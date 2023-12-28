Мбаппе, Ройс, Кроос и Модрич. С кем можно вести переговоры уже в январе?

И Чалов.

С 1 января игроки, которые до сих пор не продлили контракт, могут легально вести переговоры с другими клубами.

Вот самые громкие имена.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ»

У нападающего 21+2 в сезоне-2023/24 – но это не главное, что привлекает внимание.

За полгода до окончания контракта он еще не знает, останется ли в парижском клубе. Но если он решит продлить контракт, то на длительное время. На случай другого исхода на игрока засматриваются «Бавария» и «Реал».

Уже известно, что зимой 2024-го «Реал» придет за французом в последний раз – мадридцы готовы ждать до конца января, после этого переключатся на другие цели.

Адриен Рабьо, «Ювентус»

Рабьо – основной игрок «Ювентуса», пропустил лишь два матча (с «Кальяри» из-за перебора желтых, с «Дженоа» из-за травмы). Пребывание Адриена в Турине зависит от еврокубков – если «Ювентус» туда влетит, то вероятность остаться увеличится. Обсуждали аналогичное прошлому соглашение на один сезон.

«Ювентус» хочет обсудить с игроком продление контракта, но если не договорятся, то, по информации Football Italia, француза может подхватить «Барселона» – в качестве замены травмированному Гави.

Томаш Соучек, «Вест Хэм»

Железный опорник «Вест Хэма» выступает за лондонцев уже пятый сезон и в этом стабильно проводит полные матчи. Клуб хочет сохранить Соучека и планирует активировать опцию автоматического продления на год.

Может помешать желание чеха играть в ЛЧ. На игрока как раз засматривается «Интер» – может начать переговоры уже зимой.

Петр Зелиньски, «Наполи»

Польский полузащитник не планирует оставаться в Неаполе и уже заключил предварительное соглашение с «Интером». Кроме миланцев на игрока выходил «Ювентус», но не договорился.

Вероятнее всего, Зелиньски перейдет летом – раньше на выход не собирается, если только «Наполи» не решит продать его, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Марко Ройс, «Боруссия» Д

Будущее легенды «Дортмунда» зависит от Эдина Терзича. Как сообщает Bild, Ройс открыто выступает против тренера, из-за этого не сыграл с «Майнцем», а руководство выбрало сторону Терзича. Если Эдин останется, капитан может просидеть на скамейке до конца контракта и летом завершить карьеру.

Марио Эрмосо, «Атлетико»

Марио – главный защитник «Атлетико», один из лучших в Испании. Почти нет сомнений, что он продлит контракт, тем более на этом настаивает Диего Симеоне. Еще Эрмосо интересен «Ювентусу», который ищет замену Алексу Сандро.

Коке, «Атлетико»

Коке мечтает закончить карьеру в «Атлетико», но клуб хочет двукратное снижение зарплаты. По информации Marca, испанец не будет вести переговоры с другими клубами в январе, но разочарован отношением к себе.

Гидо Родригес, «Бетис»

Гидо – мощный опорник, один из главных лотов на рынке. Как пишет As, за Родригесом пристально следят «Барселона» и «Атлетико», есть интерес со стороны «Ман Юнайтед». Аргентинец уже сообщил «Бетису», что намерен уйти в топ-клуб, не против даже зимой.

Виктор Линделеф, Аарон Уан-Биссака, Антони Марсьяль – «МЮ»

Линделеф – основной защитник «МЮ», во многом из-за травм конкурентов и плохой формы Рафаэля Варана. Швед хочет остаться, клуб планирует активировать опцию продления, хотя травма паха, из-за которой Виктор выбыл на месяц, может изменить планы.

В марте Уан-Биссака был в шикарной форме, пробился в старт «МЮ», но сейчас опять играет редко, виноваты травмы. Аарон нравится Эрику тен Хагу, у него в контракт тоже есть опция продления.

Марсьяль – единственный, кого «Юнайтед» не планируют продлевать, француз точно уйдет. Антони провел в клубе почти 10 лет, так и не раскрылся, теперь не нужен даже саудовцам (предлагали «Аль-Насру», клуб отказал из-за травматичности француза).

Мехди Тареми, «Порту»

Летом за 31-летним Тареми приходили «Интер» и «Милан», но «Порту» запросил больше 20 млн евро. Итальянцы отказались, теперь хотят договориться с иранцем о трансфере свободным агентом. Сам форвард тоже намерен уйти.

Анхель Ди Мария, «Бенфика»

Аргентинец не намерен продлевать контракт. Этот сезон Анхель доиграет в «Бенфике», а потом вернется в аргентинский «Росарио Сентраль», первый клуб в карьере.

Алекс Мерет, «Наполи»

Основной вратарь «Наполи», которого в юности сравнивали с Джанлуиджи Доннаруммой. Мерет высоко котируется в Италии, легко выиграл конкуренцию у Пьерлуиджи Голлини.

Жоржиньо, «Арсенал»

Стал важной частью «Арсенала», но итальянцу уже 32. Как сообщает La Gazetta dello Sport, Жоржиньо не против вернуться в Италию, им интересуется «Ювентус», хотя туринцы предпочитают Петра Зелиньски.

Тони Кроос, «Реал Мадрид»

Тони 33, летом он думал над завершением карьеры, но остался еще на год. Немец не уверен, что тянет уровень «Мадрида», а еще не хочет мешать молодым. Решения пока нет, но если Кроос захочет остаться, «Реал» сразу предложит новый контракт.

Лука Модрич, «Реал Мадрид»

Модрич, как и Кроос, размышляет над концом карьеры, хотя еще может поиграть в загребском «Динамо» (в 38 лет!), такой вариант тоже рассматривается. Хотя пока хорват сосредоточен на «Мадриде», над будущим собирается подумать только после Евро.

Тиаго Алькантара, «Ливерпуль»

Тиаго еще не играл за «Ливерпуль» в этом сезоне, но «Барса» рассматривает его как подмену Гави, порвавшего кресты. Алькантара не против вернуться, но его замучили постоянные проблемы в бедре. Возможно, 32-летний испанец завершит карьеру.

Жоэль Матип, «Ливерпуль»

«Ливерпуль» не планировал продлевать Матипа, так он еще и порвал кресты, теперь без футбола до конца сезона. Жоэль точно уйдет, за ним следит «Ренн», который ищет потенциального сменщика Артюра Теате.

Федор Чалов, ЦСКА

У россиянина заканчивается контракт, претенденты тоже есть: например, турецкий «Трабзонспор», на подписании Чалова там настаивает главный тренер Абдулла Авджи. Сам Федор не против поиграть в топ-чемпионатах, но новостей об интересе оттуда пока нет.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Lewis Storey, Johannes Simon, Matthias Hangst, Fran Santiago; РИА Новости/Григорий Сысоев