«ПСЖ» и Париж скандалят из-за продажи «Парк де Пренс»: клуб предлагает 38 млн евро, мэрия хочет 350
Мэрия не согласна.
Парижане планируют масштабную реконструкцию «Парк де Пренс», построенного аж в 1897-м. Звучит грандиозно: хотят построить крышу и выдвижное поле, а также существенно увеличить вместимость – 48 тысяч мест маловато для клуба уровня «ПСЖ».
Есть проблема: любые изменения невозможны без согласования с властями Парижа – арена принадлежит им. Пока разрешения нет. Сначала клуб хотел выкупить «Стад де Франс», а сейчас задумывается о возведении собственного стадиона.
«Парк де Пренс» не принадлежит Катару». Мэрия жестко против продажи стадиона «ПСЖ» и обвиняет клуб, что мало предложили.
Сага идет уже второй год. Еще в ноябре 2022-го, по данным L’Equipe, «ПСЖ» предложил за стадион 40 млн евро. Городские власти захотели больше. Позже мэр Парижа Анн Идальго рассказала, что предлагали еще меньше – 38 млн.
По словам людей из окружения компании Qatar Sports Investment, владеющей «ПСЖ», городской департамент оценил стоимость стадиона в 350 миллионов евро.
«ПСЖ» аргументировал низкое предложение тем, что инвестировал 85 миллионов евро в реконструкцию стадиона к Евро-2016, а также тем, что уже арендовал его на 30 лет. Пытались сбить цену и дальше, но не получилось.
В январе 2023-го мэр Парижа Анн Идальго обрубила все возможные переговоры: «Совершенно понятно, что «Парк де Пренс» не продается и продан не будет. Твердо и окончательно. Это выдающийся объект наследия для парижан.
Есть суммы, которые должны быть изменены для соответствия активу. Когда после целого процесса, в рамках которого мы вели дискуссии и пытались оценить стоимость «Парк де Пренс», клуб предложил 38 млн евро... Думаю, «смешно» – подходящее слово. Возможно, здесь какой-то блеф или непонимание наших демократических правил».
Вице-мэр города Давид Бейяр тоже выступил против: «Это нечестная игра. Посмотрим, что получится из переговоров. Я не сторонник продажи важных объектов культурного наследия частным лицам, особенно Катару. «Парк де Пренс» – один из них.
Нам нужно оставить себе определенное количество престижных [объектов] культурного наследия. «Парк де Пренс» не принадлежит Катару – он принадлежит парижанам и, в более широком смысле, французам и француженкам. Я хочу, чтобы он остался общим наследием».
У босса «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи другая версия.
«Почему? Из-за Катара, потому что мы арабы? Нехорошо. Мне очень больно. Мы во Франции, это свободная страна. Что касается стадиона, мы не делаем из этого секрета. У нас появился новый американский инвестор Arctos, одно из пожеланий которого – выкупить наш стадион. Сегодня, если мы действительно хотим конкурировать с другими европейскими клубами, у нас должен быть свой стадион. Для меня «Парк де Пренс», несомненно, лучший стадион в мире. Но нашим болельщикам нужно больше мест и ближе к полю, как в Англии. Мы хотим один из лучших стадионов в мире и готовы в это инвестировать.
Лично мне больно, потому что я считаю, что мы, как клуб, многое сделали для Парижа, поместив его на карту мира. Мне бы хотелось увидеть данные о том, сколько людей приезжает в Париж ради «ПСЖ» – посмотреть матчи или что-то еще. Думаю, их много.
Думаю, власти могут проявить к нам больше уважения, учитывая наши инвестиции в Париж и во Францию. Если инвестор захочет уйти, это нанесет большой урон Лиге 1. Я люблю Париж и Францию, и горжусь тем, что я здесь»
Еще один вариант – покупка «Стад де Франс»
После провала с «Парк де Пренс» клуб перешел к плану Б и переключился на «Стад де Франс». В марте 2023-го правительство Франции объявило тендер на продажу стадиона и оценило его примерно в 600 млн евро. В 2025-м заканчивается 30-летнее соглашение с консорциумом из двух застройщиков Vinci и Bouygues на владение стадионом: с продлением, как и с потенциальным покупателем, пока ничего не ясно.
Кстати, по информации той же L’Équipe, о приобретении «Стад де Франс» задумывалась ФИФА – в феврале 2023-го президент организации Джанни Инфантино обсуждал возможную сделку с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стадион хотят использовать для проведения громких международных матчей или игр с участием стран без современных спортивных объектов.
Еще один потенциальный покупатель – как раз «ПСЖ». Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера уже назвала это лучшим бизнес-вариантом.
Пьер Коппи, президент компании VINCI Concessions, управляющей «Стад де Франс», тоже обрадовался: «Мы уже тридцать лет предлагаем «ПСЖ» играть на «Стад де Франс». Но руководство и болельщики до сих пор всегда отвечали нам, что не заинтересованы. Мы всегда готовы принять «ПСЖ».
«ПСЖ» планировал включиться и подать заявку, но в последний момент передумал. По информации Le Parisien, причиной отказа стали сложности, связанные с календарем Лиги 1 и Лиги чемпионов. Клуб смущает, что даже после покупки арену пришлось бы делить со сборными Франции по футболу и регби.
Что теперь?
«ПСЖ» все-таки не отказывается от планов по выкупу «Парк де Пренс», потому что в клубе не хотят отставать от конкурентов и считают необходимой скорейшую реконструкцию – глядя на пример «Реала», который обновил «Сантьяго Бернабеу». Запасной вариант – строительство новой арены в другом месте.
Впрочем, пока контакты с городскими властями продолжаются. Было бы обидно покидать стадион, где «ПСЖ» играет уже 50 лет.
«Стад де Франс» = проблема: стадион генерит убытки, которые оплачивают обычные французы. И их это бесит
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Фото: Gettyimages/Laurence Griffiths / Staff, Mike Hewitt / Staff; Vincent Isore/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; en.wikipedia.org
Отдавать нужным людям бесплатно землю на постройку стадиона и землю вокруг под жилищную застройку "бонусом" (ЖК Город на реке Тушино 2018, ЖК ВТБ Парк Арена), конечно гораздо лучше. Страна богатая, деньги можно не считать.
Ну разве что пенсионный возраст поднять, увеличить НДС, ФОП сокращать и газ до Западной Сибири не дотянуть, потому что "денег нет".
У вас ошибка в заголовке )
1) шта? они поместили Париж на карту мира? Он даже на футбольной карте мира вполне себе существовал, просто не так ярко на клубном уровне.
2) Или что ещё люди приезжают смотреть ради ПСЖ?))