Златан, Буффон, Бэйл, Азар и еще 26 игроков, которые закончили в 2023-м. Провожаем!

И уже скучаем.

В 2023-м многие звезды ушли из футбола. О чьем-то решении мы подозревали, кто-то закончил внезапно.

Вот главные герои, которых на поле мы больше не увидим. Напоминаем тех, с кем уже прощались летом, и добавляем объявивших в конце года.

Златан Ибрагимович

Златан очень обидится, если начнем не с него. Да и это самое громкое имя среди завершивших карьеру. Ибра взял аж 32 трофея, забил почти 600 мячей, список клубов – сумасшедший: «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «МЮ». У кого еще такой?

Златан, конечно, пустил слезу при прощании, но был верен себе: «Люди думают, что Ибра – Супермен. Ну, я и есть Супермен, но еще у меня большое сердце. Я смотрел по сторонам, пытаясь найти лицо, которое придало бы мне сил, но все плакали!»

И подвел итог: «Я родился в Мальме. Вырос в Амстердаме. Стал мудрее в Турине. Стал львом в Барселоне. Вырос в Милане. И обрел новые перспективы в Париже. Набрался выдержки в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. И наконец, обрел покой на новой родине в Милане. Меня создали вы. И наследие, которое я надеюсь оставить после себя, – это все новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва. Все те, у кого в глазах горит огонь. Все те, кто искренне понимает, что невозможного нет».

Хоакин

Он играл в «Валенсии», «Малаге» и «Фиорентине», но об этом помнится слабо: для всех Хоакин – суперлегенда «Бетиса» с 528 матчами за клуб. Никого нет даже близко.

Причем в 41 год суперветеран был уверенным игроком ротации: в Ла Лиге обычно выходил на замену, а в Лиге Европы стартовал во всех важных матчах. Итого у Хоакина 622 матча в чемпионатах Испании! В последнем туре он повторил рекорд Андони Субисарреты.

Мы плакали вместе с легендой.

Гарет Бэйл

После ЧМ-2022 и вылета с тусклым Уэльсом у Бэйла, похоже, пропала последняя мотивация играть в футбол. Когда так, логично завершать, хоть и всего в 33 года. С «Реалом» он взял 15 трофеев, треть из них – победы в Лиге чемпионов. Заодно затащил сборную на два Евро и чемпионат мира, даже зажег с ней в 2016-м, когда выбил Россию и прошел во Франции до полуфинала.

Сразу после завершения карьеры поучаствовал в большом турнире по гольфу: занял 16-е место среди любителей.

Жерар Пике

Символ «Барсы» с 600+ матчами покинул клуб посреди сезона в 35 лет. Сыграл против «Альмерии», заменился и ушел с поля в слезах. Чемпион мира и Европы выиграл с «Барселоной» 30 трофеев, прошел с командой и фантастические, и не очень удачные сезоны.

Теперь Жерар сосредоточился на бизнес-проектах, которыми занимался по ходу карьеры. Например, все очень хотят играть у него в медиафутбольной лиге.

Боян Кркич

В его списке были и топы – «Барселона», «Рома», «Милан», «Аякс», и клубы поменьше – «Сток Сити», «Майнц», «Алавес», «Монреаль». В 2021-м Кркич отправился к Андресу Иньесте в «Виссел Кобе». А через пару лет понял, что пора заканчивать.

Бояна постоянно сравнивали с Лео Месси, а в итоге он завершил карьеру даже раньше. «На меня повесили этот ярлык, было нелегко. Мне потребовалось время, чтобы понять, что эти ожидания наложили на меня сторонние люди. А мои ожидания были совсем иными», – объяснил испанец.

Эммануэль Адебайор

Адебайор играл так давно, что мы еще помним его мешавшим «Локомотиву» в плей-офф Лиги чемпионов. Уже тогда по стилю игры он вписывался в «Арсенал». Потом были «Ман Сити», «Тоттенхэм» и даже аренда в «Реал». Под конец карьеры Эммануэль менял Турцию на Парагвай, заглянул домой в Того. Кстати, со сборной он успел сыграть и на ЧМ.

