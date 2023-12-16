Капитан «Лутона» пережил остановку сердца прямо на поле. Главное о страшном инциденте

Переживаем за Тома Локьера.

Тревожные новости из матча «Борнмут» – «Лутон». Капитан гостей Том Локьер потерял сознание прямо на поле по ходу второго тайма.

Столкновений не было. Локьер просто рухнул

Локьер упал на газон без каких-либо контактов с соперником.

Судья остановил игру на 65-й минуте при счете 1:1 и увел команды в подтрибунное помещение. Самого Локьера унесли с поля на носилках. Выглядело очень страшно, но чуть позже пришла новость от медицинского штаба «Борнмута»: Том пришел в сознание.

Когда команды ушли в подтрибунное помещение. болельщики «Борнмута» поддержали капитана соперников – несколько минут скандировали имя Локьера.

У Локьера была остановка сердца. Сейчас он в порядке, но команды решили не доигрывать

Команды вместе решили, что стоит перенести игру вне зависимости от состояния Локьера . Позже «Лутон» выпустил несколько официальных заявлений. У Локьера была остановка сердца, но его привели в чувство уже на поле, потом медштабы обеих команд прямо в подтрибунном помещении сделали все необходимые процедуры.

Сейчас Том в больнице, в стабильном состоянии и проходит медицинское обследование. Его семья вместе с ним.

«Мы все надеемся на лучшее и молимся за нашего капитана Тома Локьера, который, к счастью, пришел в сознание и доставлен в больницу.

Нам пока не известны все детали случившегося, непонятны дальнейшие шаги. Но мы благодарим «Борнмут» и медштабы обеих команд за их немедленную реакцию, которая была потрясающей.

Приносим извинения болельщикам на стадионе за то, что игроки обеих клубов не были в нужном эмоциональном состоянии, чтобы продолжать игру после того, как их друга и одноклубника унесли с поля вот так.Тренерский штаб и медперсонал тоже не смогли продолжать игру в таких обстоятельствах.

Мы благодарим всех за чудесные аплодисменты и скандирование имени Локса на стадионе в такое тяжелое время. Теперь пришло время нашим футболистам, персоналу и болельщикам поддержать и показать нашу любовь Тому и его семье. Наши мысли со всеми ними».

Локьер ранее уже терял сознание во время матча

Вдвойне страшно за Локьера со знанием важного факта из его биографии. В финале плей-офф Чемпионшипа-2022/23 в мае этого года Локьер уже терял сознание – тоже без каких-либо внешних воздействий. Тогда его заменили на 12-й минуте – он не смог продолжать игру.

Тома тогда сразу с «Уэмбли» доставили в больницу, где он провел четыре дня. Правда, к концу матча Локьер уже был в порядке – и даже отпраздновал выход команды в Премьер-лигу.

У футболиста диагностировали фибрилляцию предсердий – распространенное нарушение сердечного ритма. 28-летний валлийский защитник в июне пошел на операцию, которая должна была решить проблему.

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt