Расклады в группе смерти: что «ПСЖ», «Милану» и «Ньюкаслу» нужно для плей-офф ЛЧ?

Главная интрига в последний день группового этапа Лиги чемпионов – группа F, где ни у кого нет итогового места.

«Боруссия» точно в плей-офф, но может быть и первой, и второй. «ПСЖ», «Ньюкасл» и «Милан» – с шансами на 1/8 финала ЛЧ.

Вот все варианты развития событий. Как читать эту таблицу? По горизонтали три исхода матча «Боруссия» – «ПСЖ», по вертикали – игры «Ньюкасл» – «Милан». Итоговое положение команд для конкретного расклада – на пересечении линий . Например, левый верхний квадрат показывает, как будет выглядеть таблица при победах «Боруссии» и «Ньюкасла», центральный – что будет при двух ничьих.

«Дортмунд» уже точно в плей-офф, но пока не гарантировал себе первое место, для этого нужно не проиграть «ПСЖ».

«ПСЖ» выйдет в плей-офф, если:

● победит «Боруссию» на выезде – тогда будет даже лидером группы из-за личных встреч (дома победил 2:0).

● сыграет вничью с «Дортмундом», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет либо ничья, либо победа «Милана» (у обеих команд станет по восемь очков, но «ПСЖ» будет выше из-за очных матчей – 3:0 и 1:2).

● проиграет «Дортмунду», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет ничья.

«Ньюкасл» выйдет в плей-офф, если сам победит «Милан», а «ПСЖ» не обыграет «Дортмунд». В случае ничьей между «ПСЖ» и «Дортмундом» у «ПСЖ» и «Ньюкасла» станет по восемь очков, но «Ньюкасл» будет выше из-за очных матчей (4:1 и 1:1).

«Милан» выйдет в плей-офф, если победит «Ньюкасл», а «ПСЖ» проиграет «Дортмунду». В случае ничьей между «ПСЖ» и «Дортмундом» миланцы закончат ниже «ПСЖ» из-за очных матчей (0:3 и 2:1).

Шансы команд на плей-офф от Opta: «ПСЖ» – 68%, «Ньюкасл» – 25%, «Милан» – 7%.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press