Яшин обожал Беккенбауэра – даже повесил его портрет в туалете (да!)

Друг семьи.

Франц Беккенбауэр крепко дружил со Львом Яшиным – даже заезжал на застолье в Москву и удивлялся, насколько скромно живет советский вратарь.

Чешское пиво, лосось и роскошные тосты от Яшина – так Беккенбауэр впервые заехал в Чапаевский переулок

Они познакомились в 1958 году в Рио-де-Жанейро – Беккенбауэр был еще мальчиком, а Яшин уже блистал за «Динамо» и сборную СССР. Лев несколько раз потом звал Франца в Москву – немецкий защитник доехал только после завершения карьеры, когда взялся за книгу о великих футболистах.

«Прилетает Беккенбауэр в Москву, идет в гости к Яшину. В Чапаевском переулке Лев Иванович указывает на дом: «Вот этот мой». Беккенбауэр в восхищении: «Какой большой! Но ты достоин, Лев. У вас умеют ценить героев…» – «Да не весь дом мой, квартира!» Франц чуть сник», – делился бывший комментатор и автор фильма о Яшине Константин Выборнов.

Но еще больше Франц удивился, когда зашел внутрь: «В какой-то момент захотелось ему в туалет. А в ту пору принято было вешать в санузлах плакаты, календари. Что же висело у Яшина? Большой плакат с Беккенбауэром! Тот выходит обескураженный. Говорит: «А что это я там делаю?!»

Валентина Яшина узнала о приезде Беккенбауэра в последний момент – пришлось срочно заказывать еду через знакомых в валютном ресторане. «Стол был полон не только водкой, коньяком и шампанским, но и русской закуской: мясом, лососем, осетрами, цыплятами, икрой и двумя блюдами роскошных омаров. Тост сменялся тостом. Лев был просто мастером произносить их», – писал Беккенбауэр в книге.

Без пива на столе тоже не обошлось – все-таки приехал немец. Правда, вместо баварского привезли 24 бутылки чешского Prazdroj. «Видимо, перепутали при погрузке. Беккенбауэр слегка поморщился, но особо виду не подал. Когда гости распрощались и уехали, мы распечатали вторую коробку, где и «нашлось» баварское пиво», – рассказывает Валентина. Франц в качестве подарка привез немецкое пиво. Все остались довольны.

Потом Франц еще несколько раз приезжал в Москву. Но посиделки с чешским пивом и русской закуской отпечатались в памяти особенно ярко.

Франц всегда помогал Яшину: врачами, протезом или просто милыми разговорами

Анатолий Бышовец вспомнил, как однажды Франц прилетел к Яшину во время болезни: «Даже по человеческим качествам Беккенбауэр был достойным человеком, потому что он приехал ко Льву Яшину, когда у того были проблемы со здоровьем. Он отдал дань Яшину и в трудную минуту прилетел к нему в Москву. Франц был настоящим джентльменом на футбольном поле и оставался таким в жизни».

Вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй в интервью Metaratings.ru поделился еще одной теплой историей: «Франц помогал Яшину с протезом. Он многое сделал для того, чтобы найти врачей, принял очень активное участие. Со Львом Ивановичем они были достаточно дружны. Когда Яшин закончил играть, Франц приезжал к нему домой, да и вообще при любой возможности, когда он был в Москве, заезжал на квартиру, общался с Львом Ивановичем, а когда Яшина не стало, поддерживал связь с Валентиной Тимофеевной. Франц был их близким другом семьи».

А это уже рассказ «СЭ» к полнометражному фильму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»: «Франц Беккенбауэр рассказывал в своей книге о разговоре с советским другом по поводу отъезда в зарубежный клуб. Яшин ответил: «Люди в нашей большой стране полюбили меня, я приношу им радость своей игрой, иногда даже гордость. Как я могу это все оставить? Конечно, я бы мог в свои лучшие годы отправиться куда-то за границу, играть там и зарабатывать много денег, но потом понял, что если человек, даже известный во всем мире, останется здесь и будет жить как обычный гражданин, возможно, это даст людям надежду».

Анзор Кавазашвили в разговоре с ТАСС вспомнил, как о Франце рассуждал сам Яшин: «Я, честно говоря, не был с ним в дружеских отношениях, но в очень теплых отношениях был с ним Лев Иванович Яшин, он отзывался о нем как о замечательном человеке».

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Фото: РИА Новости/Владимир Родионов