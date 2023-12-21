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Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать

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Больше не монополисты.

Суд Европейского союза встал на сторону Суперлиги: постановили, что у ФИФА и УЕФА нет исключительного права организовывать европейские футбольные турниры.

В судьбе Суперлиги важнейший поворот. Это важнейший зеленый сигнал.

Суд решил: Суперлиге не нужно одобрение ФИФА/УЕФА. Запрет назвали незаконным

Суд фактически заявил, что ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением. Правила этих организаций относительно Суперлиги, согласно заявлению суда, противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

«Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любой новый межклубный футбольный проект, такой как Суперлига, должен быть предварительно одобрен ими, противоречат законодательству ЕС. Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях – незаконный.

В то же время суд отмечает, что правила ФИФА и УЕФА, касающиеся использования медиаправ, наносят ущерб европейским клубам, всем компаниям, работающим на медиарынках, и, в конечном счете, потребителям и телезрителям, не позволяя им наслаждаться новыми и потенциально инновационными или интересными соревнованиями», – говорится в решении суда.

«Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено, – заявил глава проекта Суперлиги Бернд Райхарт. – Футбол стал свободным. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее».

Самое важное о решении: Суперлигу не создали. Это только возможность продолжать

Чтобы правильно понимать суть.

● Решение не означает, что Суперлига будет создана. Естественно, суд и не мог ничего создать. По сути, Суперлига получила подтверждение того, что регламенты УЕФА и ФИФА не могут запретить такой проект.

● Суперлига снова может обсуждать проект с заинтересованными сторонами. Суд сильно тормозил этот процесс, потому что отрицательное решение могло сделать бессмысленной любую подготовку, теперь хотя бы в этом направлении есть разрешение.

● Борьба с УЕФА и другими традиционными организациями продолжится. Суперлига получила формально подтверждение, что путь для нее не закрыт, но общеевропейский регламент не был единственной проблемой. О них – ниже.

УЕФА будет бороться дальше. Считают, что все для блока Суперлиги уже есть

Организация отреагировала сразу. Заявила, что «принимает к сведению» решение суда, и добавила:

«Это решение не означает одобрения или признания так называемой «суперлиги». Оно скорее подчеркивает существовавший ранее недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранен в июне 2022-го.

УЕФА уверен в надежности своих новых правил – в частности в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и нормам. УЕФА по-прежнему решительно отстаивает европейскую футбольную пирамиду, гарантируя, что она и дальше будет служить широким интересам общества.

Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнерами.

Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы выхода из нее европейскими и национальными законами».

Главная проблема Суперлиги: многим клубам туда нельзя. Особенно английским

В проекте Суперлиге на данный момент состоят лишь два клуба – «Реал» и «Барселона». Весной 2021-го их было гораздо больше, но «Арсенал», «Ливерпуль», «Сити», «МЮ», «Тоттенхэм», «Интер», «Милан» и «Атлетико» вышли из проекта в конце апреля того же года, а «Ювентус» – летом 2023-го.

Как руководители Суперлиги (среди них президент «Реала» Флорентино Перес) собираются завлекать английские, итальянские и испанские клубы обратно в проект – пока неясно.

Легко не будет точно – особенно с АПЛ. Английские клубы в первоначальном проекте составляли почти половину предполагаемых участников. Но сразу же тогда именно в Англии возникла самая острая реакция и со стороны футбольных властей, и от болельщиков – вынудившая их выйти из проекта.

К тому же с февраля 2023-го в Англии создают футбольный регулятор, важнейшая функция которого – запрет клубам участвовать в несанкционированных турнирах, в том числе Суперлиге как главной новой угрозы. Без одобрения властей английские клубы не смогут получить разрешение на участие в амбициозном турнире.

Суперлиге точно предстоит еще долгий путь.

