Онана сыграет за «МЮ» – и полетит на Кубок Африки в день старта Камеруна. А так можно?

Кубок Африки – вечная головная боль для клубных тренеров в январе.

Но, кажется, проблема с голкипером «МЮ» Андре Онана частично решена.

Ради «МЮ» Онана полетит на Кубок Африки в день первого матча Камеруна

И это удивительно. По данным The Athletic, «Манчестер Юнайтед» договорился с Камерунской федерацией футбола, что Онана сыграет 14 января против «Тоттенхэма», после чего улетит в сборную. У Камеруна на следующий день игра против Гвинеи.

Турнир к тому времени уже начнется – он стартует 13 января матчем Кот-д’Ивуар – Гвинея-Бисау.

Расписание Онана перед отъездом и после

● 14 января, 19:30 – начало матча «МЮ» – «Тоттенхэм». Онана будет свободен около 23:00.

● Получается, что он сядет в самолет уже на следующие сутки. Лететь, судя по всему, придется в Абиджан с пересадкой в Париже. В полете Онана проведет не менее восьми часов – полтора до Парижа плюс шесть с половиной до Абиджана. А ведь из Абиджана нужно еще лететь до Ямусукро, где пройдет матч – плюс еще час.

● 15 января, 20:00 – начало матча Камерун – Гвинея в Ямусукро. В лучше случае Онана прилетит к полудню. Хотя не исключено, что клуб, федерация или игрок раскошелятся на частный джет.

Но даже так времени для отдыха будет очень мало.

Скорее всего, Онана приступит к тренировкам сборной 16 января. Этого хватит, чтобы подготовиться к важнейшему матчу второго тура – 19 января Камерун в том же Ямусукро сыграет с действующим чемпионом – Сенегалом.

Не все клубы нашли компромисс с африканскими федерациями – например, Гана потребовала «Вест Хэм» в начале года отпустить полузащитника Мохаммеда Кудуса, который из-за этого не сыграл против «Брайтона» за целых 11 дней до старта Кубка Африки (2 января).

Клуб АПЛ не мог спорить: ФИФА обязала отпустить футболистов не позже 1 января.

Сколько матчей «МЮ» пропустит Онана? Возможно, в АПЛ ни одного

Для «МЮ», Онана и Камеруна расклад такой:

14 января – матч АПЛ с «Тоттенхэмом» (Онана еще в Манчестере)

23 января – конец группового этапа для Камеруна

27 января – матч Кубка Англии (если «МЮ» пройдет «Уиган»). Онана приедет в Манчестер, только если Камерун не выйдет в плей-офф

27-29 января – 1/8 финала Кубка Африки

1 февраля – матч АПЛ против «Вулверхэмптона». Онана теоретически успевает в случае вылета в 1/8, но явно будет измотан

2-3 февраля – 1/4 Кубка Африки

4 февраля – матч АПЛ против «Вест Хэма». Есть шанс успеть в случае вылета Камеруна

7 февраля – полуфиналы Кубка Африки

11 февраля – матч АПЛ против «Астон Виллы». Хороший запас после полуфиналов

10-11 февраля – матч за 3-е место и финал Кубка Африки

18 февраля – матч АПЛ против «Лутона».

До какой стадии дойдет Камерун? Букмекеры видят его пятым в списке претендентов на чемпионство, так что самый вероятный вариант – четвертьфинал. Но это пока грубая теория.

Онана уже уходил из сборной, но вернулся и готов играть на Кубке Африки

В ноябре 2022-го Онана уехал из национальной команды прямо посреди чемпионата мира, поспорив с главным тренером Ригобером Сонгом из-за тактики. Через месяц вратарь объявил, что завершает международную карьеру в 26 лет.

А еще через восемь месяцев камерунец вернулся, попав в заявку сборной на матч против сборной Бурунди и написав пафосное сообщение. В октябре он сыграл товарищеский матч против Сенегала, где пропустил с пенальти от Садьо Мане, а в ноябре победил вместе с Камеруном Маврикий – 3:0.

В конце декабря ESPN писал, что Онана пытается договориться с Камерунской федерацией футбола – хочет сыграть 8 января против «Уигана», тогда как 9-го у Камеруна запланирован товарищеский матч в Саудовской Аравии против Замбии.

Оказалось, что и на игру против «Тоттенхэма» также разрешили остаться.

Сменщиком в «МЮ» на время отъезда Онана будет 25-летний турецкий голкипер Алтай Байындыр. Он перешел в английский клуб из «Фенербахче» в летнее трансферное окно за пять миллионов евро и пока ни разу не выходил в составе «МЮ» – причем даже в Кубке лиги. Теперь сыграет как минимум с «Уиганом».

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker; East News/Odd ANDERSEN / AFP, Mike Kireev / NurPhoto / NurPhoto via AFP