«ПСЖ» и Париж скандалят из-за продажи «Парк де Пренс»: клуб предлагает 38 млн евро, мэрия хочет 350

Мэрия не согласна.

Парижане планируют масштабную реконструкцию «Парк де Пренс», построенного аж в 1897-м. Звучит грандиозно: хотят построить крышу и выдвижное поле, а также существенно увеличить вместимость – 48 тысяч мест маловато для клуба уровня «ПСЖ».

Есть проблема: любые изменения невозможны без согласования с властями Парижа – арена принадлежит им. Пока разрешения нет. Сначала клуб хотел выкупить «Стад де Франс», а сейчас задумывается о возведении собственного стадиона.

«Парк де Пренс» не принадлежит Катару». Мэрия жестко против продажи стадиона «ПСЖ» и обвиняет клуб, что мало предложили.

Сага идет уже второй год. Еще в ноябре 2022-го, по данным L’Equipe, «ПСЖ» предложил за стадион 40 млн евро. Городские власти захотели больше. Позже мэр Парижа Анн Идальго рассказала, что предлагали еще меньше – 38 млн.

По словам людей из окружения компании Qatar Sports Investment, владеющей «ПСЖ», городской департамент оценил стоимость стадиона в 350 миллионов евро.

«ПСЖ» аргументировал низкое предложение тем, что инвестировал 85 миллионов евро в реконструкцию стадиона к Евро-2016, а также тем, что уже арендовал его на 30 лет. Пытались сбить цену и дальше, но не получилось.

В январе 2023-го мэр Парижа Анн Идальго обрубила все возможные переговоры: «Совершенно понятно, что «Парк де Пренс» не продается и продан не будет. Твердо и окончательно. Это выдающийся объект наследия для парижан.

Есть суммы, которые должны быть изменены для соответствия активу. Когда после целого процесса, в рамках которого мы вели дискуссии и пытались оценить стоимость «Парк де Пренс», клуб предложил 38 млн евро... Думаю, «смешно» – подходящее слово. Возможно, здесь какой-то блеф или непонимание наших демократических правил».

Вице-мэр города Давид Бейяр тоже выступил против: «Это нечестная игра. Посмотрим, что получится из переговоров. Я не сторонник продажи важных объектов культурного наследия частным лицам, особенно Катару. «Парк де Пренс» – один из них.

Нам нужно оставить себе определенное количество престижных [объектов] культурного наследия. «Парк де Пренс» не принадлежит Катару – он принадлежит парижанам и, в более широком смысле, французам и француженкам. Я хочу, чтобы он остался общим наследием».

У босса «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи другая версия.

«Почему? Из-за Катара, потому что мы арабы? Нехорошо. Мне очень больно. Мы во Франции, это свободная страна. Что касается стадиона, мы не делаем из этого секрета. У нас появился новый американский инвестор Arctos, одно из пожеланий которого – выкупить наш стадион. Сегодня, если мы действительно хотим конкурировать с другими европейскими клубами, у нас должен быть свой стадион. Для меня «Парк де Пренс», несомненно, лучший стадион в мире. Но нашим болельщикам нужно больше мест и ближе к полю, как в Англии. Мы хотим один из лучших стадионов в мире и готовы в это инвестировать.

Лично мне больно, потому что я считаю, что мы, как клуб, многое сделали для Парижа, поместив его на карту мира. Мне бы хотелось увидеть данные о том, сколько людей приезжает в Париж ради «ПСЖ» – посмотреть матчи или что-то еще. Думаю, их много.

Думаю, власти могут проявить к нам больше уважения, учитывая наши инвестиции в Париж и во Францию. Если инвестор захочет уйти, это нанесет большой урон Лиге 1. Я люблю Париж и Францию, и горжусь тем, что я здесь»

Еще один вариант – покупка «Стад де Франс»

После провала с «Парк де Пренс» клуб перешел к плану Б и переключился на «Стад де Франс». В марте 2023-го правительство Франции объявило тендер на продажу стадиона и оценило его примерно в 600 млн евро. В 2025-м заканчивается 30-летнее соглашение с консорциумом из двух застройщиков Vinci и Bouygues на владение стадионом: с продлением, как и с потенциальным покупателем, пока ничего не ясно.

Кстати, по информации той же L’Équipe, о приобретении «Стад де Франс» задумывалась ФИФА – в феврале 2023-го президент организации Джанни Инфантино обсуждал возможную сделку с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стадион хотят использовать для проведения громких международных матчей или игр с участием стран без современных спортивных объектов.

Еще один потенциальный покупатель – как раз «ПСЖ». Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера уже назвала это лучшим бизнес-вариантом.

Пьер Коппи, президент компании VINCI Concessions, управляющей «Стад де Франс», тоже обрадовался: «Мы уже тридцать лет предлагаем «ПСЖ» играть на «Стад де Франс». Но руководство и болельщики до сих пор всегда отвечали нам, что не заинтересованы. Мы всегда готовы принять «ПСЖ».

«ПСЖ» планировал включиться и подать заявку, но в последний момент передумал. По информации Le Parisien, причиной отказа стали сложности, связанные с календарем Лиги 1 и Лиги чемпионов. Клуб смущает, что даже после покупки арену пришлось бы делить со сборными Франции по футболу и регби.

Что теперь?

«ПСЖ» все-таки не отказывается от планов по выкупу «Парк де Пренс», потому что в клубе не хотят отставать от конкурентов и считают необходимой скорейшую реконструкцию – глядя на пример «Реала», который обновил «Сантьяго Бернабеу». Запасной вариант – строительство новой арены в другом месте.

Впрочем, пока контакты с городскими властями продолжаются. Было бы обидно покидать стадион, где «ПСЖ» играет уже 50 лет.

Фото: Gettyimages/Laurence Griffiths / Staff, Mike Hewitt / Staff; Vincent Isore/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; en.wikipedia.org