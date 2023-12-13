Расклады в группе смерти: что «ПСЖ», «Милану» и «Ньюкаслу» нужно для плей-офф ЛЧ?
Главная интрига в последний день группового этапа Лиги чемпионов – группа F, где ни у кого нет итогового места.
«Боруссия» точно в плей-офф, но может быть и первой, и второй. «ПСЖ», «Ньюкасл» и «Милан» – с шансами на 1/8 финала ЛЧ.
Вот все варианты развития событий. Как читать эту таблицу? По горизонтали три исхода матча «Боруссия» – «ПСЖ», по вертикали – игры «Ньюкасл» – «Милан». Итоговое положение команд для конкретного расклада – на пересечении линий. Например, левый верхний квадрат показывает, как будет выглядеть таблица при победах «Боруссии» и «Ньюкасла», центральный – что будет при двух ничьих.
«Дортмунд» уже точно в плей-офф, но пока не гарантировал себе первое место, для этого нужно не проиграть «ПСЖ».
«ПСЖ» выйдет в плей-офф, если:
● победит «Боруссию» на выезде – тогда будет даже лидером группы из-за личных встреч (дома победил 2:0).
● сыграет вничью с «Дортмундом», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет либо ничья, либо победа «Милана» (у обеих команд станет по восемь очков, но «ПСЖ» будет выше из-за очных матчей – 3:0 и 1:2).
● проиграет «Дортмунду», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет ничья.
«Ньюкасл» выйдет в плей-офф, если сам победит «Милан», а «ПСЖ» не обыграет «Дортмунд». В случае ничьей между «ПСЖ» и «Дортмундом» у «ПСЖ» и «Ньюкасла» станет по восемь очков, но «Ньюкасл» будет выше из-за очных матчей (4:1 и 1:1).
«Милан» выйдет в плей-офф, если победит «Ньюкасл», а «ПСЖ» проиграет «Дортмунду». В случае ничьей между «ПСЖ» и «Дортмундом» миланцы закончат ниже «ПСЖ» из-за очных матчей (0:3 и 2:1).
Шансы команд на плей-офф от Opta: «ПСЖ» – 68%, «Ньюкасл» – 25%, «Милан» – 7%.
«МЮ» – среди главных провалов топ-клубов в ЛЧ. Кто еще позорился на последнем месте?
Полный провал «МЮ», сюрприз из Дании, Захарян первый в группе. Главное из ЛЧ во вторник
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press