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Онана сыграет за «МЮ» – и полетит на Кубок Африки в день старта Камеруна. А так можно?

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Кубок Африки – вечная головная боль для клубных тренеров в январе.

Но, кажется, проблема с голкипером «МЮ» Андре Онана частично решена.

Ради «МЮ» Онана полетит на Кубок Африки в день первого матча Камеруна

И это удивительно. По данным The Athletic, «Манчестер Юнайтед» договорился с Камерунской федерацией футбола, что Онана сыграет 14 января против «Тоттенхэма», после чего улетит в сборную. У Камеруна на следующий день игра против Гвинеи.

Турнир к тому времени уже начнется – он стартует 13 января матчем Кот-д’Ивуар – Гвинея-Бисау.

Расписание Онана перед отъездом и после

● 14 января, 19:30 – начало матча «МЮ» – «Тоттенхэм». Онана будет свободен около 23:00.

● Получается, что он сядет в самолет уже на следующие сутки. Лететь, судя по всему, придется в Абиджан с пересадкой в Париже. В полете Онана проведет не менее восьми часов – полтора до Парижа плюс шесть с половиной до Абиджана. А ведь из Абиджана нужно еще лететь до Ямусукро, где пройдет матч – плюс еще час.

● 15 января, 20:00 – начало матча Камерун – Гвинея в Ямусукро. В лучше случае Онана прилетит к полудню. Хотя не исключено, что клуб, федерация или игрок раскошелятся на частный джет. 

Но даже так времени для отдыха будет очень мало. 

Скорее всего, Онана приступит к тренировкам сборной 16 января. Этого хватит, чтобы подготовиться к важнейшему матчу второго тура – 19 января Камерун в том же Ямусукро сыграет с действующим чемпионом – Сенегалом.

Не все клубы нашли компромисс с африканскими федерациями – например, Гана потребовала «Вест Хэм» в начале года отпустить полузащитника Мохаммеда Кудуса, который из-за этого не сыграл против «Брайтона» за целых 11 дней до старта Кубка Африки (2 января).

Клуб АПЛ не мог спорить: ФИФА обязала отпустить футболистов не позже 1 января. 

Сколько матчей «МЮ» пропустит Онана? Возможно, в АПЛ ни одного

Для «МЮ», Онана и Камеруна расклад такой:

14 января – матч АПЛ с «Тоттенхэмом» (Онана еще в Манчестере)

23 января – конец группового этапа для Камеруна

27 января – матч Кубка Англии (если «МЮ» пройдет «Уиган»). Онана приедет в Манчестер, только если Камерун не выйдет в плей-офф

27-29 января – 1/8 финала Кубка Африки

1 февраля – матч АПЛ против «Вулверхэмптона». Онана теоретически успевает в случае вылета в 1/8, но явно будет измотан

2-3 февраля – 1/4 Кубка Африки

4 февраля – матч АПЛ против «Вест Хэма». Есть шанс успеть в случае вылета Камеруна

7 февраля – полуфиналы Кубка Африки

11 февраля – матч АПЛ против «Астон Виллы». Хороший запас после полуфиналов

10-11 февраля – матч за 3-е место и финал Кубка Африки

18 февраля – матч АПЛ против «Лутона».

До какой стадии дойдет Камерун? Букмекеры видят его пятым в списке претендентов на чемпионство, так что самый вероятный вариант – четвертьфинал. Но это пока грубая теория. 

Онана уже уходил из сборной, но вернулся и готов играть на Кубке Африки

В ноябре 2022-го Онана уехал из национальной команды прямо посреди чемпионата мира, поспорив с главным тренером Ригобером Сонгом из-за тактики. Через месяц вратарь объявил, что завершает международную карьеру в 26 лет.

А еще через восемь месяцев камерунец вернулся, попав в заявку сборной на матч против сборной Бурунди и написав пафосное сообщение. В октябре он сыграл товарищеский матч против Сенегала, где пропустил с пенальти от Садьо Мане, а в ноябре победил вместе с Камеруном Маврикий – 3:0.

В конце декабря ESPN писал, что Онана пытается договориться с Камерунской федерацией футбола – хочет сыграть 8 января против «Уигана», тогда как 9-го у Камеруна запланирован товарищеский матч в Саудовской Аравии против Замбии.

Оказалось, что и на игру против «Тоттенхэма» также разрешили остаться.

Сменщиком в «МЮ» на время отъезда Онана будет 25-летний турецкий голкипер Алтай Байындыр. Он перешел в английский клуб из «Фенербахче» в летнее трансферное окно за пять миллионов евро и пока ни разу не выходил в составе «МЮ» – причем даже в Кубке лиги. Теперь сыграет как минимум с «Уиганом».

Новые фэйлы Онаны и защиты – но яркий камбэк с 0:2 в 3:2! Рождественская магия «МЮ»

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker; East News/Odd ANDERSEN / AFP, Mike Kireev / NurPhoto / NurPhoto via AFP

13 комментариев
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Онаны хватит всем!
Все: "Боже, этого мы и боялись!"
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это же насколько надо не уважать, запасного голкипера, что тен Хааг, готов под такое подстраиваться, учитывая тот факт, что мешок картошки, сыграл бы не хуже самого Онаны, который абсолютно никак не влияет на результат матчей МЮ, скорее влияет, но не в лучшую сторону
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Ответ rasul.9719@icloud.com
как будто он что то решает (исход матча)! там что не нашлось человека который сказал бы : езжай в сборную!
Тебе стоит отправить резюме в офис MUTD. Уверен, тебя там ждут.
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Что это б*** за стена, без которой МЮ матч провести не может?
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Футбол - один из немногих командных видов спорта, где организации (клубы) не могут перечить федерациям стран. Вот бы НХЛ и НБА так приструнить
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О-на-на!
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У Онана есть шанс не только обоср*ться с ЛЧ, а ещё с разницей в день в АПЛ и КА. Рекордсмен!
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Любопытнее на турка посмотреть. Хотя Онана нейтральному зрителю скучать не дает))
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у вратарей нагрузки 0, они могут хоть по 5 матчей каждый день играть. просто снизить тренировочную нагрузку за 2-3 дня до игр и все
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я так понимаю он себе поставил цель выкинуть МЮ из всех кубков и из зоны ЛЧ, и придерживается этой цели ж е л е з н о
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Ответ Георгий Большаков
Футбол - один из немногих командных видов спорта, где организации (клубы) не могут перечить федерациям стран. Вот бы НХЛ и НБА так приструнить
в американских лигах главное прибыль.
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Ответ stif 95
это же насколько надо не уважать, запасного голкипера, что тен Хааг, готов под такое подстраиваться, учитывая тот факт, что мешок картошки, сыграл бы не хуже самого Онаны, который абсолютно никак не влияет на результат матчей МЮ, скорее влияет, но не в лучшую сторону
Онану купили за большую сумму, по сути это актив, который нужно использовать по максимуму. Плюс видимо Хаг боится, что купленный за дешево турок проявит себя за несколько матчей и общественность будет давить на тренера с целью предоставлять больше времени турку, а не протеже Хага
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