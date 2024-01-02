О духе времени
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Златан, Буффон, Бэйл, Азар и еще 26 игроков, которые закончили в 2023-м. Провожаем!

Джон Оби Микел Джон Оби Микел
Доменико Кришито Доменико Кришито
Фернандо Льоренте Фернандо Льоренте
Марек Гамшик Марек Гамшик
Франсеск Фабрегас Франсеск Фабрегас
Шиме Врсалько Шиме Врсалько
Боян Кркич Боян Кркич
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
Миранда Миранда
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Месут Озил Месут Озил
Штефан Раду Штефан Раду
Кевин-Принс Боатенг Кевин-Принс Боатенг
Хоакин Санчес Хоакин Санчес
Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини
Тео Уолкотт Тео Уолкотт
Эден Азар Эден Азар
Лукас Лейва Лукас Лейва
Эммануэль Адебайор Эммануэль Адебайор
Фабио Куальярелла Фабио Куальярелла
Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
Бурак Йылмаз Бурак Йылмаз
Самир Ханданович Самир Ханданович
Фабиан Делф Фабиан Делф
Давид Сильва Давид Сильва
Жерар Пике Жерар Пике
Джузеппе Росси Джузеппе Росси
Диего Годин Диего Годин
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Александр Сонг Александр Сонг
Футбол Футбол

И уже скучаем.

В 2023-м многие звезды ушли из футбола. О чьем-то решении мы подозревали, кто-то закончил внезапно.

Вот главные герои, которых на поле мы больше не увидим. Напоминаем тех, с кем уже прощались летом, и добавляем объявивших в конце года.

Златан Ибрагимович

Златан очень обидится, если начнем не с него. Да и это самое громкое имя среди завершивших карьеру. Ибра взял аж 32 трофея, забил почти 600 мячей, список клубов – сумасшедший: «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «МЮ». У кого еще такой?

Златан, конечно, пустил слезу при прощании, но был верен себе: «Люди думают, что Ибра – Супермен. Ну, я и есть Супермен, но еще у меня большое сердце. Я смотрел по сторонам, пытаясь найти лицо, которое придало бы мне сил, но все плакали!»

И подвел итог: «Я родился в Мальме. Вырос в Амстердаме. Стал мудрее в Турине. Стал львом в Барселоне. Вырос в Милане. И обрел новые перспективы в Париже. Набрался выдержки в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. И наконец, обрел покой на новой родине в Милане. Меня создали вы. И наследие, которое я надеюсь оставить после себя, – это все новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва. Все те, у кого в глазах горит огонь. Все те, кто искренне понимает, что невозможного нет».

Хоакин

Он играл в «Валенсии», «Малаге» и «Фиорентине», но об этом помнится слабо: для всех Хоакин – суперлегенда «Бетиса» с 528 матчами за клуб. Никого нет даже близко.

Причем в 41 год суперветеран был уверенным игроком ротации: в Ла Лиге обычно выходил на замену, а в Лиге Европы стартовал во всех важных матчах. Итого у Хоакина 622 матча в чемпионатах Испании! В последнем туре он повторил рекорд Андони Субисарреты.

Мы плакали вместе с легендой.

Гарет Бэйл

После ЧМ-2022 и вылета с тусклым Уэльсом у Бэйла, похоже, пропала последняя мотивация играть в футбол. Когда так, логично завершать, хоть и всего в 33 года. С «Реалом» он взял 15 трофеев, треть из них – победы в Лиге чемпионов. Заодно затащил сборную на два Евро и чемпионат мира, даже зажег с ней в 2016-м, когда выбил Россию и прошел во Франции до полуфинала.

Сразу после завершения карьеры поучаствовал в большом турнире по гольфу: занял 16-е место среди любителей.

Жерар Пике

Символ «Барсы» с 600+ матчами покинул клуб посреди сезона в 35 лет. Сыграл против «Альмерии», заменился и ушел с поля в слезах. Чемпион мира и Европы выиграл с «Барселоной» 30 трофеев, прошел с командой и фантастические, и не очень удачные сезоны.

Теперь Жерар сосредоточился на бизнес-проектах, которыми занимался по ходу карьеры. Например, все очень хотят играть у него в медиафутбольной лиге.

Боян Кркич

В его списке были и топы – «Барселона», «Рома», «Милан», «Аякс», и клубы поменьше – «Сток Сити», «Майнц», «Алавес», «Монреаль». В 2021-м Кркич отправился к Андресу Иньесте в «Виссел Кобе». А через пару лет понял, что пора заканчивать.

Бояна постоянно сравнивали с Лео Месси, а в итоге он завершил карьеру даже раньше. «На меня повесили этот ярлык, было нелегко. Мне потребовалось время, чтобы понять, что эти ожидания наложили на меня сторонние люди. А мои ожидания были совсем иными», – объяснил испанец.

Эммануэль Адебайор

Адебайор играл так давно, что мы еще помним его мешавшим «Локомотиву» в плей-офф Лиги чемпионов. Уже тогда по стилю игры он вписывался в «Арсенал». Потом были «Ман Сити», «Тоттенхэм» и даже аренда в «Реал». Под конец карьеры Эммануэль менял Турцию на Парагвай, заглянул домой в Того. Кстати, со сборной он успел сыграть и на ЧМ.

Удивительно, что у него лишь один трофей за карьеру – Кубок Испании с «Реалом».

Месут Озил

Свернул карьеру рановато – в 34 года. Но к этому шло, тем более сезон-2022/23 у Озила совершенно не сложился: всего несколько игр за «Истанбул».

Экс-звезда «Арсенала» и «Реала» и чемпион мира объяснился так: «В последние недели и месяцы, перенеся вдобавок ко всему несколько травм, мне становилось все более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену».

Гонсало Игуаин

Аргентинец уехал из Европы в 2020-м и провел два с половиной сезона в МЛС, играл там за «Интер Майами». Абсолютный топ-форвард мирового футбола 2010-х, игравший под жутким давлением из-за трех серебряных медалей в сборной Аргентины.

«Тебя оскорбляют, а реагировать нельзя, потому что последствия будут в два раза сильнее, если ты сделаешь это. Мне кажется несправедливым то, что все 15 лет на элитном уровне я не мог реагировать на оскорбления и неуважение», – объяснял он. Как завершился сезон в МЛС, закончил и Игуаин.

В футболе он многое переосмыслил.

Лукас Лейва

За 18 лет в футболе Лейва играл только за три клуба: «Гремио», «Ливерпуль» и «Лацио». Победы пришли в Италии, бразилец взял в «Ливерпуле» Кубок лиги и через несколько лет застал в команде Юргена Клоппа.

В сборной карьера не задалась: не считая олимпийской бронзы-2008, он из крупных турниров съездил только на Кубок Америки-2011, где бразильцы вылетели в четвертьфинале.

В марте Лукас вынужденно завершил карьеру. Ему поставили диагноз – рубцовый фиброз миокарда.

Шиме Врсалько

Хорвата к 31 году сгубили травмы. Еще в ноябре он покинул «Олимпиакос», хотя перешел туда в июле. Выждав несколько месяцев, Врсалько объявил о завершении карьеры.

Вполне успешной: и чемпионом становился (даже с «Атлетико» в Испании), и еврокубок брал (Лига Европы-2018), и на пяти крупных турнирах с Хорватией побывал, даже привез серебро с ЧМ-2018.

Фернандо Льоренте

Больше полугода был без клуба и в 38 лет решился. Тем более за последнюю команду – «Эйбар» – в Сегунде забил лишь пару мячей.

Все успехи остались раньше: чемпионства с «Ювентусом», Лига Европы с «Севильей», финал ЛЧ с «Тоттенхэмом». А еще титулы чемпиона мира и Европы в 2010-м и 2012-м. И неважно, что на тех двух турнирах он сыграл суммарно лишь полчаса.

Миранда

Экс-защитник «Интера» и «Атлетико» уехал из Европы еще четыре года назад, доигрывал в Китае и Бразилии – до 38 лет.

Миранда был частью «Атлетико», который выигрывал почти все (кроме ЛЧ) в середине 2010-х. Заодно победил на Кубке Америки с Бразилией.

Доменико Кришито

Итальянец покинул вылетевший «Дженоа» летом 2022-го, поиграл в МЛС и завершил карьеру. Но в декабре возобновил, полетел на помощь родному клубу.

С ним у «Дженоа» получился решающий рывок обратно в Серию А, а сам Кришито на последней минуте матча против «Бари» при счете 3:3 реализовал пенальти. Ушел максимально красиво.

Марек Гамшик

Гамшика мы немного упустили из виду после ухода из «Наполи» – он ездил и в Китай, и в Швецию, и в Турцию.

А в 35 лет ушел из футбола как рекордсмен по матчам за «Наполи» и сборную Словакии. И из последней командой тоже яркие воспоминания: год назад Гамшик помог «Трабзонспору» выиграть чемпионат Турции впервые почти за 40 лет.

