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Нападение на судью в Турции. Из-за чего?

Али Соу Али Соу
Ризеспор Ризеспор
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Анкарагюджю Анкарагюджю
судьи судьи
Халил Мелер
Реналдо Сифас
Футбол Футбол

Вероятно, вы уже слышали жуткую историю из Турции: президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа набросился на судью Халила Мелера после матча Суперлиги. Судью госпитализировали, он планирует закончить карьеру, а Коджа не признает себя виновным.

Здесь – краткий разбор судейства. Разбираемся, с чего вдруг президент «Анкарагюджю» сошел с ума.

Отмененный гол из-за игры рукой – все по правилам

На 11-й минуте «Анкарагюджю» вышел вперед благодаря Али Соу – нападающий сместился ближе к центру и пробил в нижний угол.

Но у ВАР-ассистента появились вопросы к голу: в этой же атаке полузащитник «Анкарагюджю» Реналдо Сифас сыграл рукой, укрывая мяч корпусом от защитника Тахи Шахина. Главный арбитр Халил Мелер сходил к монитору и справедливо отменил мяч хозяев.

Причем уже через три минуты «Анкарагюджю» снова забил, на этот раз легитимно.

Красная карточка – сомнительно, но окей

Второй яркий момент случился на 50-й минуте: все тот же Соу неаккуратно сыграл против центрального защитника Эмира Топчу и получил вторую желтую карточку. Первую схватил еще в первом тайме за споры.

Похоже, судья посчитал, что Соу пробил локтем в голову соперника. Можно спорить о силе удара Соу, но ощутимый контакт точно был, так что очевидной ошибкой решение арбитра назвать сложно.

Топчу, кстати, тоже в итоге удалился, только уже в добавленное время, когда прыгнул сопернику в ноги. По делу.

«Ризеспор» спас ничью на последней 97-й минуте: помог чистый гол Адольфо Гайча, арендованного у ЦСКА.

Вероятно, взрыв президента больше обусловлен эмоциональной развязкой. Только это не оправдание для дикого поступка.

В Турции президент клуба избил судью, чемпионат остановлен, выступает даже Эрдоган 🤯

12 комментариев
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Вероятно, последней каплей стало то, что судья добавил 7 минут и именно на последней и сравняли. Не знаю, сколько обычно добавляют в турецком чемпионате. В любом случае таких бешеных как этот напавший надо держать подальше от людей.
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+14
Какой-то турецкий Ахмат.
+11
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Что бы судья ни натворил, за такое надо исключать клуб из лиги, этого бойца отстранять от спорта пожизненно
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+7
Ответ Evgen_Hazard
Какой-то турецкий Ахмат.
Как по-турецки "Извинись, дон"
+4
0
+4
Ответ Tun
Что бы судья ни натворил, за такое надо исключать клуб из лиги, этого бойца отстранять от спорта пожизненно
Да, я ещё охренел от того, что в комментариях нашлись персонажи, защищавшие этого президента с больным сердцем (на самом деле с больной головой)
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Комментарий удален пользователем
страна приматов, туда бы Хамас направить вместо Израиля

и всем прекрасно заживется
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А в Турции есть фан айди? А то как то там не безопасно.
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А вот был бы у президента FanID, такого не случилось бы.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
туда его
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Ответ Don_Krebs
Вероятно, последней каплей стало то, что судья добавил 7 минут и именно на последней и сравняли. Не знаю, сколько обычно добавляют в турецком чемпионате. В любом случае таких бешеных как этот напавший надо держать подальше от людей.
В Турции всегда много добавляли . Начали еще до того, как это стало мейнстримом. 7 минут- это показатель ниже среднего
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Ответ Tun
Что бы судья ни натворил, за такое надо исключать клуб из лиги, этого бойца отстранять от спорта пожизненно
Надо еще больше дуть судьям в одно место, тогда они еще хуже будут судить.
Конечно президента наказать, а клуб оштрафовать, но не более.
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