Фото: Oscar J. Barroso/Global Look Press; Gettyimages.ru/Rob Pinney, Jurij Kodrun

34 комментария
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Главное чтоб теперь, как в прошлый раз, за 2 дня не выкатили сырой проект. Если уже и создавать альтернативу УЕФА, то более обдуманную, а не "шило на мыло"
+14
-4
+10
Что в Европе – солидарность, в остальном мире – тирания. Но, кажется, кому-то замаячило на горизонте в действительности заниматься популяризацией футбола в Косово и Гибралтаре, вместо стрижки денег с топ-клубов и сборных.
+12
-2
+10
Лигу Чемпионов в её грядущем варианте не очень то и жалко...
+7
-3
+4
Ответ Крок
прощай ЛЧ
мечтатель..
+3
-1
+2
В первый сезон состав участников:
Реал
Барселона
Зенит
Шахтер из Донецка, играющий в Донецке
Крымтеплица
+8
-7
+1
Как обычно в таких случаях в основе лежат деньги и немалые. Так что ФИФА и УЕФА будут драться до последнего. На кону их монополия, а это просто так никто и не кому не отдаст.
+1
0
+1
Ответ d.xoxlov
Что в Европе – солидарность, в остальном мире – тирания. Но, кажется, кому-то замаячило на горизонте в действительности заниматься популяризацией футбола в Косово и Гибралтаре, вместо стрижки денег с топ-клубов и сборных.
Аминь! Подписался бы под каждым словом! Теперь реально придётся работать!
+1
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интересно что за регулятор вводят в апл? они там часом не офанарели запрещать в футбол играть? или выбирать против кого можно выступать. и кстати, создают в февр. 24ого или создали 23го
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УЕФА в невыгодном положении - и они сами себе вырыли эту яму, сначала дискредитировали само понятие фейр плей левыми наказаниями вместо расследования трат арабов, затем решили поменять структуру главного турнира клубного футбола - ЛЧ, очень не вовремя, ибо уже сейчас это играет на пользу сторонников суперлиги, ведь непонятно, что ждать от будущего формата, а мы вам даём такие условия - революция от бунтарей всегда будет популярнее, чем эволюция от надоевшего монарха, а если швейцарская система вообще не зайдет людям - это будет ещё более сильный рычаг давления, в общем если брать со стороны, то время для такого решения суда очень удачно попало в тайминг, и даже если ничего не получится, давление на УЕФА будет колоссальное
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Ответ headmaster
Главное чтоб теперь, как в прошлый раз, за 2 дня не выкатили сырой проект. Если уже и создавать альтернативу УЕФА, то более обдуманную, а не "шило на мыло"
Они ориентировочно в 2025 году только могут стартануть. Время есть ещё.
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Ответ headmaster
Главное чтоб теперь, как в прошлый раз, за 2 дня не выкатили сырой проект. Если уже и создавать альтернативу УЕФА, то более обдуманную, а не "шило на мыло"
Согласен. Надо дать им шанс. Умиляют консерваторы. УЕФА и ФИФА ничего не делают, кроме увеличения матчей. По итогу, титулы будут брать не самые сильные, а самые здоровые команды. В футболе застой, поэтому хочется увидеть что-то новое.
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Ответ Bzz Pvz
Перес старый уже. Со дня на день «закончится». Для кого он все эти деньги с такой жадностью «зарабатывает»?
Так то он с клуба если даже получает, то немного. У него вроде какая-то строительная фирма, он и так миллиардер, если не ошибаюсь
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Ответ Отец Абду
Фанаты Барсы и Реала до решения суда: "Негрейра", "бчк" , "14Эльче" , " у Реала нет требла", "Перес подкупает судью" , "Чакыр, Кашшаи, Эвребе" и тд Фанаты Барсы и Реала после решения суда: "Мы братья" , "Барса, Реал > УЕФА, ФИФА" , "Перес🤝Лапорта" и тд
https://www.sports.ru/profile/133486375/
был такой тут, барсореалист, беспроигрышная позиция))
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Ответ bevooch
В первый сезон состав участников: Реал Барселона Зенит Шахтер из Донецка, играющий в Донецке Крымтеплица
Приемлимо
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Ответ Ershalaim
Не пойму,а что так многие недовольны? Ну соберется суперлига,наберет туда кого захочет. Никто уефе не запрещает проводить еврокубки и дальше. Или страшновато,что лч ,с так всем нужными лудогорцами,но без реала,Барсы,Интера,Милана,Юве,Атлетико вдруг окажется не нужной?
УЕФА недовольна тем, что теперь придется находиться в конкурентной среде, а не сидеть на попе ровно и собирать деньги со всего что только возможно. Ну а обычные люди всегда пугаются перемен и всячески их отвергают. Правда эти же люди спустя время с удовольствием пользуются тем, что в недавнем прошлом их пугало.
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