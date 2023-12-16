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Капитан «Лутона» пережил остановку сердца прямо на поле. Главное о страшном инциденте

Лутон Лутон
Борнмут Борнмут
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Том Локьер Том Локьер
Футбол Футбол

Переживаем за Тома Локьера.

Тревожные новости из матча «Борнмут» – «Лутон». Капитан гостей Том Локьер потерял сознание прямо на поле по ходу второго тайма.

Столкновений не было. Локьер просто рухнул

Локьер упал на газон без каких-либо контактов с соперником.

Судья остановил игру на 65-й минуте при счете 1:1 и увел команды в подтрибунное помещение. Самого Локьера унесли с поля на носилках. Выглядело очень страшно, но чуть позже пришла новость от медицинского штаба «Борнмута»: Том пришел в сознание.

Когда команды ушли в подтрибунное помещение. болельщики «Борнмута» поддержали капитана соперников – несколько минут скандировали имя Локьера.

У Локьера была остановка сердца. Сейчас он в порядке, но команды решили не доигрывать

Команды вместе решили, что стоит перенести игру вне зависимости от состояния Локьера. Позже «Лутон» выпустил несколько официальных заявлений. У Локьера была остановка сердца, но его привели в чувство уже на поле, потом медштабы обеих команд прямо в подтрибунном помещении сделали все необходимые процедуры.

Сейчас Том в больнице, в стабильном состоянии и проходит медицинское обследование. Его семья вместе с ним.

«Мы все надеемся на лучшее и молимся за нашего капитана Тома Локьера, который, к счастью, пришел в сознание и доставлен в больницу.

Нам пока не известны все детали случившегося, непонятны дальнейшие шаги. Но мы благодарим «Борнмут» и медштабы обеих команд за их немедленную реакцию, которая была потрясающей.

Приносим извинения болельщикам на стадионе за то, что игроки обеих клубов не были в нужном эмоциональном состоянии, чтобы продолжать игру после того, как их друга и одноклубника унесли с поля вот так.Тренерский штаб и медперсонал тоже не смогли продолжать игру в таких обстоятельствах.

Мы благодарим всех за чудесные аплодисменты и скандирование имени Локса на стадионе в такое тяжелое время. Теперь пришло время нашим футболистам, персоналу и болельщикам поддержать и показать нашу любовь Тому и его семье. Наши мысли со всеми ними».

Локьер ранее уже терял сознание во время матча

Вдвойне страшно за Локьера со знанием важного факта из его биографии. В финале плей-офф Чемпионшипа-2022/23 в мае этого года Локьер уже терял сознание – тоже без каких-либо внешних воздействий. Тогда его заменили на 12-й минуте – он не смог продолжать игру. 

Тома тогда сразу с «Уэмбли» доставили в больницу, где он провел четыре дня. Правда, к концу матча Локьер уже был в порядке – и даже отпраздновал выход команды в Премьер-лигу.

У футболиста диагностировали фибрилляцию предсердий – распространенное нарушение сердечного ритма. 28-летний валлийский защитник в июне пошел на операцию, которая должна была решить проблему.

Пост будет обновляться по мере поступления новостей.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt

13 комментариев
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Здоровья Локьеру!
+42
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Похоже все таки нужно задуматься о завершении карьеры. В третий раз могут и не откачать. Жизнь ценнее.
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Жив. Везде пишут что норм все, выдыхаем. Ситуация страшная, хочу что бы ни кто там не был.
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Здоровья ,а самое главное проконсультироваться со специалистами и решить,стоит ли продолжать.Ведь третий раз,не дай Бог,может быть с более печальным исходом.
+18
-2
+16
Давайте больше матчей в сезон ещё воткнем, ага
+15
-3
+12
Ответ Levaevich
Давайте больше матчей в сезон ещё воткнем, ага
У Лутона 38 игр в чемпе+пара в кубках, он то тут причём
+5
0
+5
Все дружно переживаем
+1
0
+1
2 случая за последний год, 2-ой случай даже несмотря на то, что он уже сделал операцию, которая вроде бы должна была помочь. Ну не хочу каркать, но судьба/природа/вселенная/ довольно сильно намекает, что "это не шутки" и пора уже заканчивать. Профессиональный спорт не имеет ничего общего с понятием "здоровое тело" и "долголетие", и когда у организма проблемы, проф. спорт еще сильнее увеличивает эти проблемы.
+1
0
+1
Здоровья!
+1
0
+1
Ответ Levaevich
Давайте больше матчей в сезон ещё воткнем, ага
Ты когда-нибудь слышал про ротацию?
+1
0
+1
Ответ Pasta
2 случая за последний год, 2-ой случай даже несмотря на то, что он уже сделал операцию, которая вроде бы должна была помочь. Ну не хочу каркать, но судьба/природа/вселенная/ довольно сильно намекает, что "это не шутки" и пора уже заканчивать. Профессиональный спорт не имеет ничего общего с понятием "здоровое тело" и "долголетие", и когда у организма проблемы, проф. спорт еще сильнее увеличивает эти проблемы.
да уж какие намеки... завязывать без вариантов. локс, не гневи бога, а то ведь фортуна может и отвернуться...
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Пусть лечится, выздоравливает! Сейчас футбол не главное для него
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Ответ Алексей Полиенков
Ты когда-нибудь слышал про ротацию?
а ты?
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