Штефан Раду

Румынский суперветеран завершил 16-й сезон в «Лацио». Он абсолютный рекордсмен клуба по количеству матчей, провел 427.

Застал все: от десятых мест до серебра, от сезонов без еврокубков до плей-офф Лиги чемпионов, заодно побеждал в Кубке и Суперкубке. Легенда!

Фабиан Делф

По сути, последним для экс-игрока «Ман Сити» и сборной Англии был сезон-2021/22. В начале нового он объявил об окончании карьеры – в сентябре.

С «Сити» Делф пару раз выигрывал чемпионат Англии, последним клубом в карьере Фабиана остался «Эвертон».

Джон Оби Микел

С экс-игроком «Челси» и сборной Нигерии давно было все ясно – он вообще не играл с ноября 2021-го, когда покинул «Кувейт».

Но Джон тянул и только через десять месяцев объявил об уходе – в 35 лет. С «Челси» нигериец выиграл 11 трофеев, провел за лондонцев 372 матча.

Бурак Йылмаз

Почти вся карьера турецкого форварда прошла на родине: поиграл за «Бешикташ», «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор» (с короткой командировкой в Китай).

После 2020-го Бурак наконец поехал в топ-лигу: стал чемпионом Франции с «Лиллем». А в прошлом году он ушел в «Фортуну» Ситтард из Нидерландов. Там подписал пятилетний контракт, но летом завершил карьеру – объявил об этом на следующий день после того, как закончил Златан.

Джузеппе Росси

Первым клубом итальянского нападающего был «МЮ», а ярче всего Росси проявил себя в «Вильярреале» – 82 гола в 192 матчах. Последний клуб Джузеппе – СПАЛ. «На сердце тяжело, но на лице – улыбка, я горжусь тем, чего я достиг! Я буду скучать по футболу, но я знаю, что время пришло. Впереди новая глава», – резюмировал Росси.

Эден Азар

Азар в сезоне-2022/23 сыграл за «Реал» всего 392 минуты и после его окончания стал свободным агентом. О завершении карьеры Азар объявил лишь осенью. 

«Не скажу, что было трудно принять решение завершить карьеру. Я думал об этом некоторое время, так что стало проще. У меня так много дел вне футбола, что я смог спокойно принять решение. Я уже думал об этом, когда заканчивал карьеру в сборной Бельгии. Я переживал сложный период в «Реале». Всегда говорил, что закончу, как только перестану получать удовольствие на поле. Я не хотел идти куда-то играть ради денег. Это было лучшее решение – оно было простым», – говорил Азар.

Джанлуиджи Буффон

Страшно представить, но первый матч во взрослом футболе Буффон сыграл аж 28 лет назад – тогда еще не было гугла, евро, лазерных указок и даже первого альбома Эминема. Джанлуиджи наигрался только к 45 годам. И сразу нашел новую работу – стал главой делегации сборной Италии.

Давид Сильва

37-летний испанский плеймейкер в прошлом сезоне сыграл за «Реал Сосьедад» 2000+ минут во всех турнирах и собирался провести в составе клуба из Сан-Себастьяна еще как минимум один сезон, но в планы Давида вмешалась тяжелая травма – он порвал кресты на тренировке и решил, что с футболом покончено.

Диего Годин

«Я хотел уйти вот так – здоровым. Это может удивить, но я уже некоторое время думал об уходе из футбола. Теперь у меня другие приоритеты. Моя семья живет в Уругвае, недавно я стал папой. Хочу отдохнуть и получить удовольствие от других вещей, оставив своей игрой хорошее впечатление», – прощальные слова уругвайца. 

Годин неразрывно ассоциируется с «Атлетико», где выступал с 2010 года по 2019-й и сыграл 389 матчей (8-е место в истории клуба). Прощаясь с футболом, Диего вспомнил о главной команде в жизни: «В «Атлетико» я провел лучшие годы. Я стал болельщиком этого клуба, я навсегда связан с ним. У меня остались самые теплые личные и футбольные воспоминания».

После «Атлетико» Годин играл за «Интер», «Кальяри» и «Атлетико Минейро», а завершил карьеру 37-летний защитник в «Велес Сарсфилде».

Самир Ханданович

Словенский голкипер был не из тех, кто меняет клубы как перчатки: восемь лет провел в «Удинезе», одиннадцать – в «Интере». В последнем сезоне он был скорее проблемой, чем спасением, но ушел неподобающе тихо. Не было шумных проводов, громких слов, не было слез вибрирующего «Сан-Сиро».

