Бразилия и Аргентина против США и Мексики – это Кубок Америки-2024 в Штатах. Финал в Майами

Красивый финал для Месси?

На прошлой неделе в Майами прошла жеребьевка Кубка Америки-2024. Чуть ранее окончательно определились города и стадионы, которые примут турнир.

А почему чемпионат Южной Америки вообще доверили США?

Копу синхронизировали с Евро. Турнир на 16 сборных в США – часть союза между КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ

Изначально следующий Кубок Америки планировался в Эквадоре, но год назад страна отказалась от проведения. Заинтересованность в турнире выразили США – и такой вариант устроил всех.

КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ тут же подсуетились и в январе 2023-го объявили о стратегическом соглашении о сотрудничестве между конфедерациями. Помимо Копы-2024 создали клубный турнир в формате финальной четверки между обладателями двух главных континентальных кубков в Северной и Южной Америках. Плюс южноамериканские команды (лучшие клубы и женские сборные) получили приглашения на несколько турниров в СА.

Но главное – это Копа-2024, в которой сыграют все 10 сборных из Южной Америки и шесть из Северной. Команды из КОНКАКАФ прошли квалификацию через Лигу наций. Гарантированное место не получила даже сборная США, которой пришлось добиваться этого права на равных.

Организаторы Копы часто экспериментируют. Постоянства не наблюдалось даже в периодичности проведения: с 1975-го по 1987-й – раз в четыре года, до 2001-го – раз в два года, до 2007-го – раз в три года, до 2019-го – снова раз в четыре года (что не помешало в 2016-м всунуть дополнительный юбилейный турнир). После Копы-2019 чемпионат синхронизировали с Евро, поэтому назначили следующий уже на 2020-й, но пандемия перенесла оба турнира на 2021-й.

Теперь все должно быть четко: Копа и Евро синхронизированы в четный год.

Обычно на Кубке Америки играют 12 команд (10 своих и две приглашенные). Теперь 16 сборных, о которых организаторы мечтали уже давно. Будет ли так дальше? Пока планы только на 2024-й.

Отличный разогрев перед ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Открытие в Атланте, финал – в Майами. Победитель сыграет Финалиссиму с чемпионом Европы

Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года (Евро – с 14 июня по 14 июля). В марте определятся два последних участника: пока под вопросом, например, Канада и Коста-Рика.

Уже знаем группы.

В плей-офф выходят по две команды из группы. В потенциальном полуфинале могут оказаться сборные из разных конфедераций: Аргентина-Мексика и США-Бразилия .

В матче открытия действующие чемпионы аргентинцы сыграют с Канадой или Тринидадом и Тобаго. Игра пройдет в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум» (71 тысяча) – одной из лучших арен мира, которая традиционно лидирует в МЛС по средней посещаемости.

Турнир также примут стадионы в Нью-Джерси (82 тысячи), Арлингтоне (80 тысяч), Канзас-Сити (76 тысяч), Шарлотте (75 тысяч), Хьюстоне (72 тысячи), две арены в Калифорнии (по 70 тысяч), Майами (65 тысяч), Глендейле (63 тысячи), Парадайзе (61 тысяча), Орландо (25 тысяч), Остине (около 21 тысячи), другом Канзас-Сити (из штата Канзас, 18 тысяч).

Финал пройдет в Майами на «Хард Рок Стэдиум» – это домашняя арена команды НФЛ «Майами Долфинс». В теории Лионель Месси может красиво защитить титул в уже почти родном городе.

Победитель турнира сыграет с чемпионом Европы в Финалиссиме. Опять же: в теории это может оказаться команда из Северной Америки.

США уже принимали Копу. Ту самую, после финала которой Месси психанул и ушел из сборной

Мы ранее уже отметили, что в 2016-м организаторы провели внеочередную Копу: она получила название Кубок Америки столетия – в честь юбилея КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки. Турнир впервые прошел за пределами ЮА – как раз в США.

В 2016-м тоже сыграли 16 сборных: 10 от Южной Америки и шесть от Северной. Это тот самый турнир, после которого разочарованный Месси ушел из сборной: аргентинцы проиграли финал в серии пенальти Чили, а Лео не реализовал свой удар.

Представители КОНКАКАФ тогда вылетели с треском: мексиканцы в четвертьфинале получили 0:7 от чилийцев, а американцы в полуфинале 0:4 от аргентинцев. В матче за третье место США уступили Колумбии 0:1. Пришло время показать, что североамериканцы делали эти восемь лет.

Фото: Gettyimages.ru/Eva Marie Uzcategui, Eva Marie Uzcategui, Carmen Mandato