Удивительно, что у него лишь один трофей за карьеру – Кубок Испании с «Реалом».

Месут Озил

Свернул карьеру рановато – в 34 года. Но к этому шло, тем более сезон-2022/23 у Озила совершенно не сложился: всего несколько игр за «Истанбул».

Экс-звезда «Арсенала» и «Реала» и чемпион мира объяснился так: «В последние недели и месяцы, перенеся вдобавок ко всему несколько травм, мне становилось все более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену».

Гонсало Игуаин

Аргентинец уехал из Европы в 2020-м и провел два с половиной сезона в МЛС, играл там за «Интер Майами». Абсолютный топ-форвард мирового футбола 2010-х, игравший под жутким давлением из-за трех серебряных медалей в сборной Аргентины.

«Тебя оскорбляют, а реагировать нельзя, потому что последствия будут в два раза сильнее, если ты сделаешь это. Мне кажется несправедливым то, что все 15 лет на элитном уровне я не мог реагировать на оскорбления и неуважение», – объяснял он. Как завершился сезон в МЛС, закончил и Игуаин.

В футболе он многое переосмыслил.

Лукас Лейва

За 18 лет в футболе Лейва играл только за три клуба: «Гремио», «Ливерпуль» и «Лацио». Победы пришли в Италии, бразилец взял в «Ливерпуле» Кубок лиги и через несколько лет застал в команде Юргена Клоппа.

В сборной карьера не задалась: не считая олимпийской бронзы-2008, он из крупных турниров съездил только на Кубок Америки-2011, где бразильцы вылетели в четвертьфинале.

В марте Лукас вынужденно завершил карьеру. Ему поставили диагноз – рубцовый фиброз миокарда.

Шиме Врсалько

Хорвата к 31 году сгубили травмы. Еще в ноябре он покинул «Олимпиакос», хотя перешел туда в июле. Выждав несколько месяцев, Врсалько объявил о завершении карьеры.

Вполне успешной: и чемпионом становился (даже с «Атлетико» в Испании), и еврокубок брал (Лига Европы-2018), и на пяти крупных турнирах с Хорватией побывал, даже привез серебро с ЧМ-2018.

Фернандо Льоренте

Больше полугода был без клуба и в 38 лет решился. Тем более за последнюю команду – «Эйбар» – в Сегунде забил лишь пару мячей.

Все успехи остались раньше: чемпионства с «Ювентусом», Лига Европы с «Севильей», финал ЛЧ с «Тоттенхэмом». А еще титулы чемпиона мира и Европы в 2010-м и 2012-м. И неважно, что на тех двух турнирах он сыграл суммарно лишь полчаса.

Миранда

Экс-защитник «Интера» и «Атлетико» уехал из Европы еще четыре года назад, доигрывал в Китае и Бразилии – до 38 лет.

Миранда был частью «Атлетико», который выигрывал почти все (кроме ЛЧ) в середине 2010-х. Заодно победил на Кубке Америки с Бразилией.

Доменико Кришито

Итальянец покинул вылетевший «Дженоа» летом 2022-го, поиграл в МЛС и завершил карьеру. Но в декабре возобновил, полетел на помощь родному клубу.

С ним у «Дженоа» получился решающий рывок обратно в Серию А, а сам Кришито на последней минуте матча против «Бари» при счете 3:3 реализовал пенальти. Ушел максимально красиво.

Марек Гамшик

Гамшика мы немного упустили из виду после ухода из «Наполи» – он ездил и в Китай, и в Швецию, и в Турцию.

А в 35 лет ушел из футбола как рекордсмен по матчам за «Наполи» и сборную Словакии. И из последней командой тоже яркие воспоминания: год назад Гамшик помог «Трабзонспору» выиграть чемпионат Турции впервые почти за 40 лет.

