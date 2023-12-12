Нападение на судью в Турции. Из-за чего?

Вероятно, вы уже слышали жуткую историю из Турции: президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа набросился на судью Халила Мелера после матча Суперлиги. Судью госпитализировали, он планирует закончить карьеру, а Коджа не признает себя виновным.

Здесь – краткий разбор судейства. Разбираемся, с чего вдруг президент «Анкарагюджю» сошел с ума.

Отмененный гол из-за игры рукой – все по правилам

На 11-й минуте «Анкарагюджю» вышел вперед благодаря Али Соу – нападающий сместился ближе к центру и пробил в нижний угол.

Но у ВАР-ассистента появились вопросы к голу: в этой же атаке полузащитник «Анкарагюджю» Реналдо Сифас сыграл рукой, укрывая мяч корпусом от защитника Тахи Шахина. Главный арбитр Халил Мелер сходил к монитору и справедливо отменил мяч хозяев.

Причем уже через три минуты «Анкарагюджю» снова забил, на этот раз легитимно.

Красная карточка – сомнительно, но окей

Второй яркий момент случился на 50-й минуте: все тот же Соу неаккуратно сыграл против центрального защитника Эмира Топчу и получил вторую желтую карточку. Первую схватил еще в первом тайме за споры.

Похоже, судья посчитал, что Соу пробил локтем в голову соперника. Можно спорить о силе удара Соу, но ощутимый контакт точно был, так что очевидной ошибкой решение арбитра назвать сложно.

Топчу, кстати, тоже в итоге удалился, только уже в добавленное время, когда прыгнул сопернику в ноги. По делу.

«Ризеспор» спас ничью на последней 97-й минуте: помог чистый гол Адольфо Гайча, арендованного у ЦСКА.

Вероятно, взрыв президента больше обусловлен эмоциональной развязкой. Только это не оправдание для дикого поступка.