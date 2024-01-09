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Яшин обожал Беккенбауэра – даже повесил его портрет в туалете (да!)

Франц Беккенбауэр Франц Беккенбауэр
Анатолий Бышовец Анатолий Бышовец
Анзор Кавазашвили Анзор Кавазашвили
Лев Яшин Лев Яшин
Валентина Яшина
Владимир Пильгуй
Футбол Футбол

Друг семьи.

Франц Беккенбауэр крепко дружил со Львом Яшиным – даже заезжал на застолье в Москву и удивлялся, насколько скромно живет советский вратарь.

Чешское пиво, лосось и роскошные тосты от Яшина – так Беккенбауэр впервые заехал в Чапаевский переулок

Они познакомились в 1958 году в Рио-де-Жанейро – Беккенбауэр был еще мальчиком, а Яшин уже блистал за «Динамо» и сборную СССР. Лев несколько раз потом звал Франца в Москву – немецкий защитник доехал только после завершения карьеры, когда взялся за книгу о великих футболистах.

«Прилетает Беккенбауэр в Москву, идет в гости к Яшину. В Чапаевском переулке Лев Иванович указывает на дом: «Вот этот мой». Беккенбауэр в восхищении: «Какой большой! Но ты достоин, Лев. У вас умеют ценить героев…» – «Да не весь дом мой, квартира!» Франц чуть сник», – делился бывший комментатор и автор фильма о Яшине Константин Выборнов.

Но еще больше Франц удивился, когда зашел внутрь: «В какой-то момент захотелось ему в туалет. А в ту пору принято было вешать в санузлах плакаты, календари. Что же висело у Яшина? Большой плакат с Беккенбауэром! Тот выходит обескураженный. Говорит: «А что это я там делаю?!»

Валентина Яшина узнала о приезде Беккенбауэра в последний момент – пришлось срочно заказывать еду через знакомых в валютном ресторане. «Стол был полон не только водкой, коньяком и шампанским, но и русской закуской: мясом, лососем, осетрами, цыплятами, икрой и двумя блюдами роскошных омаров. Тост сменялся тостом. Лев был просто мастером произносить их», – писал Беккенбауэр в книге.

Без пива на столе тоже не обошлось – все-таки приехал немец. Правда, вместо баварского привезли 24 бутылки чешского Prazdroj. «Видимо, перепутали при погрузке. Беккенбауэр слегка поморщился, но особо виду не подал. Когда гости распрощались и уехали, мы распечатали вторую коробку, где и «нашлось» баварское пиво», – рассказывает Валентина. Франц в качестве подарка привез немецкое пиво. Все остались довольны.

Потом Франц еще несколько раз приезжал в Москву. Но посиделки с чешским пивом и русской закуской отпечатались в памяти особенно ярко.

Франц всегда помогал Яшину: врачами, протезом или просто милыми разговорами

Анатолий Бышовец вспомнил, как однажды Франц прилетел к Яшину во время болезни: «Даже по человеческим качествам Беккенбауэр был достойным человеком, потому что он приехал ко Льву Яшину, когда у того были проблемы со здоровьем. Он отдал дань Яшину и в трудную минуту прилетел к нему в Москву. Франц был настоящим джентльменом на футбольном поле и оставался таким в жизни».

Вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй в интервью Metaratings.ru поделился еще одной теплой историей: «Франц помогал Яшину с протезом. Он многое сделал для того, чтобы найти врачей, принял очень активное участие. Со Львом Ивановичем они были достаточно дружны. Когда Яшин закончил играть, Франц приезжал к нему домой, да и вообще при любой возможности, когда он был в Москве, заезжал на квартиру, общался с Львом Ивановичем, а когда Яшина не стало, поддерживал связь с Валентиной Тимофеевной. Франц был их близким другом семьи».

А это уже рассказ «СЭ» к полнометражному фильму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»: «Франц Беккенбауэр рассказывал в своей книге о разговоре с советским другом по поводу отъезда в зарубежный клуб. Яшин ответил: «Люди в нашей большой стране полюбили меня, я приношу им радость своей игрой, иногда даже гордость. Как я могу это все оставить? Конечно, я бы мог в свои лучшие годы отправиться куда-то за границу, играть там и зарабатывать много денег, но потом понял, что если человек, даже известный во всем мире, останется здесь и будет жить как обычный гражданин, возможно, это даст людям надежду».

Анзор Кавазашвили в разговоре с ТАСС вспомнил, как о Франце рассуждал сам Яшин: «Я, честно говоря, не был с ним в дружеских отношениях, но в очень теплых отношениях был с ним Лев Иванович Яшин, он отзывался о нем как о замечательном человеке».

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Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

8 комментариев
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Прекрасная история, футбол для этого и нужен, чтобы объединять разные нации и народы
С Эйсебио и Льва Ивановича тоже были прекрасные отношения
И не только с ним...
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Про дом, конечно, забавно)
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Яшин понятно легенда, все дела. Но вот повесить портрет Франца в туалете, как по мне, очень странно.
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>Франц всегда помогал Яшину: врачами, протезом
какую страну потеряли..
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Ответ Sergey
>Франц всегда помогал Яшину: врачами, протезом какую страну потеряли..
Да в этом плане не особо и потеряли)
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Ответ Sergey
>Франц всегда помогал Яшину: врачами, протезом какую страну потеряли..
Такую, в которой медицина была доступна для всех, а не только для тех, у кого есть деньги, как у Беккенбауэра. А для всех чего-то может и не хватать.
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