Штефан Раду

Румынский суперветеран завершил 16-й сезон в «Лацио». Он абсолютный рекордсмен клуба по количеству матчей, провел 427.

Застал все: от десятых мест до серебра, от сезонов без еврокубков до плей-офф Лиги чемпионов, заодно побеждал в Кубке и Суперкубке. Легенда!

Фабиан Делф

По сути, последним для экс-игрока «Ман Сити» и сборной Англии был сезон-2021/22. В начале нового он объявил об окончании карьеры – в сентябре.

С «Сити» Делф пару раз выигрывал чемпионат Англии, последним клубом в карьере Фабиана остался «Эвертон».

Джон Оби Микел

С экс-игроком «Челси» и сборной Нигерии давно было все ясно – он вообще не играл с ноября 2021-го, когда покинул «Кувейт».

Но Джон тянул и только через десять месяцев объявил об уходе – в 35 лет. С «Челси» нигериец выиграл 11 трофеев, провел за лондонцев 372 матча.

Бурак Йылмаз

Почти вся карьера турецкого форварда прошла на родине: поиграл за «Бешикташ», «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор» (с короткой командировкой в Китай).

После 2020-го Бурак наконец поехал в топ-лигу: стал чемпионом Франции с «Лиллем». А в прошлом году он ушел в «Фортуну» Ситтард из Нидерландов. Там подписал пятилетний контракт, но летом завершил карьеру – объявил об этом на следующий день после того, как закончил Златан.

Джузеппе Росси

Первым клубом итальянского нападающего был «МЮ», а ярче всего Росси проявил себя в «Вильярреале» – 82 гола в 192 матчах. Последний клуб Джузеппе – СПАЛ. «На сердце тяжело, но на лице – улыбка, я горжусь тем, чего я достиг! Я буду скучать по футболу, но я знаю, что время пришло. Впереди новая глава», – резюмировал Росси.

Эден Азар

Азар в сезоне-2022/23 сыграл за «Реал» всего 392 минуты и после его окончания стал свободным агентом. О завершении карьеры Азар объявил лишь осенью.

«Не скажу, что было трудно принять решение завершить карьеру. Я думал об этом некоторое время, так что стало проще. У меня так много дел вне футбола, что я смог спокойно принять решение. Я уже думал об этом, когда заканчивал карьеру в сборной Бельгии. Я переживал сложный период в «Реале». Всегда говорил, что закончу, как только перестану получать удовольствие на поле. Я не хотел идти куда-то играть ради денег. Это было лучшее решение – оно было простым», – говорил Азар.

Джанлуиджи Буффон

Страшно представить, но первый матч во взрослом футболе Буффон сыграл аж 28 лет назад – тогда еще не было гугла, евро, лазерных указок и даже первого альбома Эминема. Джанлуиджи наигрался только к 45 годам. И сразу нашел новую работу – стал главой делегации сборной Италии.

Давид Сильва

37-летний испанский плеймейкер в прошлом сезоне сыграл за «Реал Сосьедад» 2000+ минут во всех турнирах и собирался провести в составе клуба из Сан-Себастьяна еще как минимум один сезон, но в планы Давида вмешалась тяжелая травма – он порвал кресты на тренировке и решил, что с футболом покончено.

Диего Годин

«Я хотел уйти вот так – здоровым. Это может удивить, но я уже некоторое время думал об уходе из футбола. Теперь у меня другие приоритеты. Моя семья живет в Уругвае, недавно я стал папой. Хочу отдохнуть и получить удовольствие от других вещей, оставив своей игрой хорошее впечатление», – прощальные слова уругвайца.

Годин неразрывно ассоциируется с «Атлетико», где выступал с 2010 года по 2019-й и сыграл 389 матчей (8-е место в истории клуба). Прощаясь с футболом, Диего вспомнил о главной команде в жизни: «В «Атлетико» я провел лучшие годы. Я стал болельщиком этого клуба, я навсегда связан с ним. У меня остались самые теплые личные и футбольные воспоминания».

