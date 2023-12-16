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Бразилия и Аргентина против США и Мексики – это Кубок Америки-2024 в Штатах. Финал в Майами

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Красивый финал для Месси?

На прошлой неделе в Майами прошла жеребьевка Кубка Америки-2024. Чуть ранее окончательно определились города и стадионы, которые примут турнир.

А почему чемпионат Южной Америки вообще доверили США?

Копу синхронизировали с Евро. Турнир на 16 сборных в США – часть союза между КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ

Изначально следующий Кубок Америки планировался в Эквадоре, но год назад страна отказалась от проведения. Заинтересованность в турнире выразили США – и такой вариант устроил всех.

КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ тут же подсуетились и в январе 2023-го объявили о стратегическом соглашении о сотрудничестве между конфедерациями. Помимо Копы-2024 создали клубный турнир в формате финальной четверки между обладателями двух главных континентальных кубков в Северной и Южной Америках. Плюс южноамериканские команды (лучшие клубы и женские сборные) получили приглашения на несколько турниров в СА.

Но главное – это Копа-2024, в которой сыграют все 10 сборных из Южной Америки и шесть из Северной. Команды из КОНКАКАФ прошли квалификацию через Лигу наций. Гарантированное место не получила даже сборная США, которой пришлось добиваться этого права на равных.

Организаторы Копы часто экспериментируют. Постоянства не наблюдалось даже в периодичности проведения: с 1975-го по 1987-й – раз в четыре года, до 2001-го – раз в два года, до 2007-го – раз в три года, до 2019-го – снова раз в четыре года (что не помешало в 2016-м всунуть дополнительный юбилейный турнир). После Копы-2019 чемпионат синхронизировали с Евро, поэтому назначили следующий уже на 2020-й, но пандемия перенесла оба турнира на 2021-й.

Теперь все должно быть четко: Копа и Евро синхронизированы в четный год.

Обычно на Кубке Америки играют 12 команд (10 своих и две приглашенные). Теперь 16 сборных, о которых организаторы мечтали уже давно. Будет ли так дальше? Пока планы только на 2024-й.

Отличный разогрев перед ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Открытие в Атланте, финал – в Майами. Победитель сыграет Финалиссиму с чемпионом Европы

Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года (Евро – с 14 июня по 14 июля). В марте определятся два последних участника: пока под вопросом, например, Канада и Коста-Рика.

Уже знаем группы.

В плей-офф выходят по две команды из группы. В потенциальном полуфинале могут оказаться сборные из разных конфедераций: Аргентина-Мексика и США-Бразилия.

В матче открытия действующие чемпионы аргентинцы сыграют с Канадой или Тринидадом и Тобаго. Игра пройдет в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум» (71 тысяча) – одной из лучших арен мира, которая традиционно лидирует в МЛС по средней посещаемости.

Турнир также примут стадионы в Нью-Джерси (82 тысячи), Арлингтоне (80 тысяч), Канзас-Сити (76 тысяч), Шарлотте (75 тысяч), Хьюстоне (72 тысячи), две арены в Калифорнии (по 70 тысяч), Майами (65 тысяч), Глендейле (63 тысячи), Парадайзе (61 тысяча), Орландо (25 тысяч), Остине (около 21 тысячи), другом Канзас-Сити (из штата Канзас, 18 тысяч).

Финал пройдет в Майами на «Хард Рок Стэдиум» – это домашняя арена команды НФЛ «Майами Долфинс». В теории Лионель Месси может красиво защитить титул в уже почти родном городе.

Победитель турнира сыграет с чемпионом Европы в Финалиссиме. Опять же: в теории это может оказаться команда из Северной Америки.

США уже принимали Копу. Ту самую, после финала которой Месси психанул и ушел из сборной

Мы ранее уже отметили, что в 2016-м организаторы провели внеочередную Копу: она получила название Кубок Америки столетия – в честь юбилея КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки. Турнир впервые прошел за пределами ЮА – как раз в США.

В 2016-м тоже сыграли 16 сборных: 10 от Южной Америки и шесть от Северной. Это тот самый турнир, после которого разочарованный Месси ушел из сборной: аргентинцы проиграли финал в серии пенальти Чили, а Лео не реализовал свой удар.