Андрей Клещенок считает, что в кризисном «Интере» Ханданович был одним из лучших вратарей 2010-х и ушел недооцененным. А вы как думаете?

Сеск Фабрегас

36-летний Фабрегас объявил о завершении карьеры летом. «Моим противникам, которые пытались сбить меня с ног, спасибо за то, что сделали меня сильнее. За свою карьеру я выучил три языка и стал более мудрым в путешествиях. Я пережил опыт, о котором даже не мечтал», – признавался Сеск. 

Фабрегас перебрался в «Комо» на сезон-2022/23 – отыграл 17 матчей в Серии В, сделал две голевые передачи, получил шесть желтых карточек. Команда первую половину чемпионата проторчала в зоне вылета, но потом практически перестала проигрывать с середины февраля. Любопытно, что 10 из последних 16 матчей «Комо» завершил вничью. И спасся от вылета, финишировав 13-м.

После объявления о завершении карьеры Сеск стал тренером молодежки «Комо», а в ноябре его назначили исполняющим обязанности главного тренера в основной команде. Сейчас «Комо» занимает третью строчку в Серии Б и претендует на повышение.

Кевин-Принс Боатенг

Последним клубом изрядно попутешествовавшего по футбольному миру Боатенга была «Герта», однако там ганец почти не играл – в сезоне-2022/23 только 524 минуты во всех турнирах. «Я люблю тебя. Но для меня все кончено. Спасибо, футбол», – лаконично сообщил Кевин-Принс.

Тео Уолкотт

Последним клубом некогда реактивного английского вингера стал «Саутгемптон» – в прошлом сезоне он отыграл 1348 минут, сделав 5+3 по гол+пас во всех турнирах.

«Я официально вешаю бутсы на гвоздь. Это очень страшно, не буду лгать. Это пугает, потому что футбол – все, что я знаю с 16 лет или с даже еще более раннего возраста. Хочу попробовать что-то новое, чего не делал никогда – я многое упустил. Я хочу попробовать жизнь на вкус – обычно у меня все вращалось вокруг футбола», – финальный комментарий Тео.

Алекс Сонг 

Когда-то перспективный камерунский хавбек сильно сдал после прихода в «Барселону» и не сумел реабилитироваться карьеру каталонского клуба. Три последних года Сонг провел в чемпионате Джибути, а до этого играл за «Рубин» и «Сьон».

Фабио Куальярелла 

40-летний Куальярелла завершил карьеру в конце ноября, так и не получив достойного предложения после ухода из «Сампдории», за которую в прошлом сезоне ветеран забил лишь однажды. Обязательно почитайте текст-прощание Андрея Клещенка с Фабио – он прекрасен. 

Джорджо Кьеллини

После ухода из «Ювентуса» 39-летний итальянский защитник доигрывал в МЛС за «Лос-Анджелес» и успел зацепить там чемпионство. Отработав контракт, 9-кратный чемпион Италии и победитель Евро-2021 со спокойной душой ушел отдыхать.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Massimo Paolone, DAISUKE Nakashima/AFLO, Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imagephotoagency.it, Andreas Gora/dpa, Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Ernesto Ryan, Michael Steele, Kevork Djansezian; East News/IPA/Sipa USA/East News; РИА Новости/Максим Богодвид

8 комментариев
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Когда заглянул в свой паспорт и с ужасом осознал, что ты даже чуть старше Уолкотта и почти ровесник Буффона
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Большинство я помню еще юными 20-летками в моей любимой игре детства - FIFA 08. И вот уже поколение конца 80-х уже во всю заканчивают карьеры, даже не верится. Да и в самом режиме карьеры FIFA 08 заключительный, 15-й, сезон, заканчивается в 2022-м... В такие моменты чувствуешь себя старым
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Прочитал пост и взгрустнул. Может лучше бы и не читал вовсе....
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Много именитых игроков в этом году завершили карьеры, про некоторых как то упустил даже. Бэйл и Азар, конечно, самые неоднозначные персонажи, игроки уровня ЗМ, половины потенциала не показали.
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Фабрегас - очередной испанский топовый тренер через пару лет?
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Я конечно никак не против первого Златана, но его имя громче, чем имя Буффона?
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Дзагоев? Как бы не последний футболист для нашего футбола, да и на международном уровне кое-какой след оставил.
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Ответ Ночной кошмар Логинова
Фабрегас - очередной испанский топовый тренер через пару лет?
Он больше менеджер или спортдир по натуре
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