После «Атлетико» Годин играл за «Интер», «Кальяри» и «Атлетико Минейро», а завершил карьеру 37-летний защитник в «Велес Сарсфилде».

Самир Ханданович

Словенский голкипер был не из тех, кто меняет клубы как перчатки: восемь лет провел в «Удинезе», одиннадцать – в «Интере». В последнем сезоне он был скорее проблемой, чем спасением, но ушел неподобающе тихо. Не было шумных проводов, громких слов, не было слез вибрирующего «Сан-Сиро».

Андрей Клещенок считает, что в кризисном «Интере» Ханданович был одним из лучших вратарей 2010-х и ушел недооцененным. А вы как думаете?

Сеск Фабрегас

36-летний Фабрегас объявил о завершении карьеры летом. «Моим противникам, которые пытались сбить меня с ног, спасибо за то, что сделали меня сильнее. За свою карьеру я выучил три языка и стал более мудрым в путешествиях. Я пережил опыт, о котором даже не мечтал», – признавался Сеск.

Фабрегас перебрался в «Комо» на сезон-2022/23 – отыграл 17 матчей в Серии В, сделал две голевые передачи, получил шесть желтых карточек. Команда первую половину чемпионата проторчала в зоне вылета, но потом практически перестала проигрывать с середины февраля. Любопытно, что 10 из последних 16 матчей «Комо» завершил вничью. И спасся от вылета, финишировав 13-м.

После объявления о завершении карьеры Сеск стал тренером молодежки «Комо», а в ноябре его назначили исполняющим обязанности главного тренера в основной команде. Сейчас «Комо» занимает третью строчку в Серии Б и претендует на повышение.

Кевин-Принс Боатенг

Последним клубом изрядно попутешествовавшего по футбольному миру Боатенга была «Герта», однако там ганец почти не играл – в сезоне-2022/23 только 524 минуты во всех турнирах. «Я люблю тебя. Но для меня все кончено. Спасибо, футбол», – лаконично сообщил Кевин-Принс.

Тео Уолкотт

Последним клубом некогда реактивного английского вингера стал «Саутгемптон» – в прошлом сезоне он отыграл 1348 минут, сделав 5+3 по гол+пас во всех турнирах.

«Я официально вешаю бутсы на гвоздь. Это очень страшно, не буду лгать. Это пугает, потому что футбол – все, что я знаю с 16 лет или с даже еще более раннего возраста. Хочу попробовать что-то новое, чего не делал никогда – я многое упустил. Я хочу попробовать жизнь на вкус – обычно у меня все вращалось вокруг футбола», – финальный комментарий Тео.

Алекс Сонг

Когда-то перспективный камерунский хавбек сильно сдал после прихода в «Барселону» и не сумел реабилитироваться карьеру каталонского клуба. Три последних года Сонг провел в чемпионате Джибути, а до этого играл за «Рубин» и «Сьон».

Фабио Куальярелла

40-летний Куальярелла завершил карьеру в конце ноября, так и не получив достойного предложения после ухода из «Сампдории», за которую в прошлом сезоне ветеран забил лишь однажды. Обязательно почитайте текст-прощание Андрея Клещенка с Фабио – он прекрасен.

Джорджо Кьеллини

После ухода из «Ювентуса» 39-летний итальянский защитник доигрывал в МЛС за «Лос-Анджелес» и успел зацепить там чемпионство. Отработав контракт, 9-кратный чемпион Италии и победитель Евро-2021 со спокойной душой ушел отдыхать.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Massimo Paolone, DAISUKE Nakashima/AFLO, Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imagephotoagency.it, Andreas Gora/dpa, Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Ernesto Ryan, Michael Steele, Kevork Djansezian; East News/IPA/Sipa USA/East News; РИА Новости/Максим Богодвид