Представители КОНКАКАФ тогда вылетели с треском: мексиканцы в четвертьфинале получили 0:7 от чилийцев, а американцы в полуфинале 0:4 от аргентинцев. В матче за третье место США уступили Колумбии 0:1. Пришло время показать, что североамериканцы делали эти восемь лет.

ЧМ на 32 клуба тоже едет в США. Там будет три топ-турнира за три года

Роналду и Месси все-таки сыграют друг с другом в 2024-м. Теперь «Интер Майами» подтвердил

Фото: Gettyimages.ru/Eva Marie Uzcategui, Eva Marie Uzcategui, Carmen Mandato

39 комментариев
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Давно пора объединять федерацию в единую Американскую. А то 10 сборных в ЮА очень мало.
+23
-2
+21
Ответ Слончик
Ради Гномо проводили КА чуть ли не каждый год, ждали, когда же наконец в соперничестве из 9 стран, из которых три-четыре умеют играть в футбол (за одну из них выступает сам величайший футболист в истории футбола), Лио сумеет пройти весь путь до титула. Теперь можно и заработать немного на гномьей популярности в Америке.
Зачем оскорблять человека не за что?
Он что ли просил их проводить? не одобряю оскорбления в адрес Месси и Криштиану, особенно от людей который хер пойми где на спортсе несут херню пока они занимаются на закате карьеры любимым делом выиграв все!
+24
-4
+20
В ЮА по сути вдобавок к Копе ещё и чемпионат Южной Америки, когда они в отборе на чм все друг с другом играют.
Сложно наверное найти эмоции в таком же составе и Кубок играть еще
+4
0
+4
Ответ Роман
Товарищеский турнир, который никому неинтересен. Его даже и не смотрят.
На столько неинтересный, что прибежал оставить коммент
+7
-3
+4
это какой кубок Америки по счету, уже запутался? По идее они должны были успокоится, Месси ведь выиграл КА. Хотя теперь финал в Маями, совпадение?
По хорошему, им из отбора к Миру нужно просто чемпионат ЮА сделать и все. А то проводят КА по настроению. Там даже был год, когда кубок Америки провели два раза в один год )
+13
-10
+3
Ответ Роман
Товарищеский турнир, который никому неинтересен. Его даже и не смотрят.
>КОНМЕБОЛ
>товарищеский турнир
+3
-1
+2
Ответ Le_Mogul
это какой кубок Америки по счету, уже запутался? По идее они должны были успокоится, Месси ведь выиграл КА. Хотя теперь финал в Маями, совпадение? По хорошему, им из отбора к Миру нужно просто чемпионат ЮА сделать и все. А то проводят КА по настроению. Там даже был год, когда кубок Америки провели два раза в один год )
2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024. 8 турниров за 20лет против 6 у Европы. Раньше до Месси Копа Америка был каждый 2 года. 2016 внеочередной из-за 100 летие было из-за этого хейтеры думают что там каждый год турнир.
+3
-1
+2
И эти люди смеются над "верблюжьей лигой" и голами Люксембургу)))
+8
-6
+2
Жду билеты, на Восточном Берегу конечно только Нью Джэрси наверное ажиотаж будет и билеты дорогие но хотелось бы пойти подготовиться к ЧМ, так сказать.)
+3
-1
+2
Зная американцев, просто удивительно, что этот турнир не назвали Чемпионат Мира, тем более что официально сборными раз в 4 года разыгрывается всего лишь FIFA World Cup.
+1
0
+1
Копа - 2015 год
Копа - 2016 год
Копа - 2019 год
Копа - 2021 год.

