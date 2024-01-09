«Он привнес на поле легкость, элегантность и волшебство». Мир прощается с Беккенбауэром

Умер Франц Беккенбауэр – один из величайших защитников в истории футбола. Мир грустит и вспоминает легенду.

Сборная Германии выпустила лаконичное заявление: «Покойся с миром, Франц Беккенбауэр. Один из лучших игроков в этом виде спорта и прирожденный лидер. Нам всем будет тебя очень не хватать».

Теплые слова на прощание из родного Мюнхена: «Мир «Баварии» уже не тот, что был раньше – внезапно стал темнее, тише, беднее. Немецкие рекордсмены оплакивают смерть Франца Беккенбауэра, уникального Кайзера, без которого «Бавария» никогда бы не стала тем клубом, которым она является сегодня.

Беккенбауэр умер вчера, в воскресенье, в возрасте 78 лет в окружении семьи в Зальцбурге. «Бавария» скорбит вместе с его семьей, друзьями и товарищами, прежде всего с женой Хайди и детьми Томасом, Михаэлем, Джоэлем Максимилианом и Франческой Антони».

Президент «Баварии» Герберт Хайнер простился с легендой так: «Нет слов, чтобы выразить, насколько велика наша печаль – и какую пропасть оставляет после себя Франц Беккенбауэр. Как игрок он привнес на поле легкость, элегантность и волшебство: Франц Беккенбауэр привнес сияние.

Даже после завершения игровой карьеры он оставил огромный след в истории «Баварии» и футбола, его наследие невозможно измерить титулами. Семья «Баварии» ему бесконечно благодарна, и я лично оплакиваю потерю друга».

Член наблюдательного совета мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге считает, что Беккенбауэр был уникальным человеком: «Я глубоко опечален. Франц Беккенбауэр переписал историю немецкого футбола и оказал на нее неимоверное влияние. Он был моим капитаном в «Баварии», моим тренером в национальной сборной, нашим президентом в «Баварии», и на всех этих должностях он был не только успешным, но и уникальным.

Как личность он впечатлял тем, что проявлял огромное уважение ко всем людям – перед Францем все были равны. Немецкий футбол теряет величайшую личность в своей истории. Мы будем скучать по нему сквозь боль. Спасибо тебе за все, дорогой Франц!»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн благодарит за вклад в мировой футбол: «Для меня Франц Беккенбауэр был лучшим футболистом в истории Германии. Его интерпретация роли либеро изменила игру, эта роль и его дружба с мячом сделали его свободным человеком.

Как футболист и тренер он был возвышенным, он стоял над всем. До самого конца он обладал аурой, которую не смогли поколебать даже проблемы со здоровьем, с которыми ему пришлось столкнуться. Я благодарен и горжусь тем, что мне удалось узнать его, и буду вспоминать о нём с любовью».

Томас Мюллер: «Один из величайших футболистов в истории «Баварии» к сожалению, покинул нас. Покойся с миром, император Франц. Мы никогда не забудем, что вы сделали для футбола в Германии».

Почетный президент «Баварии» и член совета директоров клуба Ули Хенесс не мог промолчать: «Франц Беккенбауэр – величайшая личность в истории «Баварии». Как игрок, тренер, президент, человек он был незабываем. Никто никогда не будет как он. Люди будут рассказывать, что видели футбол во времена Франца Беккенбауэра.

Он был для меня другом, уникальным партнером по команде и подарком для всех нас. Дорогой Франц, покойся с миром!»

Давид Алаба: «Покойся с миром, Франц Беккенбауэр. Настоящая легенда и источник вдохновения».

Президент УЕФА Александер Чеферин тоже почтил память Франца: «Футбольный мир скорбит о потере легендарного Кайзера. Его непревзойденная универсальность, грациозные переходы между обороной и полузащитой, безупречный контроль мяча и дальновидный стиль изменили представление о футболе в его эпоху.

Его лидерские качества проявились, когда он был капитаном национальной сборной и «Баварии» в их самые успешные периоды и продолжал ярко сиять, будучи тренером. Наследие Беккенбауэра как одного из величайших футболистов всех времен не подлежит сомнению. Прощай, настоящая легенда!»

Президент ФИФА Джанни Инфантино тоже расстроен: «Франц Беккенбауэр – легенда немецкого и мирового футбола. «Кайзер» был действительно великим человеком, другом футбола, чемпионом и настоящей легендой. Мы никогда не забудем тебя, дорогой Франц».

Гари Линекер: «Очень расстроен смертью Франца Беккенбауэра. Один из величайших в нашей игре. Кайзер был самым прекрасным футболистом среди тех, кто выиграл все – с изяществом и очарованием. Покойся с миром».

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах: «Я с огромным сожалением воспринял новость о смерти Франца Беккенбауэра. Он был легендой спорта, не только футбола. Он был моим близким другом на протяжении 40 лет, тем, на кого ты мог всегда положиться.

Его отзывчивость, скромность и огромные пожертвования на благотворительность были дополнением к его невероятной личности. Эти качества, а также уникальные спортивные достижения в роли атлета, тренера сборной и руководителя организационного комитета ЧМ-2006 говорят о том, что он внес самый большой вклад в немецкий спорт среди всех.

Франц Беккенбауэр всегда был самым уважаемым послом Германии и футбола по всему миру. Добрым другом для всего олимпийского движения. Мне будет ужасно не хватать наших встреч и бесед. МОК будет помнить о нем с уважением и благодарностью.

Мои мысли с его дорогой женой Хейди, которая с любовью присматривала за ним все непростое время его болезни, а также с его детьми и всеми родными».

Анатолий Бышовец рассказал, как однажды Беккенбауэр прилетел к Яшину во время болезни: «Умер великий игрок, великий тренер и великий человек. Его команды отличала удивительная сбалансированность и быстрая игра.

Даже по человеческим качествам Беккенбауэр был достойным человеком, потому что он приехал ко Льву Яшину, когда у того были проблемы со здоровьем. Он отдал дань Яшину и в трудную минуту прилетел к нему в Москву. Франц был настоящим джентльменом на футбольном поле и оставался таким в жизни».

Юрий Семин скорбит вместе со всеми: «Это был великий футболист и футбольный менеджер. Большой друг Льва Ивановича Яшина и всего советского футбола. Очень часто к нам приезжал и в Советский Союз, и в Россию.

Большая утрата. Гениальный человек, который в становлении «Баварии» был самым главным действующим лицом. У него перед футболом очень много заслуг, перед международным футболом. Как человека я его не знаю. Видел, здоровался, но никогда не общался».

Фото: SVEN SIMON/Global Look Press; Gettyimages.ru/Bongarts, Alexander Hassenstein