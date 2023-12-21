Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать

Больше не монополисты.

Суд Европейского союза встал на сторону Суперлиги: постановили, что у ФИФА и УЕФА нет исключительного права организовывать европейские футбольные турниры.

В судьбе Суперлиги важнейший поворот. Это важнейший зеленый сигнал.

Суд решил: Суперлиге не нужно одобрение ФИФА/УЕФА. Запрет назвали незаконным

Суд фактически заявил, что ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением. Правила этих организаций относительно Суперлиги, согласно заявлению суда, противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

« Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любой новый межклубный футбольный проект, такой как Суперлига, должен быть предварительно одобрен ими, противоречат законодательству ЕС . Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях – незаконный.

В то же время суд отмечает, что правила ФИФА и УЕФА, касающиеся использования медиаправ, наносят ущерб европейским клубам, всем компаниям, работающим на медиарынках, и, в конечном счете, потребителям и телезрителям, не позволяя им наслаждаться новыми и потенциально инновационными или интересными соревнованиями», – говорится в решении суда.

« Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено, – заявил глава проекта Суперлиги Бернд Райхарт. – Футбол стал свободным. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее».

Самое важное о решении: Суперлигу не создали. Это только возможность продолжать

Чтобы правильно понимать суть.

● Решение не означает, что Суперлига будет создана. Естественно, суд и не мог ничего создать. По сути, Суперлига получила подтверждение того, что регламенты УЕФА и ФИФА не могут запретить такой проект.

● Суперлига снова может обсуждать проект с заинтересованными сторонами. Суд сильно тормозил этот процесс, потому что отрицательное решение могло сделать бессмысленной любую подготовку, теперь хотя бы в этом направлении есть разрешение.

● Борьба с УЕФА и другими традиционными организациями продолжится. Суперлига получила формально подтверждение, что путь для нее не закрыт, но общеевропейский регламент не был единственной проблемой. О них – ниже.

УЕФА будет бороться дальше. Считают, что все для блока Суперлиги уже есть

Организация отреагировала сразу. Заявила, что «принимает к сведению» решение суда, и добавила:

« Это решение не означает одобрения или признания так называемой «суперлиги» . Оно скорее подчеркивает существовавший ранее недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранен в июне 2022-го.

УЕФА уверен в надежности своих новых правил – в частности в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и нормам. УЕФА по-прежнему решительно отстаивает европейскую футбольную пирамиду, гарантируя, что она и дальше будет служить широким интересам общества.

Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнерами.

Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы выхода из нее европейскими и национальными законами».

Главная проблема Суперлиги: многим клубам туда нельзя. Особенно английским

В проекте Суперлиге на данный момент состоят лишь два клуба – «Реал» и «Барселона». Весной 2021-го их было гораздо больше, но «Арсенал», «Ливерпуль», «Сити», «МЮ», «Тоттенхэм», «Интер», «Милан» и «Атлетико» вышли из проекта в конце апреля того же года, а «Ювентус» – летом 2023-го.

Как руководители Суперлиги (среди них президент «Реала» Флорентино Перес) собираются завлекать английские, итальянские и испанские клубы обратно в проект – пока неясно.

Легко не будет точно – особенно с АПЛ. Английские клубы в первоначальном проекте составляли почти половину предполагаемых участников. Но сразу же тогда именно в Англии возникла самая острая реакция и со стороны футбольных властей, и от болельщиков – вынудившая их выйти из проекта.

К тому же с февраля 2023-го в Англии создают футбольный регулятор, важнейшая функция которого – запрет клубам участвовать в несанкционированных турнирах, в том числе Суперлиге как главной новой угрозы. Без одобрения властей английские клубы не смогут получить разрешение на участие в амбициозном турнире.

Суперлиге точно предстоит еще долгий путь.

Фото: Oscar J. Barroso/Global Look Press; Gettyimages.ru/Rob Pinney, Jurij Kodrun