнире в 2015-м Думбия забрал золото, но это было уже не в составе ЦСКА.

Джейкоб Лекхето («Локомотив»), ЮАР

Джейкоб попал на турнир в последний год карьеры: в мае 2004-го покинул «Локомотив», перед этим в январе сыграл в групповом этапе Кубка Африки. Правда, в группе команда не смогла опередить Марокко с Нигерией и финишировала третьей, ниже только Бенин. Лекхето провел все матчи без замен, но так и не помог команде выйти в плей-офф.

Эммануэль Эменике («Спартак»), Нигерия

Кубок Африки-2013 – дебютный крупный международный турнир для Эммануэля. Первая же попытка оказалась успешной: Нигерия взяла золото, обыграв в трудном финале Буркина-Фасо. Эменике вместе с Мубараком Вакасо стал лучшим бомбардиром турнира с четырьмя голами.

Фото: Panoramic, www.imago-images.de/Global Look Press; Instagram/momo_konate13, theo_bongonda, jose_turbo, kevin_lenini; Gettyimages.ru/Manus van Dyk, Anesh Debiky, Mohamed Hossam/Anadolu Agency, Lefty Shivambu/Gallo Images, Touchline Photo; AP Photo/Themba Hadebe, Ben Curtis, Rebecca Blackwell