Даже Лига Наций стабильнее и реже проводится, чем этот товарняк.
+7
-6
+1
Лучше уж США и Мексика, чем Япония или Катар которые играли в Копе чисто чтобы нужное количество участников набрать
+1
0
+1
Очень печально, что южноамериканские страны не могут сами провести свой международный турнир. Видимо, у них всё совсем плохо и приходится продавать свой турнир североамеркианцам
+3
-2
+1
Ответ Слончик
Нет, Месси мне тоже нравится. Который ест пиццу без сыра, потому что профессионал, который живет как считает нужным и не выставляет себя безумной звездой, который раздает передачи и обыгрывает. Мне не нравится Гномо, который в интервью несет какую-то чушь, которому дарят пенальти и кубки, который не моргнув глазом забирает ЗМ Левандовского, Хави, Иньесты и считает, что все норм.
Какие кубки подарили Месси?
+6
-5
+1
Ответ Mbest77
Давно пора объединять федерацию в единую Американскую. А то 10 сборных в ЮА очень мало.
Зато почти как Суперлига, все команды крепкие. После объединения начнутся сплошные проходные матчи, типа Бразилия против Барбадоса.
+2
-1
+1
Ответ Le_Mogul
заглянул в Википедию. В 1959 году был 2 раза) Это все что нужно знать об этом "турнире".
Евро ещё не существовал в природе)
+1
0
+1
Ответ Дзмітрый Фарботка
Евро с 2004 по 2024 - 6 турниров КА с 2004 по 2024 - 8 турниров В один год никогда не было. В 2015 был по плану, в 2016 в честь столетия турнира провели внеочередной
А фанбоям роналду это не аргумент, все равно они напишет что там каждый год проводят Копу.
+3
-2
+1
Ради Гномо проводили КА чуть ли не каждый год, ждали, когда же наконец в соперничестве из 9 стран, из которых три-четыре умеют играть в футбол (за одну из них выступает сам величайший футболист в истории футбола), Лио сумеет пройти весь путь до титула.
Теперь можно и заработать немного на гномьей популярности в Америке.
+21
-21
0
Ответ Дзмітрый Фарботка
Евро ещё не существовал в природе)
да, евро еще не было, поэтому я удивлен что не три раза в год провели кубок америки.
0
0
0
Ответ Tun
В 20м, на следующий год после 19го, тоже юбилейный был? С Евро они синхронились, ага, Евро был в 16 и Копа в 16, с того момента надо было начинать, но они всунули копу и в 19, и в 20м. По факту 4 копы в 10е против всего 2 Евро, в эту декаду играл сами знаете кто
В двадцатом веке в основном каждые два года играли. Непонятно зачем вообще стали играть реже. Месси бы по старой формули на 10-12 принял бы участие копах, а так только на 7 примет, если будет здоров.
+1
-1
0
Ответ Le_Mogul
это какой кубок Америки по счету, уже запутался? По идее они должны были успокоится, Месси ведь выиграл КА. Хотя теперь финал в Маями, совпадение? По хорошему, им из отбора к Миру нужно просто чемпионат ЮА сделать и все. А то проводят КА по настроению. Там даже был год, когда кубок Америки провели два раза в один год )
Евро с 2004 по 2024 - 6 турниров
КА с 2004 по 2024 - 8 турниров
В один год никогда не было. В 2015 был по плану, в 2016 в честь столетия турнира провели внеочередной
+4
-4
0
Ответ Слончик
Ради Гномо проводили КА чуть ли не каждый год, ждали, когда же наконец в соперничестве из 9 стран, из которых три-четыре умеют играть в футбол (за одну из них выступает сам величайший футболист в истории футбола), Лио сумеет пройти весь путь до титула. Теперь можно и заработать немного на гномьей популярности в Америке.
Ради Гномо проводили КА чуть ли не каждый год
---------------
Не ради Неймара? Если ты не знаешь, у него до сих пор ноль трофеев со сборной.
0
0
0
Ответ Слончик
Нет, Месси мне тоже нравится. Который ест пиццу без сыра, потому что профессионал, который живет как считает нужным и не выставляет себя безумной звездой, который раздает передачи и обыгрывает. Мне не нравится Гномо, который в интервью несет какую-то чушь, которому дарят пенальти и кубки, который не моргнув глазом забирает ЗМ Левандовского, Хави, Иньесты и считает, что все норм.
который не моргнув глазом забирает ЗМ Левандовского, Хави, Иньесты и считает, что все норм.
----------------
Что, прям подбежал к ним в зале, когда им вручали, и отобрал их мячик? Или просто ЛИЧНО ТЫ считаешь, что надо было им вручить, а не Месси? Ну так это твоя проблема. Ты считаешь так, а кто-то считает иначе.
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Этот турнир значительно престижнее Евро, поскольку Евро это сугубо континентальный турнир, а Копа 24 это фактически 1/2 Чемпионата Мира или Чемпионат Западного полушария)
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Учитывая, что сборных в ЮА всего 10 и инфраструктуры примерно никакой, то такой формат выглядит правильным
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